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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Специя

История личных встреч

Ювентус
Специя

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
2:3
СA
3:0
СA
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 7 (1) 0.26
Мората Альваро 5 0.19
Куадрадо Хуан 4 0.15
Кин Мойзе 4 0.15
Локателли Мануэль 3 0.11
Маккенни Уэстон 3 0.11
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.11
Кьеза Федерико 2 0.07
Де Лихт Маттайс 2 0.07
Бернардески Федерико 1 0.04
Кулушевски Деян 1 0.04
Данило Луис 1 0.04
Де Шильо Маттиа 1 0.04
Закария Денис 1 0.04
Рабио Адриен 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Пеллегрини Лука 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 5 (1) 0.19
Гьяси Эммануэль 4 0.15
Бастони Симоне 3 0.11
Манай Рей 3 (1) 0.11
Нзола М'Бала 2 0.07
Агудело Кевин 2 0.07
Коваленко Виктор 1 0.04
Бурабия Мехди 1 0.04
Сала Якопо 1 0.04
Эрлич Мартин 1 0.04
Стрелец Давид 1 0.04
Антист Жанис 1 0.04
Реца Аркадиуш 0 0
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 6 0
Данило Луис 5 0
Локателли Мануэль 5 0
Мората Альваро 4 0
Де Лихт Маттайс 2 1
Бернардески Федерико 3 0
Кин Мойзе 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Алекс Сандро 2 0
Дибала Пауло 2 0
Мело Артур 2 0
Пеллегрини Лука 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амьен-Аду Кельвен 6 2
Гьяси Эммануэль 7 0
Маджоре Джулио 6 0
Манай Рей 5 0
Николау Димитрис 5 0
Кивёр Якуб 5 0
Бастони Симоне 3 1
Агудело Кевин 2 1
Сала Якопо 3 0
Реца Аркадиуш 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Мотта Тьяго 2 0
Проведель Иван 2 0
Коваленко Виктор 2 0
Верде Даниэле 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Зут Йерун 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
15
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
5
29%
29%
8
53%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
5
29%
29%
4
27%
76-90

Пропущено

9
32
5 В 1-м тайме 18
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 13
0
0%
6
19%
1-15
3
33%
2
6%
16-30
2
22%
10
31%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
1
11%
6
19%
61-75
3
33%
4
13%
76-90

Забито

24
12
11 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
3
13%
0
0%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
3
13%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
7
29%
29%
3
25%
61-75
6
25%
3
25%
76-90

Пропущено

16
18
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
6
38%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
4
25%
7
39%
76-90

Забито

41
27
20 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 10
3 Не забивали 9
8
20%
8
30%
30%
1-15
7
17%
1
4%
16-30
5
12%
2
7%
31-45
2
5%
5
19%
46-60
8
20%
4
15%
61-75
11
27%
7
26%
76-90

Пропущено

25
50
11 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 29
8 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 24
3
12%
6
12%
1-15
4
16%
3
6%
16-30
4
16%
12
24%
31-45
6
24%
7
14%
46-60
1
4%
11
22%
61-75
7
28%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1
Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1
Специя
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2
Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 27 17 6 4 49 - 19 57
2. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
3. Интер Милан Заявка 26 16 7 3 55 - 22 55
4. Ювентус Заявка 27 14 8 5 41 - 25 50
5. Аталанта Заявка 26 13 8 5 50 - 30 47
6. Рома Заявка 27 13 5 9 45 - 34 44
7. Лацио Заявка 27 12 7 8 54 - 42 43
8. Фиорентина Заявка 26 13 3 10 45 - 36 42
9. Верона Заявка 27 11 7 9 52 - 43 40
10. Сассуоло Заявка 27 9 9 9 45 - 45 36
11. Торино Заявка 26 9 6 11 33 - 28 33
12. Болонья Заявка 26 9 5 12 32 - 42 32
13. Эмполи Заявка 27 8 7 12 40 - 53 31
14. Удинезе Заявка 25 5 11 9 32 - 42 26
15. Специя Заявка 27 7 5 15 28 - 49 26
16. Сампдория Заявка 27 7 5 15 35 - 46 26
17. Кальяри Заявка 27 5 10 12 28 - 48 25
18. Венеция Заявка 26 5 7 14 24 - 47 22
19. Дженоа Заявка 27 1 14 12 22 - 47 17
20. Салернитана Заявка 25 3 6 16 20 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
3. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
4. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
5. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
6. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
7. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
8. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
12. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
13. Удинезе Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
14. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Специя Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
20. Дженоа Заявка 13 0 7 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
2. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
3. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
8. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
9. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 13 3 2 8 13 - 21 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Специя от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2022, осталось 2 дня 11 часов 34 минуты.

    Главный судья: Francesco Fourneau

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    • Прогнозы 29
    Ювентус 100% (29)
    X 0% (0)
    Специя 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Специя
    1.28
    6.30
    14.50
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    Прогнозы на матч Ювентус - Специя

    Исход игры
    Ювентус
    100% (29)
    Ничья
    0% (0)
    Специя
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.43% (6)
    Меньше
    78.57% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    17.86% (5)
    Нет
    82.14% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    75.9% (22)
    3:1 Ювентус
    6.9% (2)
    2:1 Ювентус
    6.9% (2)
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