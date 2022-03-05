Италия: Серия B 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Stadio G. Sinigaglia
0:1
32' ГолВидо Лука
53' Желтая карточкаКоломбо Лоренцо
68' Желтая карточкаМеккарьелло Бьяджо
0:2
71' ГолМелькьорри Федерико
Ход матча
32'
0:1
53'
71'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 7
-
3 Угловые 8
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 13
-
46 Владение мячом, % 54
28
Виньяли
Лука
22
Тиам
Демба
28
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Видо ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
-
32 Пинато МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
История личных встреч
Комо
СПАЛ 2013
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|8 (5)
|0.29
|Ла Гумина Антонино
|6 (1)
|0.21
|Глиоцци Этторе
|5 (2)
|0.18
|Беллемо Алессандро
|4
|0.14
|Виньяли Лука
|3
|0.11
|Габриеллони Алессандро
|3
|0.11
|Арригони Томмазо
|1
|0.04
|Иовин Алессио
|1
|0.04
|Париджини Витторио
|1
|0.04
|Иоанну Николас
|1
|0.04
|Солини Маттео
|1
|0.04
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкозу Марко
|6 (1)
|0.21
|Коломбо Лоренцо
|6
|0.21
|Мелькьорри Федерико
|4
|0.14
|Видо Лука
|3
|0.11
|Вивиани Федерико
|3
|0.11
|Да Рива Якопо
|2
|0.07
|Росси Джузеппе
|2
|0.07
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.04
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.04
|Сек Демба
|1
|0.04
|Капрадосси Элио
|1
|0.04
|Финотто Маттиа
|1
|0.04
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.04
|Мора Лука
|0
|0
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Париджини Витторио
|7
|1
|Арригони Томмазо
|7
|0
|Скалья Филиппо
|7
|0
|Беллемо Алессандро
|6
|0
|Виньяли Лука
|4
|1
|Черри Альберто
|3
|1
|Солини Маттео
|3
|1
|Бертончини Давиде
|3
|0
|Кабаши Элвис
|3
|0
|Иоанну Николас
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Федерико
|6
|1
|Коломбо Лоренцо
|6
|0
|Дикманн Лоренцо
|4
|1
|Селия Раффаэле
|5
|0
|Викари Франческо
|3
|1
|Манкозу Марко
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Мора Лука
|4
|0
|Трипальделли Алессандро
|4
|0
|Да Рива Якопо
|4
|0
|Крочата Джованни
|3
|0
|Эспозито Сальваторе
|3
|0
|Капрадосси Элио
|2
|0
|Пинато Марко
|2
|0
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Педа Патрик
|2
|0
|Росси Джузеппе
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Гейденрейх Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
10
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
6
38%
1
10%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
1
6%
3
30%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
13
20
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
3
23%
8
40%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
2
15%
3
15%
76-90
Забито
20
23
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
3
15%
2
9%
1-15
2
10%
6
26%
16-30
3
15%
5
22%
31-45
4
20%
1
4%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
5
25%
5
22%
76-90
Пропущено
23
21
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
17%
1
5%
1-15
4
17%
5
24%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
5
22%
5
24%
76-90
Забито
36
33
18 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 11
6 Не забивали 10
9
25%
3
9%
1-15
5
14%
7
21%
16-30
4
11%
8
24%
31-45
7
19%
4
12%
46-60
4
11%
6
18%
61-75
7
19%
5
15%
76-90
Пропущено
36
41
19 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 21
6
17%
2
5%
1-15
6
17%
8
20%
16-30
7
19%
11
27%
31-45
4
11%
5
12%
46-60
6
17%
7
17%
61-75
7
19%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1
Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0
СПАЛ 2013
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1
СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|28
|14
|10
|4
|36 - 22
|52
|2.
|Лечче
|Заявка
|27
|14
|10
|3
|45 - 23
|52
|3.
|Брешия
|1:1 Заявка
|28
|14
|10
|4
|43 - 27
|52
|4.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|28
|14
|9
|5
|42 - 25
|51
|5.
|Монца
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|43 - 30
|48
|6.
|Беневенто
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 24
|47
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|27
|11
|11
|5
|41 - 28
|44
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|32 - 28
|42
|9.
|Асколи
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|38 - 35
|42
|10.
|Перуджа
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|30 - 24
|41
|11.
|Реджина
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|27 - 35
|39
|12.
|Комо
|Заявка
|28
|8
|12
|8
|34 - 38
|36
|13.
|Тернана
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 42
|34
|14.
|Парма
|Заявка
|28
|7
|13
|8
|35 - 32
|34
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|33 - 41
|31
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|28 - 42
|24
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|24 - 42
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|26 - 46
|18
|19.
|Кротоне
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|28 - 47
|15
|20.
|Порденоне
|Заявка
|28
|2
|6
|20
|19 - 53
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|31 - 13
|31
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|3.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 11
|27
|4.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 13
|27
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|22 - 12
|24
|7.
|Реджина
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 16
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 14
|21
|9.
|Брешия
|1:1 Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Тернана
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|11.
|Парма
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|12.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|13.
|Перуджа
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|14.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|15.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 21
|15
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:1 Заявка
|14
|9
|4
|1
|22 - 10
|31
|2.
|Асколи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|24 - 19
|26
|3.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|4.
|Перуджа
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|5.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 10
|21
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 14
|21
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 16
|20
|10.
|Монца
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 24
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 19
|16
|13.
|Парма
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 19
|16
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 26
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 25
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|11 - 27
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 27
|3