Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Диего Армандо Марадона
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
25
Оспина
Давид
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
-
33 Уна АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Наполи
Милан
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 6 побед
30 матчей
40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
9 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Лоренцо
|7 (6)
|0.26
|Мертенс Дрис
|7 (1)
|0.26
|Осимхен Виктор
|7
|0.26
|Фабиан Руис
|6
|0.22
|Зелиньски Пётр
|5
|0.19
|Лосано Ирвинг
|4
|0.15
|Петанья Андреа
|3
|0.11
|Ррахмани Амир
|3
|0.11
|Элмас Эльиф
|2
|0.07
|Кулибали Калиду
|2
|0.07
|Политано Маттео
|1
|0.04
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.04
|Жуан Жезус
|1
|0.04
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|8
|0.3
|Ибрагимович Златан
|8
|0.3
|Жиру Оливье
|7 (2)
|0.26
|Кесси Франк
|5 (2)
|0.19
|Тео Эрнандес
|4 (1)
|0.15
|Мессьяс Жуниор
|4
|0.15
|Диас Браим
|3
|0.11
|Ребич Анте
|2
|0.07
|Калабрия Давиде
|2
|0.07
|Тонали Сандро
|2
|0.07
|Салемакерс Алексис
|1
|0.04
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.04
|Флоренци Алессандро
|1
|0.04
|Романьоли Алессио
|1
|0.04
|Мальдини Даниэль
|1
|0.04
|Меньян Майк
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|7
|0
|Кулибали Калиду
|3
|1
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Демме Диего
|4
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Малку Кевин
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Фабиан Руис
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|5
|2
|Романьоли Алессио
|4
|1
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Тонали Сандро
|5
|0
|Диас Браим
|4
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Леау Рафаэл
|3
|0
|Жиру Оливье
|2
|0
|Кьяер Симон
|2
|0
|Ребич Анте
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Салемакерс Алексис
|2
|0
|Мессьяс Жуниор
|2
|0
|Калюлю Пьер
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
31
13 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
4
17%
6
19%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
5
21%
4
13%
31-45
5
21%
5
16%
46-60
3
13%
6
19%
61-75
3
13%
8
26%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
3
38%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
3
38%
1
6%
61-75
0
0%
7
41%
76-90
Забито
26
21
10 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 10
14 Не забивали 16
2
8%
5
24%
1-15
4
15%
6
29%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
8
31%
1
5%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
6
23%
3
14%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
4
31%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
3
23%
61-75
2
20%
2
15%
76-90
Забито
50
52
23 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 19
2 Не забивали 3
6
12%
11
21%
1-15
8
16%
8
15%
16-30
9
18%
8
15%
31-45
13
26%
6
12%
46-60
5
10%
8
15%
61-75
9
18%
11
21%
76-90
Пропущено
18
30
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 18
3
17%
6
20%
1-15
2
11%
6
20%
16-30
2
11%
3
10%
31-45
3
17%
2
7%
46-60
6
33%
4
13%
61-75
2
11%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1
Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2
Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0
Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|60 - 22
|58
|2.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|49 - 19
|57
|3.
|Милан
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|53 - 29
|57
|4.
|Ювентус
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|42 - 25
|53
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|6.
|Аталанта
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|50 - 31
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|57 - 42
|46
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|46 - 37
|43
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|53 - 44
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|49 - 46
|39
|11.
|Торино
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 28
|34
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|40 - 53
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|34 - 43
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|28 - 50
|26
|16.
|Сампдория
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|36 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 51
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|25 - 51
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|28
|1
|15
|12
|22 - 47
|18
|20.
|Салернитана
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|20 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|3.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|6.
|Верона
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|7.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|8.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 20
|18
|12.
|Аталанта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 18
|17
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 10
|31
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|30 - 24
|22
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|26 - 20
|19
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 33
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Торино
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Наполи - Милан
Исход игры
Наполи
49.6% (66)
Ничья
36.8% (49)
Милан
13.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
55.65% (64)
Меньше
44.35% (51)
Обе команды забьют
Да
88.7% (102)
Нет
11.3% (13)
Популярный счёт
2:1 Наполи
32.3% (43)
1:1 Ничья
28.6% (38)
1:2 Милан
8.3% (11)
1:0 Наполи
8.3% (11)
2:2 Ничья
3.8% (5)
3:2 Наполи
1.5% (2)
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