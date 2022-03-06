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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
1:0
Перерыв

Стадион:
Специя
0'
1:0
21' Гол
Мората Альваро

Ход матча

21'
Мората Альваро
(Локателли Мануэль)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 123
Ювентус 98.4% (121)
X 0% (0)
Специя 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Специя
1.30
9.20
9.60
Все Коэффициенты
Новости
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
24
Ругани
Даниэле
4
Де
Лихт
Маттайс
17
Пеллегрини
Лука
27
Локателли
Мануэль
5
Мело
Артур
25
Рабио
Адриен
11
Куадрадо
Хуан
7
Влахович
Душан
9
Мората
Альваро
94
Проведель
Иван
21
Феррер
Сальвадор
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
33
Агудело
Кевин
20
Бастони
Симоне
25
Маджоре
Джулио
11
Гьяси
Эммануэль
9
Манай
Рей
10
Верде
Даниэле
Ювентус
4-3-3
Специя
4-3-3

История личных встреч

Ювентус
Специя

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
2:3
СA
3:0
СA
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 7 (1) 0.25
Мората Альваро 6 0.21
Куадрадо Хуан 4 0.14
Кин Мойзе 4 0.14
Локателли Мануэль 3 0.11
Маккенни Уэстон 3 0.11
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.11
Кьеза Федерико 2 0.07
Де Лихт Маттайс 2 0.07
Бернардески Федерико 1 0.04
Кулушевски Деян 1 0.04
Данило Луис 1 0.04
Де Шильо Маттиа 1 0.04
Закария Денис 1 0.04
Рабио Адриен 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Пеллегрини Лука 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 5 (1) 0.18
Гьяси Эммануэль 4 0.14
Бастони Симоне 3 0.11
Манай Рей 3 (1) 0.11
Нзола М'Бала 2 0.07
Агудело Кевин 2 0.07
Коваленко Виктор 1 0.04
Бурабия Мехди 1 0.04
Сала Якопо 1 0.04
Эрлич Мартин 1 0.04
Стрелец Давид 1 0.04
Антист Жанис 1 0.04
Реца Аркадиуш 0 0
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 6 0
Данило Луис 5 0
Локателли Мануэль 5 0
Мората Альваро 4 0
Де Лихт Маттайс 2 1
Бернардески Федерико 3 0
Кин Мойзе 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Алекс Сандро 2 0
Дибала Пауло 2 0
Мело Артур 2 0
Пеллегрини Лука 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амьен-Аду Кельвен 6 2
Гьяси Эммануэль 7 0
Маджоре Джулио 6 0
Манай Рей 5 0
Николау Димитрис 5 0
Кивёр Якуб 5 0
Бастони Симоне 3 1
Агудело Кевин 2 1
Сала Якопо 3 0
Реца Аркадиуш 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Мотта Тьяго 2 0
Проведель Иван 2 0
Коваленко Виктор 2 0
Верде Даниэле 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Зут Йерун 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
15
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
5
29%
29%
8
53%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
5
29%
29%
4
27%
76-90

Пропущено

9
32
5 В 1-м тайме 18
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 13
0
0%
6
19%
1-15
3
33%
2
6%
16-30
2
22%
10
31%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
1
11%
6
19%
61-75
3
33%
4
13%
76-90

Забито

24
12
11 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
3
13%
0
0%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
3
13%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
7
29%
29%
3
25%
61-75
6
25%
3
25%
76-90

Пропущено

16
18
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
6
38%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
4
25%
7
39%
76-90

Забито

41
27
20 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 10
3 Не забивали 9
8
20%
8
30%
30%
1-15
7
17%
1
4%
16-30
5
12%
2
7%
31-45
2
5%
5
19%
46-60
8
20%
4
15%
61-75
11
27%
7
26%
76-90

Пропущено

25
50
11 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 29
8 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 24
3
12%
6
12%
1-15
4
16%
3
6%
16-30
4
16%
12
24%
31-45
6
24%
7
14%
46-60
1
4%
11
22%
61-75
7
28%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1
Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1
Специя
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2
Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
2. Наполи Заявка 27 17 6 4 49 - 19 57
3. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
4. Ювентус 1:0 Заявка 28 15 8 5 42 - 25 53
5. Рома Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Аталанта Заявка 27 13 8 6 50 - 31 47
7. Лацио Заявка 28 13 7 8 57 - 42 46
8. Фиорентина Заявка 27 13 4 10 46 - 37 43
9. Верона Заявка 28 11 8 9 53 - 44 41
10. Сассуоло Заявка 28 10 9 9 49 - 46 39
11. Торино Заявка 27 9 7 11 33 - 28 34
12. Болонья Заявка 27 9 6 12 32 - 42 33
13. Эмполи Заявка 28 8 8 12 40 - 53 32
14. Удинезе Заявка 26 6 11 9 34 - 43 29
15. Специя 0:1 Заявка 28 7 5 16 28 - 50 26
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 36 - 48 26
17. Кальяри Заявка 28 5 10 13 28 - 51 25
18. Венеция Заявка 27 5 7 15 25 - 51 22
19. Дженоа Заявка 28 1 15 12 22 - 47 18
20. Салернитана Заявка 26 3 6 17 20 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
3. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
4. Ювентус 1:0 Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
5. Фиорентина Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
6. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
7. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
8. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 13 4 6 3 18 - 20 18
12. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Специя 0:1 Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
20. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
2. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус 1:0 Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Сассуоло Заявка 14 6 4 4 30 - 24 22
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 14 5 6 3 18 - 16 21
9. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя 0:1 Заявка 15 4 2 9 15 - 33 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
19. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья ничего не компенсировал к времени первого тайма, отправив команды на перерыв своим свистком!
  • Угловой
    45'
    Догнал мяч у лицевой линии Рабио и прострелил вдоль ворот, но мяч Николау в подкате на угловой перевел.
  • Офсайд
    44'
    Локателли отличным пасом запустил в штрафную Влаховича, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 43'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Агудело и вторым касанием пробил по воротам, но не попал в створ.
  • 42'
    Проникающий пас выдал в штрафную Мората на ход Влаховичу, но вышедший из ворот Проведель оказался первым на мяче.
  • 41'
    С левого фланга низом прострелил в центр штрафной Артур, но проиграл борьбу за мяч Влахович и не смог пробить в касание.
  • Опасный момент
    40'
    Выскакивал один на один с голкипером Влахович после паса от Локателли, но переиграть в ближнем бою Проведеля ему не удалось.
  • 39'
    Ушел от соперника по флангу на скорости Пеллегрини и подал на дальнюю штангу, но здесь Проведель забрал мяч в руки.
  • 38'
    Диагональным пасом Ругани искал на правой бровке Куадрадо, но прочитал эпизод Реца и перехватил мяч.
  • 37'
    Перехватил мяч на чужой половине поля Куадрадо, ворвался в штрафную и пробил с острого угла, но не попал в створ.
  • 36'
    Покатил низом в штрафную Артур на ход Морате, но тому пробить по воротам в силовой борьбе не позволил Николау.
  • 34'
    Пробивал по воротам Куадрадо после поперечного паса от Артура, но вытянулся в струну Проведель и потащил мяч с нижнего угла.
  • 33'
    Прорывался по центру на скорости Куадрадо и покатил вперед на ход Влаховичу, но Николау перехватил этот пас.
  • 32'
    забрасывал Куадрадо с правого фланга в центр на ход Морате, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
  • 31'
    Влахович зацепился за мяч в чужой штрафной и головой сбросил на ход Морате, но на выходе перехватил этот пас Проведель.
  • 30'
