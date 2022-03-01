Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio G. Moccagatta
34' Красная карточкаПариджини Витторио
38' Желтая карточкаМантовани Валерио
0:0
39' Не забитый пенальтиЛа Гумина Антонино
0:1
39' ГолЛа Гумина Антонино
51' Желтая карточкаФаббрини Диего
65' Желтая карточкаМиланезе Томмазо
65' Желтая карточкаДи Дженнаро Маттео
1:1
87' ГолКазарини Федерико
90' Желтая карточкаБертончини Давиде
Ход матча
39'
39'
51'
65'
87'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 2
-
16 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 10
-
70 Владение мячом, % 30
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Luca Ascoli
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
История личных встреч
Алессандрия
Комо
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алессандрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корацца Симоне
|9 (2)
|0.33
|Ди Дженнаро Маттео
|3
|0.11
|Лунетта Габриэль
|3
|0.11
|Кьярелло Риккардо
|3
|0.11
|Казарини Федерико
|2
|0.07
|Арригини Андреа
|1
|0.04
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0.04
|Ба Абу
|1
|0.04
|Маркони Микеле
|1 (1)
|0.04
|Престиа Джузеппе
|1
|0.04
|Паломби Симоне
|1
|0.04
|Мантовани Валерио
|1
|0.04
|Колай Аристиди
|1
|0.04
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Пароди Лука
|0
|0
|Орландо Франческо
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|8 (5)
|0.3
|Ла Гумина Антонино
|6 (1)
|0.22
|Глиоцци Этторе
|5 (2)
|0.19
|Беллемо Алессандро
|4
|0.15
|Виньяли Лука
|3
|0.11
|Габриеллони Алессандро
|3
|0.11
|Арригони Томмазо
|1
|0.04
|Иовин Алессио
|1
|0.04
|Париджини Витторио
|1
|0.04
|Иоанну Николас
|1
|0.04
|Солини Маттео
|1
|0.04
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Карточки
Алессандрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Дженнаро Маттео
|9
|1
|Лунетта Габриэль
|6
|0
|Ба Абу
|4
|1
|Кьярелло Риккардо
|5
|0
|Казарини Федерико
|4
|0
|Престиа Джузеппе
|4
|0
|Пароди Лука
|4
|0
|Мантовани Валерио
|4
|0
|Пьероцци Эдоардо
|4
|0
|Бенедетти Симоне
|3
|0
|Корацца Симоне
|3
|0
|Бегетто Андреа
|3
|0
|Паломби Симоне
|3
|0
|Миланезе Томмазо
|3
|0
|Челезия Кристиан
|2
|0
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0
|Фаббрини Диего
|1
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Арригини Андреа
|1
|0
|Бруччини Мирко
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Орландо Франческо
|1
|0
|Крисанто Лоренцо
|1
|0
|Колай Аристиди
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Париджини Витторио
|7
|1
|Арригони Томмазо
|7
|0
|Скалья Филиппо
|7
|0
|Беллемо Алессандро
|6
|0
|Виньяли Лука
|4
|1
|Черри Альберто
|3
|1
|Солини Маттео
|3
|1
|Бертончини Давиде
|3
|0
|Кабаши Элвис
|3
|0
|Иоанну Николас
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
20
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
0
0%
3
15%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
25%
3
15%
31-45
4
33%
4
20%
46-60
2
17%
3
15%
61-75
2
17%
5
25%
76-90
Пропущено
17
23
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
18%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
7
41%
4
17%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
2
12%
3
13%
61-75
3
18%
5
22%
76-90
Забито
17
16
12 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
2
12%
6
38%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
7
41%
1
6%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
2
12%
2
13%
76-90
Пропущено
24
11
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
4
17%
2
18%
1-15
5
21%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
5
21%
1
9%
46-60
2
8%
2
18%
61-75
8
33%
2
18%
76-90
Забито
29
36
16 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
2
7%
9
25%
1-15
4
14%
5
14%
16-30
10
34%
4
11%
31-45
6
21%
7
19%
46-60
3
10%
4
11%
61-75
4
14%
7
19%
76-90
Пропущено
41
34
19 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 22
7
17%
6
18%
1-15
5
12%
6
18%
16-30
7
17%
6
18%
31-45
7
17%
4
12%
46-60
4
10%
5
15%
61-75
11
27%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Алессандрия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Козенца - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Асколи - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Лечче 1:1
Брешия - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Пиза 1:1 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Беневенто 2:0 Алессандрия - Парма 0:2 Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Кремонезе 1:0 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кротоне 1:0 Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0
Комо
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2
Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|42 - 26
|51
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 24
|50
|3.
|Лечче
|Заявка
|26
|13
|10
|3
|42 - 22
|49
|4.
|Беневенто
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 24
|47
|5.
|Пиза
|Заявка
|26
|12
|10
|4
|32 - 20
|46
|6.
|Монца
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|40 - 28
|44
|7.
|Асколи
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|37 - 32
|42
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|31 - 26
|41
|9.
|Перуджа
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|30 - 24
|41
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|40 - 28
|41
|11.
|Комо
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|34 - 36
|36
|12.
|Реджина
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|23 - 33
|35
|13.
|Тернана
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 42
|34
|14.
|Парма
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|33 - 30
|32
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 41
|27
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|28 - 42
|24
|17.
|Козенца
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|24 - 41
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|25 - 43
|18
|19.
|Кротоне
|Заявка
|26
|2
|9
|15
|26 - 44
|15
|20.
|Порденоне
|Заявка
|27
|2
|6
|19
|19 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 12
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 12
|28
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Беневенто
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|5.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 12
|21
|8.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Реджина
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 15
|20
|10.
|Тернана
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|11.
|Комо
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|12.
|Перуджа
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|13.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 12
|17
|15.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|23 - 21
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Асколи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|5.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 11
|22
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 10
|21
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 14
|20
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 16
|20
|10.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 24
|18
|11.
|Монца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|12.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 20
|13
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 25
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 26
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|10 - 24
|3