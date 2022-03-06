Италия: Серия A 2021-2022
0:1
Первый тайм: 16'
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
0:1
2' ГолРаспадори Джакомо
Ход матча
2'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
37
Матею
Алеш
10
Араму
Маттиа
14
Анри
Тома
17
Мюлдюр
Мерт
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
-
14 Анри ТомаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Ампаду ЭтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Нани ЛуишНападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
70 Пас ЙеферсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Ruan Neto
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Венеция
Сассуоло
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окереке Давид
|6
|0.23
|Араму Маттиа
|5 (2)
|0.19
|Анри Тома
|5
|0.19
|Чрнигой Домен
|2
|0.08
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.08
|Бузио Джанлука
|1
|0.04
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.04
|Форте Франческо
|1
|0.04
|Кальдара Маттиа
|1
|0.04
|Ампаду Этан
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Вакка Антонио
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|10 (3)
|0.37
|Скамачча Джанлука
|10
|0.37
|Распадори Джакомо
|8
|0.3
|Фраттези Давиде
|4
|0.15
|Траоре Хамед
|3
|0.11
|Джуричич Филип
|2
|0.07
|Дефрель Грегоре
|2
|0.07
|Капуто Франческо
|1
|0.04
|Лопес Максим
|1
|0.04
|Феррари Джанмарко
|1
|0.04
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Бога Жереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|9
|1
|Кальдара Маттиа
|9
|0
|Чеккарони Пьетро
|5
|1
|Бузио Джанлука
|5
|0
|Араму Маттиа
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Кийине Софиан
|4
|0
|Чрнигой Домен
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Вакка Антонио
|3
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|1
|Окереке Давид
|1
|1
|Тессманн Таннер
|1
|1
|Занетти Паоло
|2
|0
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Модоло Марко
|2
|0
|Хапс Ридгесиано
|2
|0
|Леццерини Лука
|2
|0
|Анри Тома
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Свобода Михаэль
|0
|1
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Фьордилино Лука
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|10
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|1
|Берарди Доменико
|6
|0
|Распадори Джакомо
|6
|0
|Скамачча Джанлука
|5
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Кирикеш Влад
|4
|0
|Фраттези Давиде
|4
|0
|Мюлдюр Мерт
|4
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Айхан Кан
|1
|1
|Консильи Андреа
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Траоре Хамед
|2
|0
|Энрике Матеус
|1
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
26
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
4
27%
3
12%
1-15
3
20%
6
23%
16-30
1
7%
6
23%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
3
20%
4
15%
61-75
1
7%
5
19%
76-90
Пропущено
23
23
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
13%
4
17%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
5
22%
3
13%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
6
26%
5
22%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
4
25%
46-60
2
18%
6
38%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Пропущено
22
25
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
18%
2
8%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
8
32%
31-45
2
9%
7
28%
46-60
7
32%
0
0%
61-75
5
23%
8
32%
76-90
Забито
26
42
12 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
5
19%
3
7%
1-15
4
15%
8
19%
16-30
3
12%
8
19%
31-45
5
19%
6
14%
46-60
5
19%
10
24%
61-75
4
15%
7
17%
76-90
Пропущено
45
48
17 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
7
16%
6
13%
1-15
4
9%
4
8%
16-30
6
13%
12
25%
31-45
7
16%
10
21%
46-60
10
22%
3
6%
61-75
11
24%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2
Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2
Сассуоло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1
Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|60 - 22
|58
|2.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|49 - 19
|57
|3.
|Милан
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|53 - 29
|57
|4.
|Ювентус
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 25
|50
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|6.
|Аталанта
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|50 - 31
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|57 - 42
|46
|8.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|27
|14
|3
|10
|46 - 36
|45
|9.
|Верона
|0:1 Заявка
|28
|11
|7
|10
|52 - 44
|40
|10.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|28
|10
|9
|9
|46 - 45
|39
|11.
|Торино
|0:0 Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 28
|34
|12.
|Болонья
|0:0 Заявка
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|40 - 53
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|34 - 43
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|28 - 49
|26
|16.
|Сампдория
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|36 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 51
|25
|18.
|Венеция
|0:1 Заявка
|27
|5
|7
|15
|24 - 48
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|28
|1
|15
|12
|22 - 47
|18
|20.
|Салернитана
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|20 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|3.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 15
|28
|4.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|5.
|Верона
|0:1 Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|6.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|8.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|9.
|Торино
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 20
|18
|12.
|Аталанта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 18
|17
|13.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 10
|31
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 23
|22
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|26 - 20
|19
|10.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|0:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|22 - 26
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 32
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Венеция
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Торино
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Венеция 0:1 Сассуоло
Исход игры
Венеция
18.4% (21)
Ничья
34.2% (39)
Сассуоло
47.4% (54)
Тотал 2.5
Больше
49.56% (56)
Меньше
50.44% (57)
Обе команды забьют
Да
77.88% (88)
Нет
22.12% (25)
Популярный счёт
1:2 Сассуоло
35.1% (40)
1:1 Ничья
28.1% (32)
0:1 Сассуоло
8.8% (10)
2:1 Венеция
7% (8)
1:0 Венеция
7% (8)
2:0 Венеция
4.4% (5)
2:2 Ничья
3.5% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!