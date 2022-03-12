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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Реджина
0:1
Конец матча

Стадион:
Перуджа
0'
23' Желтая карточка
Д'Урсо Кристиан
39' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
54' Желтая карточка
Кризетиг Лоренцо
64' Желтая карточка
Тумминелло Марко
77' Желтая карточка
Ционек Тьяго
80' Желтая карточка
Бьянки Николо
0:1
90' Гол
Буррай Сальваторе
90'+7
12
Микай
Алессандро
3
Ционек
Тьяго
2
Амионе
Бруно
17
Ди
Кьяра
Джанлука
98
Federico
Giraudo
90
Фолоруншо
Майкл
8
Кризетиг
Лоренцо
56
Хетемай
Перпарим
87
Ломбарди
Кристиано
10
Белломо
Никола
30
Монтальто
Адриано
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
5
Анджелла
Габриэле
15
Дель
Орко
Кристиан
23
Фальцерано
Марчелло
8
Буррай
Сальваторе
6
Сегре
Джакопо
13
Бегетто
Андреа
11
Оливьери
Марко
18
Д'Урсо
Кристиан
9
Де
Лука
Мануэль
Реджина
3-5-2
Перуджа
3-4-2-1

История личных встреч

Реджина
Перуджа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 8 (3) 0.28
Монтальто Адриано 5 (1) 0.17
Менез Жереми 5 0.17
Ривас Ригоберто 2 0.07
Ди Кьяра Джанлука 1 0.03
Белломо Никола 1 0.03
Кортиновис Алессандро 1 0.03
Бьянки Николо 1 0.03
Хетемай Перпарим 1 0.03
Ломбарди Кристиано 1 0.03
Тумминелло Марко 1 0.03
Лариби Карим 0 0
Риччи Федерико 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 10 (4) 0.34
Куан Кристиан 3 0.1
Матос Ридер 3 0.1
Лизи Франческо 3 0.1
Оливьери Марко 3 0.1
Рози Алеандро 2 0.07
Буррай Сальваторе 1 0.03
Фальцерано Марчелло 1 0.03
Карретта Мирко 1 0.03
Курадо Маркос 1 0.03
Д'Урсо Кристиан 1 0.03
Сгарби Филиппо 1 0.03
Мурано Джакопо 1 0.03
Занандреа Джанмария 1 0.03
Сегре Джакопо 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кризетиг Лоренцо 10 0
Ционек Тьяго 8 1
Бьянки Николо 9 0
Хетемай Перпарим 7 0
Ди Кьяра Джанлука 7 0
Менез Жереми 5 1
Белломо Никола 5 1
Монтальто Адриано 4 0
Лояконо Джузеппе 4 0
Реджини Васко 3 0
Риччи Федерико 3 0
Фолоруншо Майкл 3 0
Ставропулос Димитрис 3 0
Ривас Ригоберто 3 0
Federico Giraudo 2 0
Амионе Бруно 2 0
Кортиновис Алессандро 2 0
Микай Алессандро 0 1
Лакичевич Иван 1 0
Тумминелло Марко 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куан Кристиан 7 3
Буррай Сальваторе 11 0
Лизи Франческо 7 0
Фальцерано Марчелло 7 0
Занандреа Джанмария 3 2
Рози Алеандро 6 0
Курадо Маркос 6 0
Матос Ридер 5 0
Дель Орко Кристиан 5 0
Анджелла Габриэле 4 0
Оливьери Марко 4 0
Де Лука Мануэль 4 0
Санторо Симоне 4 0
Феррарини Габриэле 2 1
Карретта Мирко 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Чичисола Леандро 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Гион Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
18
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
4
22%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
5
31%
4
22%
61-75
1
6%
3
17%
76-90

Пропущено

17
13
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
12%
4
31%
1-15
2
12%
4
31%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
2
17%
2
14%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
17%
2
14%
76-90

Пропущено

18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
11%
2
17%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
5
28%
3
25%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
1
6%
3
25%
76-90

Забито

28
32
15 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 16
11 Не забивали 7
4
14%
3
9%
1-15
4
14%
8
25%
16-30
7
25%
5
16%
31-45
4
14%
6
19%
46-60
6
21%
5
16%
61-75
3
11%
5
16%
76-90

Пропущено

35
25
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 17
4
11%
6
24%
1-15
7
20%
5
20%
16-30
5
14%
3
12%
31-45
8
23%
3
12%
46-60
5
14%
2
8%
61-75
6
17%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0
Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1
Перуджа
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2
Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 29 14 12 3 47 - 25 54
2. Кремонезе Заявка 28 15 8 5 43 - 25 53
3. Пиза Заявка 28 14 10 4 36 - 22 52
4. Брешия Заявка 29 14 10 5 44 - 29 52
5. Монца Заявка 28 13 9 6 43 - 30 48
6. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
7. Перуджа Заявка 29 11 12 6 32 - 25 45
8. Фрозиноне Заявка 28 11 12 5 42 - 29 45
9. Читтаделла Заявка 29 11 10 8 33 - 29 43
10. Асколи Заявка 28 12 7 9 39 - 36 43
11. Реджина Заявка 29 11 6 12 27 - 36 39
12. Тернана Заявка 29 10 7 12 41 - 45 37
13. Комо Заявка 28 8 12 8 34 - 38 36
14. Парма Заявка 29 7 14 8 36 - 33 35
15. СПАЛ 2013 Заявка 28 7 10 11 33 - 41 31
16. Алессандрия Заявка 28 6 7 15 28 - 42 25
17. Козенца Заявка 28 5 8 15 24 - 44 23
18. Виченца Виртус Заявка 28 5 6 17 29 - 47 21
19. Кротоне Заявка 28 2 10 16 28 - 47 16
20. Порденоне Заявка 28 2 6 20 19 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
2. Монца Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
3. Кремонезе Заявка 14 8 5 1 24 - 13 29
4. Пиза Заявка 14 7 6 1 18 - 11 27
5. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
6. Фрозиноне Заявка 14 6 6 2 22 - 12 24
7. Реджина Заявка 15 7 2 6 16 - 17 23
8. Тернана Заявка 15 7 1 7 21 - 19 22
9. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 19 - 14 21
10. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
11. Парма Заявка 15 4 7 4 19 - 14 19
12. Комо Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13. Перуджа Заявка 14 4 6 4 14 - 12 18
14. Асколи Заявка 14 4 5 5 15 - 17 17
15. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 Заявка 14 3 6 5 23 - 21 15
18. Виченца Виртус Заявка 14 3 4 7 16 - 21 13
19. Кротоне Заявка 14 2 7 5 16 - 20 13
20. Порденоне Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
3. Асколи Заявка 14 8 2 4 24 - 19 26
4. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
5. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче Заявка 14 5 7 2 15 - 11 22
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Фрозиноне Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
10. Монца Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
11. Комо Заявка 14 4 6 4 19 - 24 18
12. Реджина Заявка 14 4 4 6 11 - 19 16
13. Парма Заявка 14 3 7 4 17 - 19 16
14. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана Заявка 14 3 6 5 20 - 26 15
16. Алессандрия Заявка 14 2 3 9 16 - 25 9
17. Виченца Виртус Заявка 14 2 2 10 13 - 26 8
18. Козенца Заявка 15 0 6 9 11 - 29 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 14 0 3 11 12 - 27 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Буррай Сальваторе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Д'Урсо Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Реджина 0:1 Перуджа онлайн

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