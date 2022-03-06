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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Венеция
1:4
Конец матча

Стадион:
Сассуоло
0'
0:1
2' Гол
Распадори Джакомо
17' Желтая карточка
Араму Маттиа
0:2
17' Пенальти
Берарди Доменико
19' Желтая карточка
Фьордилино Лука
0:3
29' Пенальти
Скамачча Джанлука
1:3
34' Гол
Анри Тома
38' Желтая карточка
Вакка Антонио
40' Желтая карточка
Скамачча Джанлука
50' Желтая карточка
Свобода Михаэль
1:4
71' Пенальти
Берарди Доменико
84' Красная карточка
Занетти Паоло
1:4
86' Не забитый пенальти
Араму Маттиа
90'+6

Ход матча

2'
0:1
Распадори Джакомо
17'
Араму Маттиа
 
17'
0:2
Берарди Доменико
19'
Фьордилино Лука
 
29'
0:3
Скамачча Джанлука
34'
Анри Тома
(Матею Алеш)
1:3
38'
Вакка Антонио
 
40'
 
Скамачча Джанлука
50'
Свобода Михаэль
 
64'
Ампаду Этан
Кийине Софиан
 
71'
1:4
Берарди Доменико
72'
 
Дефрель Грегоре
Скамачча Джанлука
75'
Нсаме Жан-Пьер
Анри Тома
 
75'
Тессманн Таннер
Вакка Антонио
 
82'
 
Харрауи Абдау
Фраттези Давиде
82'
 
Ruan Neto
Мюлдюр Мерт
84'
Занетти Паоло
 
86'
Араму Маттиа
1:4
86'
Нани Луиш
Окереке Давид
 
86'
Сигурдссон Арнор
Араму Маттиа
 
90'
 
Маньянелли Франческо
Берарди Доменико
90'
 
Сейде Эмиль Конрадсен
Траоре Хамед

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 10
  • 8 Угловые 6
  • 7 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 114
Венеция 18.4% (21)
X 34.2% (39)
Сассуоло 47.4% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
88
Ромеро
Серхио
37
Матею
Алеш
30
Свобода
Михаэль
32
Чеккарони
Пьетро
55
Хапс
Ридгесиано
23
Кийине
Софиан
5
Вакка
Антонио
16
Фьордилино
Лука
10
Араму
Маттиа
77
Окереке
Давид
14
Анри
Тома
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
5
Айхан
Кан
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
16
Фраттези
Давиде
97
Энрике
Матеус
25
Берарди
Доменико
18
Распадори
Джакомо
23
Траоре
Хамед
91
Скамачча
Джанлука
Венеция
4-3-1-2
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Венеция
Сассуоло

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
3:1
СCA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 6 0.22
Окереке Давид 6 0.22
Араму Маттиа 5 (2) 0.19
Чрнигой Домен 2 0.07
Чеккарони Пьетро 2 0.07
Бузио Джанлука 1 0.04
Хапс Ридгесиано 1 0.04
Форте Франческо 1 0.04
Кальдара Маттиа 1 0.04
Ампаду Этан 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Матею Алеш 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 12 (5) 0.43
Скамачча Джанлука 11 (1) 0.39
Распадори Джакомо 9 0.32
Фраттези Давиде 4 0.14
Траоре Хамед 3 0.11
Джуричич Филип 2 0.07
Дефрель Грегоре 2 0.07
Капуто Франческо 1 0.04
Лопес Максим 1 0.04
Феррари Джанмарко 1 0.04
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 9 1
Кальдара Маттиа 9 0
Чеккарони Пьетро 5 1
Араму Маттиа 5 0
Бузио Джанлука 5 0
Вакка Антонио 4 0
Хейманс Дан 4 0
Кийине Софиан 4 0
Занетти Паоло 2 1
Чрнигой Домен 3 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Эбюэхи Тайронн 1 1
Окереке Давид 1 1
Свобода Михаэль 1 1
Тессманн Таннер 1 1
Ромеро Серхио 2 0
Модоло Марко 2 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Леццерини Лука 2 0
Анри Тома 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Маенпяя Ники 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Шнегг Давид 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 10 0
Феррари Джанмарко 5 1
Берарди Доменико 6 0
Скамачча Джанлука 6 0
Распадори Джакомо 6 0
Рожерио да Силва 5 0
Кирикеш Влад 4 0
Фраттези Давиде 4 0
Мюлдюр Мерт 4 0
Дефрель Грегоре 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Айхан Кан 1 1
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Траоре Хамед 2 0
Энрике Матеус 1 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Харрауи Абдау 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
30
9 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
4
25%
4
13%
1-15
3
19%
8
27%
16-30
2
13%
6
20%
31-45
3
19%
2
7%
46-60
3
19%
5
17%
61-75
1
6%
5
17%
76-90

