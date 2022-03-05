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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кремонезе
1:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Брешия
0'
0:1
23' Гол
Кистана Андреа
30' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
1:1
31' Гол
Гаэтано Джанлука
38'

Ход матча

23'
0:1
Кистана Андреа
30'
 
Ван Де Лои Томми
31'
Гаэтано Джанлука
(Карнесекки Марко)
1:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 6
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Брешия
2.23
3.48
3.86
Все Коэффициенты
12
Карнесекки
Марко
23
Крешенци
Алессандро
55
Околи
Меме
15
Бьянкетти
Маттео
17
Серникола
Леонардо
16
Бартоломей
Паоло
21
Фаджоли
Николо
98
Дзанимачча
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
7
Баэс
Хайме
9
Чофани
Даниэль
1
Йоронен
Йессе
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
26
Бертаньоли
Массимо
37
Лерис
Мехди
8
Паласио
Родриго
11
Баич
Риад
Кремонезе
4-2-3-1
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

Кремонезе
Брешия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:0
СB
1:2
СB
2:2
СB
0:0
СB
3:2
СB
1:1
СB
2:0
К
0:0
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 7 0.25
Чофани Даниэль 6 (1) 0.21
Дзанимачча Лука 4 0.14
Баэс Хайме 4 0.14
Фаджоли Николо 3 0.11
Гаэтано Джанлука 3 0.11
Стриццоло Лука 3 0.11
Видо Лука 3 0.11
Валери Эмануэле 3 0.11
Ди Кармине Самуэль 2 0.07
Гондо Седрик 1 0.04
Вальцания Лука 1 0.04
Касасола Тиаго 1 0.04
Кастаньетти Микеле 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласио Родриго 6 0.21
Морео Стефано 6 0.21
Трамони Маттео 5 (1) 0.18
Бертаньоли Массимо 4 0.14
Баич Риад 3 (1) 0.11
Ягелло Филип 3 0.11
Кистана Андреа 3 0.11
Айе Флориан 3 0.11
Лерис Мехди 2 0.07
Бизоли Димитри 2 0.07
Ван Де Лои Томми 2 0.07
Паяч Марко 1 (1) 0.04
Бьянки Флавио 1 0.04
Чансельор Джон 1 0.04
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 9 0
Серникола Леонардо 7 0
Валери Эмануэле 6 0
Бьянкетти Маттео 5 0
Околи Меме 5 0
Вальцания Лука 4 0
Фаджоли Николо 4 0
Баэс Хайме 2 1
Стриццоло Лука 3 0
Гаэтано Джанлука 3 0
Видо Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Крешенци Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Мерони Андреа 1 0
Раванелли Лука 1 0
Dennis Politic 1 0
Рафья Хамза 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паяч Марко 6 0
Ван Де Лои Томми 6 0
Адорни Давиде 4 1
Кистана Андреа 5 0
Чансельор Джон 3 0
Бизоли Димитри 3 0
Морео Стефано 3 0
Проя Федерико 3 0
Матею Алеш 3 0
Лерис Мехди 3 0
Трамони Маттео 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Шпалек Николас 2 0
Баич Риад 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Сабелли Стефано 1 0
Ягелло Филип 1 0
Уар Матье 1 0
Папетти Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
21
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
1
5%
2
10%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
4
18%
4
19%
31-45
8
36%
3
14%
46-60
6
27%
4
19%
61-75
1
5%
4
19%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
4
44%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Забито

20
21
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
2
10%
2
10%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
6
30%
4
19%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
3
15%
9
43%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
9%
2
12%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
3
27%
4
24%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90

Забито

42
42
18 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
3
7%
4
10%
1-15
5
12%
5
12%
16-30
10
24%
8
19%
31-45
12
29%
5
12%
46-60
8
19%
7
17%
61-75
4
10%
13
31%
76-90

Пропущено

23
26
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 17
3
13%
3
12%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
4
17%
4
15%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
5
22%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0
Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1
Брешия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2
Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 28 14 10 4 36 - 22 52
2. Лечче Заявка 27 14 10 3 45 - 23 52
3. Брешия 1:1 Заявка 28 14 10 4 43 - 27 52
4. Кремонезе 1:1 Заявка 28 14 9 5 42 - 25 51
5. Монца Заявка 28 13 9 6 43 - 30 48
6. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
7. Фрозиноне Заявка 27 11 11 5 41 - 28 44
8. Читтаделла Заявка 28 11 9 8 32 - 28 42
9. Асколи Заявка 27 12 6 9 38 - 35 42
10. Перуджа Заявка 27 10 11 6 30 - 24 41
11. Реджина Заявка 28 11 6 11 27 - 35 39
12. Комо Заявка 28 8 12 8 34 - 38 36
13. Тернана Заявка 27 9 7 11 38 - 42 34
14. Парма Заявка 28 7 13 8 35 - 32 34
15. СПАЛ 2013 Заявка 28 7 10 11 33 - 41 31
16. Алессандрия Заявка 27 6 6 15 28 - 42 24
17. Козенца Заявка 27 5 8 14 24 - 42 23
18. Виченца Виртус Заявка 27 4 6 17 26 - 46 18
19. Кротоне Заявка 27 2 9 16 28 - 47 15
20. Порденоне Заявка 28 2 6 20 19 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 14 9 4 1 31 - 13 31
2. Монца Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
3. Пиза Заявка 14 7 6 1 18 - 11 27
4. Кремонезе 1:1 Заявка 14 7 6 1 23 - 13 27
5. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
6. Фрозиноне Заявка 14 6 6 2 22 - 12 24
7. Реджина Заявка 14 7 2 5 16 - 16 23
8. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 19 - 14 21
9. Брешия 1:1 Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10. Тернана Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
11. Парма Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
12. Комо Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13. Перуджа Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
14. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
15. Асколи Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 Заявка 14 3 6 5 23 - 21 15
18. Кротоне Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:1 Заявка 14 9 4 1 22 - 10 31
2. Асколи Заявка 14 8 2 4 24 - 19 26
3. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
4. Перуджа Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
5. Кремонезе 1:1 Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче Заявка 13 5 6 2 14 - 10 21
8. Читтаделла Заявка 14 5 6 3 13 - 14 21
9. Фрозиноне Заявка 13 5 5 3 19 - 16 20
10. Монца Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
11. Комо Заявка 14 4 6 4 19 - 24 18
12. Реджина Заявка 14 4 4 6 11 - 19 16
13. Парма Заявка 14 3 7 4 17 - 19 16
14. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
16. Виченца Виртус Заявка 14 2 2 10 13 - 26 8
17. Алессандрия Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца Заявка 14 0 6 8 11 - 27 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 14 0 3 11 12 - 27 3
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Брешия
2.23
3.48
3.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кремонезе 1:1 Брешия онлайн

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