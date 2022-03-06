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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Венеция
0:1
Первый тайм: 16'

Стадион:
Сассуоло
0'
0:1
2' Гол
Распадори Джакомо
16'

Ход матча

2'
0:1
Распадори Джакомо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 108
Венеция 18.5% (20)
X 33.3% (36)
Сассуоло 48.1% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Сассуоло
3.43
3.85
2.22
Все Коэффициенты
88
Ромеро
Серхио
37
Матею
Алеш
30
Свобода
Михаэль
32
Чеккарони
Пьетро
55
Хапс
Ридгесиано
23
Кийине
Софиан
5
Вакка
Антонио
16
Фьордилино
Лука
10
Араму
Маттиа
77
Окереке
Давид
14
Анри
Тома
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
5
Айхан
Кан
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
16
Фраттези
Давиде
97
Энрике
Матеус
25
Берарди
Доменико
18
Распадори
Джакомо
23
Траоре
Хамед
91
Скамачча
Джанлука
Венеция
4-3-1-2
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Венеция
Сассуоло

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
3:1
СCA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 6 0.23
Араму Маттиа 5 (2) 0.19
Анри Тома 5 0.19
Чрнигой Домен 2 0.08
Чеккарони Пьетро 2 0.08
Бузио Джанлука 1 0.04
Хапс Ридгесиано 1 0.04
Форте Франческо 1 0.04
Кальдара Маттиа 1 0.04
Ампаду Этан 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 10 (3) 0.37
Скамачча Джанлука 10 0.37
Распадори Джакомо 8 0.3
Фраттези Давиде 4 0.15
Траоре Хамед 3 0.11
Джуричич Филип 2 0.07
Дефрель Грегоре 2 0.07
Капуто Франческо 1 0.04
Лопес Максим 1 0.04
Феррари Джанмарко 1 0.04
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 9 1
Кальдара Маттиа 9 0
Чеккарони Пьетро 5 1
Бузио Джанлука 5 0
Араму Маттиа 4 0
Хейманс Дан 4 0
Кийине Софиан 4 0
Чрнигой Домен 3 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Вакка Антонио 3 0
Эбюэхи Тайронн 1 1
Окереке Давид 1 1
Тессманн Таннер 1 1
Занетти Паоло 2 0
Ромеро Серхио 2 0
Модоло Марко 2 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Леццерини Лука 2 0
Анри Тома 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Свобода Михаэль 0 1
Маенпяя Ники 1 0
Фьордилино Лука 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Шнегг Давид 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 10 0
Феррари Джанмарко 5 1
Берарди Доменико 6 0
Распадори Джакомо 6 0
Скамачча Джанлука 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Кирикеш Влад 4 0
Фраттези Давиде 4 0
Мюлдюр Мерт 4 0
Дефрель Грегоре 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Айхан Кан 1 1
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Траоре Хамед 2 0
Энрике Матеус 1 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Харрауи Абдау 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
26
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
4
27%
3
12%
1-15
3
20%
6
23%
16-30
1
7%
6
23%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
3
20%
4
15%
61-75
1
7%
5
19%
76-90

Пропущено

23
23
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
13%
4
17%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
5
22%
3
13%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
6
26%
5
22%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
4
25%
46-60
2
18%
6
38%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Пропущено

22
25
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
18%
2
8%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
8
32%
31-45
2
9%
7
28%
46-60
7
32%
0
0%
61-75
5
23%
8
32%
76-90

Забито

26
42
12 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
5
19%
3
7%
1-15
4
15%
8
19%
16-30
3
12%
8
19%
31-45
5
19%
6
14%
46-60
5
19%
10
24%
61-75
4
15%
7
17%
76-90

Пропущено

45
48
17 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
7
16%
6
13%
1-15
4
9%
4
8%
16-30
6
13%
12
25%
31-45
7
16%
10
21%
46-60
10
22%
3
6%
61-75
11
24%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2
Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2
Сассуоло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1
Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
2. Наполи Заявка 27 17 6 4 49 - 19 57
3. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
4. Ювентус Заявка 27 14 8 5 41 - 25 50
5. Рома Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Аталанта Заявка 27 13 8 6 50 - 31 47
7. Лацио Заявка 28 13 7 8 57 - 42 46
8. Фиорентина 1:0 Заявка 27 14 3 10 46 - 36 45
9. Верона 0:1 Заявка 28 11 7 10 52 - 44 40
10. Сассуоло 1:0 Заявка 28 10 9 9 46 - 45 39
11. Торино 0:0 Заявка 27 9 7 11 33 - 28 34
12. Болонья 0:0 Заявка 27 9 6 12 32 - 42 33
13. Эмполи Заявка 28 8 8 12 40 - 53 32
14. Удинезе Заявка 26 6 11 9 34 - 43 29
15. Специя Заявка 27 7 5 15 28 - 49 26
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 36 - 48 26
17. Кальяри Заявка 28 5 10 13 28 - 51 25
18. Венеция 0:1 Заявка 27 5 7 15 24 - 48 22
19. Дженоа Заявка 28 1 15 12 22 - 47 18
20. Салернитана Заявка 26 3 6 17 20 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
3. Фиорентина 1:0 Заявка 13 9 1 3 31 - 15 28
4. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
5. Верона 0:1 Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
6. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
7. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
8. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
9. Торино 0:0 Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья 0:0 Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 13 4 6 3 18 - 20 18
12. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
13. Сассуоло 1:0 Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Специя Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция 0:1 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
19. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
20. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
2. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Сассуоло 1:0 Заявка 14 6 4 4 27 - 23 22
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 14 5 6 3 18 - 16 21
9. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
10. Фиорентина 1:0 Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона 0:1 Заявка 14 3 5 6 22 - 26 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция 0:1 Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья 0:0 Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Торино 0:0 Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
19. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Венеция 18.5% (20)
X 33.3% (36)
Сассуоло 48.1% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Сассуоло
3.43
3.85
2.22
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Венеция 0:1 Сассуоло онлайн

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Прогнозы на матч Венеция 0:1 Сассуоло

Исход игры
Венеция
18.4% (21)
Ничья
34.2% (39)
Сассуоло
47.4% (54)
Тотал 2.5
Больше
49.56% (56)
Меньше
50.44% (57)
Обе команды забьют
Да
77.88% (88)
Нет
22.12% (25)
Популярный счёт
1:2 Сассуоло
35.1% (40)
1:1 Ничья
28.1% (32)
0:1 Сассуоло
8.8% (10)
2:1 Венеция
7% (8)
1:0 Венеция
7% (8)
2:0 Венеция
4.4% (5)
2:2 Ничья
3.5% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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