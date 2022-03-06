Первый тайм

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Отличные скиллы показывает Портанова Маноло , обводя своих соперников

39' Эстигор Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Васкес Хоан нанес удар головой, но Гульельмо Викарио спокойно отбил мяч.

38' Гудмундссон Альберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Верре Валерио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Эмполи

35' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

34' Рефери не любит споров - именно за это Alexander Blessin сейчас получил желтую

34' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

33' Йебоа Келвин из команды Дженоа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

33' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Удар от ворот произведет Эмполи

32' Гудмундссон Альберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

29' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Почти гол! Портанова Маноло пробил головой по воротам, но Гульельмо Викарио спас!

24' Дженоа выполняет удар от ворот.

24' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

22' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Эмполи выполняет удар от ворот.

19' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

18' Эмполи выполняет удар от ворот.

18' Мелегони Филиппо не смог попасть в створ ударом издали

18' Эстигор Лео имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот

16' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Бадель Милан пробует нанести удар издали, но Гульельмо Викарио держит все под контролем

15' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Эмполи выполняет удар от ворот.

14' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Паризи Фабьяно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

10' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Дженоа выполняет удар от ворот.

9' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Байрами Недим нанес удар издали, а Сальваторе Сиригу отбил его обратно в игру!

8' Дженоа выполняет удар от ворот.

8' Байрами Недим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

7' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Дженоа начинает с центра поля