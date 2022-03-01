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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Алессандрия
0:1
Перерыв

Стадион:
Комо
0'
34' Красная карточка
Париджини Витторио
38' Желтая карточка
Мантовани Валерио
0:0
39' Не забитый пенальти
Ла Гумина Антонино
0:1
39' Гол
Ла Гумина Антонино

Ход матча

34'
 
Париджини Витторио
38'
Мантовани Валерио
 
39'
0:0
Ла Гумина Антонино
39'
0:1
Ла Гумина Антонино

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Алессандрия
Ничья
Комо
3.10
3.10
3.62
Все Коэффициенты
12
Писсери
Маттео
44
Мантовани
Валерио
30
Ди
Дженнаро
Маттео
7
Пароди
Лука
17
Мустаккьо
Маттиа
62
Миланезе
Томмазо
5
Гори
Мирко
8
Лунетта
Габриэль
4
Кьярелло
Риккардо
16
Фаббрини
Диего
18
Корацца
Симоне
1
Факкин
Давиде
28
Виньяли
Лука
5
Бертончини
Давиде
4
Солини
Маттео
44
Иоанну
Николас
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
11
Париджини
Витторио
72
Глиоцци
Этторе
19
Бланко
Алехандро
20
Ла
Гумина
Антонино
Алессандрия
3-4-2-1
Комо
4-2-3-1

История личных встреч

Алессандрия
Комо

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

СB
2:0
СC
2:1
СC
0:2
СC
1:1
ЛП
2:1
ЛП
2:0
ЛП
0:1
ЛП
0:2
КИЛП
4:0
СCA
0:0
S
0:0
S
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Алессандрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корацца Симоне 9 (2) 0.33
Ди Дженнаро Маттео 3 0.11
Лунетта Габриэль 3 0.11
Кьярелло Риккардо 3 0.11
Казарини Федерико 1 0.04
Арригини Андреа 1 0.04
Мустаккьо Маттиа 1 0.04
Ба Абу 1 0.04
Маркони Микеле 1 (1) 0.04
Престиа Джузеппе 1 0.04
Паломби Симоне 1 0.04
Мантовани Валерио 1 0.04
Колай Аристиди 1 0.04
Пароди Лука 0 0
Орландо Франческо 0 0
Миланезе Томмазо 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 8 (5) 0.3
Ла Гумина Антонино 6 (1) 0.22
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.19
Беллемо Алессандро 4 0.15
Виньяли Лука 3 0.11
Габриеллони Алессандро 3 0.11
Арригони Томмазо 1 0.04
Иовин Алессио 1 0.04
Париджини Витторио 1 0.04
Иоанну Николас 1 0.04
Солини Маттео 1 0.04
Чаджиа Мутир 0 0
Скалья Филиппо 0 0

Карточки

Алессандрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Дженнаро Маттео 8 1
Лунетта Габриэль 6 0
Ба Абу 4 1
Кьярелло Риккардо 5 0
Казарини Федерико 4 0
Престиа Джузеппе 4 0
Пароди Лука 4 0
Мантовани Валерио 4 0
Пьероцци Эдоардо 4 0
Бенедетти Симоне 3 0
Корацца Симоне 3 0
Бегетто Андреа 3 0
Паломби Симоне 3 0
Челезия Кристиан 2 0
Миланезе Томмазо 2 0
Мустаккьо Маттиа 1 0
Писсери Маттео 1 0
Арригини Андреа 1 0
Бруччини Мирко 1 0
Кокколо Лука 1 0
Орландо Франческо 1 0
Крисанто Лоренцо 1 0
Колай Аристиди 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Париджини Витторио 7 1
Арригони Томмазо 7 0
Скалья Филиппо 7 0
Беллемо Алессандро 6 0
Виньяли Лука 4 1
Черри Альберто 3 1
Солини Маттео 3 1
Кабаши Элвис 3 0
Иоанну Николас 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Бертончини Давиде 2 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Варньер Марко 2 0
Факкин Давиде 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Чаджиа Мутир 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
0
0%
3
16%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
3
27%
2
11%
31-45
4
36%
4
21%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
1
9%
5
26%
76-90

