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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на центральном матче 28-тур чемпионата Италии между неаполитанским "Наполи" и "Миланом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.