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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Эмполи
0'
34' Желтая карточка
Александр Блессин
38' Желтая карточка
Верре Валерио
39'

Ход матча

34'
Александр Блессин
 
38'
 
Верре Валерио

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 115
Дженоа 48.7% (56)
X 41.7% (48)
Эмполи 9.6% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Эмполи
2.67
3.40
2.90
Все Коэффициенты
Новости
57
Сиригу
Сальваторе
36
Хефти
Сильван
52
Максимович
Никола
55
Эстигор
Лео
15
Васкес
Хоан
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
11
Гудмундссон
Альберт
10
Мелегони
Филиппо
90
Портанова
Маноло
45
Йебоа
Келвин
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
6
Романьоли
Симоне
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
23
Аслани
Кристьян
27
Журковски
Шимон
15
Бенасси
Марко
10
Байрами
Недим
7
Верре
Валерио
99
Пинамонти
Андреа
Дженоа
4-2-3-1
Эмполи
4-3-2-1

История личных встреч

Дженоа
Эмполи

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

13 матчей

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:3
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
ТМК
1:0
СA
1:1
К
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 9 0.32
Кришито Доменико 5 (5) 0.18
Фарес Мохамед 2 0.07
Камбьясо Андреа 1 0.04
Кайседо Фелипе 1 0.04
Экубан Калеб 1 0.04
Васкес Хоан 1 0.04
Мелегони Филиппо 1 0.04
Бьянки Флавио 1 0.04
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 9 (3) 0.32
Байрами Недим 6 (3) 0.21
Журковски Шимон 5 0.18
Ди Франческо Федерико 4 0.14
Бандинелли Филиппо 2 0.07
Романьоли Симоне 2 0.07
Ла Мантия Андреа 2 0.07
Кутроне Патрик 2 0.07
Хендерсон Лиам 1 0.04
Штулац Лео 1 0.04
Стоянович Петар 1 0.04
Риччи Самуэле 1 0.04
Манкузо Леонардо 1 0.04
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 9 0
Васкес Хоан 7 0
Камбьясо Андреа 4 1
Бираски Давиде 4 0
Ровелла Николо 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Бадель Милан 3 0
Дестро Маттиа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ванхесден Зиньо 3 0
Портанова Маноло 3 0
Каллон Яя 3 0
Эстигор Лео 1 1
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Александр Блессин 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бандинелли Филиппо 7 0
Стоянович Петар 6 0
Луперто Себастьяно 5 0
Исмайли Ардиан 5 0
Тонелли Лоренцо 4 0
Марчицца Риккардо 4 0
Журковски Шимон 4 0
Паризи Фабьяно 4 0
Хаас Николас 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Вити Маттиа 1 1
Хендерсон Лиам 2 0
Романьоли Симоне 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Байрами Недим 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Бенасси Марко 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Какас Либерато 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
19
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
0
0%
4
21%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
20%
5
26%
61-75
6
60%
2
11%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
22%
5
33%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
17%
1
7%
31-45
3
17%
3
20%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Забито

14
22
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 2
19 Не забивали 15
2
14%
1
5%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
14%
5
23%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
6
43%
7
32%
76-90

Пропущено

27
37
11 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
6
22%
8
22%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
4
15%
10
27%
31-45
4
15%
2
5%
46-60
6
22%
8
22%
61-75
6
22%
5
14%
76-90

Забито

24
41
5 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 10
13 Не забивали 5
2
8%
5
12%
1-15
2
8%
6
15%
16-30
1
4%
6
15%
31-45
2
8%
7
17%
46-60
5
21%
8
20%
61-75
12
50%
9
22%
76-90

Пропущено

45
52
20 В 1-м тайме 29
25 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 22
10
22%
13
25%
1-15
3
7%
5
10%
16-30
7
16%
11
21%
31-45
7
16%
5
10%
46-60
7
16%
11
21%
61-75
11
24%
7
13%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
5%
55%
40%
1 победа 11 ничьих 8 поражений
Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0
Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1
Эмполи
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0
Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
2. Наполи Заявка 27 17 6 4 49 - 19 57
3. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
4. Ювентус Заявка 27 14 8 5 41 - 25 50
5. Рома Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Аталанта Заявка 27 13 8 6 50 - 31 47
7. Лацио Заявка 28 13 7 8 57 - 42 46
8. Фиорентина Заявка 26 13 3 10 45 - 36 42
9. Верона Заявка 27 11 7 9 52 - 43 40
10. Сассуоло Заявка 27 9 9 9 45 - 45 36
11. Торино Заявка 26 9 6 11 33 - 28 33
12. Эмполи 0:0 Заявка 28 8 8 12 40 - 53 32
13. Болонья Заявка 26 9 5 12 32 - 42 32
14. Удинезе Заявка 26 6 11 9 34 - 43 29
15. Специя Заявка 27 7 5 15 28 - 49 26
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 36 - 48 26
17. Кальяри Заявка 28 5 10 13 28 - 51 25
18. Венеция Заявка 26 5 7 14 24 - 47 22
19. Дженоа 0:0 Заявка 28 1 15 12 22 - 47 18
20. Салернитана Заявка 26 3 6 17 20 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
3. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
4. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
5. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
6. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
7. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
8. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Удинезе Заявка 13 4 6 3 18 - 20 18
12. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Специя Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи 0:0 Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Дженоа 0:0 Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
20. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
2. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
7. Эмполи 0:0 Заявка 14 5 6 3 18 - 16 21
8. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
9. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Дженоа 0:0 Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
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  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
Дженоа 48.7% (56)
X 41.7% (48)
Эмполи 9.6% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Эмполи
2.67
3.40
2.90
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Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Эмполи

Исход игры
Дженоа
48.7% (56)
Ничья
41.7% (48)
Эмполи
9.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
24.11% (27)
Меньше
75.89% (85)
Обе команды забьют
Да
61.61% (69)
Нет
38.39% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (42)
1:0 Дженоа
25.2% (29)
2:1 Дженоа
19.1% (22)
0:1 Эмполи
5.2% (6)
0:0 Ничья
5.2% (6)
1:2 Эмполи
3.5% (4)
2:0 Дженоа
1.7% (2)
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