    Манай грамотно подставился на чужой половине поля и заработал для своей команды важный стандарт.
  • 29'
    На фланге Николау в подкате заехал по ногам Морате. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ювентуса".
  • 28'
    Долго катают мяч на своей половине поля игроки "Ювентуса". Пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
  • 27'
    Тонко вырезал Верде в штрафную на Гьяси, который упал в борьбе с защитником, но свисток арбитра промолчал.
  • 26'
    Убегал по флангу Локателли и получил по ногам от Рецы. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ювентуса".
  • 25'
    С углового навесил Верде на дальнюю штангу. Здесь выиграл верх Ругани и головой вернул мяч обратно на фланг.
  • Угловой
    24'
    Сместился с левого фланга в центр Верде и пробил с острого угла, но мяч от спины Де Лихта полетел на угловой.
  • Описание гола
    23'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Альваро Мората! Вышли вперед хозяева. Убежал к штрафной соперника Влахович и отдал поперек на Локателли, который продлил в касание на Морату. Испанец без проблем переиграл голкипера, пробив в дальний нижний угол.
  • Офсайд
    22'
    Локателли прорвался на скорости по флангу и прострелил вдоль ворот, но судья остановил атаку из-за офсайда. 
  • 21'
    Диагональ исполнял Реца на правый фланг, куда забегал Гьяси, но достать мяч в пределах поля ему не удалось.
  • 20'
    Забросил со своей половины поля Ругани на ход Влаховичу, но тот не смог оторваться от Эрлича и потерял мяч.
  • 19'
    С дальней дистанции решился пробить по воротам Локателли, но мяч пролетел немного выше перекладины.
  • 18'
    Откровенно сбивал Морату на чужой половине поля Эрлич. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением. 
  • 17'
    С левого фланга Маджоре подавал в штрафную, но здесь никто из партнеров не смог добраться до мяча.
  • 16'
    Снова убегал на ворота соперника Гьяси после сольного прорыва по флангу, но его удар заблокировал Де Лихт.
  • 15'
    Прорвался по флангу Гьяси и покатил в центр на Маная, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
  • 14'
    Сместился с фланга к линии чужой штрафной Гьяси и с дальней дистанции пробил по воротам, но немного неточно.
  • 13'
    В центре поля Артур руками уложил на газон Маджоре в верховой борьбе. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 12'
    По флангу отдавал Куадрадо пас на ход Влаховичу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.
  • 11'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Влахович и скинул назад под удар Артуру, но выстрел последнего накрыли защитники.
  • 10'
    С левого фланга навесил в центр штрафной площади Маджоре, но вышел из ворот Щесны и оказался первым на мяче.
  • 9'
    После паса с фланга от Куадрадо убегал на ворота соперника Влахович, но в последний момент мяч в подкате отобрал Николау.
  • 8'
    Со штрафного навесил Артур на дальнюю штангу, но вышел из ворот Проведель и забрал мяч в руки.
  • 7'
    На чужой половине поля Мората получил по ногам от Бастони. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ювентуса".
  • 6'
    В центре поля Локателли налетел на Верде, уложив того на газон. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 5'
    С угла поля навесил Кудрадо на ближнюю штангу, но здесь удар головой Данило заблокировали защитники.
  • 4'
    Дальний заброс исполнял Артур в штрафную на Влаховича, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Проведеля.
  • 3'
    Прорывался по левому флангу Рабио и прострелил в центр штрафной, но до удара дело так и не дошло.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе оранжево-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
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Прогнозы на матч Ювентус 1:0 Специя

Исход игры
Ювентус
98.4% (121)
Ничья
0% (0)
Специя
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
27.83% (32)
Меньше
72.17% (83)
Обе команды забьют
Да
19.13% (22)
Нет
80.87% (93)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
61% (75)
2:1 Ювентус
8.1% (10)
3:1 Ювентус
7.3% (9)
3:0 Ювентус
7.3% (9)
1:0 Ювентус
6.5% (8)
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Ювентус
Специя

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