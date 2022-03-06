Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас
0:1
30' ГолКоста Матеуш
46' Желтая карточкаБельтраме Стефано
57' Желтая карточкаДьедеррик Жоэль
80' Желтая карточкаВалтерсон
82' Желтая карточкаМендеш Диогу
83' Желтая карточкаГалего
84' Желтая карточкаКоста Матеуш
Ход матча
30'
0:1
57'
69'
77'
80'
82'
82'
83'
84'
28
Сантос
Пабло
18
Амадор
Педру
11
Ян
III
35
Жефферсон
IV
94
Коста
Витор
15
Росси
Иван
17
Шадаш
Бруну
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Матеус СилваЗащитник
- Защитник
-
28 Сантос ПаблоЗащитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
-
11 ЯнПолузащитник
-
35 ЖефферсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 КевинВратарь
-
23 FrimpongЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Рамос РубенПолузащитник
-
37 ГалегоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
15 Росси ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шадаш БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Андраде ЛеоЗащитник
-
45 Чина ФабиуЗащитник
-
24 Бук КлесиоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Мендеш ДиогуПолузащитник
-
93 ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Кошта ЭдгарНападающий
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
История личных встреч
Морейренсе
Маритиму
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
20 матчей
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6
|0.24
|Мартинс Рафаэл VI
|5 (1)
|0.2
|Ян III
|4 (2)
|0.16
|Витория Стивен
|2 (1)
|0.08
|Перес Фелипе
|1
|0.04
|Паулинью Паулу
|1
|0.04
|Валтерсон
|1
|0.04
|Сантос Пабло
|1
|0.04
|Ласерда Дерик
|1
|0.04
|Камара Ибраима III
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
|Консейсау Родригу
|0
|0
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алипур Али
|6 (1)
|0.24
|Дьедеррик Жоэль
|5 (2)
|0.2
|Коста Матеуш
|4
|0.16
|Винк Клаудио
|3
|0.12
|Шадаш Бруну
|3
|0.12
|Гитан Рафик
|3 (1)
|0.12
|Рикардиньо Феррейра
|2
|0.08
|Энрике XI
|2
|0.08
|Бельтраме Стефано
|1
|0.04
|Кошта Эдгар
|1
|0.04
|Видигал Андре
|1
|0.04
|Коста Витор
|0
|0
|Зайнадин Джуниор
|0
|0
|Бук Клесио
|0
|0
|Paulo Victor III
|0
|0
|Андраде Лео
|0
|0
|Пеладжио Педро
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витория Стивен
|9
|2
|Пачеку Фабиу
|8
|1
|Росич Лазар
|7
|0
|Камара Ибраима III
|6
|0
|Жорж Артур
|6
|0
|Паулинью Паулу
|5
|0
|Валтерсон
|4
|0
|Кевин
|4
|0
|Перес Фелипе
|3
|0
|Соареш Филипе
|3
|0
|Ласерда Дерик
|3
|0
|Консейсау Родригу
|1
|1
|Луис Андре V
|2
|0
|Ян III
|2
|0
|Конте Абду
|2
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|2
|0
|Франко Гонсало
|2
|0
|Галего
|2
|0
|Ямбор Никола
|1
|0
|Сантос Пабло
|1
|0
|Рамос Рубен
|1
|0
|Силва Матеус II
|1
|0
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винк Клаудио
|9
|1
|Коста Матеуш
|8
|0
|Зайнадин Джуниор
|6
|1
|Кошта Эдгар
|7
|0
|Росси Иван
|7
|0
|Видигал Андре
|5
|1
|Мендеш Диогу
|6
|0
|Пеладжио Педро
|4
|1
|Андраде Лео
|5
|0
|Коста Витор
|5
|0
|Чина Фабиу
|4
|0
|Шадаш Бруну
|4
|0
|Дьедеррик Жоэль
|2
|1
|Энрике XI
|1
|1
|Paulo Victor III
|1
|1
|Алипур Али
|2
|0
|Гитан Рафик
|2
|0
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0
|Бельтраме Стефано
|1
|0
|Саэнс Хорхе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
16
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
1
7%
3
19%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
5
33%
7
44%
76-90
Пропущено
17
21
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
6%
3
14%
1-15
4
24%
4
19%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
5
29%
29%
6
29%
76-90
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 17
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
6
40%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
57%
1
7%
76-90
Пропущено
24
10
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
0
0%
3
30%
1-15
4
17%
1
10%
16-30
5
21%
2
20%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
7
29%
29%
3
30%
61-75
5
21%
1
10%
76-90
Забито
22
31
8 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
11 Не забивали 6
1
5%
5
16%
1-15
5
23%
3
10%
16-30
2
9%
8
26%
31-45
2
9%
4
13%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
9
41%
8
26%
76-90
Пропущено
41
31
18 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 16
1
2%
6
19%
1-15
8
20%
5
16%
16-30
9
22%
5
16%
31-45
4
10%
4
13%
46-60
9
22%
4
13%
61-75
10
24%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арока - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Порту 0:1 Фамаликан - Морейренсе 5:0 Морейренсе - Белененсеш 4:1
