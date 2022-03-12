Италия: Серия B 2021-2022
2:1
Второй тайм: 57'
Стадион: Чиро Вигорито
6' Желтая карточкаШнегг Давид
1:0
25' ГолМончини Габриэле
1:1
27' Гол в свои воротаФольякко Алессандро
38' Желтая карточкаМаррас Мануэль
39' Желтая карточкаГьямфи Брайт
45' Желтая карточкаКанестрелли Симоне
2:1
45' ГолМончини Габриэле
Ход матча
6'
25'
27'
38'
39'
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 16
-
51 Владение мячом, % 49
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
11
Фариас
Диего
14
Калапай
Лука
16
Шнегг
Давид
99
Марич
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фариас ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Калапай ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Шнегг ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Сала МаркоЗащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Francesco Modesto
История личных встреч
Беневенто
Кротоне
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|10 (2)
|0.36
|Инсинье Роберто
|6 (2)
|0.21
|Тельо Андрес
|5
|0.18
|Мончини Габриэле
|3
|0.11
|Импрота Риккардо
|3
|0.11
|Форте Франческо
|3 (2)
|0.11
|Акампора Дженнаро
|2
|0.07
|Барба Федерико
|2
|0.07
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.07
|Летиция Гаэтано
|1
|0.04
|Фулон Дам
|1
|0.04
|Сау Марко
|1
|0.04
|Вивиани Маттиа
|1
|0.04
|Элия Сальваторе
|1
|0.04
|Ионице Артур
|1
|0.04
|Кало Джакомо
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марич Мирко
|8 (4)
|0.28
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.21
|Бенали Ахмед
|3 (1)
|0.1
|Каргбо Аугустус
|2
|0.07
|Канестрелли Симоне
|2
|0.07
|Могос Василе
|1
|0.03
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.03
|Борелло Джузеппе
|1
|0.03
|Коне Бенджамин
|1
|0.03
|Донса Годфред
|1
|0.03
|Маррас Мануэль
|1
|0.03
|Неделчару Ионуц
|1
|0.03
|Куомо Джузеппе
|1
|0.03
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Сала Марко
|0
|0
|Големич Владимир
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|7
|0
|Тельо Андрес
|6
|0
|Глик Камил
|2
|2
|Вивиани Маттиа
|5
|0
|Ионице Артур
|4
|0
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Барба Федерико
|4
|0
|Кало Джакомо
|4
|0
|Фариас Диего
|1
|1
|Импрота Риккардо
|2
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Фулон Дам
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Гьямфи Брайт
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Талия Анджело
|1
|0
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канестрелли Симоне
|7
|1
|Эстевес Науэль
|6
|0
|Джаннотти Паскуале
|4
|1
|Неделчару Ионуц
|5
|0
|Молина Сальваторе
|4
|0
|Сала Марко
|4
|0
|Вулич Милош
|4
|0
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Големич Владимир
|3
|0
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Висентин Сантьяго
|3
|0
|Коне Бенджамин
|3
|0
|Авуа Теофилус
|3
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|1
|Каргбо Аугустус
|1
|1
|Могос Василе
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Оддеи Брайан
|2
|0
|Скиро Томас
|0
|1
|Калапай Лука
|1
|0
|Донса Годфред
|1
|0
|Маррас Мануэль
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
12
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
4
15%
1
8%
1-15
3
12%
2
17%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
5
19%
2
17%
46-60
6
23%
3
25%
61-75
4
15%
3
25%
76-90
Пропущено
15
27
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
2
13%
1
4%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
5
33%
10
37%
31-45
3
20%
2
7%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
3
20%
5
19%
76-90
Забито
14
16
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
1
7%
3
19%
1-15
5
36%
3
19%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
1
7%
4
25%
76-90
Пропущено
11
20
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
18%
2
10%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
3
27%
5
25%
31-45
2
18%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
36%
2
10%
76-90
Забито
40
28
21 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 7
9 Не забивали 12
5
13%
4
14%
1-15
8
20%
5
18%
16-30
8
20%
1
4%
31-45
7
18%
6
21%
46-60
7
18%
5
18%
61-75
5
13%
7
25%
76-90
Пропущено
26
47
12 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 26
4
15%
3
6%
1-15
0
0%
9
19%
16-30
8
31%
15
32%
31-45
5
19%
5
11%
46-60
2
8%
8
17%
61-75
7
27%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1
Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0
Кротоне
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Кротоне - Алессандрия 0:0 Пиза - Кротоне 3:2 Асколи - Кротоне 2:1 Кротоне - Козенца 3:3
Лечче - Кротоне 3:0 Кротоне - Брешия 0:1 Реджина - Кротоне 1:0 Кротоне - Читтаделла 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|29
|14
|12
|3
|47 - 25
|54
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|43 - 25
|53
|3.
|Пиза
|Заявка
|28
|14
|10
|4
|36 - 22
|52
|4.
|Брешия
|Заявка
|29
|14
|10
|5
|44 - 29
|52
|5.
|Монца
|1:0 Заявка
|29
|14
|9
|6
|44 - 30
|51
|6.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|28
|14
|8
|6
|44 - 25
|50
|7.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|29
|12
|12
|5
|43 - 29
|48
|8.
|Перуджа
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|32 - 25
|45
|9.
|Асколи
|1:1 Заявка
|29
|12
|8
|9
|40 - 37
|44
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|33 - 29
|43
|11.
|Реджина
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|27 - 36
|39
|12.
|Тернана
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|41 - 45
|37
|13.
|Комо
|0:1 Заявка
|29
|8
|12
|9
|34 - 39
|36
|14.
|Парма
|Заявка
|29
|7
|14
|8
|36 - 33
|35
|15.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|29
|7
|11
|11
|34 - 42
|32
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|29
|6
|7
|16
|28 - 43
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|24 - 44
|23
|18.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|29
|5
|6
|18
|29 - 48
|21
|19.
|Кротоне
|1:2 Заявка
|29
|2
|10
|17
|29 - 49
|16
|20.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|29
|3
|6
|20
|20 - 53
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|1:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|2.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 13
|29
|4.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|5.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 12
|27
|6.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 11
|27
|7.
|Реджина
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 17
|23
|8.
|Тернана
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|21 - 19
|22
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 14
|21
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|11.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 14
|19
|12.
|Комо
|0:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|13.
|Перуджа
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|14.
|Асколи
|1:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|15
|3
|7
|5
|24 - 22
|16
|18.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 21
|13
|19.
|Кротоне
|1:2 Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 20
|13
|20.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|1:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 20
|27
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|6.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 11
|22
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|10.
|Монца
|1:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Комо
|0:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 25
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 19
|16
|13.
|Парма
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 19
|16
|14.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 26
|15
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 26
|9
|17.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 27
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|11 - 29
|6
|19.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|1:2 Заявка
|15
|0
|3
|12
|13 - 29
|3