Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Альянц Стэдиум
История личных встреч
Ювентус
Специя
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|7 (1)
|0.26
|Мората Альваро
|5
|0.19
|Куадрадо Хуан
|4
|0.15
|Кин Мойзе
|4
|0.15
|Локателли Мануэль
|3
|0.11
|Маккенни Уэстон
|3
|0.11
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.11
|Кьеза Федерико
|2
|0.07
|Де Лихт Маттайс
|2
|0.07
|Бернардески Федерико
|1
|0.04
|Кулушевски Деян
|1
|0.04
|Данило Луис
|1
|0.04
|Де Шильо Маттиа
|1
|0.04
|Закария Денис
|1
|0.04
|Рабио Адриен
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|5 (1)
|0.19
|Гьяси Эммануэль
|4
|0.15
|Бастони Симоне
|3
|0.11
|Манай Рей
|3 (1)
|0.11
|Нзола М'Бала
|2
|0.07
|Агудело Кевин
|2
|0.07
|Коваленко Виктор
|1
|0.04
|Бурабия Мехди
|1
|0.04
|Сала Якопо
|1
|0.04
|Эрлич Мартин
|1
|0.04
|Стрелец Давид
|1
|0.04
|Антист Жанис
|1
|0.04
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|6
|0
|Данило Луис
|5
|0
|Локателли Мануэль
|5
|0
|Мората Альваро
|4
|0
|Де Лихт Маттайс
|2
|1
|Бернардески Федерико
|3
|0
|Кин Мойзе
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Алекс Сандро
|2
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амьен-Аду Кельвен
|6
|2
|Гьяси Эммануэль
|7
|0
|Маджоре Джулио
|6
|0
|Манай Рей
|5
|0
|Николау Димитрис
|5
|0
|Кивёр Якуб
|5
|0
|Бастони Симоне
|3
|1
|Агудело Кевин
|2
|1
|Сала Якопо
|3
|0
|Реца Аркадиуш
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Мотта Тьяго
|2
|0
|Проведель Иван
|2
|0
|Коваленко Виктор
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Эрлич Мартин
|2
|0
|Зут Йерун
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
15
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
5
29%
29%
8
53%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
5
29%
29%
4
27%
76-90
Пропущено
9
32
5 В 1-м тайме 18
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 13
0
0%
6
19%
1-15
3
33%
2
6%
16-30
2
22%
10
31%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
1
11%
6
19%
61-75
3
33%
4
13%
76-90
Забито
24
12
11 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
3
13%
0
0%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
3
13%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
7
29%
29%
3
25%
61-75
6
25%
3
25%
76-90
Пропущено
16
18
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
6
38%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
4
25%
7
39%
76-90
Забито
41
27
20 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 10
3 Не забивали 9
8
20%
8
30%
30%
1-15
7
17%
1
4%
16-30
5
12%
2
7%
31-45
2
5%
5
19%
46-60
8
20%
4
15%
61-75
11
27%
7
26%
76-90
Пропущено
25
50
11 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 29
8 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 24
3
12%
6
12%
1-15
4
16%
3
6%
16-30
4
16%
12
24%
31-45
6
24%
7
14%
46-60
1
4%
11
22%
61-75
7
28%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1
Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1
Специя
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2
Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|49 - 19
|57
|2.
|Милан
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|53 - 29
|57
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|55 - 22
|55
|4.
|Ювентус
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 25
|50
|5.
|Аталанта
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|50 - 30
|47
|6.
|Рома
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|45 - 34
|44
|7.
|Лацио
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|54 - 42
|43
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|45 - 36
|42
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|52 - 43
|40
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|45 - 45
|36
|11.
|Торино
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|33 - 28
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|32 - 42
|32
|13.
|Эмполи
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|40 - 53
|31
|14.
|Удинезе
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|32 - 42
|26
|15.
|Специя
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|28 - 49
|26
|16.
|Сампдория
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|35 - 46
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|28 - 48
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|24 - 47
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|27
|1
|14
|12
|22 - 47
|17
|20.
|Салернитана
|Заявка
|25
|3
|6
|16
|20 - 56
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|30 - 12
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|3.
|Верона
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|5.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|6.
|Рома
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 15
|25
|8.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|11.
|Аталанта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 18
|17
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|13.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|16 - 19
|15
|14.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 29
|7
|20.
|Дженоа
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 10
|31
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 12
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 16
|20
|7.
|Рома
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|26 - 20
|19
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|26 - 23
|19
|9.
|Лацио
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 24
|18
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 25
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 32
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|13 - 21
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Специя
Исход игры
Ювентус
100% (29)
Ничья
0% (0)
Специя
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
21.43% (6)
Меньше
78.57% (22)
Обе команды забьют
Да
17.86% (5)
Нет
82.14% (23)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
75.9% (22)
3:1 Ювентус
6.9% (2)
2:1 Ювентус
6.9% (2)
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