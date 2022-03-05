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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Порденоне
0:1
Конец матча

Стадион:
Пиза
0'
0:1
26' Гол
Торрегросса Эрнесто
36' Желтая карточка
Марин Мариус
40' Желтая карточка
Торрази Эмануэле
42' Желтая карточка
Торрегросса Эрнесто
57' Желтая карточка
Ди Серио Джузеппе
60' Желтая карточка
Ловиза Алессандро
76' Желтая карточка
Далле Мура Кристиан
82' Желтая карточка
Мастину Джузеппе
90'+7
22
Перизан
Самуэле
2
Эль-Кауакиби
Хамза
26
Бассоли
Алессандро
30
Далле
Мура
Кристиан
99
Андреони
Кристиан
10
Дели
Франческо
23
Торрази
Эмануэле
5
Ловиза
Алессандро
36
Вокич
Деян
32
Бутич
Карло
28
Камбьяги
Николо
1
Николас
Андраде
19
Биринделли
Самуэле
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
20
Беруатто
Пьетро
8
Марин
Мариус
16
Надь
Адам
18
Мастину
Джузеппе
27
Гухер
Роберт
10
Торрегросса
Эрнесто
31
Пушкаш
Георге
Порденоне
4-3-1-2
Пиза
4-3-1-2

История личных встреч

Порденоне
Пиза

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
2:2
СB
1:0
СB
1:0
СB
2:0
ЛПП
0:0
ЛПП
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутич Карло 4 (2) 0.14
Камбьяги Николо 3 0.11
Фолоруншо Майкл 2 0.07
Кампорезе Микеле 2 0.07
Фаласко Никола 1 0.04
Пинато Марко 1 0.04
Цаммарини Роберто 1 0.04
Барисон Альберто 1 0.04
Маньино Лука 1 0.04
Цаджу Франк 1 (1) 0.04
Купиш Томаш 0 0
Паза Симоне 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.21
Сибилли Джузеппе 4 0.14
Коэн Йонатан 4 (1) 0.14
Торрегросса Эрнесто 3 (1) 0.11
Туре Идрисса 3 0.11
Марсура Давиде 2 0.07
Пушкаш Георге 2 0.07
Караччоло Антонио 2 0.07
Мазуччи Гаэтано 1 0.04
Беруатто Пьетро 1 0.04
Бенали Ахмед 1 0.04
Биринделли Самуэле 1 0.04
Де Витис Алессандро 1 0.04
Мастину Джузеппе 1 0.04
Гухер Роберт 0 0
Леверб Максим 0 0

Карточки

Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 7 1
Эль-Кауакиби Хамза 7 1
Барисон Альберто 5 1
Пинато Марко 6 0
Цаммарини Роберто 5 0
Ловиза Алессандро 5 0
Кампорезе Микеле 3 1
Паза Симоне 3 1
Фолоруншо Майкл 4 0
Саббионе Алессио 3 0
Маньино Лука 3 0
Торрази Эмануэле 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Ди Серио Джузеппе 3 0
Менса Дэвис 1 1
Бассоли Алессандро 2 0
Мисурака Джанвито 2 0
Дели Франческо 2 0
Вокич Деян 2 0
Канделлоне Леонардо 2 0
Цаджу Франк 2 0
Бутич Карло 2 0
Хжановски Адам 0 1
Стефани Мирко 1 0
Гавацци Давиде 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Андреони Кристиан 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 8 0
Караччоло Антонио 7 0
Лукка Лоренцо 5 1
Биринделли Самуэле 6 0
Беруатто Пьетро 6 0
Херманнссон Хьёртур 5 0
Мастину Джузеппе 5 0
Туре Идрисса 3 1
Леверб Максим 4 0
Сибилли Джузеппе 4 0
Надь Адам 2 1
Мазуччи Гаэтано 3 0
Торрегросса Эрнесто 3 0
Гухер Роберт 2 0
Де Витис Алессандро 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Ди Квинцио Давиде 2 0
Берра Филиппо 1 0
Сьега Николас 1 0
Николас Андраде 1 0
Коэн Йонатан 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
1
9%
3
20%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
3
20%
76-90

