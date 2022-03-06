Турция: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
58 Владение мячом, % 42
41
Салаи
Аттила
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
33
Перес
Бруно
18
Вишча
Эдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Озер БеркеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Озил МесутПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Гюлер АрдаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Перес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вишча ЭдинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Куасси ЖанПолузащитник
-
20 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
29 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
История личных встреч
Фенербахче
Трабзонспор
23 матча
60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.8%
47.8%
4.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
34 матча
41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед
Первый тайм
32.4%
52.9%
14.7%
11 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
32.4%
47.1%
20.5%
11 побед 16 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурсун Сердар
|8 (2)
|0.3
|Озил Месут
|7 (3)
|0.26
|Зайц Миха
|5
|0.19
|Валенсия Эннер
|4 (1)
|0.15
|Бериша Мергим
|3
|0.11
|Росси Диего
|2
|0.07
|Кавечи Ирфан
|2
|0.07
|Новак Филип
|2
|0.07
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.07
|Пелкас Димитрис
|2
|0.07
|Салаи Аттила
|1
|0.04
|Соса Хосе
|1
|0.04
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.04
|Густаво Диас
|1
|0.04
|Креспо Мигель
|1
|0.04
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Сангаре Назим
|0
|0
|Гюлер Арда
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корнелиус Андреас
|12
|0.44
|Нвакаеме Энтони
|9 (1)
|0.33
|Бакасетас Тасос
|8 (3)
|0.3
|Джанини Жорже
|6 (3)
|0.22
|Эмюр Абдулкадир
|4
|0.15
|Гамшик Марек
|2
|0.07
|Жервиньо Куасси
|2
|0.07
|Токёз Дорукхан
|1
|0.04
|Сари Юсуф
|1
|0.04
|Койта Бенгали-Фоде
|0
|0
|Денсвил Стефано
|0
|0
|Перес Бруно
|0
|0
|Сиопис Манолис
|0
|0
|Vitor Hugo III2
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яндаш Мерт Хакан
|6
|0
|Новак Филип
|4
|1
|Тиссеран Марсель
|3
|1
|Ким Мин-Чжэ
|3
|1
|Азиз Сердар
|4
|0
|Зайц Миха
|4
|0
|Салаи Аттила
|4
|0
|Кадыоглу Ферди
|4
|0
|Креспо Мигель
|4
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Кавечи Ирфан
|3
|0
|Сангаре Назим
|2
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Озер Берке
|2
|0
|Байиндыр Алтай
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Дурсун Сердар
|1
|0
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|Бериша Мергим
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тюркмен Хюсейин
|5
|1
|Ие Эдгар
|6
|0
|Перес Бруно
|4
|1
|Чакыр Угурджан
|3
|1
|Vitor Hugo III2
|2
|1
|Джанини Жорже
|3
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Гамшик Марек
|2
|0
|Денсвил Стефано
|2
|0
|Нвакаеме Энтони
|2
|0
|Сиопис Манолис
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Оздемир Берат
|2
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|Малли Юнус
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Трондсен Андерс
|1
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Кардешлер Эрдже
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
26
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
15 Не забивали 14
4
17%
6
23%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
2
9%
4
15%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
5
22%
3
12%
61-75
8
35%
4
15%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
23%
5
50%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
2
15%
1
10%
76-90
Забито
19
25
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
2
11%
3
12%
1-15
5
26%
5
20%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
5
26%
4
16%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
3
16%
4
16%
76-90
Пропущено
18
10
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
4
22%
1
10%
1-15
3
17%
3
30%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
4
22%
1
10%
76-90
Забито
42
51
19 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 17
2 Не забивали 1
6
14%
9
18%
1-15
9
21%
10
20%
16-30
4
10%
10
20%
31-45
5
12%
8
16%
46-60
7
17%
6
12%
61-75
11
26%
8
16%
76-90
Пропущено
31
20
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 16
5
16%
1
5%
1-15
4
13%
5
25%
16-30
5
16%
8
40%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
7
23%
3
15%
61-75
6
19%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Касымпаша - Фенербахче 1:2 Славия Прага - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Хатайспор 2:0 Фенербахче - Славия Прага 2:3
Гиресунспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 0:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Сивасспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Алтай 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:2 Фенербахче - Афжет Афьонспор 2:0 Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Бешикташ 2:2 Газиантеп - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0
Трабзонспор
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Трабзонспор - Антальяспор 2:0 Трабзонспор - Кайсериспор 3:2 Аланьяспор - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1
Денизлиспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:0 Галатасарай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Гиресунспор 1:1 Сивасспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Малатьяспор 1:0 Трабзонспор - Болуспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Алтай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Адана Демирспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:0 Бешикташ - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Ризеспор 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|0:0
|28
|20
|7
|1
|51 - 20
|67
|2.
