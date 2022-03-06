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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Морейренсе
0:1
Конец матча

Стадион:
Маритиму
0'
0:1
30' Гол
Коста Матеуш
46' Желтая карточка
Бельтраме Стефано
57' Желтая карточка
Дьедеррик Жоэль
80' Желтая карточка
Валтерсон
82' Желтая карточка
Мендеш Диогу
83' Желтая карточка
Галего
84' Желтая карточка
Коста Матеуш
90'+5
14
Пасинато
Матеус
13
Силва
Матеус
II
3
Росич
Лазар
28
Сантос
Пабло
18
Амадор
Педру
11
Ян
III
35
Жефферсон
IV
8
Камара
Ибраима
III
27
Ласерда
Дерик
99
Мартинс
Рафаэл
VI
9
Луис
Андре
V
48
Paulo
Victor
III
2
Винк
Клаудио
5
Зайнадин
Джуниор
4
Коста
Матеуш
94
Коста
Витор
10
Бельтраме
Стефано
15
Росси
Иван
8
Гитан
Рафик
17
Шадаш
Бруну
7
Видигал
Андре
9
Алипур
Али
Морейренсе
4-4-2
Маритиму
4-2-3-1

История личных встреч

Морейренсе
Маритиму

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

20 матчей

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ТМС
0:0
ТМС
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 0.24
Мартинс Рафаэл VI 5 (1) 0.2
Ян III 4 (2) 0.16
Витория Стивен 2 (1) 0.08
Перес Фелипе 1 0.04
Паулинью Паулу 1 0.04
Валтерсон 1 0.04
Сантос Пабло 1 0.04
Ласерда Дерик 1 0.04
Камара Ибраима III 0 0
Амадор Педру 0 0
Консейсау Родригу 0 0
Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алипур Али 6 (1) 0.24
Дьедеррик Жоэль 5 (2) 0.2
Коста Матеуш 4 0.16
Винк Клаудио 3 0.12
Шадаш Бруну 3 0.12
Гитан Рафик 3 (1) 0.12
Рикардиньо Феррейра 2 0.08
Энрике XI 2 0.08
Бельтраме Стефано 1 0.04
Кошта Эдгар 1 0.04
Видигал Андре 1 0.04
Коста Витор 0 0
Зайнадин Джуниор 0 0
Бук Клесио 0 0
Paulo Victor III 0 0
Андраде Лео 0 0
Пеладжио Педро 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витория Стивен 9 2
Пачеку Фабиу 8 1
Росич Лазар 7 0
Камара Ибраима III 6 0
Жорж Артур 6 0
Паулинью Паулу 5 0
Валтерсон 4 0
Кевин 4 0
Перес Фелипе 3 0
Соареш Филипе 3 0
Ласерда Дерик 3 0
Консейсау Родригу 1 1
Луис Андре V 2 0
Ян III 2 0
Конте Абду 2 0
Мартинс Рафаэл VI 2 0
Франко Гонсало 2 0
Галего 2 0
Ямбор Никола 1 0
Сантос Пабло 1 0
Рамос Рубен 1 0
Силва Матеус II 1 0
Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винк Клаудио 9 1
Коста Матеуш 8 0
Зайнадин Джуниор 6 1
Кошта Эдгар 7 0
Росси Иван 7 0
Видигал Андре 5 1
Мендеш Диогу 6 0
Пеладжио Педро 4 1
Андраде Лео 5 0
Коста Витор 5 0
Чина Фабиу 4 0
Шадаш Бруну 4 0
Дьедеррик Жоэль 2 1
Энрике XI 1 1
Paulo Victor III 1 1
Алипур Али 2 0
Гитан Рафик 2 0
Рикардиньо Феррейра 1 0
Бельтраме Стефано 1 0
Саэнс Хорхе 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
1
7%
3
19%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
5
33%
7
44%
76-90

Пропущено

17
21
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
6%
3
14%
1-15
4
24%
4
19%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
5
29%
29%
6
29%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 17
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
6
40%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
57%
1
7%
76-90

Пропущено

24
10
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
0
0%
3
30%
1-15
4
17%
1
10%
16-30
5
21%
2
20%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
7
29%
29%
3
30%
61-75
5
21%
1
10%
76-90

Забито

22
31
8 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
11 Не забивали 6
1
5%
5
16%
1-15
5
23%
3
10%
16-30
2
9%
8
26%
31-45
2
9%
4
13%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
9
41%
8
26%
76-90

