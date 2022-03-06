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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
1:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Верона
0'
1:0
10' Гол
Пёнтек Кшиштоф
13'

Ход матча

10'
Пёнтек Кшиштоф
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 114
Фиорентина 80.7% (92)
X 16.7% (19)
Верона 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Верона
2.11
3.66
4.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Терраччиано
Пьетро
23
Венути
Лоренцо
4
Миленкович
Никола
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
14
Мале
Юссеф
18
Торрейра
Лукас
10
Кастровилли
Гаэтано
11
Иконе
Жонатан
19
Пёнтек
Кшиштоф
8
Сапонара
Риккардо
96
Монтипо
Лоренцо
16
Казале
Николо
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
11
Ласанья
Кевин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
Фиорентина
4-3-3
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Фиорентина
Верона

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

15 матчей

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
ТМК
2:1
СA
1:4
СA
0:5
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:5
СA
4:3
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 18 (5) 0.69
Бираги Кристиано 4 (1) 0.15
Бонавентура Джакомо 3 0.12
Соттил Рикардо 3 0.12
Гонсалес Николас 2 0.08
Сапонара Риккардо 2 0.08
Мале Юссеф 2 0.08
Торрейра Лукас 2 0.08
Пёнтек Кшиштоф 2 0.08
Кальехон Хосе 1 0.04
Дункан Альфред 1 0.04
Кастровилли Гаэтано 1 0.04
Одриосола Альваро 1 0.04
Кабрал Артур 1 0.04
Амрабат Софьян 1 0.04
Мартинес Лукас II 1 0.04
Миленкович Никола 1 0.04
Пульгар Эрик 0 0
Иконе Жонатан 0 0
Терзич Алекса 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 15 0.56
Барак Антонин 10 (4) 0.37
Капрари Джанлука 9 (1) 0.33
Калинич Никола 4 0.15
Тамез Адриен 4 0.15
Фараони Марко 2 0.07
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.07
Лазович Дарко 1 0.04
Ласанья Кевин 1 0.04
Илич Иван 1 0.04
Депаоли Фабио 1 0.04
Бесса Даниэль 1 0.04
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 6 1
Миленкович Никола 6 1
Мартинес Лукас II 7 0
Бираги Кристиано 4 1
Торрейра Лукас 4 1
Одриосола Альваро 4 1
Амрабат Софьян 4 0
Кастровилли Гаэтано 4 0
Соттил Рикардо 2 1
Итальяно Виченцо 3 0
Гонсалес Николас 1 1
Роша Игор II 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Мале Юссеф 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Терзич Алекса 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 5 1
Чеккерини Федерико 6 0
Гюнтер Корай 6 0
Калинич Никола 4 1
Симеоне Джованни 5 0
Казале Николо 5 0
Маньяни Джанджакомо 3 1
Илич Иван 3 1
Фараони Марко 4 0
Бесса Даниэль 2 1
Игорь Тудор 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Лазович Дарко 2 0
Тамез Адриен 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Хонгла Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
22
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 17
2
6%
5
23%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
9
28%
3
14%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
5
16%
3
14%
61-75
6
19%
5
23%
76-90

Пропущено

13
25
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 13
1
8%
3
12%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
3
23%
1
4%
31-45
4
31%
4
16%
46-60
3
23%
3
12%
61-75
2
15%
10
40%
76-90

Забито

15
31
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
0
0%
6
19%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
3
20%
4
13%
31-45
5
33%
5
16%
46-60
2
13%
7
23%
61-75
4
27%
6
19%
76-90

Пропущено

21
17
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
5
24%
1
6%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
7
33%
6
35%
76-90

Забито

47
53
19 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 17
4 Не забивали 4
2
4%
11
21%
1-15
5
11%
6
11%
16-30
12
26%
7
13%
31-45
11
23%
8
15%
46-60
7
15%
10
19%
61-75
10
21%
11
21%
76-90

Пропущено

34
42
12 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 24
1
3%
4
10%
1-15
5
15%
5
12%
16-30
6
18%
4
10%
31-45
7
21%
7
17%
46-60
6
18%
6
14%
61-75
9
26%
16
38%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2
Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0
Верона
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0
Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
2. Наполи Заявка 27 17 6 4 49 - 19 57
3. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
4. Ювентус Заявка 27 14 8 5 41 - 25 50
5. Рома Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Аталанта Заявка 27 13 8 6 50 - 31 47
7. Лацио Заявка 28 13 7 8 57 - 42 46
8. Фиорентина 1:0 Заявка 27 14 3 10 46 - 36 45
9. Верона 0:1 Заявка 28 11 7 10 52 - 44 40
10. Сассуоло 1:0 Заявка 28 10 9 9 46 - 45 39
11. Торино 0:0 Заявка 27 9 7 11 33 - 28 34
12. Болонья 0:0 Заявка 27 9 6 12 32 - 42 33
13. Эмполи Заявка 28 8 8 12 40 - 53 32
14. Удинезе Заявка 26 6 11 9 34 - 43 29
15. Специя Заявка 27 7 5 15 28 - 49 26
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 36 - 48 26
17. Кальяри Заявка 28 5 10 13 28 - 51 25
18. Венеция 0:1 Заявка 27 5 7 15 24 - 48 22
19. Дженоа Заявка 28 1 15 12 22 - 47 18
20. Салернитана Заявка 26 3 6 17 20 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
3. Фиорентина 1:0 Заявка 13 9 1 3 31 - 15 28
4. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
5. Верона 0:1 Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
6. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
7. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
8. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
9. Торино 0:0 Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья 0:0 Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 13 4 6 3 18 - 20 18
12. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
13. Сассуоло 1:0 Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Специя Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция 0:1 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
19. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
20. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
2. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Сассуоло 1:0 Заявка 14 6 4 4 27 - 23 22
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 14 5 6 3 18 - 16 21
9. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
10. Фиорентина 1:0 Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона 0:1 Заявка 14 3 5 6 22 - 26 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция 0:1 Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья 0:0 Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Торино 0:0 Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
19. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Фиорентина 80.7% (92)
X 16.7% (19)
Верона 2.6% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Верона
2.11
3.66
4.00
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Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Верона

Исход игры
Фиорентина
80.7% (92)
Ничья
16.7% (19)
Верона
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.52% (65)
Меньше
42.48% (48)
Обе команды забьют
Да
68.14% (77)
Нет
31.86% (36)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
46.5% (53)
1:0 Фиорентина
14.9% (17)
2:0 Фиорентина
13.2% (15)
1:1 Ничья
11.4% (13)
2:2 Ничья
4.4% (5)
3:1 Фиорентина
2.6% (3)
0:1 Верона
1.8% (2)
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Фиорентина
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