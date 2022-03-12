Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Оресте Гранильо
23' Желтая карточкаД'Урсо Кристиан
39' Желтая карточкаБуррай Сальваторе
54' Желтая карточкаКризетиг Лоренцо
64' Желтая карточкаТумминелло Марко
77' Желтая карточкаЦионек Тьяго
80' Желтая карточкаБьянки Николо
0:1
90' ГолБуррай Сальваторе
Ход матча
23'
54'
64'
77'
80'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 17
-
46 Владение мячом, % 54
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Эйяки ЯссинПолузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стеллоне Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерНападающий
-
12 Моро ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
История личных встреч
Реджина
Перуджа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|8 (3)
|0.28
|Монтальто Адриано
|5 (1)
|0.17
|Менез Жереми
|5
|0.17
|Ривас Ригоберто
|2
|0.07
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0.03
|Белломо Никола
|1
|0.03
|Кортиновис Алессандро
|1
|0.03
|Бьянки Николо
|1
|0.03
|Хетемай Перпарим
|1
|0.03
|Ломбарди Кристиано
|1
|0.03
|Тумминелло Марко
|1
|0.03
|Лариби Карим
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|10 (4)
|0.34
|Куан Кристиан
|3
|0.1
|Матос Ридер
|3
|0.1
|Лизи Франческо
|3
|0.1
|Оливьери Марко
|3
|0.1
|Рози Алеандро
|2
|0.07
|Буррай Сальваторе
|1
|0.03
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Карретта Мирко
|1
|0.03
|Курадо Маркос
|1
|0.03
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.03
|Сгарби Филиппо
|1
|0.03
|Мурано Джакопо
|1
|0.03
|Занандреа Джанмария
|1
|0.03
|Сегре Джакопо
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кризетиг Лоренцо
|10
|0
|Ционек Тьяго
|8
|1
|Бьянки Николо
|9
|0
|Хетемай Перпарим
|7
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|7
|0
|Менез Жереми
|5
|1
|Белломо Никола
|5
|1
|Монтальто Адриано
|4
|0
|Лояконо Джузеппе
|4
|0
|Реджини Васко
|3
|0
|Риччи Федерико
|3
|0
|Фолоруншо Майкл
|3
|0
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Ривас Ригоберто
|3
|0
|Federico Giraudo
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Лакичевич Иван
|1
|0
|Тумминелло Марко
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куан Кристиан
|7
|3
|Буррай Сальваторе
|11
|0
|Лизи Франческо
|7
|0
|Фальцерано Марчелло
|7
|0
|Занандреа Джанмария
|3
|2
|Рози Алеандро
|6
|0
|Курадо Маркос
|6
|0
|Матос Ридер
|5
|0
|Дель Орко Кристиан
|5
|0
|Анджелла Габриэле
|4
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Де Лука Мануэль
|4
|0
|Санторо Симоне
|4
|0
|Феррарини Габриэле
|2
|1
|Карретта Мирко
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Гион Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
18
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
4
22%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
5
31%
4
22%
61-75
1
6%
3
17%
76-90
Пропущено
17
13
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
12%
4
31%
1-15
2
12%
4
31%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90
Забито
12
14
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
2
17%
2
14%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
17%
2
14%
76-90
Пропущено
18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
11%
2
17%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
5
28%
3
25%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
1
6%
3
25%
76-90
Забито
28
32
15 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 16
11 Не забивали 7
4
14%
3
9%
1-15
4
14%
8
25%
16-30
7
25%
5
16%
31-45
4
14%
6
19%
46-60
6
21%
5
16%
61-75
3
11%
5
16%
76-90
Пропущено
35
25
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 17
4
11%
6
24%
1-15
7
20%
5
20%
16-30
5
14%
3
12%
31-45
8
23%
3
12%
46-60
5
14%
2
8%
61-75
6
17%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0
Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1
Перуджа
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2
Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|29
|14
|12
|3
|47 - 25
|54
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|43 - 25
|53
|3.
|Пиза
|Заявка
|28
|14
|10
|4
|36 - 22
|52
|4.
|Брешия
|Заявка
|29
|14
|10
|5
|44 - 29
|52
|5.
|Монца
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|43 - 30
|48
|6.
|Беневенто
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 24
|47
|7.
|Перуджа
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|32 - 25
|45
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|28
|11
|12
|5
|42 - 29
|45
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|33 - 29
|43
|10.
|Асколи
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|39 - 36
|43
|11.
|Реджина
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|27 - 36
|39
|12.
|Тернана
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|41 - 45
|37
|13.
|Комо
|Заявка
|28
|8
|12
|8
|34 - 38
|36
|14.
|Парма
|Заявка
|29
|7
|14
|8
|36 - 33
|35
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|33 - 41
|31
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|28 - 42
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|24 - 44
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|29 - 47
|21
|19.
|Кротоне
|Заявка
|28
|2
|10
|16
|28 - 47
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|28
|2
|6
|20
|19 - 53
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 13
|29
|4.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 11
|27
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|22 - 12
|24
|7.
|Реджина
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 17
|23
|8.
|Тернана
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|21 - 19
|22
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 14
|21
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|11.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 14
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|13.
|Перуджа
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|14.
|Асколи
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 21
|15
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 21
|13
|19.
|Кротоне
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 20
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|3.
|Асколи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|24 - 19
|26
|4.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 11
|22
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|10.
|Монца
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 24
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 19
|16
|13.
|Парма
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 19
|16
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 26
|15
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 25
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 26
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|11 - 29
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 27
|3