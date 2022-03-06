Второй тайм

94' Фиорентина не смогла реализовать свои шансы, и матч закончился вничью.

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

93' Игрок Миленкович Никола из команды Фиорентина неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

93' Илич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Игрок из команды Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

92' Кальехон Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Фиорентина пробьет пенальти!

91' Гонсалес Николас из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

91' Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Фиорентина

88' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Дункан Альфред из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

87' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

87' Удар от ворот произведет Верона

86' Рефери не любит споров - именно за это Vincenzo Italiano сейчас получил желтую

86' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

86' Фараони Марко получил травму и заменен. Бошко Шутало выходит на поле.

85' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Кальехон Хосе из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

83' Матч возобновлен

83' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

82' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Бесса Даниэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

80' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Фиорентина выполняет удар от ворот.

78' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Бесса Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' После штрафного удара,который нанес Кальехон Хосе мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

72' Чеккерини Федерико - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

72' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

70' Капрари Джанлука из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

70' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Фиорентина

69' Отличный пас сделал Гюнтер Корай из команды Верона . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

69' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Верона выполняет удар от ворот.

68' Отличный пас сделал Кальехон Хосе из команды Фиорентина . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

68' Тамез Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Матч возобновлен

66' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

64' Верона выполняет удар от ворот.

64' Как он промахнулся? Торрейра Лукас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

63' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Фиорентина выполняет удар от ворот.

62' Отличный пас сделал Ласанья Кевин из команды Верона . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

62' Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Игра в одни ворота сейчас. Фиорентина доминирует и владеет мячом

60' Верона выполняет удар от ворот.

60' Пёнтек Кшиштоф из команды Фиорентина не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

58' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Верона выполняет удар от ворот.

57' Как он промахнулся? Торрейра Лукас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

56' Симеоне Джованни совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Фиорентина

54' Игрок Капрари Джанлука из команды Верона неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

52' Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

52' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Лазович Дарко из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Верона выполняет удар от ворот.

51' Какой промах! Торрейра Лукас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

50' Верона выполняет удар от ворот.

50' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Удар от ворот произведет Фиорентина

49' Игрок Ласанья Кевин из команды Верона неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

48' Удар от ворот произведет Фиорентина

48' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля