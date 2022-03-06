Второй тайм

95' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Луис Бинкс из команды Болонья навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

90' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Луис Бинкс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Матч возобновлен

85' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Риччи Самуэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Отличные скиллы показывает Фальчинелли Диего , обводя своих соперников

81' Удар от ворот произведет Торино

80' Медель Гари получил травму и заменен. Луис Бинкс выходит на поле.

80' Бериша Этрит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Орсолини Риккардо из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

78' Родригес Рикардо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Белотти Андреа из команды Торино направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

77' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Хорошую попытку сделал Хики Аарон . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Торино

73' Отличный пас сделал Орсолини Риккардо из команды Болонья . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

73' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Синго Вилфред оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Рефери не любит споров - именно за это Медель Гари сейчас получил желтую

70' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

68' Риччи Самуэле получил желтую карточку от судьи

68' Болонья выполняет удар от ворот.

67' Матч возобновлен

66' Теате Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Удар от ворот произведет Болонья

64' Брекало Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Теате Артур получил желтую карточку от судьи

63' Удар от ворот произведет Торино

63' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Матч возобновлен

60' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Болонья выполняет удар от ворот.

57' Мандрагора Роландо не смог попасть в створ ударом издали

57' Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Матч возобновлен

56' Риччи Самуэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Болонья выполняет удар от ворот.

54' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Торино

53' Де Сильвестри Лоренцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Болонья

52' Побега Томмазо не смог попасть в створ ударом издали

51' Сванберг Маттиас из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Болонья выполняет удар от ворот.

50' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Болонья выполняет удар от ворот.

46' Как он промахнулся? Брекало Йосип имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

46' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля