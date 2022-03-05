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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кремонезе
2:1
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
0:1
23' Гол
Кистана Андреа
29' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
1:1
31' Гол
Гаэтано Джанлука
70' Желтая карточка
Лерис Мехди
83' Желтая карточка
Ди Кармине Самуэль
2:1
87' Гол
Ди Кармине Самуэль
90' Желтая карточка
Гондо Седрик
90'+5
12
Карнесекки
Марко
23
Крешенци
Алессандро
55
Околи
Меме
15
Бьянкетти
Маттео
17
Серникола
Леонардо
16
Бартоломей
Паоло
21
Фаджоли
Николо
98
Дзанимачча
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
7
Баэс
Хайме
9
Чофани
Даниэль
1
Йоронен
Йессе
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
26
Бертаньоли
Массимо
37
Лерис
Мехди
8
Паласио
Родриго
11
Баич
Риад
Кремонезе
4-2-3-1
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

Кремонезе
Брешия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:0
СB
1:2
СB
2:2
СB
0:0
СB
3:2
СB
1:1
СB
2:0
К
0:0
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 7 0.25
Чофани Даниэль 6 (1) 0.21
Дзанимачча Лука 4 0.14
Гаэтано Джанлука 4 0.14
Баэс Хайме 4 0.14
Фаджоли Николо 3 0.11
Ди Кармине Самуэль 3 0.11
Стриццоло Лука 3 0.11
Валери Эмануэле 3 0.11
Видо Лука 3 0.11
Гондо Седрик 1 0.04
Вальцания Лука 1 0.04
Касасола Тиаго 1 0.04
Кастаньетти Микеле 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласио Родриго 6 0.21
Морео Стефано 6 0.21
Трамони Маттео 5 (1) 0.18
Бертаньоли Массимо 4 0.14
Баич Риад 3 (1) 0.11
Ягелло Филип 3 0.11
Кистана Андреа 3 0.11
Айе Флориан 3 0.11
Лерис Мехди 2 0.07
Бизоли Димитри 2 0.07
Ван Де Лои Томми 2 0.07
Паяч Марко 1 (1) 0.04
Бьянки Флавио 1 0.04
Чансельор Джон 1 0.04
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 9 0
Серникола Леонардо 7 0
Валери Эмануэле 6 0
Бьянкетти Маттео 5 0
Околи Меме 5 0
Вальцания Лука 4 0
Фаджоли Николо 4 0
Баэс Хайме 2 1
Стриццоло Лука 3 0
Гаэтано Джанлука 3 0
Видо Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Крешенци Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Гондо Седрик 1 0
Мерони Андреа 1 0
Раванелли Лука 1 0
Dennis Politic 1 0
Рафья Хамза 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Лои Томми 7 0
Паяч Марко 6 0
Адорни Давиде 4 1
Кистана Андреа 5 0
Лерис Мехди 4 0
Чансельор Джон 3 0
Бизоли Димитри 3 0
Морео Стефано 3 0
Проя Федерико 3 0
Матею Алеш 3 0
Трамони Маттео 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Шпалек Николас 2 0
Баич Риад 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Сабелли Стефано 1 0
Ягелло Филип 1 0
Уар Матье 1 0
Папетти Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
22
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
1
4%
2
9%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
5
21%
4
18%
31-45
8
33%
3
14%
46-60
6
25%
4
18%
61-75
2
8%
4
18%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
15%
1
9%
1-15
3
23%
4
36%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Забито

20
21
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
10%
2
10%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
6
30%
4
19%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
3
15%
9
43%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
9%
2
12%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
3
27%
4
24%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90

Забито

44
43
19 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 14
6 Не забивали 4
3
7%
4
9%
1-15
5
11%
6
14%
16-30
11
25%
8
19%
31-45
12
27%
5
12%
46-60
8
18%
7
16%
61-75
5
11%
13
30%
76-90

Пропущено

24
28
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
3
13%
3
11%
1-15
5
21%
5
18%
16-30
4
17%
5
18%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
4
17%
5
18%
61-75
5
21%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0
Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1
Брешия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2
Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 28 15 8 5 43 - 25 53
2. Пиза Заявка 28 14 10 4 36 - 22 52
3. Лечче Заявка 27 14 10 3 45 - 23 52
4. Брешия Заявка 28 14 9 5 43 - 28 51
5. Монца Заявка 28 13 9 6 43 - 30 48
6. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
7. Фрозиноне Заявка 27 11 11 5 41 - 28 44
8. Читтаделла Заявка 28 11 9 8 32 - 28 42
9. Асколи Заявка 27 12 6 9 38 - 35 42
10. Перуджа Заявка 27 10 11 6 30 - 24 41
11. Реджина Заявка 28 11 6 11 27 - 35 39
12. Комо Заявка 28 8 12 8 34 - 38 36
13. Тернана Заявка 27 9 7 11 38 - 42 34
14. Парма Заявка 28 7 13 8 35 - 32 34
15. СПАЛ 2013 Заявка 28 7 10 11 33 - 41 31
16. Алессандрия Заявка 27 6 6 15 28 - 42 24
17. Козенца Заявка 27 5 8 14 24 - 42 23
18. Виченца Виртус Заявка 27 4 6 17 26 - 46 18
19. Кротоне Заявка 27 2 9 16 28 - 47 15
20. Порденоне Заявка 28 2 6 20 19 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 14 9 4 1 31 - 13 31
2. Монца Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
3. Кремонезе Заявка 14 8 5 1 24 - 13 29
4. Пиза Заявка 14 7 6 1 18 - 11 27
5. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
6. Фрозиноне Заявка 14 6 6 2 22 - 12 24
7. Реджина Заявка 14 7 2 5 16 - 16 23
8. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 19 - 14 21
9. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10. Тернана Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
11. Парма Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
12. Комо Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13. Перуджа Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
14. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
15. Асколи Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 Заявка 14 3 6 5 23 - 21 15
18. Кротоне Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 14 9 3 2 22 - 11 30
2. Асколи Заявка 14 8 2 4 24 - 19 26
3. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
4. Перуджа Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
5. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче Заявка 13 5 6 2 14 - 10 21
8. Читтаделла Заявка 14 5 6 3 13 - 14 21
9. Фрозиноне Заявка 13 5 5 3 19 - 16 20
10. Монца Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
11. Комо Заявка 14 4 6 4 19 - 24 18
12. Реджина Заявка 14 4 4 6 11 - 19 16
13. Парма Заявка 14 3 7 4 17 - 19 16
14. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
16. Виченца Виртус Заявка 14 2 2 10 13 - 26 8
17. Алессандрия Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца Заявка 14 0 6 8 11 - 27 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 14 0 3 11 12 - 27 3
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