Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Первый тайм: 38'
Стадион: Джованни Цини
0:1
23' ГолКистана Андреа
30' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
1:1
31' ГолГаэтано Джанлука
Ход матча
23'
0:1
30'
31'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 6
-
55 Владение мячом, % 45
55
Околи
Меме
29
Паяч
Марко
37
Лерис
Мехди
11
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рафья ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Кремонезе
Брешия
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|7
|0.25
|Чофани Даниэль
|6 (1)
|0.21
|Дзанимачча Лука
|4
|0.14
|Баэс Хайме
|4
|0.14
|Фаджоли Николо
|3
|0.11
|Гаэтано Джанлука
|3
|0.11
|Стриццоло Лука
|3
|0.11
|Видо Лука
|3
|0.11
|Валери Эмануэле
|3
|0.11
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0.07
|Гондо Седрик
|1
|0.04
|Вальцания Лука
|1
|0.04
|Касасола Тиаго
|1
|0.04
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласио Родриго
|6
|0.21
|Морео Стефано
|6
|0.21
|Трамони Маттео
|5 (1)
|0.18
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.14
|Баич Риад
|3 (1)
|0.11
|Ягелло Филип
|3
|0.11
|Кистана Андреа
|3
|0.11
|Айе Флориан
|3
|0.11
|Лерис Мехди
|2
|0.07
|Бизоли Димитри
|2
|0.07
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.07
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.04
|Бьянки Флавио
|1
|0.04
|Чансельор Джон
|1
|0.04
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|9
|0
|Серникола Леонардо
|7
|0
|Валери Эмануэле
|6
|0
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|Околи Меме
|5
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Фаджоли Николо
|4
|0
|Баэс Хайме
|2
|1
|Стриццоло Лука
|3
|0
|Гаэтано Джанлука
|3
|0
|Видо Лука
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Dennis Politic
|1
|0
|Рафья Хамза
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паяч Марко
|6
|0
|Ван Де Лои Томми
|6
|0
|Адорни Давиде
|4
|1
|Кистана Андреа
|5
|0
|Чансельор Джон
|3
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Проя Федерико
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Лерис Мехди
|3
|0
|Трамони Маттео
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
21
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
1
5%
2
10%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
4
18%
4
19%
31-45
8
36%
3
14%
46-60
6
27%
4
19%
61-75
1
5%
4
19%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
4
44%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Забито
20
21
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
2
10%
2
10%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
6
30%
4
19%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
3
15%
9
43%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
9%
2
12%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
3
27%
4
24%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90
Забито
42
42
18 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
3
7%
4
10%
1-15
5
12%
5
12%
16-30
10
24%
8
19%
31-45
12
29%
5
12%
46-60
8
19%
7
17%
61-75
4
10%
13
31%
76-90
Пропущено
23
26
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 17
3
13%
3
12%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
4
17%
4
15%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
5
22%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0
Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1
Брешия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2
Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|28
|14
|10
|4
|36 - 22
|52
|2.
|Лечче
|Заявка
|27
|14
|10
|3
|45 - 23
|52
|3.
|Брешия
|1:1 Заявка
|28
|14
|10
|4
|43 - 27
|52
|4.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|28
|14
|9
|5
|42 - 25
|51
|5.
|Монца
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|43 - 30
|48
|6.
|Беневенто
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 24
|47
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|27
|11
|11
|5
|41 - 28
|44
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|32 - 28
|42
|9.
|Асколи
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|38 - 35
|42
|10.
|Перуджа
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|30 - 24
|41
|11.
|Реджина
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|27 - 35
|39
|12.
|Комо
|Заявка
|28
|8
|12
|8
|34 - 38
|36
|13.
|Тернана
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 42
|34
|14.
|Парма
|Заявка
|28
|7
|13
|8
|35 - 32
|34
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|33 - 41
|31
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|28 - 42
|24
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|24 - 42
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|26 - 46
|18
|19.
|Кротоне
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|28 - 47
|15
|20.
|Порденоне
|Заявка
|28
|2
|6
|20
|19 - 53
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|31 - 13
|31
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|3.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 11
|27
|4.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 13
|27
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|22 - 12
|24
|7.
|Реджина
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 16
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 14
|21
|9.
|Брешия
|1:1 Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Тернана
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|11.
|Парма
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|12.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|13.
|Перуджа
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|14.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|15.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 21
|15
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:1 Заявка
|14
|9
|4
|1
|22 - 10
|31
|2.
|Асколи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|24 - 19
|26
|3.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|4.
|Перуджа
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|5.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 10
|21
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 14
|21
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 16
|20
|10.
|Монца
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 24
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 19
|16
|13.
|Парма
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 19
|16
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 26
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 25
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|11 - 27
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 27
|3