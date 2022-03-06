  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Торино
0' 12'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 114
Болонья 38.6% (44)
X 48.2% (55)
Торино 13.2% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Торино
2.95
3.30
2.75
Все Коэффициенты
Новости
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
6
Теате
Артур
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
30
Схаутен
Йерди
32
Сванберг
Маттиас
3
Хики
Аарон
7
Орсолини
Риккардо
99
Барроу
Муса
10
Сансоне
Никола
1
Бериша
Этрит
26
Джиджи
Коффи
3
Бремер
Глейсон
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
38
Мандрагора
Роландо
28
Риччи
Самуэле
27
Войвода
Мергим
4
Побега
Томмазо
14
Брекало
Йосип
9
Белотти
Андреа
Болонья
3-4-3
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Болонья
Торино

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

19 матчей

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
2:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
5:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 9 (2) 0.33
Барроу Муса 5 0.19
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.15
Хики Аарон 4 0.15
Сванберг Маттиас 3 0.11
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.11
Теате Артур 2 0.07
Сантандер Федерико 1 0.04
Сориано Роберто 0 0
Сансоне Никола 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брекало Йосип 6 0.22
Санабрия Антонио 5 0.19
Побега Томмазо 4 0.15
Белотти Андреа 4 0.15
Синго Вилфред 3 0.11
Пьяца Марко 3 0.11
Прат Деннис 2 0.07
Бремер Глейсон 2 0.07
Лукич Саша 1 0.04
Верди Симоне 1 0.04
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 5 2
Сумаоро Адама 5 1
Де Сильвестри Лоренцо 6 0
Домингес Николас 6 0
Хики Аарон 6 0
Медель Гари 5 0
Сванберг Маттиас 5 0
Арнаутович Марко 4 0
Сансоне Никола 4 0
Теате Артур 4 0
Схаутен Йерди 2 1
Скорупски Лукаш 3 0
Бинкс Луис 3 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Сантандер Федерико 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 8 0
Мандрагора Роландо 6 1
Джиджи Коффи 5 1
Лукич Саша 6 0
Бремер Глейсон 6 0
Синго Вилфред 3 1
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Юрич Иван 3 0
Санабрия Антонио 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Ринкон Томас 2 0
Родригес Рикардо 2 0
Прат Деннис 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Паро Маттео 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Войвода Мергим 1 0
Брекало Йосип 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
6
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
17 Не забивали 21
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
1
17%
46-60
2
12%
2
33%
61-75
6
35%
2
33%
76-90

Пропущено

18
14
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
2
11%
2
14%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
3
17%
4
29%
76-90

Забито

16
25
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 11
16 Не забивали 13
3
19%
5
20%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
6
38%
6
24%
76-90

Пропущено

23
16
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
6
26%
4
25%
61-75
5
22%
7
44%
76-90

Забито

33
31
11 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 13
7 Не забивали 8
4
12%
5
16%
1-15
1
3%
7
23%
16-30
6
18%
3
10%
31-45
6
18%
5
16%
46-60
4
12%
3
10%
61-75
12
36%
8
26%
76-90

Пропущено

41
30
15 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
4
10%
3
10%
1-15
5
12%
3
10%
16-30
6
15%
5
17%
31-45
8
20%
3
10%
46-60
10
24%
5
17%
61-75
8
20%
11
37%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0
Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0
Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0
Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
2. Наполи Заявка 27 17 6 4 49 - 19 57
3. Милан Заявка 27 17 6 4 53 - 29 57
4. Ювентус Заявка 27 14 8 5 41 - 25 50
5. Рома Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Аталанта Заявка 27 13 8 6 50 - 31 47
7. Лацио Заявка 28 13 7 8 57 - 42 46
8. Фиорентина 1:0 Заявка 27 14 3 10 46 - 36 45
9. Верона 0:1 Заявка 28 11 7 10 52 - 44 40
10. Сассуоло 1:0 Заявка 28 10 9 9 46 - 45 39
11. Торино 0:0 Заявка 27 9 7 11 33 - 28 34
12. Болонья 0:0 Заявка 27 9 6 12 32 - 42 33
13. Эмполи Заявка 28 8 8 12 40 - 53 32
14. Удинезе Заявка 26 6 11 9 34 - 43 29
15. Специя Заявка 27 7 5 15 28 - 49 26
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 36 - 48 26
17. Кальяри Заявка 28 5 10 13 28 - 51 25
18. Венеция 0:1 Заявка 27 5 7 15 24 - 48 22
19. Дженоа Заявка 28 1 15 12 22 - 47 18
20. Салернитана Заявка 26 3 6 17 20 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
3. Фиорентина 1:0 Заявка 13 9 1 3 31 - 15 28
4. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
5. Верона 0:1 Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
6. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
7. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
8. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
9. Торино 0:0 Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья 0:0 Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 13 4 6 3 18 - 20 18
12. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
13. Сассуоло 1:0 Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Специя Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция 0:1 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
19. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
20. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
2. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Сассуоло 1:0 Заявка 14 6 4 4 27 - 23 22
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 14 5 6 3 18 - 16 21
9. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
10. Фиорентина 1:0 Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона 0:1 Заявка 14 3 5 6 22 - 26 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция 0:1 Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья 0:0 Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Торино 0:0 Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
19. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Болонья 38.6% (44)
X 48.2% (55)
Торино 13.2% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Торино
2.95
3.30
2.75
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Болонья 0:0 Торино онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Болонья 0:0 Торино

Исход игры
Болонья
37.6% (41)
Ничья
49.5% (54)
Торино
12.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
30.56% (33)
Меньше
69.44% (75)
Обе команды забьют
Да
74.07% (80)
Нет
25.93% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44% (48)
1:0 Болонья
16.5% (18)
2:1 Болонья
16.5% (18)
1:2 Торино
9.2% (10)
2:0 Болонья
3.7% (4)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
0:1 Торино
1.8% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Болонья
Торино

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 