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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Порденоне
0:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Пиза
0'
0:1
26' Гол
Торрегросса Эрнесто
36' Желтая карточка
Марин Мариус
40' Желтая карточка
Торрази Эмануэле
42' Желтая карточка
Торрегросса Эрнесто
51'

Ход матча

26'
0:1
Торрегросса Эрнесто
(Пушкаш Георге)
36'
 
Марин Мариус
40'
Торрази Эмануэле
 
42'
 
Торрегросса Эрнесто
46'
Ди Серио Джузеппе
Вокич Деян
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Порденоне
Ничья
Пиза
4.20
4.70
1.94
Все Коэффициенты
22
Перизан
Самуэле
2
Эль-Кауакиби
Хамза
26
Бассоли
Алессандро
30
Далле
Мура
Кристиан
99
Андреони
Кристиан
10
Дели
Франческо
23
Торрази
Эмануэле
5
Ловиза
Алессандро
36
Вокич
Деян
32
Бутич
Карло
28
Камбьяги
Николо
1
Николас
Андраде
19
Биринделли
Самуэле
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
20
Беруатто
Пьетро
8
Марин
Мариус
16
Надь
Адам
18
Мастину
Джузеппе
27
Гухер
Роберт
10
Торрегросса
Эрнесто
31
Пушкаш
Георге
Порденоне
4-3-1-2
Пиза
4-3-1-2

История личных встреч

Порденоне
Пиза

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
2:2
СB
1:0
СB
1:0
СB
2:0
ЛПП
0:0
ЛПП
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутич Карло 4 (2) 0.14
Камбьяги Николо 3 0.11
Фолоруншо Майкл 2 0.07
Кампорезе Микеле 2 0.07
Фаласко Никола 1 0.04
Пинато Марко 1 0.04
Цаммарини Роберто 1 0.04
Барисон Альберто 1 0.04
Маньино Лука 1 0.04
Цаджу Франк 1 (1) 0.04
Купиш Томаш 0 0
Паза Симоне 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.21
Сибилли Джузеппе 4 0.14
Коэн Йонатан 4 (1) 0.14
Торрегросса Эрнесто 3 (1) 0.11
Туре Идрисса 3 0.11
Марсура Давиде 2 0.07
Пушкаш Георге 2 0.07
Караччоло Антонио 2 0.07
Мазуччи Гаэтано 1 0.04
Беруатто Пьетро 1 0.04
Бенали Ахмед 1 0.04
Биринделли Самуэле 1 0.04
Де Витис Алессандро 1 0.04
Мастину Джузеппе 1 0.04
Гухер Роберт 0 0
Леверб Максим 0 0

Карточки

Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 7 1
Эль-Кауакиби Хамза 7 1
Барисон Альберто 5 1
Пинато Марко 6 0
Цаммарини Роберто 5 0
Кампорезе Микеле 3 1
Паза Симоне 3 1
Фолоруншо Майкл 4 0
Ловиза Алессандро 4 0
Саббионе Алессио 3 0
Маньино Лука 3 0
Торрази Эмануэле 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Менса Дэвис 1 1
Бассоли Алессандро 2 0
Мисурака Джанвито 2 0
Дели Франческо 2 0
Вокич Деян 2 0
Канделлоне Леонардо 2 0
Цаджу Франк 2 0
Бутич Карло 2 0
Ди Серио Джузеппе 2 0
Хжановски Адам 0 1
Стефани Мирко 1 0
Гавацци Давиде 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Андреони Кристиан 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 8 0
Караччоло Антонио 7 0
Лукка Лоренцо 5 1
Биринделли Самуэле 6 0
Беруатто Пьетро 6 0
Херманнссон Хьёртур 5 0
Туре Идрисса 3 1
Мастину Джузеппе 4 0
Леверб Максим 4 0
Сибилли Джузеппе 4 0
Надь Адам 2 1
Мазуччи Гаэтано 3 0
Торрегросса Эрнесто 3 0
Гухер Роберт 2 0
Де Витис Алессандро 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Ди Квинцио Давиде 2 0
Берра Филиппо 1 0
Сьега Николас 1 0
Николас Андраде 1 0
Коэн Йонатан 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
1
9%
3
21%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
3
27%
4
29%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
3
21%
76-90

