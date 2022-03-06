Второй тайм

96' Берарди Доменико из команды Сассуоло сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Сассуоло заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Чеккарони Пьетро не смог попасть в створ ударом издали

95' Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Харрауи Абдау из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

93' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Сигурдссон Арнор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Сассуоло

89' Нсаме Жан-Пьер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' СПАСЕНО - Араму Маттиа пробил пенальти, но Андреа Консильи отбивает!

85' После проверки VAR судья изменил решение - Венеция пробьет пенальти!

85' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

84' УДАЛЕНИЕ! - Paolo Zanetti удален за устное оскорбление в адрес судьи

81' Распадори Джакомо из команды Сассуоло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

79' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

79' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

78' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Араму Маттиа пробил со штрафного прямо в стенку

75' Тактическая замена. Вакка Антонио уходит с поля и его заменяет Таннер Тессманн

73' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' 'Г О О О О О Л - Берарди Доменико из команды Сассуоло забивает с пенальти! Он пробил левой. Серхио Ромеро был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

69' Траоре Хамед из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

68' Хорошую попытку сделал Фьордилино Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Свобода Михаэль из команды Венеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

65' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Чеккарони Пьетро из команды Венеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

65' Матч возобновится спорным мячом

64' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

63' Кирьякопулос Георгиос нанес удар, мяч был парирован, но Серхио Ромеро не удержал его в руках.

62' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Серхио Ромеро отбил мяч на угловой после удара Траоре Хамед из штрафной площади.

61' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Скамачча Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Кийине Софиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Скамачча Джанлука пробует нанести удар издали, но Серхио Ромеро держит все под контролем

58' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

57' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Хорошую попытку сделал Траоре Хамед . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Сассуоло выполняет удар от ворот.

54' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

54' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Сассуоло выполняет удар от ворот.

53' Кийине Софиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Ромеро Серхио взял и забрал мяч на выходе

50' Свобода Михаэль получил желтую карточку от судьи

49' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Сассуоло выполняет удар от ворот.

47' Скамачча Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Кийине Софиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара