Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Ренато Далл'Ара
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
17
Медель
Гари
99
Барроу
Муса
26
Джиджи
Коффи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Молла МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
71 Касиус ДенсоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Болонья
Торино
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
19 матчей
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|9 (2)
|0.33
|Барроу Муса
|5
|0.19
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.15
|Хики Аарон
|4
|0.15
|Сванберг Маттиас
|3
|0.11
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.11
|Теате Артур
|2
|0.07
|Сантандер Федерико
|1
|0.04
|Сориано Роберто
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брекало Йосип
|6
|0.22
|Санабрия Антонио
|5
|0.19
|Побега Томмазо
|4
|0.15
|Белотти Андреа
|4
|0.15
|Синго Вилфред
|3
|0.11
|Пьяца Марко
|3
|0.11
|Прат Деннис
|2
|0.07
|Бремер Глейсон
|2
|0.07
|Лукич Саша
|1
|0.04
|Верди Симоне
|1
|0.04
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|5
|2
|Сумаоро Адама
|5
|1
|Де Сильвестри Лоренцо
|6
|0
|Домингес Николас
|6
|0
|Хики Аарон
|6
|0
|Медель Гари
|5
|0
|Сванберг Маттиас
|5
|0
|Арнаутович Марко
|4
|0
|Сансоне Никола
|4
|0
|Теате Артур
|4
|0
|Схаутен Йерди
|2
|1
|Скорупски Лукаш
|3
|0
|Бинкс Луис
|3
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Сантандер Федерико
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|8
|0
|Мандрагора Роландо
|6
|1
|Джиджи Коффи
|5
|1
|Лукич Саша
|6
|0
|Бремер Глейсон
|6
|0
|Синго Вилфред
|3
|1
|Эйна Ола
|4
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Юрич Иван
|3
|0
|Санабрия Антонио
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Прат Деннис
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Зима Давид
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
6
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
17 Не забивали 21
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
1
17%
46-60
2
12%
2
33%
61-75
6
35%
2
33%
76-90
Пропущено
18
14
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
2
11%
2
14%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
3
17%
4
29%
76-90
Забито
16
25
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 11
16 Не забивали 13
3
19%
5
20%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
6
38%
6
24%
76-90
Пропущено
23
16
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
6
26%
4
25%
61-75
5
22%
7
44%
76-90
Забито
33
31
11 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 13
7 Не забивали 8
4
12%
5
16%
1-15
1
3%
7
23%
16-30
6
18%
3
10%
31-45
6
18%
5
16%
46-60
4
12%
3
10%
61-75
12
36%
8
26%
76-90
Пропущено
41
30
15 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
4
10%
3
10%
1-15
5
12%
3
10%
16-30
6
15%
5
17%
31-45
8
20%
3
10%
46-60
10
24%
5
17%
61-75
8
20%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0
Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0
Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0
Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|60 - 22
|58
|2.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|49 - 19
|57
|3.
|Милан
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|53 - 29
|57
|4.
|Ювентус
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 25
|50
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|6.
|Аталанта
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|50 - 31
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|57 - 42
|46
|8.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|27
|14
|3
|10
|46 - 36
|45
|9.
|Верона
|0:1 Заявка
|28
|11
|7
|10
|52 - 44
|40
|10.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|28
|10
|9
|9
|46 - 45
|39
|11.
|Торино
|0:0 Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 28
|34
|12.
|Болонья
|0:0 Заявка
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|40 - 53
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|34 - 43
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|28 - 49
|26
|16.
|Сампдория
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|36 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 51
|25
|18.
|Венеция
|0:1 Заявка
|27
|5
|7
|15
|24 - 48
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|28
|1
|15
|12
|22 - 47
|18
|20.
|Салернитана
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|20 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|3.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 15
|28
|4.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|5.
|Верона
|0:1 Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|6.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|8.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|9.
|Торино
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 20
|18
|12.
|Аталанта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 18
|17
|13.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 10
|31
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 23
|22
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|26 - 20
|19
|10.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|0:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|22 - 26
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 32
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Венеция
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Торино
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Болонья 0:0 Торино
Исход игры
Болонья
37.6% (41)
Ничья
49.5% (54)
Торино
12.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
30.56% (33)
Меньше
69.44% (75)
Обе команды забьют
Да
74.07% (80)
Нет
25.93% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44% (48)
1:0 Болонья
16.5% (18)
2:1 Болонья
16.5% (18)
1:2 Торино
9.2% (10)
2:0 Болонья
3.7% (4)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
0:1 Торино
1.8% (2)
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