Пропущено

41
31
18 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 16
1
2%
6
19%
1-15
8
20%
5
16%
16-30
9
22%
5
16%
31-45
4
10%
4
13%
46-60
9
22%
4
13%
61-75
10
24%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арока - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Порту 0:1 Фамаликан - Морейренсе 5:0 Морейренсе - Белененсеш 4:1
Брага - Морейренсе 2:0 Морейренсе - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1 Визела - Морейренсе 0:1 Тондела - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Эшторил 1:0 Мафра - Морейренсе 3:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Спортинг Л - Морейренсе 1:0 Oriental Dragon - Морейренсе 2:3 Маритиму - Морейренсе 0:0
Маритиму
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Маритиму - Спортинг Л 1:1 Маритиму - Фамаликан 0:1 Арока - Маритиму 0:3 Маритиму - Эшторил 0:0
Порту - Маритиму 2:1 Маритиму - Белененсеш 1:1 Брага - Маритиму 0:1 Портимоненсе - Маритиму 1:2 Маритиму - Визела 2:0 Бенфика - Маритиму 7:1 Маритиму - Санта-Клара 4:1 Боавишта - Маритиму 1:1 Маритиму - Пасуш де Феррейра 2:0 Тондела - Маритиму 4:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш - Маритиму 2:1 Варзим - Маритиму 2:2 Маритиму - Морейренсе 0:0 Спортинг Л - Маритиму 1:0 Фамаликан - Маритиму 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 24 20 4 0 59 - 17 64
2. Спортинг Л Заявка 25 19 4 2 49 - 16 61
3. Бенфика Заявка 25 18 3 4 65 - 23 57
4. Брага Заявка 25 13 7 5 41 - 24 46
5. Жил Висенте Заявка 25 11 9 5 36 - 25 42
6. Маритиму Заявка 25 8 8 9 30 - 32 32
7. Эшторил Заявка 25 7 10 8 28 - 30 31
8. Витория Гимарайнш Заявка 24 8 6 10 33 - 33 30
9. Портимоненсе Заявка 25 7 8 10 25 - 28 29
10. Пасуш де Феррейра Заявка 24 6 9 9 20 - 27 27
11. Фамаликан Заявка 24 6 8 10 31 - 38 26
12. Боавишта Заявка 25 4 14 7 31 - 39 26
13. Санта-Клара Заявка 24 6 8 10 27 - 42 26
14. Визела Заявка 24 5 9 10 26 - 40 24
15. Арока Заявка 25 5 7 13 23 - 45 22
16. Тондела Заявка 24 6 2 16 30 - 47 20
17. Морейренсе Заявка 25 4 8 13 23 - 40 20
18. Белененсеш Заявка 24 3 6 15 14 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 13 11 1 1 24 - 5 34
2. Порту Заявка 12 10 2 0 30 - 9 32
3. Бенфика Заявка 12 8 1 3 30 - 12 25
4. Брага Заявка 13 7 4 2 22 - 10 25
5. Витория Гимарайнш Заявка 11 6 2 3 21 - 14 20
6. Санта-Клара Заявка 12 5 4 3 15 - 20 19
7. Жил Висенте Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
8. Боавишта Заявка 13 3 9 1 18 - 15 18
9. Маритиму Заявка 12 3 6 3 14 - 11 15
10. Пасуш де Феррейра Заявка 12 3 5 4 12 - 14 14
11. Визела Заявка 13 3 5 5 12 - 17 14
12. Фамаликан Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13. Тондела Заявка 12 4 0 8 17 - 24 12
14. Морейренсе Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
15. Эшторил Заявка 12 2 6 4 15 - 17 12
16. Белененсеш Заявка 12 3 2 7 10 - 26 11
17. Арока Заявка 12 3 2 7 11 - 26 11
18. Портимоненсе Заявка 13 2 4 7 10 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 12 10 2 0 29 - 8 32
2. Бенфика Заявка 13 10 2 1 35 - 11 32
3. Спортинг Л Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4. Жил Висенте Заявка 12 6 5 1 17 - 10 23
5. Брага Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
6. Эшторил Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
7. Портимоненсе Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
8. Маритиму Заявка 13 5 2 6 16 - 21 17
9. Пасуш де Феррейра Заявка 12 3 4 5 8 - 13 13
10. Фамаликан Заявка 12 3 3 6 18 - 24 12
11. Арока Заявка 13 2 5 6 12 - 19 11
12. Витория Гимарайнш Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
13. Визела Заявка 11 2 4 5 14 - 23 10
14. Тондела Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
15. Боавишта Заявка 12 1 5 6 13 - 24 8
16. Морейренсе Заявка 13 1 5 7 8 - 23 8
17. Санта-Клара Заявка 12 1 4 7 12 - 22 7
18. Белененсеш Заявка 12 0 4 8 4 - 19 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Коста Матеуш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 114
Морейренсе 32.5% (37)
X 46.5% (53)
Маритиму 21.1% (24)
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Прогнозы на матч Морейренсе 0:1 Маритиму

Исход игры
Морейренсе
32.5% (37)
Ничья
46.5% (53)
Маритиму
21.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
17.86% (20)
Меньше
82.14% (92)
Обе команды забьют
Да
62.5% (70)
Нет
37.5% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.9% (50)
1:0 Морейренсе
19.3% (22)
0:1 Маритиму
9.6% (11)
2:1 Морейренсе
7.9% (9)
1:2 Маритиму
7.9% (9)
0:2 Маритиму
3.5% (4)
2:0 Морейренсе
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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