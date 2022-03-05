Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Stadio Guido Teghil
0:1
26' ГолТоррегросса Эрнесто
36' Желтая карточкаМарин Мариус
40' Желтая карточкаТоррази Эмануэле
42' Желтая карточкаТоррегросса Эрнесто
57' Желтая карточкаДи Серио Джузеппе
60' Желтая карточкаЛовиза Алессандро
76' Желтая карточкаДалле Мура Кристиан
82' Желтая карточкаМастину Джузеппе
Ход матча
26'
36'
40'
82'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
21 Нарушения правил 19
-
49 Владение мячом, % 51
36
Вокич
Деян
32
Бутич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Вокич ДеянПолузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Порденоне
Пиза
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутич Карло
|4 (2)
|0.14
|Камбьяги Николо
|3
|0.11
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.07
|Кампорезе Микеле
|2
|0.07
|Фаласко Никола
|1
|0.04
|Пинато Марко
|1
|0.04
|Цаммарини Роберто
|1
|0.04
|Барисон Альберто
|1
|0.04
|Маньино Лука
|1
|0.04
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.04
|Купиш Томаш
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.21
|Сибилли Джузеппе
|4
|0.14
|Коэн Йонатан
|4 (1)
|0.14
|Торрегросса Эрнесто
|3 (1)
|0.11
|Туре Идрисса
|3
|0.11
|Марсура Давиде
|2
|0.07
|Пушкаш Георге
|2
|0.07
|Караччоло Антонио
|2
|0.07
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.04
|Беруатто Пьетро
|1
|0.04
|Бенали Ахмед
|1
|0.04
|Биринделли Самуэле
|1
|0.04
|Де Витис Алессандро
|1
|0.04
|Мастину Джузеппе
|1
|0.04
|Гухер Роберт
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Карточки
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|7
|1
|Эль-Кауакиби Хамза
|7
|1
|Барисон Альберто
|5
|1
|Пинато Марко
|6
|0
|Цаммарини Роберто
|5
|0
|Ловиза Алессандро
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|1
|Паза Симоне
|3
|1
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Саббионе Алессио
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Торрази Эмануэле
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Ди Серио Джузеппе
|3
|0
|Менса Дэвис
|1
|1
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Вокич Деян
|2
|0
|Канделлоне Леонардо
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Стефани Мирко
|1
|0
|Гавацци Давиде
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Андреони Кристиан
|1
|0
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|8
|0
|Караччоло Антонио
|7
|0
|Лукка Лоренцо
|5
|1
|Биринделли Самуэле
|6
|0
|Беруатто Пьетро
|6
|0
|Херманнссон Хьёртур
|5
|0
|Мастину Джузеппе
|5
|0
|Туре Идрисса
|3
|1
|Леверб Максим
|4
|0
|Сибилли Джузеппе
|4
|0
|Надь Адам
|2
|1
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0
|Торрегросса Эрнесто
|3
|0
|Гухер Роберт
|2
|0
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Ди Квинцио Давиде
|2
|0
|Берра Филиппо
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Коэн Йонатан
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
1
9%
3
20%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
3
20%
76-90
Пропущено
25
14
15 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
12%
4
29%
1-15
8
32%
3
21%
16-30
4
16%
2
14%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
4
16%
1
7%
61-75
5
20%
2
14%
76-90
Забито
8
17
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
2
25%
4
24%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
38%
2
12%
76-90
Пропущено
28
12
8 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 8
4
14%
1
8%
1-15
2
7%
2
17%
16-30
2
7%
1
8%
31-45
4
14%
2
17%
46-60
10
36%
4
33%
61-75
6
21%
2
17%
76-90
Забито
19
32
9 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 16
13 Не забивали 6
3
16%
7
22%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
3
16%
8
25%
31-45
3
16%
6
19%
46-60
2
11%
2
6%
61-75
5
26%
5
16%
76-90
Пропущено
53
26
23 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 13
18 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 18
7
13%
5
19%
1-15
10
19%
5
19%
16-30
6
11%
3
12%
31-45
5
9%
4
15%
46-60
14
26%
5
19%
61-75
11
21%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Тернана - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0
Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3
Пиза
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2
Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|28
|14
|10
|4
|36 - 22
|52
|2.
|Лечче
|Заявка
|27
|14
|10
|3
|45 - 23
|52
|3.
|Брешия
|1:1 Заявка
|28
|14
|10
|4
|43 - 27
|52
|4.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|28
|14
|9
|5
|42 - 25
|51
|5.
|Монца
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|43 - 30
|48
|6.
|Беневенто
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 24
|47
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|27
|11
|11
|5
|41 - 28
|44
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|32 - 28
|42
|9.
|Асколи
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|38 - 35
|42
|10.
|Перуджа
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|30 - 24
|41
|11.
|Реджина
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|27 - 35
|39
|12.
|Комо
|Заявка
|28
|8
|12
|8
|34 - 38
|36
|13.
|Тернана
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 42
|34
|14.
|Парма
|Заявка
|28
|7
|13
|8
|35 - 32
|34
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|33 - 41
|31
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|28 - 42
|24
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|24 - 42
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|26 - 46
|18
|19.
|Кротоне
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|28 - 47
|15
|20.
|Порденоне
|Заявка
|28
|2
|6
|20
|19 - 53
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|31 - 13
|31
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|3.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 11
|27
|4.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 13
|27
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|22 - 12
|24
|7.
|Реджина
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 16
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 14
|21
|9.
|Брешия
|1:1 Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Тернана
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|11.
|Парма
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|12.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|13.
|Перуджа
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|14.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|15.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 21
|15
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 20
|12
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|20.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:1 Заявка
|14
|9
|4
|1
|22 - 10
|31
|2.
|Асколи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|24 - 19
|26
|3.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|4.
|Перуджа
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|5.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 10
|21
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 14
|21
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 16
|20
|10.
|Монца
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 24
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 19
|16
|13.
|Парма
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 19
|16
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 26
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 25
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|11 - 27
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 27
|3