Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Эннио Тардини
1:0
20' ГолБрунетта Хуан
24' Желтая карточкаХетемай Перпарим
25' Желтая карточкаФолоруншо Майкл
26' Желтая карточкаАмионе Бруно
28' Желтая карточкаБернабе Адриан
30' Желтая карточкаМенез Жереми
31' Желтая карточкаFederico Giraudo
Ход матча
20'
1:0
24'
25'
26'
28'
30'
31'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
50 Владение мячом, % 50
25
Коббо
Элиас
11
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
99
Сими
Нванкво
20
Купиш
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 ДанилоЗащитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
77 Коррея ФелишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
84 Dario Sits
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Эйяки ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стеллоне Роберто
История личных встреч
Парма
Реджина
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|10
|0.36
|Бенедычак Адриан
|6
|0.21
|Инглезе Роберто
|3
|0.11
|Тутино Дженнаро
|3
|0.11
|Ман Деннис
|3
|0.11
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.07
|Юрич Станко
|2
|0.07
|Брунетта Хуан
|1
|0.04
|Сими Нванкво
|1
|0.04
|Коббо Элиас
|1
|0.04
|Дель Прато Энрико
|1
|0.04
|Пандев Горан
|1
|0.04
|Бернабе Адриан
|1
|0.04
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|8 (3)
|0.29
|Монтальто Адриано
|5 (1)
|0.18
|Менез Жереми
|5
|0.18
|Ривас Ригоберто
|2
|0.07
|Белломо Никола
|1
|0.04
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0.04
|Кортиновис Алессандро
|1
|0.04
|Бьянки Николо
|1
|0.04
|Хетемай Перпарим
|1
|0.04
|Тумминелло Марко
|1
|0.04
|Лариби Карим
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|5
|2
|Брунетта Хуан
|6
|1
|Юрич Станко
|6
|0
|Данило Ларанжера
|5
|0
|Кулибали Войо
|5
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Коббо Элиас
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Бернабе Адриан
|4
|0
|Ман Деннис
|3
|0
|Зом Симон
|3
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Сими Нванкво
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Камара Дрисса
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ционек Тьяго
|7
|1
|Кризетиг Лоренцо
|8
|0
|Бьянки Николо
|8
|0
|Хетемай Перпарим
|7
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|7
|0
|Менез Жереми
|5
|1
|Белломо Никола
|5
|1
|Монтальто Адриано
|4
|0
|Лояконо Джузеппе
|4
|0
|Реджини Васко
|3
|0
|Риччи Федерико
|3
|0
|Фолоруншо Майкл
|3
|0
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Ривас Ригоберто
|3
|0
|Federico Giraudo
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Лакичевич Иван
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
11
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
2
12%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
3
18%
4
36%
31-45
2
12%
2
18%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
2
12%
2
18%
76-90
Пропущено
12
17
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
6
50%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
2
17%
5
29%
29%
46-60
2
17%
4
24%
61-75
1
8%
1
6%
76-90
Забито
17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
0
0%
2
13%
1-15
4
24%
3
19%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
3
18%
5
31%
61-75
4
24%
1
6%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
5%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
4
25%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
6
32%
4
25%
76-90
Забито
34
27
16 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
2
6%
4
15%
1-15
7
21%
4
15%
16-30
7
21%
7
26%
31-45
4
12%
4
15%
46-60
8
24%
5
19%
61-75
6
18%
3
11%
76-90
Пропущено
31
33
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
7
23%
4
12%
1-15
2
6%
6
18%
16-30
5
16%
5
15%
31-45
5
16%
8
24%
46-60
5
16%
5
15%
61-75
7
23%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3
Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0
Реджина
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0
СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|28
|14
|10
|4
|36 - 22
|52
|2.
|Лечче
|Заявка
|27
|14
|10
|3
|45 - 23
|52
|3.
|Брешия
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|42 - 26
|51
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 24
|50
|5.
|Беневенто
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 24
|47
|6.
|Монца
|1:1 Заявка
|28
|12
|10
|6
|42 - 30
|46
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|27
|11
|11
|5
|41 - 28
|44
|8.
|Читтаделла
|1:1 Заявка
|28
|11
|10
|7
|32 - 27
|43
|9.
|Асколи
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|38 - 35
|42
|10.
|Перуджа
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|30 - 24
|41
|11.
|Реджина
|0:1 Заявка
|28
|11
|5
|12
|26 - 35
|38
|12.
|Парма
|1:0 Заявка
|28
|8
|12
|8
|35 - 31
|36
|13.
|Комо
|0:1 Заявка
|28
|8
|12
|8
|34 - 37
|36
|14.
|Тернана
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 42
|34
|15.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|28
|7
|10
|11
|32 - 41
|31
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|28 - 42
|24
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|24 - 42
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|26 - 46
|18
|19.
|Кротоне
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|28 - 47
|15
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|28
|2
|6
|20
|19 - 53
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|31 - 13
|31
|2.
|Монца
|1:1 Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|3.
|Пиза
|1:0 Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 11
|27
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|22 - 12
|24
|7.
|Реджина
|0:1 Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 16
|23
|8.
|Читтаделла
|1:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|9.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Парма
|1:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 12
|20
|11.
|Тернана
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|12.
|Комо
|0:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 13
|18
|13.
|Перуджа
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|14.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|15.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 21
|15
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Асколи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|24 - 19
|26
|3.
|Пиза
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|4.
|Перуджа
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 10
|21
|8.
|Читтаделла
|1:1 Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 14
|21
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 16
|20
|10.
|Комо
|0:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 24
|18
|11.
|Парма
|1:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 19
|16
|12.
|Монца
|1:1 Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 17
|16
|13.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|9 - 20
|16
|14.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|15.
|Реджина
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|10 - 19
|15
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 26
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 25
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|11 - 27
|6
|19.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 27
|3