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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Фенербахче
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Трабзонспор
0' 7'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Трабзонспор
2.38
3.46
3.18
Все Коэффициенты
Новости
1
Байиндыр
Алтай
21
Осайи-Самуэль
Брайт
4
Азиз
Сердар
3
Ким
Мин-Чжэ
41
Салаи
Аттила
27
Креспо
Мигель
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
8
Яндаш
Мерт
Хакан
9
Росси
Диего
19
Дурсун
Сердар
1
Чакыр
Угурджан
33
Перес
Бруно
24
Денсвил
Стефано
70
Каплан
Ахметджан
72
Пухач
Тымотеуш
10
Эмюр
Абдулкадир
6
Сиопис
Манолис
18
Вишча
Эдин
11
Бакасетас
Тасос
9
Нвакаеме
Энтони
14
Корнелиус
Андреас
Фенербахче
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Трабзонспор

23 матча

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.8%
47.8%
4.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

34 матча

41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед

Первый тайм

32.4%
52.9%
14.7%
11 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

32.4%
47.1%
20.5%
11 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

С
3:1
С
0:1
С
3:1
К
1:3
К
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:3
С
0:4
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
КТ
1:0
С
0:3
С
0:0
С
1:3
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
2:0
С
3:2
С
1:1
К
3:1
С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурсун Сердар 8 (2) 0.3
Озил Месут 7 (3) 0.26
Зайц Миха 5 0.19
Валенсия Эннер 4 (1) 0.15
Бериша Мергим 3 0.11
Росси Диего 2 0.07
Кавечи Ирфан 2 0.07
Новак Филип 2 0.07
Кадыоглу Ферди 2 0.07
Пелкас Димитрис 2 0.07
Салаи Аттила 1 0.04
Соса Хосе 1 0.04
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.04
Густаво Диас 1 0.04
Креспо Мигель 1 0.04
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Сангаре Назим 0 0
Гюлер Арда 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корнелиус Андреас 12 0.44
Нвакаеме Энтони 9 (1) 0.33
Бакасетас Тасос 8 (3) 0.3
Джанини Жорже 6 (3) 0.22
Эмюр Абдулкадир 4 0.15
Гамшик Марек 2 0.07
Жервиньо Куасси 2 0.07
Токёз Дорукхан 1 0.04
Сари Юсуф 1 0.04
Койта Бенгали-Фоде 0 0
Денсвил Стефано 0 0
Перес Бруно 0 0
Сиопис Манолис 0 0
Vitor Hugo III2 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яндаш Мерт Хакан 6 0
Новак Филип 4 1
Тиссеран Марсель 3 1
Ким Мин-Чжэ 3 1
Азиз Сердар 4 0
Зайц Миха 4 0
Салаи Аттила 4 0
Кадыоглу Ферди 4 0
Креспо Мигель 4 0
Густаво Диас 3 0
Кавечи Ирфан 3 0
Сангаре Назим 2 0
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Озер Берке 2 0
Байиндыр Алтай 2 0
Соса Хосе 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Пелкас Димитрис 1 0
Бериша Мергим 1 0
Росси Диего 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюркмен Хюсейин 5 1
Ие Эдгар 6 0
Перес Бруно 4 1
Чакыр Угурджан 3 1
Vitor Hugo III2 2 1
Джанини Жорже 3 0
Бакасетас Тасос 3 0
Гамшик Марек 2 0
Денсвил Стефано 2 0
Нвакаеме Энтони 2 0
Сиопис Манолис 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Оздемир Берат 2 0
Койта Бенгали-Фоде 1 0
Кейбаши Исмаил 1 0
Малли Юнус 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Трондсен Андерс 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Кардешлер Эрдже 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
26
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
15 Не забивали 14
4
17%
6
23%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
2
9%
4
15%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
5
22%
3
12%
61-75
8
35%
4
15%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
23%
5
50%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
2
15%
1
10%
76-90

Забито

19
25
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
2
11%
3
12%
1-15
5
26%
5
20%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
5
26%
4
16%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
3
16%
4
16%
76-90

Пропущено

18
10
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
4
22%
1
10%
1-15
3
17%
3
30%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
4
22%
1
10%
76-90

Забито

42
51
19 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 17
2 Не забивали 1
6
14%
9
18%
1-15
9
21%
10
20%
16-30
4
10%
10
20%
31-45
5
12%
8
16%
46-60
7
17%
6
12%
61-75
11
26%
8
16%
76-90