Пропущено

25
14
15 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
12%
4
29%
1-15
8
32%
3
21%
16-30
4
16%
2
14%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
4
16%
1
7%
61-75
5
20%
2
14%
76-90

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
2
25%
4
24%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
38%
2
12%
76-90

Пропущено

28
12
8 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 8
4
14%
1
8%
1-15
2
7%
2
17%
16-30
2
7%
1
8%
31-45
4
14%
2
17%
46-60
10
36%
4
33%
61-75
6
21%
2
17%
76-90

Забито

19
32
9 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 16
13 Не забивали 6
3
16%
7
22%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
3
16%
8
25%
31-45
3
16%
6
19%
46-60
2
11%
2
6%
61-75
5
26%
5
16%
76-90

Пропущено

53
26
23 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 13
18 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 18
7
13%
5
19%
1-15
10
19%
5
19%
16-30
6
11%
3
12%
31-45
5
9%
4
15%
46-60
14
26%
5
19%
61-75
11
21%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Тернана - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0
Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3
Пиза
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2
Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 28 14 10 4 36 - 22 52
2. Лечче Заявка 27 14 10 3 45 - 23 52
3. Брешия 1:1 Заявка 28 14 10 4 43 - 27 52
4. Кремонезе 1:1 Заявка 28 14 9 5 42 - 25 51
5. Монца Заявка 28 13 9 6 43 - 30 48
6. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
7. Фрозиноне Заявка 27 11 11 5 41 - 28 44
8. Читтаделла Заявка 28 11 9 8 32 - 28 42
9. Асколи Заявка 27 12 6 9 38 - 35 42
10. Перуджа Заявка 27 10 11 6 30 - 24 41
11. Реджина Заявка 28 11 6 11 27 - 35 39
12. Комо Заявка 28 8 12 8 34 - 38 36
13. Тернана Заявка 27 9 7 11 38 - 42 34
14. Парма Заявка 28 7 13 8 35 - 32 34
15. СПАЛ 2013 Заявка 28 7 10 11 33 - 41 31
16. Алессандрия Заявка 27 6 6 15 28 - 42 24
17. Козенца Заявка 27 5 8 14 24 - 42 23
18. Виченца Виртус Заявка 27 4 6 17 26 - 46 18
19. Кротоне Заявка 27 2 9 16 28 - 47 15
20. Порденоне Заявка 28 2 6 20 19 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 14 9 4 1 31 - 13 31
2. Монца Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
3. Пиза Заявка 14 7 6 1 18 - 11 27
4. Кремонезе 1:1 Заявка 14 7 6 1 23 - 13 27
5. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
6. Фрозиноне Заявка 14 6 6 2 22 - 12 24
7. Реджина Заявка 14 7 2 5 16 - 16 23
8. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 19 - 14 21
9. Брешия 1:1 Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10. Тернана Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
11. Парма Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
12. Комо Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13. Перуджа Заявка 13 4 5 4 13 - 11 17
14. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
15. Асколи Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 Заявка 14 3 6 5 23 - 21 15
18. Кротоне Заявка 13 2 6 5 16 - 20 12
19. Виченца Виртус Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
20. Порденоне Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:1 Заявка 14 9 4 1 22 - 10 31
2. Асколи Заявка 14 8 2 4 24 - 19 26
3. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
4. Перуджа Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
5. Кремонезе 1:1 Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче Заявка 13 5 6 2 14 - 10 21
8. Читтаделла Заявка 14 5 6 3 13 - 14 21
9. Фрозиноне Заявка 13 5 5 3 19 - 16 20
10. Монца Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
11. Комо Заявка 14 4 6 4 19 - 24 18
12. Реджина Заявка 14 4 4 6 11 - 19 16
13. Парма Заявка 14 3 7 4 17 - 19 16
14. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
16. Виченца Виртус Заявка 14 2 2 10 13 - 26 8
17. Алессандрия Заявка 13 2 2 9 16 - 25 8
18. Козенца Заявка 14 0 6 8 11 - 27 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 14 0 3 11 12 - 27 3
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