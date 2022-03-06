Проникающий пас выдал в штрафную Мората на ход Влаховичу, но вышедший из ворот Проведель оказался первым на мяче.

Выиграл подбор у штрафной соперника Агудело и вторым касанием пробил по воротам, но не попал в створ.

Локателли отличным пасом запустил в штрафную Влаховича, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

Догнал мяч у лицевой линии Рабио и прострелил вдоль ворот, но мяч Николау в подкате на угловой перевел.

Судья ничего не компенсировал к времени первого тайма, отправив команды на перерыв своим свистком!

41' С левого фланга низом прострелил в центр штрафной Артур, но проиграл борьбу за мяч Влахович и не смог пробить в касание.

40' Выскакивал один на один с голкипером Влахович после паса от Локателли, но переиграть в ближнем бою Проведеля ему не удалось.

39' Ушел от соперника по флангу на скорости Пеллегрини и подал на дальнюю штангу, но здесь Проведель забрал мяч в руки.

38' Диагональным пасом Ругани искал на правой бровке Куадрадо, но прочитал эпизод Реца и перехватил мяч.

37' Перехватил мяч на чужой половине поля Куадрадо, ворвался в штрафную и пробил с острого угла, но не попал в створ.

36' Покатил низом в штрафную Артур на ход Морате, но тому пробить по воротам в силовой борьбе не позволил Николау.

34' Пробивал по воротам Куадрадо после поперечного паса от Артура, но вытянулся в струну Проведель и потащил мяч с нижнего угла.

33' Прорывался по центру на скорости Куадрадо и покатил вперед на ход Влаховичу, но Николау перехватил этот пас.

32' забрасывал Куадрадо с правого фланга в центр на ход Морате, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

31' Влахович зацепился за мяч в чужой штрафной и головой сбросил на ход Морате, но на выходе перехватил этот пас Проведель.

30' Манай грамотно подставился на чужой половине поля и заработал для своей команды важный стандарт.

29' На фланге Николау в подкате заехал по ногам Морате. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ювентуса".

28' Долго катают мяч на своей половине поля игроки "Ювентуса". Пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.

27' Тонко вырезал Верде в штрафную на Гьяси, который упал в борьбе с защитником, но свисток арбитра промолчал.

26' Убегал по флангу Локателли и получил по ногам от Рецы. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ювентуса".

25' С углового навесил Верде на дальнюю штангу. Здесь выиграл верх Ругани и головой вернул мяч обратно на фланг.

24' Сместился с левого фланга в центр Верде и пробил с острого угла, но мяч от спины Де Лихта полетел на угловой.

23' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Альваро Мората! Вышли вперед хозяева. Убежал к штрафной соперника Влахович и отдал поперек на Локателли, который продлил в касание на Морату. Испанец без проблем переиграл голкипера, пробив в дальний нижний угол.

22' Локателли прорвался на скорости по флангу и прострелил вдоль ворот, но судья остановил атаку из-за офсайда.

21' Диагональ исполнял Реца на правый фланг, куда забегал Гьяси, но достать мяч в пределах поля ему не удалось.

20' Забросил со своей половины поля Ругани на ход Влаховичу, но тот не смог оторваться от Эрлича и потерял мяч.

19' С дальней дистанции решился пробить по воротам Локателли, но мяч пролетел немного выше перекладины.

18' Откровенно сбивал Морату на чужой половине поля Эрлич. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.

17' С левого фланга Маджоре подавал в штрафную, но здесь никто из партнеров не смог добраться до мяча.

16' Снова убегал на ворота соперника Гьяси после сольного прорыва по флангу, но его удар заблокировал Де Лихт.

15' Прорвался по флангу Гьяси и покатил в центр на Маная, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

14' Сместился с фланга к линии чужой штрафной Гьяси и с дальней дистанции пробил по воротам, но немного неточно.

13' В центре поля Артур руками уложил на газон Маджоре в верховой борьбе. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

12' По флангу отдавал Куадрадо пас на ход Влаховичу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.

11' Зацепился за мяч в чужой штрафной Влахович и скинул назад под удар Артуру, но выстрел последнего накрыли защитники.

10' С левого фланга навесил в центр штрафной площади Маджоре, но вышел из ворот Щесны и оказался первым на мяче.

9' После паса с фланга от Куадрадо убегал на ворота соперника Влахович, но в последний момент мяч в подкате отобрал Николау.

8' Со штрафного навесил Артур на дальнюю штангу, но вышел из ворот Проведель и забрал мяч в руки.

7' На чужой половине поля Мората получил по ногам от Бастони. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ювентуса".

6' В центре поля Локателли налетел на Верде, уложив того на газон. Штрафной удар исполнять будут гости.

5' С угла поля навесил Кудрадо на ближнюю штангу, но здесь удар головой Данило заблокировали защитники.

4' Дальний заброс исполнял Артур в штрафную на Влаховича, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Проведеля.

3' Прорывался по левому флангу Рабио и прострелил в центр штрафной, но до удара дело так и не дошло.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе оранжево-черный комплект формы.