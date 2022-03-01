Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Чиро Вигорито
1:0
33' ГолИмпрота Риккардо
1:1
36' ГолБаэс Хайме
45' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
Ход матча
33'
36'
1:1
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
49 Владение мячом, % 51
15
Глик
Камил
23
Ионице
Артур
55
Околи
Меме
99
Рафья
Хамза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рафья ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Беневенто
Кремонезе
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|10 (2)
|0.37
|Инсинье Роберто
|6 (2)
|0.22
|Тельо Андрес
|5
|0.19
|Импрота Риккардо
|3
|0.11
|Форте Франческо
|3 (2)
|0.11
|Акампора Дженнаро
|2
|0.07
|Барба Федерико
|2
|0.07
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.07
|Летиция Гаэтано
|1
|0.04
|Мончини Габриэле
|1
|0.04
|Фулон Дам
|1
|0.04
|Сау Марко
|1
|0.04
|Вивиани Маттиа
|1
|0.04
|Элия Сальваторе
|1
|0.04
|Ионице Артур
|1
|0.04
|Кало Джакомо
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|7
|0.26
|Чофани Даниэль
|6 (1)
|0.22
|Дзанимачча Лука
|4
|0.15
|Баэс Хайме
|4
|0.15
|Фаджоли Николо
|3
|0.11
|Гаэтано Джанлука
|3
|0.11
|Стриццоло Лука
|3
|0.11
|Видо Лука
|3
|0.11
|Валери Эмануэле
|3
|0.11
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0.07
|Гондо Седрик
|1
|0.04
|Вальцания Лука
|1
|0.04
|Касасола Тиаго
|1
|0.04
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|7
|0
|Тельо Андрес
|6
|0
|Глик Камил
|2
|2
|Вивиани Маттиа
|5
|0
|Ионице Артур
|4
|0
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Барба Федерико
|4
|0
|Кало Джакомо
|4
|0
|Фариас Диего
|1
|1
|Импрота Риккардо
|2
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
|Талия Анджело
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|9
|0
|Серникола Леонардо
|6
|0
|Валери Эмануэле
|6
|0
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|Околи Меме
|5
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Фаджоли Николо
|4
|0
|Баэс Хайме
|2
|1
|Стриццоло Лука
|3
|0
|Гаэтано Джанлука
|3
|0
|Видо Лука
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Dennis Politic
|1
|0
|Рафья Хамза
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
19
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
4
16%
2
11%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
3
12%
5
26%
31-45
5
20%
4
21%
46-60
6
24%
2
11%
61-75
4
16%
3
16%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
2
14%
3
30%
61-75
3
21%
2
20%
76-90
Забито
14
22
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
1
7%
1
5%
1-15
5
36%
2
9%
16-30
4
29%
4
18%
31-45
2
14%
8
36%
46-60
1
7%
6
27%
61-75
1
7%
1
5%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
18%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
36%
3
25%
76-90
Забито
39
41
20 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 14
9 Не забивали 6
5
13%
3
7%
1-15
8
21%
5
12%
16-30
7
18%
9
22%
31-45
7
18%
12
29%
29%
46-60
7
18%
8
20%
61-75
5
13%
4
10%
76-90
Пропущено
25
22
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
4
16%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
7
28%
3
14%
31-45
5
20%
3
14%
46-60
2
8%
4
18%
61-75
7
28%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2
Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1
Кремонезе
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1
Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 24
|50
|2.
|Лечче
|Заявка
|26
|13
|10
|3
|42 - 22
|49
|3.
|Брешия
|0:1 Заявка
|27
|13
|9
|5
|40 - 26
|48
|4.
|Беневенто
|1:1 Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 24
|47
|5.
|Пиза
|Заявка
|26
|12
|10
|4
|32 - 20
|46
|6.
|Перуджа
|1:0 Заявка
|27
|11
|11
|5
|30 - 22
|44
|7.
|Монца
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|40 - 28
|44
|8.
|Асколи
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|37 - 32
|42
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|31 - 26
|41
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|40 - 28
|41
|11.
|Реджина
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|23 - 33
|35
|12.
|Комо
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|33 - 35
|35
|13.
|Тернана
|1:0 Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 42
|34
|14.
|Парма
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|33 - 30
|32
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 41
|27
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|27 - 41
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|24 - 41
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|25 - 43
|18
|19.
|Кротоне
|Заявка
|26
|2
|9
|15
|26 - 44
|15
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|27
|2
|6
|19
|19 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 12
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 12
|28
|3.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Беневенто
|1:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|5.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 12
|21
|8.
|Реджина
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 15
|20
|9.
|Тернана
|1:0 Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|10.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|11.
|Брешия
|0:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 17
|18
|12.
|Перуджа
|1:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|13.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 12
|17
|15.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 16
|15
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|23 - 21
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:1 Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Перуджа
|1:0 Заявка
|14
|7
|6
|1
|17 - 11
|27
|3.
|Асколи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|4.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|5.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 11
|22
|6.
|Беневенто
|1:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 10
|21
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 14
|20
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 16
|20
|10.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 23
|17
|11.
|Монца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|12.
|Тернана
|1:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 20
|13
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 25
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 26
|6
|19.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|10 - 24
|3