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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Парма
1:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Реджина
0'
1:0
20' Гол
Брунетта Хуан
24' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
25' Желтая карточка
Фолоруншо Майкл
26' Желтая карточка
Амионе Бруно
28' Желтая карточка
Бернабе Адриан
30' Желтая карточка
Менез Жереми
31' Желтая карточка
Federico Giraudo
50'

Ход матча

20'
Брунетта Хуан
(Сими Нванкво)
1:0
24'
 
Хетемай Перпарим
25'
 
Фолоруншо Майкл
26'
 
Амионе Бруно
28'
Бернабе Адриан
 
30'
 
Менез Жереми
31'
 
Federico Giraudo
46'
Зом Симон
Бернабе Адриан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Реджина
1.55
6.20
7.04
Все Коэффициенты
Новости
1
Буффон
Джанлуиджи
15
Дель
Прато
Энрико
5
Данило
Ларанжера
25
Коббо
Элиас
90
Рисполи
Андреа
16
Бернабе
Адриан
11
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
8
Брунетта
Хуан
99
Сими
Нванкво
10
Васкес
Франко
63
Турати
Стефано
27
Адьяпонг
Клод
2
Амионе
Бруно
17
Ди
Кьяра
Джанлука
98
Federico
Giraudo
56
Хетемай
Перпарим
8
Кризетиг
Лоренцо
90
Фолоруншо
Майкл
20
Купиш
Томаш
7
Менез
Жереми
30
Монтальто
Адриано
Парма
3-4-1-2
Реджина
3-5-2

История личных встреч

Парма
Реджина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
2:1
СA
2:1
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 10 0.36
Бенедычак Адриан 6 0.21
Инглезе Роберто 3 0.11
Тутино Дженнаро 3 0.11
Ман Деннис 3 0.11
Михэйлэ Валентин 2 0.07
Юрич Станко 2 0.07
Брунетта Хуан 1 0.04
Сими Нванкво 1 0.04
Коббо Элиас 1 0.04
Дель Прато Энрико 1 0.04
Пандев Горан 1 0.04
Бернабе Адриан 1 0.04
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 8 (3) 0.29
Монтальто Адриано 5 (1) 0.18
Менез Жереми 5 0.18
Ривас Ригоберто 2 0.07
Белломо Никола 1 0.04
Ди Кьяра Джанлука 1 0.04
Кортиновис Алессандро 1 0.04
Бьянки Николо 1 0.04
Хетемай Перпарим 1 0.04
Тумминелло Марко 1 0.04
Лариби Карим 0 0
Риччи Федерико 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 5 2
Брунетта Хуан 6 1
Юрич Станко 6 0
Данило Ларанжера 5 0
Кулибали Войо 5 0
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Коббо Элиас 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Бернабе Адриан 4 0
Ман Деннис 3 0
Зом Симон 3 0
Болог Ботонд 2 0
Рисполи Андреа 1 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Сими Нванкво 1 0
Осорио Йордан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Камара Дрисса 1 0
Якопони Даниэле 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ционек Тьяго 7 1
Кризетиг Лоренцо 8 0
Бьянки Николо 8 0
Хетемай Перпарим 7 0
Ди Кьяра Джанлука 7 0
Менез Жереми 5 1
Белломо Никола 5 1
Монтальто Адриано 4 0
Лояконо Джузеппе 4 0
Реджини Васко 3 0
Риччи Федерико 3 0
Фолоруншо Майкл 3 0
Ставропулос Димитрис 3 0
Ривас Ригоберто 3 0
Federico Giraudo 2 0
Амионе Бруно 2 0
Кортиновис Алессандро 2 0
Микай Алессандро 0 1
Лакичевич Иван 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Льотти Даниэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
2
12%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
3
18%
4
36%
31-45
2
12%
2
18%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
2
12%
2
18%
76-90

