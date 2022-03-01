Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Второй тайм: 48'
Стадион: Марио Ригамонти
18' Желтая карточкаФеррарини Габриэле
0:1
28' ГолДе Лука Мануэль
30' Вторая желтая карточкаФеррарини Габриэле
44' Желтая карточкаАдорни Давиде
Ход матча
28'
44'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
58 Владение мячом, % 42
37
Лерис
Мехди
20
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Паяч МаркоЗащитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Баич РиадНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерНападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
История личных встреч
Брешия
Перуджа
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|6
|0.22
|Паласио Родриго
|5
|0.19
|Трамони Маттео
|5 (1)
|0.19
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.15
|Баич Риад
|3 (1)
|0.11
|Ягелло Филип
|3
|0.11
|Айе Флориан
|3
|0.11
|Лерис Мехди
|2
|0.07
|Бизоли Димитри
|2
|0.07
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.07
|Кистана Андреа
|2
|0.07
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.04
|Чансельор Джон
|1
|0.04
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
|Бьянки Флавио
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|10 (4)
|0.37
|Куан Кристиан
|3
|0.11
|Матос Ридер
|3
|0.11
|Лизи Франческо
|3
|0.11
|Рози Алеандро
|2
|0.07
|Оливьери Марко
|2
|0.07
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.04
|Карретта Мирко
|1
|0.04
|Курадо Маркос
|1
|0.04
|Сгарби Филиппо
|1
|0.04
|Мурано Джакопо
|1
|0.04
|Занандреа Джанмария
|1
|0.04
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Сегре Джакопо
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Де Лои Томми
|6
|0
|Паяч Марко
|5
|0
|Кистана Андреа
|5
|0
|Адорни Давиде
|3
|1
|Чансельор Джон
|3
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Лерис Мехди
|3
|0
|Трамони Маттео
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Проя Федерико
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буррай Сальваторе
|10
|0
|Куан Кристиан
|6
|2
|Лизи Франческо
|7
|0
|Занандреа Джанмария
|3
|2
|Рози Алеандро
|6
|0
|Фальцерано Марчелло
|6
|0
|Курадо Маркос
|6
|0
|Дель Орко Кристиан
|5
|0
|Анджелла Габриэле
|4
|0
|Матос Ридер
|4
|0
|Санторо Симоне
|4
|0
|Феррарини Габриэле
|2
|1
|Карретта Мирко
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Оливьери Марко
|3
|0
|Де Лука Мануэль
|3
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Гион Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
16
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
11%
1
6%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
3
16%
4
25%
61-75
7
37%
2
13%
76-90
Пропущено
16
11
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
13%
4
36%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
5
31%
1
9%
76-90
Забито
21
13
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
2
10%
2
15%
1-15
4
19%
4
31%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
2
15%
76-90
Пропущено
9
11
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
11%
2
18%
1-15
4
44%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Забито
40
29
17 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 13
4 Не забивали 7
4
10%
3
10%
1-15
5
13%
7
24%
16-30
8
20%
5
17%
31-45
5
13%
6
21%
46-60
7
18%
4
14%
61-75
11
28%
4
14%
76-90
Пропущено
25
22
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
3
12%
6
27%
1-15
4
16%
5
23%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
5
20%
2
9%
61-75
6
24%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1
Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4
Перуджа
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2
Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 24
|50
|2.
|Лечче
|Заявка
|26
|13
|10
|3
|42 - 22
|49
|3.
|Брешия
|0:1 Заявка
|27
|13
|9
|5
|40 - 26
|48
|4.
|Беневенто
|1:1 Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 24
|47
|5.
|Пиза
|Заявка
|26
|12
|10
|4
|32 - 20
|46
|6.
|Перуджа
|1:0 Заявка
|27
|11
|11
|5
|30 - 22
|44
|7.
|Монца
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|40 - 28
|44
|8.
|Асколи
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|37 - 32
|42
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|31 - 26
|41
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|40 - 28
|41
|11.
|Реджина
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|23 - 33
|35
|12.
|Комо
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|33 - 35
|35
|13.
|Тернана
|0:0 Заявка
|27
|8
|8
|11
|37 - 42
|32
|14.
|Парма
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|33 - 30
|32
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 41
|27
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|27 - 41
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|24 - 41
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|25 - 43
|18
|19.
|Кротоне
|Заявка
|26
|2
|9
|15
|26 - 44
|15
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|27
|2
|7
|18
|19 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 12
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 12
|28
|3.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Беневенто
|1:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|5.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 12
|21
|8.
|Реджина
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 15
|20
|9.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|10.
|Брешия
|0:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 17
|18
|11.
|Тернана
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|12.
|Перуджа
|1:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|13.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 12
|17
|15.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 16
|15
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|23 - 21
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:1 Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Перуджа
|1:0 Заявка
|14
|7
|6
|1
|17 - 11
|27
|3.
|Асколи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|4.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|5.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 11
|22
|6.
|Беневенто
|1:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 10
|21
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 14
|20
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 16
|20
|10.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 23
|17
|11.
|Монца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|12.
|Тернана
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 20
|13
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 25
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 26
|6
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 27
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|10 - 24
|3