Брага - Морейренсе 2:0 Морейренсе - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1 Визела - Морейренсе 0:1 Тондела - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Эшторил 1:0 Мафра - Морейренсе 3:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Спортинг Л - Морейренсе 1:0 Oriental Dragon - Морейренсе 2:3 Маритиму - Морейренсе 0:0
Маритиму
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Маритиму - Спортинг Л 1:1 Маритиму - Фамаликан 0:1 Арока - Маритиму 0:3 Маритиму - Эшторил 0:0
Порту - Маритиму 2:1 Маритиму - Белененсеш 1:1 Брага - Маритиму 0:1 Портимоненсе - Маритиму 1:2 Маритиму - Визела 2:0 Бенфика - Маритиму 7:1 Маритиму - Санта-Клара 4:1 Боавишта - Маритиму 1:1 Маритиму - Пасуш де Феррейра 2:0 Тондела - Маритиму 4:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш - Маритиму 2:1 Варзим - Маритиму 2:2 Маритиму - Морейренсе 0:0 Спортинг Л - Маритиму 1:0 Фамаликан - Маритиму 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|24
|20
|4
|0
|59 - 17
|64
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|49 - 16
|61
|3.
|Бенфика
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|65 - 23
|57
|4.
|Брага
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|41 - 24
|46
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|36 - 25
|42
|6.
|Маритиму
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|30 - 32
|32
|7.
|Эшторил
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|28 - 30
|31
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|33 - 33
|30
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|25 - 28
|29
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|20 - 27
|27
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|31 - 38
|26
|12.
|Боавишта
|Заявка
|25
|4
|14
|7
|31 - 39
|26
|13.
|Санта-Клара
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|27 - 42
|26
|14.
|Визела
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 40
|24
|15.
|Арока
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|23 - 45
|22
|16.
|Тондела
|Заявка
|24
|6
|2
|16
|30 - 47
|20
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|23 - 40
|20
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|14 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|24 - 5
|34
|2.
|Порту
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 9
|32
|3.
|Бенфика
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 12
|25
|4.
|Брага
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 10
|25
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 20
|19
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|8.
|Боавишта
|Заявка
|13
|3
|9
|1
|18 - 15
|18
|9.
|Маритиму
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|11.
|Визела
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|Тондела
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|17 - 24
|12
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 17
|12
|15.
|Эшторил
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 17
|12
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 26
|11
|17.
|Арока
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 26
|11
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 8
|32
|2.
|Бенфика
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|35 - 11
|32
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|4.
|Жил Висенте
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|17 - 10
|23
|5.
|Брага
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|6.
|Эшторил
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|8.
|Маритиму
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 21
|17
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 24
|12
|11.
|Арока
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 19
|11
|12.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|13.
|Визела
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 23
|10
|14.
|Тондела
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|15.
|Боавишта
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 24
|8
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 23
|8
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 22
|7
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|4 - 19
|4
Прогнозы на матч Морейренсе 0:1 Маритиму
Исход игры
Морейренсе
32.5% (37)
Ничья
46.5% (53)
Маритиму
21.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
17.86% (20)
Меньше
82.14% (92)
Обе команды забьют
Да
62.5% (70)
Нет
37.5% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.9% (50)
1:0 Морейренсе
19.3% (22)
0:1 Маритиму
9.6% (11)
2:1 Морейренсе
7.9% (9)
1:2 Маритиму
7.9% (9)
0:2 Маритиму
3.5% (4)
2:0 Морейренсе
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!