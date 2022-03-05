Италия: Серия B 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
0:1
23' ГолКистана Андреа
29' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
1:1
31' ГолГаэтано Джанлука
70' Желтая карточкаЛерис Мехди
83' Желтая карточкаДи Кармине Самуэль
2:1
87' ГолДи Кармине Самуэль
90' Желтая карточкаГондо Седрик
Ход матча
23'
0:1
29'
31'
70'
87'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 5
-
8 Нарушения правил 18
-
51 Владение мячом, % 49
55
Околи
Меме
29
Паяч
Марко
37
Лерис
Мехди
11
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рафья ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Кремонезе
Брешия
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|7
|0.25
|Чофани Даниэль
|6 (1)
|0.21
|Дзанимачча Лука
|4
|0.14
|Гаэтано Джанлука
|4
|0.14
|Баэс Хайме
|4
|0.14
|Фаджоли Николо
|3
|0.11
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0.11
|Стриццоло Лука
|3
|0.11
|Валери Эмануэле
|3
|0.11
|Видо Лука
|3
|0.11
|Гондо Седрик
|1
|0.04
|Вальцания Лука
|1
|0.04
|Касасола Тиаго
|1
|0.04
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласио Родриго
|6
|0.21
|Морео Стефано
|6
|0.21
|Трамони Маттео
|5 (1)
|0.18
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.14
|Баич Риад
|3 (1)
|0.11
|Ягелло Филип
|3
|0.11
|Кистана Андреа
|3
|0.11
|Айе Флориан
|3
|0.11
|Лерис Мехди
|2
|0.07
|Бизоли Димитри
|2
|0.07
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.07
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.04
|Бьянки Флавио
|1
|0.04
|Чансельор Джон
|1
|0.04
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|9
|0
|Серникола Леонардо
|7
|0
|Валери Эмануэле
|6
|0
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|Околи Меме
|5
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Фаджоли Николо
|4
|0
|Баэс Хайме
|2
|1
|Стриццоло Лука
|3
|0
|Гаэтано Джанлука
|3
|0
|Видо Лука
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Dennis Politic
|1
|0
|Рафья Хамза
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Де Лои Томми
|7
|0
|Паяч Марко
|6
|0
|Адорни Давиде
|4
|1
|Кистана Андреа
|5
|0
|Лерис Мехди
|4
|0
|Чансельор Джон
|3
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Проя Федерико
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Трамони Маттео
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
22
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
1
4%
2
9%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
5
21%
4
18%
31-45
8
33%
3
14%
46-60
6
25%
4
18%
61-75
2
8%
4
18%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
15%
1
9%
1-15
3
23%
4
36%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Забито
20
21
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
10%
2
10%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
6
30%
4
19%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
3
15%
9
43%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
9%
2
12%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
3
27%
4
24%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90
Забито
44
43
19 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 14
6 Не забивали 4
3
7%
4
9%
1-15
5
11%
6
14%
16-30
11
25%
8
19%
31-45
12
27%
5
12%
46-60
8
18%
7
16%
61-75
5
11%
13
30%
76-90
Пропущено
24
28
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
3
13%
3
11%
1-15
5
21%
5
18%
16-30
4
17%
5
18%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
4
17%
5
18%
61-75
5
21%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0
Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1
Брешия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2
Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|43 - 25
|53
|2.
|Пиза
|Заявка
|28
|14
|10
|4
|36 - 22
|52
|3.
|Лечче
|Заявка
|27
|14
|10
|3
|45 - 23
|52
|4.
|Брешия
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|43 - 28
|51
|5.
|Монца
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|43 - 30
|48
|6.
|Беневенто
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 24
|47
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|27
|11
|11
|5
|41 - 28
|44
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|32 - 28
|42
|9.
|Асколи
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|38 - 35
|42
|10.
|Перуджа
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|30 - 24
|41
|11.
|Реджина
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|27 - 35
|39
|12.
|Комо
|Заявка
|28
|8
|12
|8
|34 - 38
|36
|13.
|Тернана
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 42
|34
|14.
|Парма
|Заявка
|28
|7
|13
|8
|35 - 32
|34
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|33 - 41
|31
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|28 - 42
|24
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|24 - 42
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|26 - 46
|18
|19.
|Кротоне
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|28 - 47
|15
|20.
|Порденоне
|Заявка
|28
|2
|6
|20
|19 - 53
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|31 - 13
|31
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 13
|29
|4.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 11
|27
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|22 - 12
|24
|7.
|Реджина
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 16
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 14
|21
|9.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Тернана
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|11.
|Парма
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|12.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|13.
|Перуджа
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|14.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|15.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 21
|15
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|22 - 11
|30
|2.
|Асколи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|24 - 19
|26
|3.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|4.
|Перуджа
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 10
|21
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 14
|21
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 16
|20
|10.
|Монца
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 24
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 19
|16
|13.
|Парма
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 19
|16
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 26
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 25
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|11 - 27
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 27
|3