|Коньяспор
|28
|15
|7
|6
|44 - 29
|52
|3.
|Фенербахче
|0:0
|28
|13
|8
|7
|42 - 31
|47
|4.
|Истанбул Башакшехир
|27
|14
|4
|9
|39 - 26
|46
|5.
|Адана Демирспор
|28
|12
|9
|7
|42 - 28
|45
|6.
|Бешикташ
|27
|12
|8
|7
|40 - 34
|44
|7.
|Аланьяспор
|27
|12
|7
|8
|49 - 41
|43
|8.
|Хатайспор
|27
|13
|3
|11
|42 - 43
|42
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|28
|11
|7
|10
|33 - 40
|40
|10.
|Кайсериспор
|27
|10
|8
|9
|40 - 40
|38
|11.
|Газиантеп
|0:0
|28
|10
|7
|11
|34 - 37
|37
|12.
|Сивасспор
|0:0
|28
|8
|11
|9
|35 - 34
|35
|13.
|Галатасарай
|28
|9
|8
|11
|37 - 41
|35
|14.
|Антальяспор
|0:0
|28
|8
|9
|11
|28 - 35
|33
|15.
|Касымпаша
|28
|8
|8
|12
|40 - 42
|32
|16.
|Гиресунспор
|28
|9
|5
|14
|29 - 32
|32
|17.
|Гёзтепе
|28
|7
|6
|15
|34 - 44
|27
|18.
|Алтай
|28
|7
|5
|16
|29 - 41
|26
|19.
|Ризеспор
|28
|6
|5
|17
|25 - 50
|23
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|29
|5
|6
|18
|23 - 48
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|0:0
|14
|10
|4
|0
|25 - 10
|34
|2.
|Коньяспор
|15
|10
|4
|1
|25 - 11
|34
|3.
|Газиантеп
|0:0
|14
|9
|4
|1
|26 - 12
|31
|4.
|Кайсериспор
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|5.
|Бешикташ
|13
|9
|2
|2
|23 - 14
|29
|6.
|Истанбул Башакшехир
|14
|9
|1
|4
|23 - 13
|28
|7.
|Хатайспор
|13
|8
|2
|3
|27 - 17
|26
|8.
|Фенербахче
|0:0
|14
|7
|4
|3
|23 - 13
|25
|9.
|Адана Демирспор
|13
|6
|5
|2
|19 - 7
|23
|10.
|Антальяспор
|0:0
|14
|6
|5
|3
|20 - 13
|23
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|14
|6
|5
|3
|18 - 13
|23
|12.
|Аланьяспор
|14
|6
|4
|4
|29 - 21
|22
|13.
|Галатасарай
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|14.
|Ризеспор
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|15.
|Сивасспор
|0:0
|14
|4
|8
|2
|22 - 14
|20
|16.
|Касымпаша
|14
|5
|4
|5
|23 - 20
|19
|17.
|Гиресунспор
|14
|5
|2
|7
|16 - 17
|17
|18.
|Алтай
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|19.
|Гёзтепе
|15
|4
|2
|9
|16 - 21
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|0:0
|14
|10
|3
|1
|26 - 10
|33
|2.
|Адана Демирспор
|15
|6
|4
|5
|23 - 21
|22
|3.
|Фенербахче
|0:0
|14
|6
|4
|4
|19 - 18
|22
|4.
|Аланьяспор
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|5.
|Истанбул Башакшехир
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|6.
|Коньяспор
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|14
|5
|2
|7
|15 - 27
|17
|8.
|Хатайспор
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Гиресунспор
|14
|4
|3
|7
|13 - 15
|15
|10.
|Бешикташ
|14
|3
|6
|5
|17 - 20
|15
|11.
|Сивасспор
|0:0
|14
|4
|3
|7
|13 - 20
|15
|12.
|Галатасарай
|14
|3
|5
|6
|17 - 24
|14
|13.
|Касымпаша
|14
|3
|4
|7
|17 - 22
|13
|14.
|Гёзтепе
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|15.
|Алтай
|15
|3
|3
|9
|15 - 23
|12
|16.
|Антальяспор
|0:0
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|17.
|Малатьяспор
|0:0
|15
|2
|3
|10
|6 - 19
|9
|18.
|Кайсериспор
|14
|1
|5
|8
|17 - 31
|8
|19.
|Газиантеп
|0:0
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|20.
|Ризеспор
|13
|0
|3
|10
|7 - 30
|3