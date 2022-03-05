Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Второй тайм: 51'
Стадион: Stadio Guido Teghil
0:1
26' ГолТоррегросса Эрнесто
36' Желтая карточкаМарин Мариус
40' Желтая карточкаТоррази Эмануэле
42' Желтая карточкаТоррегросса Эрнесто
Ход матча
26'
36'
40'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 5
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
51 Владение мячом, % 49
36
Вокич
Деян
32
Бутич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Вокич ДеянПолузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Порденоне
Пиза
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутич Карло
|4 (2)
|0.14
|Камбьяги Николо
|3
|0.11
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.07
|Кампорезе Микеле
|2
|0.07
|Фаласко Никола
|1
|0.04
|Пинато Марко
|1
|0.04
|Цаммарини Роберто
|1
|0.04
|Барисон Альберто
|1
|0.04
|Маньино Лука
|1
|0.04
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.04
|Купиш Томаш
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.21
|Сибилли Джузеппе
|4
|0.14
|Коэн Йонатан
|4 (1)
|0.14
|Торрегросса Эрнесто
|3 (1)
|0.11
|Туре Идрисса
|3
|0.11
|Марсура Давиде
|2
|0.07
|Пушкаш Георге
|2
|0.07
|Караччоло Антонио
|2
|0.07
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.04
|Беруатто Пьетро
|1
|0.04
|Бенали Ахмед
|1
|0.04
|Биринделли Самуэле
|1
|0.04
|Де Витис Алессандро
|1
|0.04
|Мастину Джузеппе
|1
|0.04
|Гухер Роберт
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Карточки
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|7
|1
|Эль-Кауакиби Хамза
|7
|1
|Барисон Альберто
|5
|1
|Пинато Марко
|6
|0
|Цаммарини Роберто
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|1
|Паза Симоне
|3
|1
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Ловиза Алессандро
|4
|0
|Саббионе Алессио
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Торрази Эмануэле
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Менса Дэвис
|1
|1
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Вокич Деян
|2
|0
|Канделлоне Леонардо
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Стефани Мирко
|1
|0
|Гавацци Давиде
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Андреони Кристиан
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|8
|0
|Караччоло Антонио
|7
|0
|Лукка Лоренцо
|5
|1
|Биринделли Самуэле
|6
|0
|Беруатто Пьетро
|6
|0
|Херманнссон Хьёртур
|5
|0
|Туре Идрисса
|3
|1
|Мастину Джузеппе
|4
|0
|Леверб Максим
|4
|0
|Сибилли Джузеппе
|4
|0
|Надь Адам
|2
|1
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0
|Торрегросса Эрнесто
|3
|0
|Гухер Роберт
|2
|0
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Ди Квинцио Давиде
|2
|0
|Берра Филиппо
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Коэн Йонатан
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
1
9%
3
21%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
3
27%
4
29%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Пропущено
24
14
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
13%
4
29%
1-15
7
29%
29%
3
21%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
5
21%
2
14%
76-90
Забито
8
17
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
2
25%
4
24%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
38%
2
12%
76-90
Пропущено
28
12
8 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 8
4
14%
1
8%
1-15
2
7%
2
17%
16-30
2
7%
1
8%
31-45
4
14%
2
17%
46-60
10
36%
4
33%
61-75
6
21%
2
17%
76-90
Забито
19
31
9 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 15
12 Не забивали 6
3
16%
7
23%
1-15
3
16%
3
10%
16-30
3
16%
8
26%
31-45
3
16%
6
19%
46-60
2
11%
2
6%
61-75
5
26%
5
16%
76-90
Пропущено
52
26
22 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 18
7
13%
5
19%
1-15
9
17%
5
19%
16-30
6
12%
3
12%
31-45
5
10%
4
15%
46-60
14
27%
5
19%
61-75
11
21%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Тернана - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0
Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3
Пиза
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2
Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|28
|14
|10
|4
|36 - 22
|52
|2.
|Лечче
|Заявка
|27
|14
|10
|3
|45 - 23
|52
|3.
|Брешия
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|42 - 26
|51
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 24
|50
|5.
|Беневенто
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 24
|47
|6.
|Монца
|1:1 Заявка
|28
|12
|10
|6
|42 - 30
|46
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|27
|11
|11
|5
|41 - 28
|44
|8.
|Читтаделла
|1:1 Заявка
|28
|11
|10
|7
|32 - 27
|43
|9.
|Асколи
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|38 - 35
|42
|10.
|Перуджа
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|30 - 24
|41
|11.
|Реджина
|0:1 Заявка
|28
|11
|5
|12
|26 - 35
|38
|12.
|Парма
|1:0 Заявка
|28
|8
|12
|8
|35 - 31
|36
|13.
|Комо
|0:1 Заявка
|28
|8
|12
|8
|34 - 37
|36
|14.
|Тернана
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 42
|34
|15.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|28
|7
|10
|11
|32 - 41
|31
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|28 - 42
|24
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|24 - 42
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|26 - 46
|18
|19.
|Кротоне
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|28 - 47
|15
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|28
|2
|6
|20
|19 - 53
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|31 - 13
|31
|2.
|Монца
|1:1 Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|3.
|Пиза
|1:0 Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 11
|27
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|22 - 12
|24
|7.
|Реджина
|0:1 Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 16
|23
|8.
|Читтаделла
|1:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|9.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Парма
|1:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 12
|20
|11.
|Тернана
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|12.
|Комо
|0:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 13
|18
|13.
|Перуджа
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|14.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|15.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 21
|15
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Асколи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|24 - 19
|26
|3.
|Пиза
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|4.
|Перуджа
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 10
|21
|8.
|Читтаделла
|1:1 Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 14
|21
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 16
|20
|10.
|Комо
|0:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 24
|18
|11.
|Парма
|1:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 19
|16
|12.
|Монца
|1:1 Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 17
|16
|13.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|9 - 20
|16
|14.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|15.
|Реджина
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|10 - 19
|15
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 26
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 25
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|11 - 27
|6
|19.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 27
|3