Пропущено

27
24
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
4
15%
4
17%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
4
15%
5
21%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
4
15%
3
13%
61-75
6
22%
5
21%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
4
25%
46-60
2
18%
6
38%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Пропущено

22
25
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
18%
2
8%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
8
32%
31-45
2
9%
7
28%
46-60
7
32%
0
0%
61-75
5
23%
8
32%
76-90

Забито

27
46
13 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
5
19%
4
9%
1-15
4
15%
10
22%
16-30
4
15%
8
17%
31-45
5
19%
6
13%
46-60
5
19%
11
24%
61-75
4
15%
7
15%
76-90

Пропущено

49
49
20 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 25
8
16%
6
12%
1-15
6
12%
4
8%
16-30
6
12%
13
27%
31-45
7
14%
10
20%
46-60
11
22%
3
6%
61-75
11
22%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2
Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2
Сассуоло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1
Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
2. Наполи Заявка 27 17 6 4 49 - 19 57
3. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
4. Ювентус Заявка 27 14 8 5 41 - 25 50
5. Рома Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Аталанта Заявка 27 13 8 6 50 - 31 47
7. Лацио Заявка 28 13 7 8 57 - 42 46
8. Фиорентина Заявка 27 13 4 10 46 - 37 43
9. Верона Заявка 28 11 8 9 53 - 44 41
10. Сассуоло Заявка 28 10 9 9 49 - 46 39
11. Торино Заявка 27 9 7 11 33 - 28 34
12. Болонья Заявка 27 9 6 12 32 - 42 33
13. Эмполи Заявка 28 8 8 12 40 - 53 32
14. Удинезе Заявка 26 6 11 9 34 - 43 29
15. Специя Заявка 27 7 5 15 28 - 49 26
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 36 - 48 26
17. Кальяри Заявка 28 5 10 13 28 - 51 25
18. Венеция Заявка 27 5 7 15 25 - 51 22
19. Дженоа Заявка 28 1 15 12 22 - 47 18
20. Салернитана Заявка 26 3 6 17 20 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
3. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
4. Фиорентина Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
5. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
6. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
7. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
8. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 13 4 6 3 18 - 20 18
12. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Специя Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
20. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
2. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Сассуоло Заявка 14 6 4 4 30 - 24 22
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 14 5 6 3 18 - 16 21
9. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
19. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Венеция 18.4% (21)
X 34.2% (39)
Сассуоло 47.4% (54)
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Прогнозы на матч Венеция 1:4 Сассуоло

Исход игры
Венеция
18.4% (21)
Ничья
34.2% (39)
Сассуоло
47.4% (54)
Тотал 2.5
Больше
49.56% (56)
Меньше
50.44% (57)
Обе команды забьют
Да
77.88% (88)
Нет
22.12% (25)
Популярный счёт
1:2 Сассуоло
35.1% (40)
1:1 Ничья
28.1% (32)
0:1 Сассуоло
8.8% (10)
1:0 Венеция
7% (8)
2:1 Венеция
7% (8)
2:0 Венеция
4.4% (5)
2:2 Ничья
3.5% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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