Пропущено

16
22
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
19%
4
18%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
6
38%
4
18%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
3
19%
4
18%
76-90

Забито

17
16
12 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
2
12%
6
38%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
7
41%
1
6%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
2
12%
2
13%
76-90

Пропущено

24
11
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
4
17%
2
18%
1-15
5
21%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
5
21%
1
9%
46-60
2
8%
2
18%
61-75
8
33%
2
18%
76-90

Забито

28
35
16 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
2
7%
9
26%
1-15
4
14%
5
14%
16-30
10
36%
3
9%
31-45
6
21%
7
20%
46-60
3
11%
4
11%
61-75
3
11%
7
20%
76-90

Пропущено

40
33
18 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
7
18%
6
18%
1-15
5
13%
6
18%
16-30
6
15%
6
18%
31-45
7
18%
4
12%
46-60
4
10%
5
15%
61-75
11
28%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Алессандрия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Козенца - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Асколи - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Лечче 1:1
Брешия - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Пиза 1:1 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Беневенто 2:0 Алессандрия - Парма 0:2 Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Кремонезе 1:0 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кротоне 1:0 Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0
Комо
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2
Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 27 14 9 4 42 - 26 51
2. Кремонезе Заявка 27 14 8 5 41 - 24 50
3. Лечче Заявка 26 13 10 3 42 - 22 49
4. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
5. Пиза Заявка 26 12 10 4 32 - 20 46
6. Монца Заявка 26 12 8 6 40 - 28 44
7. Асколи Заявка 26 12 6 8 37 - 32 42
8. Читтаделла Заявка 26 11 8 7 31 - 26 41
9. Перуджа Заявка 27 10 11 6 30 - 24 41
10. Фрозиноне Заявка 26 10 11 5 40 - 28 41
11. Комо 1:0 Заявка 27 9 11 7 34 - 35 38
12. Реджина Заявка 26 10 5 11 23 - 33 35
13. Тернана Заявка 27 9 7 11 38 - 42 34
14. Парма Заявка 26 7 11 8 33 - 30 32
15. СПАЛ 2013 Заявка 26 6 9 11 31 - 41 27
16. Алессандрия 0:1 Заявка 27 6 5 16 27 - 42 23
17. Козенца Заявка 26 5 8 13 24 - 41 23
18. Виченца Виртус Заявка 26 4 6 16 25 - 43 18
19. Кротоне Заявка 26 2 9 15 26 - 44 15
20. Порденоне Заявка 27 2 6 19 19 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 13 9 2 2 25 - 12 29
2. Лечче Заявка 13 8 4 1 28 - 12 28
3. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
5. Пиза Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
6. Читтаделла Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
7. Фрозиноне Заявка 13 5 6 2 21 - 12 21
8. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
9. Реджина Заявка 13 6 2 5 13 - 15 20
10. Тернана Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
11. Комо 1:0 Заявка 13 4 6 3 15 - 12 18
12. Перуджа Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
13. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
14. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
15. Асколи Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
16. Алессандрия 0:1 Заявка 14 4 3 7 11 - 17 15
17. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
18. Кротоне Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Асколи Заявка 13 8 2 3 23 - 16 26
3. Перуджа Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
4. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
5. Пиза Заявка 13 6 4 3 17 - 11 22
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче Заявка 13 5 6 2 14 - 10 21
8. Фрозиноне Заявка 13 5 5 3 19 - 16 20
9. Комо 1:0 Заявка 14 5 5 4 19 - 23 20
10. Читтаделла Заявка 13 5 5 3 13 - 14 20
11. Монца Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
13. Реджина Заявка 13 4 3 6 10 - 18 15
14. Парма Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 4 6 8 - 20 13
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
17. Алессандрия 0:1 Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца Заявка 13 0 6 7 11 - 26 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 13 0 3 10 10 - 24 3
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Алессандрия
Ничья
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3.10
3.10
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