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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Комо
0:2
Конец матча

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
0:1
32' Гол
Видо Лука
53' Желтая карточка
Коломбо Лоренцо
68' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
0:2
71' Гол
Мелькьорри Федерико
90'+5
1
Факкин
Давиде
28
Виньяли
Лука
5
Бертончини
Давиде
4
Солини
Маттео
44
Иоанну
Николас
17
Чичиретти
Амато
14
Беллемо
Алессандро
21
Арригони
Томмазо
19
Бланко
Алехандро
72
Глиоцци
Этторе
20
Ла
Гумина
Антонино
22
Тиам
Демба
24
Дикманн
Лоренцо
23
Викари
Франческо
17
Капрадосси
Элио
91
Селия
Раффаэле
40
Да
Рива
Якопо
77
Вивиани
Федерико
10
Дзанеллато
Никколо
8
Манкозу
Марко
9
Коломбо
Лоренцо
28
Видо
Лука
Комо
4-4-2
СПАЛ 2013
4-3-1-2

История личных встреч

Комо
СПАЛ 2013

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:1
КИЛП
0:0
КИЛП
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 8 (5) 0.29
Ла Гумина Антонино 6 (1) 0.21
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.18
Беллемо Алессандро 4 0.14
Виньяли Лука 3 0.11
Габриеллони Алессандро 3 0.11
Арригони Томмазо 1 0.04
Иовин Алессио 1 0.04
Париджини Витторио 1 0.04
Иоанну Николас 1 0.04
Солини Маттео 1 0.04
Чаджиа Мутир 0 0
Скалья Филиппо 0 0
СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 6 (1) 0.21
Коломбо Лоренцо 6 0.21
Мелькьорри Федерико 4 0.14
Видо Лука 3 0.11
Вивиани Федерико 3 0.11
Да Рива Якопо 2 0.07
Росси Джузеппе 2 0.07
Дикманн Лоренцо 1 0.04
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.04
Сек Демба 1 0.04
Капрадосси Элио 1 0.04
Финотто Маттиа 1 0.04
Латте Лат Эммануэль 1 0.04
Мора Лука 0 0
Дзанеллато Никколо 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Париджини Витторио 7 1
Арригони Томмазо 7 0
Скалья Филиппо 7 0
Беллемо Алессандро 6 0
Виньяли Лука 4 1
Черри Альберто 3 1
Солини Маттео 3 1
Бертончини Давиде 3 0
Кабаши Элвис 3 0
Иоанну Николас 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Варньер Марко 2 0
Факкин Давиде 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 6 1
Коломбо Лоренцо 6 0
Дикманн Лоренцо 4 1
Селия Раффаэле 5 0
Викари Франческо 3 1
Манкозу Марко 4 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Мора Лука 4 0
Трипальделли Алессандро 4 0
Да Рива Якопо 4 0
Крочата Джованни 3 0
Эспозито Сальваторе 3 0
Капрадосси Элио 2 0
Пинато Марко 2 0
Латте Лат Эммануэль 2 0
Сек Демба 2 0
Педа Патрик 2 0
Росси Джузеппе 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Видо Лука 1 0
Тиам Демба 1 0
Кокколо Лука 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Гейденрейх Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
10
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
6
38%
1
10%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
1
6%
3
30%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

13
20
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
3
23%
8
40%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
2
15%
3
15%
76-90

Забито

20
23
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
3
15%
2
9%
1-15
2
10%
6
26%
16-30
3
15%
5
22%
31-45
4
20%
1
4%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
5
25%
5
22%
76-90

Пропущено

23
21
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
17%
1
5%
1-15
4
17%
5
24%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
5
22%
5
24%
76-90

Забито

36
33
18 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 11
6 Не забивали 10
9
25%
3
9%
1-15
5
14%
7
21%
16-30
4
11%
8
24%
31-45
7
19%
4
12%
46-60
4
11%
6
18%
61-75
7
19%
5
15%
76-90

Пропущено

36
41
19 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 21
6
17%
2
5%
1-15
6
17%
8
20%
16-30
7
19%
11
27%
31-45
4
11%
5
12%
46-60
6
17%
7
17%
61-75
7
19%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1
Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0
СПАЛ 2013
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1
СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 28 14 10 4 36 - 22 52
2. Лечче Заявка 27 14 10 3 45 - 23 52
3. Брешия 1:1 Заявка 28 14 10 4 43 - 27 52
4. Кремонезе 1:1 Заявка 28 14 9 5 42 - 25 51
5. Монца Заявка 28 13 9 6 43 - 30 48
6. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
7. Фрозиноне Заявка 27 11 11 5 41 - 28 44
8. Читтаделла Заявка 28 11 9 8 32 - 28 42
9. Асколи Заявка 27 12 6 9 38 - 35 42
10. Перуджа Заявка 27 10 11 6 30 - 24 41
11. Реджина Заявка 28 11 6 11 27 - 35 39
12. Комо Заявка 28 8 12 8 34 - 38 36
13. Тернана Заявка 27 9 7 11 38 - 42 34
14. Парма Заявка 28 7 13 8 35 - 32 34
15. СПАЛ 2013 Заявка 28 7 10 11 33 - 41 31
16. Алессандрия Заявка 27 6 6 15 28 - 42 24
17. Козенца Заявка 27 5 8 14 24 - 42 23
18. Виченца Виртус Заявка 27 4 6 17 26 - 46 18
19. Кротоне Заявка 27 2 9 16 28 - 47 15
20. Порденоне Заявка 28 2 6 20 19 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 14 9 4 1 31 - 13 31
2. Монца Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
3. Пиза Заявка 14 7 6 1 18 - 11 27
4. Кремонезе 1:1 Заявка 14 7 6 1 23 - 13 27
5. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
6. Фрозиноне Заявка 14 6 6 2 22 - 12 24
7. Реджина Заявка 14 7 2 5 16 - 16 23
8. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 19 - 14 21
9. Брешия 1:1 Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10. Тернана Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
11. Парма Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
12. Комо Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13. Перуджа Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
14. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
15. Асколи Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 Заявка 14 3 6 5 23 - 21 15
18. Кротоне Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:1 Заявка 14 9 4 1 22 - 10 31
2. Асколи Заявка 14 8 2 4 24 - 19 26
3. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
4. Перуджа Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
5. Кремонезе 1:1 Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче Заявка 13 5 6 2 14 - 10 21
8. Читтаделла Заявка 14 5 6 3 13 - 14 21
9. Фрозиноне Заявка 13 5 5 3 19 - 16 20
10. Монца Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
11. Комо Заявка 14 4 6 4 19 - 24 18
12. Реджина Заявка 14 4 4 6 11 - 19 16
13. Парма Заявка 14 3 7 4 17 - 19 16
14. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
16. Виченца Виртус Заявка 14 2 2 10 13 - 26 8
17. Алессандрия Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца Заявка 14 0 6 8 11 - 27 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 14 0 3 11 12 - 27 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Видо Лука бьет в цель!
  • 18'
    Викари Франческо уходит с поля. Меккарьелло Бьяджо выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Комо 0:2 СПАЛ 2013 онлайн

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