Пропущено

31
20
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 16
5
16%
1
5%
1-15
4
13%
5
25%
16-30
5
16%
8
40%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
7
23%
3
15%
61-75
6
19%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Касымпаша - Фенербахче 1:2 Славия Прага - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Хатайспор 2:0 Фенербахче - Славия Прага 2:3
Гиресунспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 0:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Сивасспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Алтай 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:2 Фенербахче - Афжет Афьонспор 2:0 Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Бешикташ 2:2 Газиантеп - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0
Трабзонспор
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Трабзонспор - Антальяспор 2:0 Трабзонспор - Кайсериспор 3:2 Аланьяспор - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1
Денизлиспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:0 Галатасарай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Гиресунспор 1:1 Сивасспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Малатьяспор 1:0 Трабзонспор - Болуспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Алтай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Адана Демирспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:0 Бешикташ - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Ризеспор 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 0:0 28 20 7 1 51 - 20 67
2. Коньяспор 28 15 7 6 44 - 29 52
3. Фенербахче 0:0 28 13 8 7 42 - 31 47
4. Истанбул Башакшехир 27 14 4 9 39 - 26 46
5. Адана Демирспор 28 12 9 7 42 - 28 45
6. Бешикташ 27 12 8 7 40 - 34 44
7. Аланьяспор 27 12 7 8 49 - 41 43
8. Хатайспор 27 13 3 11 42 - 43 42
9. Фатих Карагюмрюк 28 11 7 10 33 - 40 40
10. Кайсериспор 27 10 8 9 40 - 40 38
11. Газиантеп 0:0 28 10 7 11 34 - 37 37
12. Сивасспор 0:0 28 8 11 9 35 - 34 35
13. Галатасарай 28 9 8 11 37 - 41 35
14. Антальяспор 0:0 28 8 9 11 28 - 35 33
15. Касымпаша 28 8 8 12 40 - 42 32
16. Гиресунспор 28 9 5 14 29 - 32 32
17. Гёзтепе 28 7 6 15 34 - 44 27
18. Алтай 28 7 5 16 29 - 41 26
19. Ризеспор 28 6 5 17 25 - 50 23
20. Малатьяспор 0:0 29 5 6 18 23 - 48 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 0:0 14 10 4 0 25 - 10 34
2. Коньяспор 15 10 4 1 25 - 11 34
3. Газиантеп 0:0 14 9 4 1 26 - 12 31
4. Кайсериспор 13 9 3 1 23 - 9 30
5. Бешикташ 13 9 2 2 23 - 14 29
6. Истанбул Башакшехир 14 9 1 4 23 - 13 28
7. Хатайспор 13 8 2 3 27 - 17 26
8. Фенербахче 0:0 14 7 4 3 23 - 13 25
9. Адана Демирспор 13 6 5 2 19 - 7 23
10. Антальяспор 0:0 14 6 5 3 20 - 13 23
11. Фатих Карагюмрюк 14 6 5 3 18 - 13 23
12. Аланьяспор 14 6 4 4 29 - 21 22
13. Галатасарай 14 6 3 5 20 - 17 21
14. Ризеспор 15 6 2 7 18 - 20 20
15. Сивасспор 0:0 14 4 8 2 22 - 14 20
16. Касымпаша 14 5 4 5 23 - 20 19
17. Гиресунспор 14 5 2 7 16 - 17 17
18. Алтай 13 4 2 7 14 - 18 14
19. Гёзтепе 15 4 2 9 16 - 21 14
20. Малатьяспор 0:0 14 3 3 8 17 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 0:0 14 10 3 1 26 - 10 33
2. Адана Демирспор 15 6 4 5 23 - 21 22
3. Фенербахче 0:0 14 6 4 4 19 - 18 22
4. Аланьяспор 13 6 3 4 20 - 20 21
5. Истанбул Башакшехир 13 5 3 5 16 - 13 18
6. Коньяспор 13 5 3 5 19 - 18 18
7. Фатих Карагюмрюк 14 5 2 7 15 - 27 17
8. Хатайспор 14 5 1 8 15 - 26 16
9. Гиресунспор 14 4 3 7 13 - 15 15
10. Бешикташ 14 3 6 5 17 - 20 15
11. Сивасспор 0:0 14 4 3 7 13 - 20 15
12. Галатасарай 14 3 5 6 17 - 24 14
13. Касымпаша 14 3 4 7 17 - 22 13
14. Гёзтепе 13 3 4 6 18 - 23 13
15. Алтай 15 3 3 9 15 - 23 12
16. Антальяспор 0:0 14 2 4 8 8 - 22 10
17. Малатьяспор 0:0 15 2 3 10 6 - 19 9
18. Кайсериспор 14 1 5 8 17 - 31 8
19. Газиантеп 0:0 14 1 3 10 8 - 25 6
20. Ризеспор 13 0 3 10 7 - 30 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Трабзонспор
2.38
3.46
3.18
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Где смотреть матч Фенербахче 0:0 Трабзонспор онлайн

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