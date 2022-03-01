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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Брешия
0:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Перуджа
0'
18' Желтая карточка
Феррарини Габриэле
0:1
28' Гол
Де Лука Мануэль
30' Вторая желтая карточка
Феррарини Габриэле
44' Желтая карточка
Адорни Давиде
48'

Ход матча

18'
 
Феррарини Габриэле
28'
0:1
Де Лука Мануэль
(Буррай Сальваторе)
30'
 
Феррарини Габриэле
44'
Адорни Давиде
 
46'
 
Фальцерано Марчелло
Оливьери Марко
46'
 
Занандреа Джанмария
Бегетто Андреа
46'
Паяч Марко
Адорни Давиде
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Перуджа
2.95
3.31
3.55
Все Коэффициенты
1
Йоронен
Йессе
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
6
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
23
Проя
Федерико
25
Бизоли
Димитри
37
Лерис
Мехди
9
Морео
Стефано
8
Паласио
Родриго
20
Айе
Флориан
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
30
Феррарини
Габриэле
6
Сегре
Джакопо
8
Буррай
Сальваторе
13
Бегетто
Андреа
11
Оливьери
Марко
18
Д'Урсо
Кристиан
9
Де
Лука
Мануэль
Брешия
4-3-2-1
Перуджа
3-4-2-1

История личных встреч

Брешия
Перуджа

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

СB
1:0
К
3:0
К
2:1
СB
0:2
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:1
СB
3:2
СB
1:1
СB
2:2
СB
4:0
СB
1:2
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 6 0.22
Паласио Родриго 5 0.19
Трамони Маттео 5 (1) 0.19
Бертаньоли Массимо 4 0.15
Баич Риад 3 (1) 0.11
Ягелло Филип 3 0.11
Айе Флориан 3 0.11
Лерис Мехди 2 0.07
Бизоли Димитри 2 0.07
Ван Де Лои Томми 2 0.07
Кистана Андреа 2 0.07
Паяч Марко 1 (1) 0.04
Чансельор Джон 1 0.04
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0
Бьянки Флавио 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 10 (4) 0.37
Куан Кристиан 3 0.11
Матос Ридер 3 0.11
Лизи Франческо 3 0.11
Рози Алеандро 2 0.07
Оливьери Марко 2 0.07
Фальцерано Марчелло 1 0.04
Карретта Мирко 1 0.04
Курадо Маркос 1 0.04
Сгарби Филиппо 1 0.04
Мурано Джакопо 1 0.04
Занандреа Джанмария 1 0.04
Буррай Сальваторе 0 0
Сегре Джакопо 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Лои Томми 6 0
Паяч Марко 5 0
Кистана Андреа 5 0
Адорни Давиде 3 1
Чансельор Джон 3 0
Бизоли Димитри 3 0
Морео Стефано 3 0
Матею Алеш 3 0
Лерис Мехди 3 0
Трамони Маттео 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Шпалек Николас 2 0
Баич Риад 2 0
Проя Федерико 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Сабелли Стефано 1 0
Ягелло Филип 1 0
Уар Матье 1 0
Папетти Андреа 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 10 0
Куан Кристиан 6 2
Лизи Франческо 7 0
Занандреа Джанмария 3 2
Рози Алеандро 6 0
Фальцерано Марчелло 6 0
Курадо Маркос 6 0
Дель Орко Кристиан 5 0
Анджелла Габриэле 4 0
Матос Ридер 4 0
Санторо Симоне 4 0
Феррарини Габриэле 2 1
Карретта Мирко 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Оливьери Марко 3 0
Де Лука Мануэль 3 0
Чичисола Леандро 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Гион Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
16
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
11%
1
6%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
3
16%
4
25%
61-75
7
37%
2
13%
76-90

Пропущено

16
11
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
13%
4
36%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
5
31%
1
9%
76-90

Забито

21
13
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
2
10%
2
15%
1-15
4
19%
4
31%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
2
15%
76-90

Пропущено

9
11
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
11%
2
18%
1-15
4
44%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Забито

40
29
17 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 13
4 Не забивали 7
4
10%
3
10%
1-15
5
13%
7
24%
16-30
8
20%
5
17%
31-45
5
13%
6
21%
46-60
7
18%
4
14%
61-75
11
28%
4
14%
76-90

Пропущено

25
22
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
3
12%
6
27%
1-15
4
16%
5
23%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
5
20%
2
9%
61-75
6
24%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1
Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4
Перуджа
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2
Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 1:1 Заявка 27 14 8 5 41 - 24 50
2. Лечче Заявка 26 13 10 3 42 - 22 49
3. Брешия 0:1 Заявка 27 13 9 5 40 - 26 48
4. Беневенто 1:1 Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
5. Пиза Заявка 26 12 10 4 32 - 20 46
6. Перуджа 1:0 Заявка 27 11 11 5 30 - 22 44
7. Монца Заявка 26 12 8 6 40 - 28 44
8. Асколи Заявка 26 12 6 8 37 - 32 42
9. Читтаделла Заявка 26 11 8 7 31 - 26 41
10. Фрозиноне Заявка 26 10 11 5 40 - 28 41
11. Реджина Заявка 26 10 5 11 23 - 33 35
12. Комо Заявка 26 8 11 7 33 - 35 35
13. Тернана 0:0 Заявка 27 8 8 11 37 - 42 32
14. Парма Заявка 26 7 11 8 33 - 30 32
15. СПАЛ 2013 Заявка 26 6 9 11 31 - 41 27
16. Алессандрия Заявка 26 6 5 15 27 - 41 23
17. Козенца Заявка 26 5 8 13 24 - 41 23
18. Виченца Виртус Заявка 26 4 6 16 25 - 43 18
19. Кротоне Заявка 26 2 9 15 26 - 44 15
20. Порденоне 0:0 Заявка 27 2 7 18 19 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 13 9 2 2 25 - 12 29
2. Лечче Заявка 13 8 4 1 28 - 12 28
3. Кремонезе 1:1 Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Беневенто 1:1 Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
5. Пиза Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
6. Читтаделла Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
7. Фрозиноне Заявка 13 5 6 2 21 - 12 21
8. Реджина Заявка 13 6 2 5 13 - 15 20
9. Комо Заявка 13 4 6 3 15 - 12 18
10. Брешия 0:1 Заявка 14 4 6 4 19 - 17 18
11. Тернана 0:0 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
12. Перуджа 1:0 Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
13. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
14. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
15. Асколи Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
16. Алессандрия Заявка 13 4 3 6 11 - 16 15
17. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
18. Кротоне Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне 0:0 Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:1 Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Перуджа 1:0 Заявка 14 7 6 1 17 - 11 27
3. Асколи Заявка 13 8 2 3 23 - 16 26
4. Кремонезе 1:1 Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
5. Пиза Заявка 13 6 4 3 17 - 11 22
6. Беневенто 1:1 Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче Заявка 13 5 6 2 14 - 10 21
8. Читтаделла Заявка 13 5 5 3 13 - 14 20
9. Фрозиноне Заявка 13 5 5 3 19 - 16 20
10. Комо Заявка 13 4 5 4 18 - 23 17
11. Монца Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Тернана 0:0 Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
13. Реджина Заявка 13 4 3 6 10 - 18 15
14. Парма Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 4 6 8 - 20 13
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
17. Алессандрия Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца Заявка 13 0 6 7 11 - 26 6
19. Порденоне 0:0 Заявка 14 1 3 10 8 - 27 6
20. Кротоне Заявка 13 0 3 10 10 - 24 3
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Перуджа
2.95
3.31
3.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брешия 0:1 Перуджа онлайн


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Перуджа

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