Пропущено

24
14
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
13%
4
29%
1-15
7
29%
29%
3
21%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
5
21%
2
14%
76-90

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
2
25%
4
24%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
38%
2
12%
76-90

Пропущено

28
12
8 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 8
4
14%
1
8%
1-15
2
7%
2
17%
16-30
2
7%
1
8%
31-45
4
14%
2
17%
46-60
10
36%
4
33%
61-75
6
21%
2
17%
76-90

Забито

19
31
9 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 15
12 Не забивали 6
3
16%
7
23%
1-15
3
16%
3
10%
16-30
3
16%
8
26%
31-45
3
16%
6
19%
46-60
2
11%
2
6%
61-75
5
26%
5
16%
76-90

Пропущено

52
26
22 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 18
7
13%
5
19%
1-15
9
17%
5
19%
16-30
6
12%
3
12%
31-45
5
10%
4
15%
46-60
14
27%
5
19%
61-75
11
21%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Тернана - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0
Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3
Пиза
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2
Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 28 14 10 4 36 - 22 52
2. Лечче Заявка 27 14 10 3 45 - 23 52
3. Брешия Заявка 27 14 9 4 42 - 26 51
4. Кремонезе Заявка 27 14 8 5 41 - 24 50
5. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
6. Монца 1:1 Заявка 28 12 10 6 42 - 30 46
7. Фрозиноне Заявка 27 11 11 5 41 - 28 44
8. Читтаделла 1:1 Заявка 28 11 10 7 32 - 27 43
9. Асколи Заявка 27 12 6 9 38 - 35 42
10. Перуджа Заявка 27 10 11 6 30 - 24 41
11. Реджина 0:1 Заявка 28 11 5 12 26 - 35 38
12. Парма 1:0 Заявка 28 8 12 8 35 - 31 36
13. Комо 0:1 Заявка 28 8 12 8 34 - 37 36
14. Тернана Заявка 27 9 7 11 38 - 42 34
15. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 28 7 10 11 32 - 41 31
16. Алессандрия Заявка 27 6 6 15 28 - 42 24
17. Козенца Заявка 27 5 8 14 24 - 42 23
18. Виченца Виртус Заявка 27 4 6 17 26 - 46 18
19. Кротоне Заявка 27 2 9 16 28 - 47 15
20. Порденоне 0:1 Заявка 28 2 6 20 19 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 14 9 4 1 31 - 13 31
2. Монца 1:1 Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
3. Пиза 1:0 Заявка 14 7 6 1 18 - 11 27
4. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
5. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
6. Фрозиноне Заявка 14 6 6 2 22 - 12 24
7. Реджина 0:1 Заявка 14 7 2 5 16 - 16 23
8. Читтаделла 1:1 Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
9. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10. Парма 1:0 Заявка 14 5 5 4 18 - 12 20
11. Тернана Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
12. Комо 0:1 Заявка 14 4 6 4 15 - 13 18
13. Перуджа Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
14. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
15. Асколи Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 14 3 6 5 23 - 21 15
18. Кротоне Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне 0:1 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Асколи Заявка 14 8 2 4 24 - 19 26
3. Пиза 1:0 Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
4. Перуджа Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
5. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче Заявка 13 5 6 2 14 - 10 21
8. Читтаделла 1:1 Заявка 14 5 6 3 13 - 14 21
9. Фрозиноне Заявка 13 5 5 3 19 - 16 20
10. Комо 0:1 Заявка 14 4 6 4 19 - 24 18
11. Парма 1:0 Заявка 14 3 7 4 17 - 19 16
12. Монца 1:1 Заявка 14 3 7 4 16 - 17 16
13. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 14 4 4 6 9 - 20 16
14. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
15. Реджина 0:1 Заявка 14 4 3 7 10 - 19 15
16. Виченца Виртус Заявка 14 2 2 10 13 - 26 8
17. Алессандрия Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца Заявка 14 0 6 8 11 - 27 6
19. Порденоне 0:1 Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 14 0 3 11 12 - 27 3
Лучшие коэффициенты
Порденоне
Ничья
Пиза
4.20
4.70
1.94
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Порденоне 0:1 Пиза онлайн

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