Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Ренато Далл'Ара
26' Желтая карточкаСхаутен Йерди
34' Желтая карточкаПобега Томмазо
63' Желтая карточкаТеате Артур
68' Желтая карточкаРиччи Самуэле
70' Желтая карточкаМедель Гари
78' Желтая карточкаРодригес Рикардо
Ход матча
26'
34'
63'
68'
70'
78'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 10
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
23 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
17
Медель
Гари
99
Барроу
Муса
26
Джиджи
Коффи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Молла МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
71 Касиус ДенсоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Болонья
Торино
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
19 матчей
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|9 (2)
|0.33
|Барроу Муса
|5
|0.19
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.15
|Хики Аарон
|4
|0.15
|Сванберг Маттиас
|3
|0.11
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.11
|Теате Артур
|2
|0.07
|Сантандер Федерико
|1
|0.04
|Сориано Роберто
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брекало Йосип
|6
|0.22
|Санабрия Антонио
|5
|0.19
|Побега Томмазо
|4
|0.15
|Белотти Андреа
|4
|0.15
|Синго Вилфред
|3
|0.11
|Пьяца Марко
|3
|0.11
|Прат Деннис
|2
|0.07
|Бремер Глейсон
|2
|0.07
|Лукич Саша
|1
|0.04
|Верди Симоне
|1
|0.04
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|5
|2
|Сумаоро Адама
|5
|1
|Де Сильвестри Лоренцо
|6
|0
|Медель Гари
|6
|0
|Домингес Николас
|6
|0
|Хики Аарон
|6
|0
|Сванберг Маттиас
|5
|0
|Теате Артур
|5
|0
|Схаутен Йерди
|3
|1
|Арнаутович Марко
|4
|0
|Сансоне Никола
|4
|0
|Скорупски Лукаш
|3
|0
|Бинкс Луис
|3
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Сантандер Федерико
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|9
|0
|Мандрагора Роландо
|6
|1
|Джиджи Коффи
|5
|1
|Лукич Саша
|6
|0
|Бремер Глейсон
|6
|0
|Синго Вилфред
|3
|1
|Эйна Ола
|4
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Юрич Иван
|3
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Санабрия Антонио
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Прат Деннис
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Зима Давид
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
6
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 22
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
1
17%
46-60
2
12%
2
33%
61-75
6
35%
2
33%
76-90
Пропущено
18
14
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
2
11%
2
14%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
3
17%
4
29%
76-90
Забито
16
25
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
3
19%
5
20%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
6
38%
6
24%
76-90
Пропущено
23
16
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
6
26%
4
25%
61-75
5
22%
7
44%
76-90
Забито
33
31
11 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
4
12%
5
16%
1-15
1
3%
7
23%
16-30
6
18%
3
10%
31-45
6
18%
5
16%
46-60
4
12%
3
10%
61-75
12
36%
8
26%
76-90
Пропущено
41
30
15 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
4
10%
3
10%
1-15
5
12%
3
10%
16-30
6
15%
5
17%
31-45
8
20%
3
10%
46-60
10
24%
5
17%
61-75
8
20%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0
Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0
Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0
Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|60 - 22
|58
|2.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|49 - 19
|57
|3.
|Милан
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|53 - 29
|57
|4.
|Ювентус
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 25
|50
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|6.
|Аталанта
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|50 - 31
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|57 - 42
|46
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|46 - 37
|43
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|53 - 44
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|49 - 46
|39
|11.
|Торино
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 28
|34
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|40 - 53
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|34 - 43
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|28 - 49
|26
|16.
|Сампдория
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|36 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 51
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|25 - 51
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|28
|1
|15
|12
|22 - 47
|18
|20.
|Салернитана
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|20 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|3.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|5.
|Верона
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|6.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|8.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 20
|18
|12.
|Аталанта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 18
|17
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 10
|31
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|30 - 24
|22
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|26 - 20
|19
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 32
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Торино
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Болонья 0:0 Торино
Исход игры
Болонья
38.6% (44)
Ничья
48.2% (55)
Торино
13.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
31.86% (36)
Меньше
68.14% (77)
Обе команды забьют
Да
73.45% (83)
Нет
26.55% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.1% (48)
1:0 Болонья
17.5% (20)
2:1 Болонья
16.7% (19)
1:2 Торино
9.6% (11)
2:2 Ничья
3.5% (4)
2:0 Болонья
3.5% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
0:1 Торино
1.8% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!