Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Луиджи Феррарис
34' Желтая карточкаАлександр Блессин
38' Желтая карточкаВерре Валерио
Ход матча
38'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
55
Эстигор
Лео
15
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
45
Йебоа
Келвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Йебоа КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Дженоа
Эмполи
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
13 матчей
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|9
|0.32
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.18
|Фарес Мохамед
|2
|0.07
|Камбьясо Андреа
|1
|0.04
|Кайседо Фелипе
|1
|0.04
|Экубан Калеб
|1
|0.04
|Васкес Хоан
|1
|0.04
|Мелегони Филиппо
|1
|0.04
|Бьянки Флавио
|1
|0.04
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|9 (3)
|0.32
|Байрами Недим
|6 (3)
|0.21
|Журковски Шимон
|5
|0.18
|Ди Франческо Федерико
|4
|0.14
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.07
|Романьоли Симоне
|2
|0.07
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.07
|Кутроне Патрик
|2
|0.07
|Хендерсон Лиам
|1
|0.04
|Штулац Лео
|1
|0.04
|Стоянович Петар
|1
|0.04
|Риччи Самуэле
|1
|0.04
|Манкузо Леонардо
|1
|0.04
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стураро Стефано
|9
|0
|Васкес Хоан
|7
|0
|Камбьясо Андреа
|4
|1
|Бираски Давиде
|4
|0
|Ровелла Николо
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Бадель Милан
|3
|0
|Дестро Маттиа
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Ванхесден Зиньо
|3
|0
|Портанова Маноло
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Эстигор Лео
|1
|1
|Максимович Никола
|2
|0
|Экубан Калеб
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бандинелли Филиппо
|7
|0
|Стоянович Петар
|6
|0
|Луперто Себастьяно
|5
|0
|Исмайли Ардиан
|5
|0
|Тонелли Лоренцо
|4
|0
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|Журковски Шимон
|4
|0
|Паризи Фабьяно
|4
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Вити Маттиа
|1
|1
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Байрами Недим
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Какас Либерато
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
19
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
0
0%
4
21%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
20%
5
26%
61-75
6
60%
2
11%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
22%
5
33%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
17%
1
7%
31-45
3
17%
3
20%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
5
28%
2
13%
76-90
Забито
14
22
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 2
19 Не забивали 15
2
14%
1
5%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
14%
5
23%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
6
43%
7
32%
76-90
Пропущено
27
37
11 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
6
22%
8
22%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
4
15%
10
27%
31-45
4
15%
2
5%
46-60
6
22%
8
22%
61-75
6
22%
5
14%
76-90
Забито
24
41
5 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 10
13 Не забивали 5
2
8%
5
12%
1-15
2
8%
6
15%
16-30
1
4%
6
15%
31-45
2
8%
7
17%
46-60
5
21%
8
20%
61-75
12
50%
9
22%
76-90
Пропущено
45
52
20 В 1-м тайме 29
25 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 22
10
22%
13
25%
1-15
3
7%
5
10%
16-30
7
16%
11
21%
31-45
7
16%
5
10%
46-60
7
16%
11
21%
61-75
11
24%
7
13%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
5%
55%
40%
1 победа 11 ничьих 8 поражений
Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0
Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1
Эмполи
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0
Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|60 - 22
|58
|2.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|49 - 19
|57
|3.
|Милан
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|53 - 29
|57
|4.
|Ювентус
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 25
|50
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|6.
|Аталанта
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|50 - 31
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|57 - 42
|46
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|45 - 36
|42
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|52 - 43
|40
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|45 - 45
|36
|11.
|Торино
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|33 - 28
|33
|12.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|28
|8
|8
|12
|40 - 53
|32
|13.
|Болонья
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|32 - 42
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|34 - 43
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|28 - 49
|26
|16.
|Сампдория
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|36 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 51
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|24 - 47
|22
|19.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|28
|1
|15
|12
|22 - 47
|18
|20.
|Салернитана
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|20 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|3.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|4.
|Верона
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|5.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 15
|25
|8.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 20
|18
|12.
|Аталанта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 18
|17
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|19.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 10
|31
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|7.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|8.
|Рома
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|26 - 20
|19
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|26 - 23
|19
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 25
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 32
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Эмполи
Исход игры
Дженоа
48.7% (56)
Ничья
41.7% (48)
Эмполи
9.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
24.11% (27)
Меньше
75.89% (85)
Обе команды забьют
Да
61.61% (69)
Нет
38.39% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (42)
1:0 Дженоа
25.2% (29)
2:1 Дженоа
19.1% (22)
0:1 Эмполи
5.2% (6)
0:0 Ничья
5.2% (6)
1:2 Эмполи
3.5% (4)
2:0 Дженоа
1.7% (2)
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