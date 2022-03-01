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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Беневенто
1:1
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
1:0
33' Гол
Импрота Риккардо
1:1
36' Гол
Баэс Хайме
44' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
61' Желтая карточка
Фулон Дам
85' Желтая карточка
Серникола Леонардо
90'+6
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
14
Фольякко
Алессандро
93
Барба
Федерико
4
Акампора
Дженнаро
5
Кало
Джакомо
23
Ионице
Артур
19
Инсинье
Роберто
88
Форте
Франческо
16
Импрота
Риккардо
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
55
Околи
Меме
3
Валери
Эмануэле
21
Фаджоли
Николо
19
Кастаньетти
Микеле
98
Дзанимачча
Лука
99
Рафья
Хамза
7
Баэс
Хайме
29
Ди
Кармине
Самуэль
Беневенто
4-3-3
Кремонезе
4-2-3-1

История личных встреч

Беневенто
Кремонезе

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

СB
1:1
СB
0:1
СB
2:0
СB
1:0
СB
2:1
СCA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 10 (2) 0.37
Инсинье Роберто 6 (2) 0.22
Тельо Андрес 5 0.19
Импрота Риккардо 3 0.11
Форте Франческо 3 (2) 0.11
Акампора Дженнаро 2 0.07
Барба Федерико 2 0.07
Ди Серио Джузеппе 2 0.07
Летиция Гаэтано 1 0.04
Мончини Габриэле 1 0.04
Фулон Дам 1 0.04
Сау Марко 1 0.04
Вивиани Маттиа 1 0.04
Элия Сальваторе 1 0.04
Ионице Артур 1 0.04
Кало Джакомо 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 7 0.26
Чофани Даниэль 6 (1) 0.22
Дзанимачча Лука 4 0.15
Баэс Хайме 4 0.15
Фаджоли Николо 3 0.11
Гаэтано Джанлука 3 0.11
Стриццоло Лука 3 0.11
Видо Лука 3 0.11
Валери Эмануэле 3 0.11
Ди Кармине Самуэль 2 0.07
Гондо Седрик 1 0.04
Вальцания Лука 1 0.04
Касасола Тиаго 1 0.04
Кастаньетти Микеле 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Карнесекки Марко 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 7 0
Тельо Андрес 6 0
Глик Камил 2 2
Вивиани Маттиа 5 0
Ионице Артур 4 0
Летиция Гаэтано 4 0
Барба Федерико 4 0
Кало Джакомо 4 0
Фариас Диего 1 1
Импрота Риккардо 2 0
Лападула Джанлука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Форте Франческо 2 0
Фулон Дам 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Мончини Габриэле 1 0
Вокич Деян 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Палеари Альберто 1 0
Талия Анджело 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 9 0
Серникола Леонардо 7 0
Валери Эмануэле 6 0
Бьянкетти Маттео 5 0
Околи Меме 5 0
Вальцания Лука 4 0
Фаджоли Николо 4 0
Баэс Хайме 2 1
Стриццоло Лука 3 0
Гаэтано Джанлука 3 0
Видо Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Крешенци Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Мерони Андреа 1 0
Раванелли Лука 1 0
Dennis Politic 1 0
Рафья Хамза 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
20
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
4
15%
2
10%
1-15
3
12%
3
15%
16-30
4
15%
6
30%
31-45
5
19%
4
20%
46-60
6
23%
2
10%
61-75
4
15%
3
15%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
13%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
5
33%
2
18%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Забито

14
22
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
1
7%
1
5%
1-15
5
36%
2
9%
16-30
4
29%
4
18%
31-45
2
14%
8
36%
46-60
1
7%
6
27%
61-75
1
7%
1
5%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
18%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
36%
3
25%
76-90

Забито

40
42
21 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 14
9 Не забивали 6
5
13%
3
7%
1-15
8
20%
5
12%
16-30
8
20%
10
24%
31-45
7
18%
12
29%
46-60
7
18%
8
19%
61-75
5
13%
4
10%
76-90

Пропущено

26
23
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
4
15%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
8
31%
4
17%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
2
8%
4
17%
61-75
7
27%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2
Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1
Кремонезе
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1
Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 27 14 9 4 42 - 26 51
2. Кремонезе Заявка 27 14 8 5 41 - 24 50
3. Лечче Заявка 26 13 10 3 42 - 22 49
4. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
5. Пиза Заявка 26 12 10 4 32 - 20 46
6. Монца Заявка 26 12 8 6 40 - 28 44
7. Асколи Заявка 26 12 6 8 37 - 32 42
8. Читтаделла Заявка 26 11 8 7 31 - 26 41
9. Перуджа Заявка 27 10 11 6 30 - 24 41
10. Фрозиноне Заявка 26 10 11 5 40 - 28 41
11. Комо 1:0 Заявка 27 9 11 7 34 - 35 38
12. Реджина Заявка 26 10 5 11 23 - 33 35
13. Тернана Заявка 27 9 7 11 38 - 42 34
14. Парма Заявка 26 7 11 8 33 - 30 32
15. СПАЛ 2013 Заявка 26 6 9 11 31 - 41 27
16. Алессандрия 0:1 Заявка 27 6 5 16 27 - 42 23
17. Козенца Заявка 26 5 8 13 24 - 41 23
18. Виченца Виртус Заявка 26 4 6 16 25 - 43 18
19. Кротоне Заявка 26 2 9 15 26 - 44 15
20. Порденоне Заявка 27 2 6 19 19 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 13 9 2 2 25 - 12 29
2. Лечче Заявка 13 8 4 1 28 - 12 28
3. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
5. Пиза Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
6. Читтаделла Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
7. Фрозиноне Заявка 13 5 6 2 21 - 12 21
8. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
9. Реджина Заявка 13 6 2 5 13 - 15 20
10. Тернана Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
11. Комо 1:0 Заявка 13 4 6 3 15 - 12 18
12. Перуджа Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
13. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
14. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
15. Асколи Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
16. Алессандрия 0:1 Заявка 14 4 3 7 11 - 17 15
17. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
18. Кротоне Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Асколи Заявка 13 8 2 3 23 - 16 26
3. Перуджа Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
4. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
5. Пиза Заявка 13 6 4 3 17 - 11 22
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче Заявка 13 5 6 2 14 - 10 21
8. Фрозиноне Заявка 13 5 5 3 19 - 16 20
9. Комо 1:0 Заявка 14 5 5 4 19 - 23 20
10. Читтаделла Заявка 13 5 5 3 13 - 14 20
11. Монца Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
13. Реджина Заявка 13 4 3 6 10 - 18 15
14. Парма Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 4 6 8 - 20 13
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
17. Алессандрия 0:1 Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца Заявка 13 0 6 7 11 - 26 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 13 0 3 10 10 - 24 3
Где смотреть матч Беневенто 1:1 Кремонезе онлайн


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