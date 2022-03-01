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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Брешия
2:1
Конец матча

Стадион:
Перуджа
0'
18' Желтая карточка
Феррарини Габриэле
0:1
28' Гол
Де Лука Мануэль
30' Вторая желтая карточка
Феррарини Габриэле
44' Желтая карточка
Адорни Давиде
1:1
81' Гол
Бьянки Флавио
2:1
84' Гол
Паласио Родриго
90' Желтая карточка
Паяч Марко
90'+5
1
Йоронен
Йессе
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
6
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
23
Проя
Федерико
25
Бизоли
Димитри
37
Лерис
Мехди
9
Морео
Стефано
8
Паласио
Родриго
20
Айе
Флориан
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
30
Феррарини
Габриэле
6
Сегре
Джакопо
8
Буррай
Сальваторе
13
Бегетто
Андреа
11
Оливьери
Марко
18
Д'Урсо
Кристиан
9
Де
Лука
Мануэль
Брешия
4-3-2-1
Перуджа
3-4-2-1

История личных встреч

Брешия
Перуджа

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

СB
1:0
К
3:0
К
2:1
СB
0:2
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:1
СB
3:2
СB
1:1
СB
2:2
СB
4:0
СB
1:2
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласио Родриго 6 0.22
Морео Стефано 6 0.22
Трамони Маттео 5 (1) 0.19
Бертаньоли Массимо 4 0.15
Баич Риад 3 (1) 0.11
Ягелло Филип 3 0.11
Айе Флориан 3 0.11
Лерис Мехди 2 0.07
Бизоли Димитри 2 0.07
Ван Де Лои Томми 2 0.07
Кистана Андреа 2 0.07
Паяч Марко 1 (1) 0.04
Бьянки Флавио 1 0.04
Чансельор Джон 1 0.04
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 10 (4) 0.37
Куан Кристиан 3 0.11
Матос Ридер 3 0.11
Лизи Франческо 3 0.11
Рози Алеандро 2 0.07
Оливьери Марко 2 0.07
Фальцерано Марчелло 1 0.04
Карретта Мирко 1 0.04
Курадо Маркос 1 0.04
Сгарби Филиппо 1 0.04
Мурано Джакопо 1 0.04
Занандреа Джанмария 1 0.04
Буррай Сальваторе 0 0
Сегре Джакопо 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паяч Марко 6 0
Ван Де Лои Томми 6 0
Кистана Андреа 5 0
Адорни Давиде 3 1
Чансельор Джон 3 0
Бизоли Димитри 3 0
Морео Стефано 3 0
Матею Алеш 3 0
Лерис Мехди 3 0
Трамони Маттео 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Шпалек Николас 2 0
Баич Риад 2 0
Проя Федерико 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Сабелли Стефано 1 0
Ягелло Филип 1 0
Уар Матье 1 0
Папетти Андреа 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 10 0
Куан Кристиан 6 2
Лизи Франческо 7 0
Занандреа Джанмария 3 2
Рози Алеандро 6 0
Фальцерано Марчелло 6 0
Курадо Маркос 6 0
Дель Орко Кристиан 5 0
Анджелла Габриэле 4 0
Матос Ридер 4 0
Санторо Симоне 4 0
Феррарини Габриэле 2 1
Карретта Мирко 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Оливьери Марко 3 0
Де Лука Мануэль 3 0
Чичисола Леандро 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Гион Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
17
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
10%
1
6%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
4
19%
3
18%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
3
14%
4
24%
61-75
9
43%
2
12%
76-90

Пропущено

17
13
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
12%
4
31%
1-15
1
6%
4
31%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90

Забито

21
13
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
2
10%
2
15%
1-15
4
19%
4
31%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
2
15%
76-90

Пропущено

9
11
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
11%
2
18%
1-15
4
44%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Забито

42
30
17 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 14
4 Не забивали 7
4
10%
3
10%
1-15
5
12%
8
27%
16-30
8
19%
5
17%
31-45
5
12%
6
20%
46-60
7
17%
4
13%
61-75
13
31%
4
13%
76-90

Пропущено

26
24
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
3
12%
6
25%
1-15
5
19%
5
21%
16-30
4
15%
3
13%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
5
19%
2
8%
61-75
6
23%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1
Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4
Перуджа
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2
Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 27 14 9 4 42 - 26 51
2. Кремонезе Заявка 27 14 8 5 41 - 24 50
3. Лечче Заявка 26 13 10 3 42 - 22 49
4. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
5. Пиза Заявка 26 12 10 4 32 - 20 46
6. Монца Заявка 26 12 8 6 40 - 28 44
7. Асколи Заявка 26 12 6 8 37 - 32 42
8. Читтаделла Заявка 26 11 8 7 31 - 26 41
9. Перуджа Заявка 27 10 11 6 30 - 24 41
10. Фрозиноне Заявка 26 10 11 5 40 - 28 41
11. Комо 1:0 Заявка 27 9 11 7 34 - 35 38
12. Реджина Заявка 26 10 5 11 23 - 33 35
13. Тернана Заявка 27 9 7 11 38 - 42 34
14. Парма Заявка 26 7 11 8 33 - 30 32
15. СПАЛ 2013 Заявка 26 6 9 11 31 - 41 27
16. Алессандрия 0:1 Заявка 27 6 5 16 27 - 42 23
17. Козенца Заявка 26 5 8 13 24 - 41 23
18. Виченца Виртус Заявка 26 4 6 16 25 - 43 18
19. Кротоне Заявка 26 2 9 15 26 - 44 15
20. Порденоне Заявка 27 2 6 19 19 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 13 9 2 2 25 - 12 29
2. Лечче Заявка 13 8 4 1 28 - 12 28
3. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
5. Пиза Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
6. Читтаделла Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
7. Фрозиноне Заявка 13 5 6 2 21 - 12 21
8. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
9. Реджина Заявка 13 6 2 5 13 - 15 20
10. Тернана Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
11. Комо 1:0 Заявка 13 4 6 3 15 - 12 18
12. Перуджа Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
13. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
14. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
15. Асколи Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
16. Алессандрия 0:1 Заявка 14 4 3 7 11 - 17 15
17. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
18. Кротоне Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Асколи Заявка 13 8 2 3 23 - 16 26
3. Перуджа Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
4. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
5. Пиза Заявка 13 6 4 3 17 - 11 22
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче Заявка 13 5 6 2 14 - 10 21
8. Фрозиноне Заявка 13 5 5 3 19 - 16 20
9. Комо 1:0 Заявка 14 5 5 4 19 - 23 20
10. Читтаделла Заявка 13 5 5 3 13 - 14 20
11. Монца Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
13. Реджина Заявка 13 4 3 6 10 - 18 15
14. Парма Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 4 6 8 - 20 13
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
17. Алессандрия 0:1 Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца Заявка 13 0 6 7 11 - 26 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 13 0 3 10 10 - 24 3
Где смотреть матч Брешия 2:1 Перуджа онлайн


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