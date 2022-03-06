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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
 
Позже

Стадион:
Милан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 134
Наполи 49.3% (66)
X 37.3% (50)
Милан 13.4% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Милан
2.25
3.58
4.00
Все Коэффициенты
Новости
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
68
Лоботка
Станислав
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
23
Томори
Фикайо
20
Калюлю
Пьер
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
4
Беннасер
Исмаэль
30
Мессьяс
Жуниор
79
Кесси
Франк
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
Наполи
4-2-3-1
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Наполи
Милан

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 6 побед

30 матчей

40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
9 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
К
2:0
СA
0:0
СA
3:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
0:4
СA
3:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Лоренцо 7 (6) 0.26
Мертенс Дрис 7 (1) 0.26
Осимхен Виктор 7 0.26
Фабиан Руис 6 0.22
Зелиньски Пётр 5 0.19
Лосано Ирвинг 4 0.15
Петанья Андреа 3 0.11
Ррахмани Амир 3 0.11
Элмас Эльиф 2 0.07
Кулибали Калиду 2 0.07
Политано Маттео 1 0.04
Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
Жуан Жезус 1 0.04
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 8 0.3
Ибрагимович Златан 8 0.3
Жиру Оливье 7 (2) 0.26
Кесси Франк 5 (2) 0.19
Тео Эрнандес 4 (1) 0.15
Мессьяс Жуниор 4 0.15
Диас Браим 3 0.11
Ребич Анте 2 0.07
Калабрия Давиде 2 0.07
Тонали Сандро 2 0.07
Салемакерс Алексис 1 0.04
Беннасер Исмаэль 1 0.04
Флоренци Алессандро 1 0.04
Романьоли Алессио 1 0.04
Мальдини Даниэль 1 0.04
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 7 0
Кулибали Калиду 3 1
Осимхен Виктор 3 1
Демме Диего 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Лучано Спаллетти 0 2
Малку Кевин 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Фабиан Руис 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 5 2
Романьоли Алессио 4 1
Беннасер Исмаэль 5 0
Тонали Сандро 5 0
Диас Браим 4 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Габбия Маттео 3 0
Леау Рафаэл 3 0
Жиру Оливье 2 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Томори Фикайо 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Калюлю Пьер 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
31
13 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
4
17%
6
19%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
5
21%
4
13%
31-45
5
21%
5
16%
46-60
3
13%
6
19%
61-75
3
13%
8
26%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
3
38%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
3
38%
1
6%
61-75
0
0%
7
41%
76-90

Забито

26
21
10 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 10
14 Не забивали 16
2
8%
5
24%
1-15
4
15%
6
29%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
8
31%
1
5%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
6
23%
3
14%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
4
31%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
3
23%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Забито

50
52
23 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 19
2 Не забивали 3
6
12%
11
21%
1-15
8
16%
8
15%
16-30
9
18%
8
15%
31-45
13
26%
6
12%
46-60
5
10%
8
15%
61-75
9
18%
11
21%
76-90

Пропущено

18
30
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 18
3
17%
6
20%
1-15
2
11%
6
20%
16-30
2
11%
3
10%
31-45
3
17%
2
7%
46-60
6
33%
4
13%
61-75
2
11%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1
Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2
Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0
Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
2. Наполи Заявка 27 17 6 4 49 - 19 57
3. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
4. Ювентус Заявка 28 15 8 5 42 - 25 53
5. Рома Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Аталанта Заявка 27 13 8 6 50 - 31 47
7. Лацио Заявка 28 13 7 8 57 - 42 46
8. Фиорентина Заявка 27 13 4 10 46 - 37 43
9. Верона Заявка 28 11 8 9 53 - 44 41
10. Сассуоло Заявка 28 10 9 9 49 - 46 39
11. Торино Заявка 27 9 7 11 33 - 28 34
12. Болонья Заявка 27 9 6 12 32 - 42 33
13. Эмполи Заявка 28 8 8 12 40 - 53 32
14. Удинезе Заявка 26 6 11 9 34 - 43 29
15. Специя Заявка 28 7 5 16 28 - 50 26
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 36 - 48 26
17. Кальяри Заявка 28 5 10 13 28 - 51 25
18. Венеция Заявка 27 5 7 15 25 - 51 22
19. Дженоа Заявка 28 1 15 12 22 - 47 18
20. Салернитана Заявка 26 3 6 17 20 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
3. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
4. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
5. Фиорентина Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
6. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
7. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
8. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 13 4 6 3 18 - 20 18
12. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Специя Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
20. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
2. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Сассуоло Заявка 14 6 4 4 30 - 24 22
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 14 5 6 3 18 - 16 21
9. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 15 4 2 9 15 - 33 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
19. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2022, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Орсато Даниэле

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Прогнозы на матч Наполи - Милан

Исход игры
Наполи
49.6% (66)
Ничья
36.8% (49)
Милан
13.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
55.65% (64)
Меньше
44.35% (51)
Обе команды забьют
Да
88.7% (102)
Нет
11.3% (13)
Популярный счёт
2:1 Наполи
32.3% (43)
1:1 Ничья
28.6% (38)
1:2 Милан
8.3% (11)
1:0 Наполи
8.3% (11)
2:2 Ничья
3.8% (5)
3:2 Наполи
1.5% (2)
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