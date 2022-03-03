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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
 
Позже

Стадион:
Милан

История личных встреч

Наполи
Милан

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 6 побед

30 матчей

40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
9 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
К
2:0
СA
0:0
СA
3:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
0:4
СA
3:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Лоренцо 7 (6) 0.26
Мертенс Дрис 7 (1) 0.26
Осимхен Виктор 7 0.26
Фабиан Руис 6 0.22
Зелиньски Пётр 5 0.19
Лосано Ирвинг 4 0.15
Петанья Андреа 3 0.11
Ррахмани Амир 3 0.11
Элмас Эльиф 2 0.07
Кулибали Калиду 2 0.07
Политано Маттео 1 0.04
Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
Жуан Жезус 1 0.04
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 8 0.3
Ибрагимович Златан 8 0.3
Жиру Оливье 7 (2) 0.26
Кесси Франк 5 (2) 0.19
Тео Эрнандес 4 (1) 0.15
Мессьяс Жуниор 4 0.15
Диас Браим 3 0.11
Ребич Анте 2 0.07
Калабрия Давиде 2 0.07
Тонали Сандро 2 0.07
Салемакерс Алексис 1 0.04
Беннасер Исмаэль 1 0.04
Флоренци Алессандро 1 0.04
Романьоли Алессио 1 0.04
Мальдини Даниэль 1 0.04
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 7 0
Кулибали Калиду 3 1
Осимхен Виктор 3 1
Демме Диего 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Лучано Спаллетти 0 2
Малку Кевин 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Фабиан Руис 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 5 2
Романьоли Алессио 4 1
Беннасер Исмаэль 5 0
Тонали Сандро 5 0
Диас Браим 4 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Габбия Маттео 3 0
Леау Рафаэл 3 0
Жиру Оливье 2 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Томори Фикайо 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Калюлю Пьер 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
31
13 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
4
17%
6
19%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
5
21%
4
13%
31-45
5
21%
5
16%
46-60
3
13%
6
19%
61-75
3
13%
8
26%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
3
38%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
3
38%
1
6%
61-75
0
0%
7
41%
76-90

Забито

26
21
10 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 10
14 Не забивали 16
2
8%
5
24%
1-15
4
15%
6
29%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
8
31%
1
5%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
6
23%
3
14%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
4
31%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
3
23%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Забито

50
52
23 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 19
2 Не забивали 3
6
12%
11
21%
1-15
8
16%
8
15%
16-30
9
18%
8
15%
31-45
13
26%
6
12%
46-60
5
10%
8
15%
61-75
9
18%
11
21%
76-90

Пропущено

18
30
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 18
3
17%
6
20%
1-15
2
11%
6
20%
16-30
2
11%
3
10%
31-45
3
17%
2
7%
46-60
6
33%
4
13%
61-75
2
11%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1
Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2
Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0
Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 27 17 6 4 49 - 19 57
2. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
3. Интер Милан Заявка 26 16 7 3 55 - 22 55
4. Ювентус Заявка 27 14 8 5 41 - 25 50
5. Аталанта Заявка 26 13 8 5 50 - 30 47
6. Рома Заявка 27 13 5 9 45 - 34 44
7. Лацио Заявка 27 12 7 8 54 - 42 43
8. Фиорентина Заявка 26 13 3 10 45 - 36 42
9. Верона Заявка 27 11 7 9 52 - 43 40
10. Сассуоло Заявка 27 9 9 9 45 - 45 36
11. Торино Заявка 26 9 6 11 33 - 28 33
12. Болонья Заявка 26 9 5 12 32 - 42 32
13. Эмполи Заявка 27 8 7 12 40 - 53 31
14. Удинезе Заявка 25 5 11 9 32 - 42 26
15. Специя Заявка 27 7 5 15 28 - 49 26
16. Сампдория Заявка 27 7 5 15 35 - 46 26
17. Кальяри Заявка 27 5 10 12 28 - 48 25
18. Венеция Заявка 26 5 7 14 24 - 47 22
19. Дженоа Заявка 27 1 14 12 22 - 47 17
20. Салернитана Заявка 25 3 6 16 20 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
3. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
4. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
5. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
6. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
7. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
8. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
12. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
13. Удинезе Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
14. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Специя Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
20. Дженоа Заявка 13 0 7 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
2. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
3. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
8. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
9. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 13 3 2 8 13 - 21 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2022, осталось 2 дня 14 часов 19 минут.

    Главный судья: Орсато Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 30
    Наполи 53.3% (16)
    X 33.3% (10)
    Милан 13.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Милан
    2.21
    3.50
    3.80
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    Прогнозы на матч Наполи - Милан

    Исход игры
    Наполи
    53.3% (16)
    Ничья
    33.3% (10)
    Милан
    13.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (18)
    Меньше
    35.71% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    92.86% (26)
    Нет
    7.14% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    43.3% (13)
    1:1 Ничья
    26.7% (8)
    1:2 Милан
    6.7% (2)
    2:2 Ничья
    6.7% (2)
    1:0 Наполи
    6.7% (2)
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