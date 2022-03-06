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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
1:1
Конец матча

Стадион:
Верона
0'
1:0
10' Гол
Пёнтек Кшиштоф
1:1
20' Пенальти
Капрари Джанлука
37' Желтая карточка
Гюнтер Корай
56' Желтая карточка
Симеоне Джованни
72' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
82' Желтая карточка
Бесса Даниэль
86' Желтая карточка
Итальяно Виченцо
90'+4

Ход матча

10'
Пёнтек Кшиштоф
1:0
20'
1:1
Капрари Джанлука
37'
 
Гюнтер Корай
46'
Кальехон Хосе
Иконе Жонатан
 
46'
Дункан Альфред
Мале Юссеф
 
46'
Соттил Рикардо
Сапонара Риккардо
 
56'
 
Симеоне Джованни
61'
 
Депаоли Фабио
Лазович Дарко
69'
 
Бесса Даниэль
Ласанья Кевин
71'
Гонсалес Николас
Пёнтек Кшиштоф
 
72'
 
Чеккерини Федерико
76'
Амрабат Софьян
Торрейра Лукас
 
82'
 
Бесса Даниэль
86'
 
Шутало Бошко
Фараони Марко
86'
Итальяно Виченцо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 114
Фиорентина 80.7% (92)
X 16.7% (19)
Верона 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Терраччиано
Пьетро
23
Венути
Лоренцо
4
Миленкович
Никола
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
10
Кастровилли
Гаэтано
18
Торрейра
Лукас
14
Мале
Юссеф
11
Иконе
Жонатан
19
Пёнтек
Кшиштоф
8
Сапонара
Риккардо
96
Монтипо
Лоренцо
17
Чеккерини
Федерико
21
Гюнтер
Корай
16
Казале
Николо
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
10
Капрари
Джанлука
11
Ласанья
Кевин
99
Симеоне
Джованни
Фиорентина
4-3-3
Верона
3-4-1-2

История личных встреч

Фиорентина
Верона

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

15 матчей

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
ТМК
2:1
СA
1:4
СA
0:5
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:5
СA
4:3
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 18 (5) 0.67
Бираги Кристиано 4 (1) 0.15
Бонавентура Джакомо 3 0.11
Соттил Рикардо 3 0.11
Пёнтек Кшиштоф 3 0.11
Гонсалес Николас 2 0.07
Сапонара Риккардо 2 0.07
Мале Юссеф 2 0.07
Торрейра Лукас 2 0.07
Кальехон Хосе 1 0.04
Дункан Альфред 1 0.04
Кастровилли Гаэтано 1 0.04
Одриосола Альваро 1 0.04
Кабрал Артур 1 0.04
Амрабат Софьян 1 0.04
Мартинес Лукас II 1 0.04
Миленкович Никола 1 0.04
Пульгар Эрик 0 0
Иконе Жонатан 0 0
Терзич Алекса 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 15 0.54
Капрари Джанлука 10 (2) 0.36
Барак Антонин 10 (4) 0.36
Калинич Никола 4 0.14
Тамез Адриен 4 0.14
Фараони Марко 2 0.07
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.07
Лазович Дарко 1 0.04
Ласанья Кевин 1 0.04
Илич Иван 1 0.04
Депаоли Фабио 1 0.04
Бесса Даниэль 1 0.04
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 6 1
Миленкович Никола 6 1
Мартинес Лукас II 7 0
Бираги Кристиано 4 1
Торрейра Лукас 4 1
Одриосола Альваро 4 1
Итальяно Виченцо 4 0
Амрабат Софьян 4 0
Кастровилли Гаэтано 4 0
Соттил Рикардо 2 1
Гонсалес Николас 1 1
Роша Игор II 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Мале Юссеф 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Терзич Алекса 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 7 0
Гюнтер Корай 7 0
Велозу Мигель 5 1
Симеоне Джованни 6 0
Калинич Никола 4 1
Казале Николо 5 0
Бесса Даниэль 3 1
Маньяни Джанджакомо 3 1
Илич Иван 3 1
Фараони Марко 4 0
Игорь Тудор 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Лазович Дарко 2 0
Тамез Адриен 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Хонгла Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
23
16 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
14 Не забивали 17
3
9%
5
22%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
9
27%
3
13%
31-45
6
18%
3
13%
46-60
5
15%
3
13%
61-75
6
18%
5
22%
76-90

Пропущено

14
26
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 14
1
7%
4
15%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
4
29%
4
15%
46-60
3
21%
3
12%
61-75
2
14%
10
38%
76-90

Забито

15
31
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
0
0%
6
19%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
3
20%
4
13%
31-45
5
33%
5
16%
46-60
2
13%
7
23%
61-75
4
27%
6
19%
76-90

Пропущено

21
17
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
5
24%
1
6%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
7
33%
6
35%
76-90

Забито

48
54
20 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 17
4 Не забивали 4
3
6%
11
20%
1-15
5
10%
7
13%
16-30
12
25%
7
13%
31-45
11
23%
8
15%
46-60
7
15%
10
19%
61-75
10
21%
11
20%
76-90

Пропущено

35
43
13 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 25
1
3%
5
12%
1-15
6
17%
5
12%
16-30
6
17%
4
9%
31-45
7
20%
7
16%
46-60
6
17%
6
14%
61-75
9
26%
16
37%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2
Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0
Верона
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0
Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
2. Наполи Заявка 27 17 6 4 49 - 19 57
3. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
4. Ювентус Заявка 27 14 8 5 41 - 25 50
5. Рома Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Аталанта Заявка 27 13 8 6 50 - 31 47
7. Лацио Заявка 28 13 7 8 57 - 42 46
8. Фиорентина Заявка 27 13 4 10 46 - 37 43
9. Верона Заявка 28 11 8 9 53 - 44 41
10. Сассуоло Заявка 28 10 9 9 49 - 46 39
11. Торино Заявка 27 9 7 11 33 - 28 34
12. Болонья Заявка 27 9 6 12 32 - 42 33
13. Эмполи Заявка 28 8 8 12 40 - 53 32
14. Удинезе Заявка 26 6 11 9 34 - 43 29
15. Специя Заявка 27 7 5 15 28 - 49 26
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 36 - 48 26
17. Кальяри Заявка 28 5 10 13 28 - 51 25
18. Венеция Заявка 27 5 7 15 25 - 51 22
19. Дженоа Заявка 28 1 15 12 22 - 47 18
20. Салернитана Заявка 26 3 6 17 20 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
3. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
4. Фиорентина Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
5. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
6. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
7. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
8. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 13 4 6 3 18 - 20 18
12. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Специя Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
20. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
2. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Сассуоло Заявка 14 6 4 4 30 - 24 22
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 14 5 6 3 18 - 16 21
9. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
19. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Фиорентина 80.7% (92)
X 16.7% (19)
Верона 2.6% (3)
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Прогнозы на матч Фиорентина 1:1 Верона

Исход игры
Фиорентина
80.7% (92)
Ничья
16.7% (19)
Верона
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.52% (65)
Меньше
42.48% (48)
Обе команды забьют
Да
68.14% (77)
Нет
31.86% (36)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
46.5% (53)
1:0 Фиорентина
14.9% (17)
2:0 Фиорентина
13.2% (15)
1:1 Ничья
11.4% (13)
2:2 Ничья
4.4% (5)
3:1 Фиорентина
2.6% (3)
0:1 Верона
1.8% (2)
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