Пропущено

12
17
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
6
50%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
2
17%
5
29%
29%
46-60
2
17%
4
24%
61-75
1
8%
1
6%
76-90

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
0
0%
2
13%
1-15
4
24%
3
19%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
3
18%
5
31%
61-75
4
24%
1
6%
76-90

Пропущено

19
16
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
5%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
4
25%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
6
32%
4
25%
76-90

Забито

34
27
16 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
2
6%
4
15%
1-15
7
21%
4
15%
16-30
7
21%
7
26%
31-45
4
12%
4
15%
46-60
8
24%
5
19%
61-75
6
18%
3
11%
76-90

Пропущено

31
33
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
7
23%
4
12%
1-15
2
6%
6
18%
16-30
5
16%
5
15%
31-45
5
16%
8
24%
46-60
5
16%
5
15%
61-75
7
23%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3
Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0
Реджина
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0
СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 28 14 10 4 36 - 22 52
2. Лечче Заявка 27 14 10 3 45 - 23 52
3. Брешия Заявка 27 14 9 4 42 - 26 51
4. Кремонезе Заявка 27 14 8 5 41 - 24 50
5. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
6. Монца 1:1 Заявка 28 12 10 6 42 - 30 46
7. Фрозиноне Заявка 27 11 11 5 41 - 28 44
8. Читтаделла 1:1 Заявка 28 11 10 7 32 - 27 43
9. Асколи Заявка 27 12 6 9 38 - 35 42
10. Перуджа Заявка 27 10 11 6 30 - 24 41
11. Реджина 0:1 Заявка 28 11 5 12 26 - 35 38
12. Парма 1:0 Заявка 28 8 12 8 35 - 31 36
13. Комо 0:1 Заявка 28 8 12 8 34 - 37 36
14. Тернана Заявка 27 9 7 11 38 - 42 34
15. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 28 7 10 11 32 - 41 31
16. Алессандрия Заявка 27 6 6 15 28 - 42 24
17. Козенца Заявка 27 5 8 14 24 - 42 23
18. Виченца Виртус Заявка 27 4 6 17 26 - 46 18
19. Кротоне Заявка 27 2 9 16 28 - 47 15
20. Порденоне 0:1 Заявка 28 2 6 20 19 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 14 9 4 1 31 - 13 31
2. Монца 1:1 Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
3. Пиза 1:0 Заявка 14 7 6 1 18 - 11 27
4. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
5. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
6. Фрозиноне Заявка 14 6 6 2 22 - 12 24
7. Реджина 0:1 Заявка 14 7 2 5 16 - 16 23
8. Читтаделла 1:1 Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
9. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10. Парма 1:0 Заявка 14 5 5 4 18 - 12 20
11. Тернана Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
12. Комо 0:1 Заявка 14 4 6 4 15 - 13 18
13. Перуджа Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
14. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
15. Асколи Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 14 3 6 5 23 - 21 15
18. Кротоне Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне 0:1 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Асколи Заявка 14 8 2 4 24 - 19 26
3. Пиза 1:0 Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
4. Перуджа Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
5. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче Заявка 13 5 6 2 14 - 10 21
8. Читтаделла 1:1 Заявка 14 5 6 3 13 - 14 21
9. Фрозиноне Заявка 13 5 5 3 19 - 16 20
10. Комо 0:1 Заявка 14 4 6 4 19 - 24 18
11. Парма 1:0 Заявка 14 3 7 4 17 - 19 16
12. Монца 1:1 Заявка 14 3 7 4 16 - 17 16
13. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 14 4 4 6 9 - 20 16
14. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
15. Реджина 0:1 Заявка 14 4 3 7 10 - 19 15
16. Виченца Виртус Заявка 14 2 2 10 13 - 26 8
17. Алессандрия Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца Заявка 14 0 6 8 11 - 27 6
19. Порденоне 0:1 Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 14 0 3 11 12 - 27 3
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Реджина
1.55
6.20
7.04
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