Италия: Серия A 2021-2022
1:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Артемио Франки
1:0
10' ГолПёнтек Кшиштоф
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
98
Роша
Игор
II
14
Мале
Юссеф
21
Гюнтер
Корай
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
-
31 Шутало БошкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Босиль ДавидНападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Фиорентина
Верона
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
15 матчей
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|18 (5)
|0.69
|Бираги Кристиано
|4 (1)
|0.15
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.12
|Соттил Рикардо
|3
|0.12
|Гонсалес Николас
|2
|0.08
|Сапонара Риккардо
|2
|0.08
|Мале Юссеф
|2
|0.08
|Торрейра Лукас
|2
|0.08
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0.08
|Кальехон Хосе
|1
|0.04
|Дункан Альфред
|1
|0.04
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.04
|Одриосола Альваро
|1
|0.04
|Кабрал Артур
|1
|0.04
|Амрабат Софьян
|1
|0.04
|Мартинес Лукас II
|1
|0.04
|Миленкович Никола
|1
|0.04
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Иконе Жонатан
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|15
|0.56
|Барак Антонин
|10 (4)
|0.37
|Капрари Джанлука
|9 (1)
|0.33
|Калинич Никола
|4
|0.15
|Тамез Адриен
|4
|0.15
|Фараони Марко
|2
|0.07
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.07
|Лазович Дарко
|1
|0.04
|Ласанья Кевин
|1
|0.04
|Илич Иван
|1
|0.04
|Депаоли Фабио
|1
|0.04
|Бесса Даниэль
|1
|0.04
|Велозу Мигель
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонавентура Джакомо
|6
|1
|Миленкович Никола
|6
|1
|Мартинес Лукас II
|7
|0
|Бираги Кристиано
|4
|1
|Торрейра Лукас
|4
|1
|Одриосола Альваро
|4
|1
|Амрабат Софьян
|4
|0
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0
|Соттил Рикардо
|2
|1
|Итальяно Виченцо
|3
|0
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Роша Игор II
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Мале Юссеф
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Кокорин Александр
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|5
|1
|Чеккерини Федерико
|6
|0
|Гюнтер Корай
|6
|0
|Калинич Никола
|4
|1
|Симеоне Джованни
|5
|0
|Казале Николо
|5
|0
|Маньяни Джанджакомо
|3
|1
|Илич Иван
|3
|1
|Фараони Марко
|4
|0
|Бесса Даниэль
|2
|1
|Игорь Тудор
|3
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Капрари Джанлука
|3
|0
|Депаоли Фабио
|3
|0
|Лазович Дарко
|2
|0
|Тамез Адриен
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
22
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 17
2
6%
5
23%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
9
28%
3
14%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
5
16%
3
14%
61-75
6
19%
5
23%
76-90
Пропущено
13
25
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 13
1
8%
3
12%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
3
23%
1
4%
31-45
4
31%
4
16%
46-60
3
23%
3
12%
61-75
2
15%
10
40%
76-90
Забито
15
31
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
0
0%
6
19%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
3
20%
4
13%
31-45
5
33%
5
16%
46-60
2
13%
7
23%
61-75
4
27%
6
19%
76-90
Пропущено
21
17
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
5
24%
1
6%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
7
33%
6
35%
76-90
Забито
47
53
19 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 17
4 Не забивали 4
2
4%
11
21%
1-15
5
11%
6
11%
16-30
12
26%
7
13%
31-45
11
23%
8
15%
46-60
7
15%
10
19%
61-75
10
21%
11
21%
76-90
Пропущено
34
42
12 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 24
1
3%
4
10%
1-15
5
15%
5
12%
16-30
6
18%
4
10%
31-45
7
21%
7
17%
46-60
6
18%
6
14%
61-75
9
26%
16
38%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2
Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0
Верона
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0
Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|60 - 22
|58
|2.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|49 - 19
|57
|3.
|Милан
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|53 - 29
|57
|4.
|Ювентус
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 25
|50
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|6.
|Аталанта
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|50 - 31
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|57 - 42
|46
|8.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|27
|14
|3
|10
|46 - 36
|45
|9.
|Верона
|0:1 Заявка
|28
|11
|7
|10
|52 - 44
|40
|10.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|28
|10
|9
|9
|46 - 45
|39
|11.
|Торино
|0:0 Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 28
|34
|12.
|Болонья
|0:0 Заявка
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|40 - 53
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|34 - 43
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|28 - 49
|26
|16.
|Сампдория
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|36 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 51
|25
|18.
|Венеция
|0:1 Заявка
|27
|5
|7
|15
|24 - 48
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|28
|1
|15
|12
|22 - 47
|18
|20.
|Салернитана
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|20 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|3.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 15
|28
|4.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|5.
|Верона
|0:1 Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|6.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|8.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|9.
|Торино
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 20
|18
|12.
|Аталанта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 18
|17
|13.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 10
|31
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 23
|22
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|26 - 20
|19
|10.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|0:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|22 - 26
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 32
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Венеция
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Торино
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Верона
Исход игры
Фиорентина
80.7% (92)
Ничья
16.7% (19)
Верона
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.52% (65)
Меньше
42.48% (48)
Обе команды забьют
Да
68.14% (77)
Нет
31.86% (36)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
46.5% (53)
1:0 Фиорентина
14.9% (17)
2:0 Фиорентина
13.2% (15)
1:1 Ничья
11.4% (13)
2:2 Ничья
4.4% (5)
3:1 Фиорентина
2.6% (3)
0:1 Верона
1.8% (2)
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