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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Реджина
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Перуджа
0'
23' Желтая карточка
Д'Урсо Кристиан
26'

Ход матча

23'
 
Д'Урсо Кристиан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Перуджа
4.31
3.10
2.08
Все Коэффициенты
12
Микай
Алессандро
3
Ционек
Тьяго
2
Амионе
Бруно
17
Ди
Кьяра
Джанлука
98
Federico
Giraudo
90
Фолоруншо
Майкл
8
Кризетиг
Лоренцо
56
Хетемай
Перпарим
87
Ломбарди
Кристиано
10
Белломо
Никола
30
Монтальто
Адриано
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
5
Анджелла
Габриэле
15
Дель
Орко
Кристиан
23
Фальцерано
Марчелло
8
Буррай
Сальваторе
6
Сегре
Джакопо
13
Бегетто
Андреа
11
Оливьери
Марко
18
Д'Урсо
Кристиан
9
Де
Лука
Мануэль
Реджина
3-5-2
Перуджа
3-4-2-1

История личных встреч

Реджина
Перуджа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 8 (3) 0.28
Монтальто Адриано 5 (1) 0.17
Менез Жереми 5 0.17
Ривас Ригоберто 2 0.07
Ди Кьяра Джанлука 1 0.03
Белломо Никола 1 0.03
Кортиновис Алессандро 1 0.03
Бьянки Николо 1 0.03
Хетемай Перпарим 1 0.03
Ломбарди Кристиано 1 0.03
Тумминелло Марко 1 0.03
Лариби Карим 0 0
Риччи Федерико 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 10 (4) 0.34
Куан Кристиан 3 0.1
Матос Ридер 3 0.1
Лизи Франческо 3 0.1
Оливьери Марко 3 0.1
Рози Алеандро 2 0.07
Фальцерано Марчелло 1 0.03
Карретта Мирко 1 0.03
Курадо Маркос 1 0.03
Д'Урсо Кристиан 1 0.03
Сгарби Филиппо 1 0.03
Мурано Джакопо 1 0.03
Занандреа Джанмария 1 0.03
Буррай Сальваторе 0 0
Сегре Джакопо 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кризетиг Лоренцо 9 0
Ционек Тьяго 7 1
Бьянки Николо 8 0
Хетемай Перпарим 7 0
Ди Кьяра Джанлука 7 0
Менез Жереми 5 1
Белломо Никола 5 1
Монтальто Адриано 4 0
Лояконо Джузеппе 4 0
Реджини Васко 3 0
Риччи Федерико 3 0
Фолоруншо Майкл 3 0
Ставропулос Димитрис 3 0
Ривас Ригоберто 3 0
Federico Giraudo 2 0
Амионе Бруно 2 0
Кортиновис Алессандро 2 0
Микай Алессандро 0 1
Лакичевич Иван 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куан Кристиан 7 3
Буррай Сальваторе 10 0
Лизи Франческо 7 0
Фальцерано Марчелло 7 0
Занандреа Джанмария 3 2
Рози Алеандро 6 0
Курадо Маркос 6 0
Матос Ридер 5 0
Дель Орко Кристиан 5 0
Анджелла Габриэле 4 0
Оливьери Марко 4 0
Де Лука Мануэль 4 0
Санторо Симоне 4 0
Феррарини Габриэле 2 1
Карретта Мирко 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Чичисола Леандро 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Гион Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
4
24%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
5
31%
4
24%
61-75
1
6%
2
12%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
4
31%
1-15
2
13%
4
31%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
25%
3
23%
76-90

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
2
17%
2
14%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
17%
2
14%
76-90

Пропущено

18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
11%
2
17%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
5
28%
3
25%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
1
6%
3
25%
76-90

Забито

28
31
15 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 15
10 Не забивали 7
4
14%
3
10%
1-15
4
14%
8
26%
16-30
7
25%
5
16%
31-45
4
14%
6
19%
46-60
6
21%
5
16%
61-75
3
11%
4
13%
76-90

Пропущено

34
25
16 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 17
4
12%
6
24%
1-15
7
21%
5
20%
16-30
5
15%
3
12%
31-45
8
24%
3
12%
46-60
5
15%
2
8%
61-75
5
15%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0
Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1
Перуджа
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2
Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:0 Заявка 29 15 11 3 47 - 24 56
2. Кремонезе Заявка 28 15 8 5 43 - 25 53
3. Пиза Заявка 28 14 10 4 36 - 22 52
4. Брешия 0:1 Заявка 29 14 9 6 43 - 29 51
5. Монца Заявка 28 13 9 6 43 - 30 48
6. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
7. Фрозиноне Заявка 28 11 12 5 42 - 29 45
8. Читтаделла Заявка 29 11 10 8 33 - 29 43
9. Асколи Заявка 28 12 7 9 39 - 36 43
10. Перуджа 0:0 Заявка 29 10 13 6 31 - 25 43
11. Реджина 0:0 Заявка 29 11 7 11 27 - 35 40
12. Комо Заявка 28 8 12 8 34 - 38 36
13. Тернана 0:0 Заявка 29 9 8 12 39 - 45 35
14. Парма Заявка 29 7 14 8 36 - 33 35
15. СПАЛ 2013 Заявка 28 7 10 11 33 - 41 31
16. Алессандрия Заявка 28 6 7 15 28 - 42 25
17. Козенца 0:0 Заявка 28 5 9 14 24 - 42 24
18. Виченца Виртус Заявка 28 5 6 17 29 - 47 21
19. Кротоне Заявка 28 2 10 16 28 - 47 16
20. Порденоне Заявка 28 2 6 20 19 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:0 Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
2. Монца Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
3. Кремонезе Заявка 14 8 5 1 24 - 13 29
4. Пиза Заявка 14 7 6 1 18 - 11 27
5. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
6. Фрозиноне Заявка 14 6 6 2 22 - 12 24
7. Реджина 0:0 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
8. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 19 - 14 21
9. Брешия 0:1 Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10. Тернана 0:0 Заявка 15 6 2 7 19 - 19 20
11. Парма Заявка 15 4 7 4 19 - 14 19
12. Комо Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13. Перуджа 0:0 Заявка 14 4 6 4 14 - 12 18
14. Асколи Заявка 14 4 5 5 15 - 17 17
15. Козенца 0:0 Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 Заявка 14 3 6 5 23 - 21 15
18. Виченца Виртус Заявка 14 3 4 7 16 - 21 13
19. Кротоне Заявка 14 2 7 5 16 - 20 13
20. Порденоне Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:1 Заявка 15 9 3 3 22 - 12 30
2. Асколи Заявка 14 8 2 4 24 - 19 26
3. Перуджа 0:0 Заявка 15 6 7 2 17 - 13 25
4. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
5. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче 1:0 Заявка 14 5 7 2 15 - 11 22
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Фрозиноне Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
10. Монца Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
11. Комо Заявка 14 4 6 4 19 - 24 18
12. Реджина 0:0 Заявка 14 4 4 6 11 - 19 16
13. Парма Заявка 14 3 7 4 17 - 19 16
14. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана 0:0 Заявка 14 3 6 5 20 - 26 15
16. Алессандрия Заявка 14 2 3 9 16 - 25 9
17. Виченца Виртус Заявка 14 2 2 10 13 - 26 8
18. Козенца 0:0 Заявка 15 0 7 8 11 - 27 7
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 14 0 3 11 12 - 27 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    Д'Урсо Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Перуджа
4.31
3.10
2.08
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реджина 0:0 Перуджа онлайн

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