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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Беневенто
2:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Кротоне
0'
6' Желтая карточка
Шнегг Давид
1:0
25' Гол
Мончини Габриэле
1:1
27' Гол в свои ворота
Фольякко Алессандро
38' Желтая карточка
Маррас Мануэль
39' Желтая карточка
Гьямфи Брайт
45' Желтая карточка
Канестрелли Симоне
2:1
45' Гол
Мончини Габриэле
57'

Ход матча

6'
 
Шнегг Давид
25'
Мончини Габриэле
(Акампора Дженнаро)
1:0
27'
1:1
Фольякко Алессандро
38'
 
Маррас Мануэль
39'
Гьямфи Брайт
 
45'
 
Канестрелли Симоне
45'
Мончини Габриэле
(Акампора Дженнаро)
2:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 16
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
Кротоне
1.77
3.75
5.13
Все Коэффициенты
29
Палеари
Альберто
2
Гьямфи
Брайт
15
Глик
Камил
14
Фольякко
Алессандро
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
4
Акампора
Дженнаро
16
Импрота
Риккардо
11
Фариас
Диего
9
Лападула
Джанлука
21
Мончини
Габриэле
1
Феста
Марко
19
Канестрелли
Симоне
5
Големич
Владимир
27
Неделчару
Ионуц
14
Калапай
Лука
8
Эстевес
Науэль
86
Авуа
Теофилус
16
Шнегг
Давид
17
Маррас
Мануэль
99
Марич
Мирко
9
Мулаттьери
Самуэле
Беневенто
4-3-1-2
Кротоне
3-4-1-2

История личных встреч

Беневенто
Кротоне

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

СB
0:2
СA
1:1
СA
4:1
СB
3:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
3:0
СA
3:2
СA
2:0
СCB
0:1
СCB
1:1
СCB
1:2
СCB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 10 (2) 0.36
Инсинье Роберто 6 (2) 0.21
Тельо Андрес 5 0.18
Мончини Габриэле 3 0.11
Импрота Риккардо 3 0.11
Форте Франческо 3 (2) 0.11
Акампора Дженнаро 2 0.07
Барба Федерико 2 0.07
Ди Серио Джузеппе 2 0.07
Летиция Гаэтано 1 0.04
Фулон Дам 1 0.04
Сау Марко 1 0.04
Вивиани Маттиа 1 0.04
Элия Сальваторе 1 0.04
Ионице Артур 1 0.04
Кало Джакомо 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марич Мирко 8 (4) 0.28
Мулаттьери Самуэле 6 0.21
Бенали Ахмед 3 (1) 0.1
Каргбо Аугустус 2 0.07
Канестрелли Симоне 2 0.07
Могос Василе 1 0.03
Дзанеллато Никколо 1 0.03
Борелло Джузеппе 1 0.03
Коне Бенджамин 1 0.03
Донса Годфред 1 0.03
Маррас Мануэль 1 0.03
Неделчару Ионуц 1 0.03
Куомо Джузеппе 1 0.03
Эстевес Науэль 0 0
Сала Марко 0 0
Големич Владимир 0 0
Вулич Милош 0 0
Ювара Муса 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 7 0
Тельо Андрес 6 0
Глик Камил 2 2
Вивиани Маттиа 5 0
Ионице Артур 4 0
Летиция Гаэтано 4 0
Барба Федерико 4 0
Кало Джакомо 4 0
Фариас Диего 1 1
Импрота Риккардо 2 0
Лападула Джанлука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Форте Франческо 2 0
Фулон Дам 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Мончини Габриэле 1 0
Вокич Деян 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Гьямфи Брайт 1 0
Палеари Альберто 1 0
Талия Анджело 1 0
Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канестрелли Симоне 7 1
Эстевес Науэль 6 0
Джаннотти Паскуале 4 1
Неделчару Ионуц 5 0
Молина Сальваторе 4 0
Сала Марко 4 0
Вулич Милош 4 0
Бенали Ахмед 3 0
Големич Владимир 3 0
Борелло Джузеппе 3 0
Висентин Сантьяго 3 0
Коне Бенджамин 3 0
Авуа Теофилус 3 0
Куомо Джузеппе 1 1
Каргбо Аугустус 1 1
Могос Василе 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Оддеи Брайан 2 0
Скиро Томас 0 1
Калапай Лука 1 0
Донса Годфред 1 0
Маррас Мануэль 1 0
Мондонико Давиде 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Шнегг Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
12
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
4
15%
1
8%
1-15
3
12%
2
17%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
5
19%
2
17%
46-60
6
23%
3
25%
61-75
4
15%
3
25%
76-90

Пропущено

15
27
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
2
13%
1
4%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
5
33%
10
37%
31-45
3
20%
2
7%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
3
20%
5
19%
76-90

Забито

14
16
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
1
7%
3
19%
1-15
5
36%
3
19%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
1
7%
4
25%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
18%
2
10%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
3
27%
5
25%
31-45
2
18%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
36%
2
10%
76-90

Забито

40
28
21 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 7
9 Не забивали 12
5
13%
4
14%
1-15
8
20%
5
18%
16-30
8
20%
1
4%
31-45
7
18%
6
21%
46-60
7
18%
5
18%
61-75
5
13%
7
25%
76-90

Пропущено

26
47
12 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 26
4
15%
3
6%
1-15
0
0%
9
19%
16-30
8
31%
15
32%
31-45
5
19%
5
11%
46-60
2
8%
8
17%
61-75
7
27%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1
Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0
Кротоне
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Кротоне - Алессандрия 0:0 Пиза - Кротоне 3:2 Асколи - Кротоне 2:1 Кротоне - Козенца 3:3
Лечче - Кротоне 3:0 Кротоне - Брешия 0:1 Реджина - Кротоне 1:0 Кротоне - Читтаделла 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 29 14 12 3 47 - 25 54
2. Кремонезе Заявка 28 15 8 5 43 - 25 53
3. Пиза Заявка 28 14 10 4 36 - 22 52
4. Брешия Заявка 29 14 10 5 44 - 29 52
5. Монца 1:0 Заявка 29 14 9 6 44 - 30 51
6. Беневенто 2:1 Заявка 28 14 8 6 44 - 25 50
7. Фрозиноне 1:0 Заявка 29 12 12 5 43 - 29 48
8. Перуджа Заявка 29 11 12 6 32 - 25 45
9. Асколи 1:1 Заявка 29 12 8 9 40 - 37 44
10. Читтаделла Заявка 29 11 10 8 33 - 29 43
11. Реджина Заявка 29 11 6 12 27 - 36 39
12. Тернана Заявка 29 10 7 12 41 - 45 37
13. Комо 0:1 Заявка 29 8 12 9 34 - 39 36
14. Парма Заявка 29 7 14 8 36 - 33 35
15. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 29 7 11 11 34 - 42 32
16. Алессандрия 0:1 Заявка 29 6 7 16 28 - 43 25
17. Козенца Заявка 28 5 8 15 24 - 44 23
18. Виченца Виртус 0:1 Заявка 29 5 6 18 29 - 48 21
19. Кротоне 1:2 Заявка 29 2 10 17 29 - 49 16
20. Порденоне 1:0 Заявка 29 3 6 20 20 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 1:0 Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
2. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
3. Кремонезе Заявка 14 8 5 1 24 - 13 29
4. Беневенто 2:1 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
5. Фрозиноне 1:0 Заявка 15 7 6 2 23 - 12 27
6. Пиза Заявка 14 7 6 1 18 - 11 27
7. Реджина Заявка 15 7 2 6 16 - 17 23
8. Тернана Заявка 15 7 1 7 21 - 19 22
9. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 19 - 14 21
10. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
11. Парма Заявка 15 4 7 4 19 - 14 19
12. Комо 0:1 Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13. Перуджа Заявка 14 4 6 4 14 - 12 18
14. Асколи 1:1 Заявка 14 4 5 5 15 - 17 17
15. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
16. Алессандрия 0:1 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 15 3 7 5 24 - 22 16
18. Виченца Виртус 0:1 Заявка 14 3 4 7 16 - 21 13
19. Кротоне 1:2 Заявка 14 2 7 5 16 - 20 13
20. Порденоне 1:0 Заявка 15 2 4 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи 1:1 Заявка 15 8 3 4 25 - 20 27
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
5. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
6. Беневенто 2:1 Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче Заявка 14 5 7 2 15 - 11 22
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Фрозиноне 1:0 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
10. Монца 1:0 Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
11. Комо 0:1 Заявка 15 4 6 5 19 - 25 18
12. Реджина Заявка 14 4 4 6 11 - 19 16
13. Парма Заявка 14 3 7 4 17 - 19 16
14. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана Заявка 14 3 6 5 20 - 26 15
16. Алессандрия 0:1 Заявка 15 2 3 10 16 - 26 9
17. Виченца Виртус 0:1 Заявка 15 2 2 11 13 - 27 8
18. Козенца Заявка 15 0 6 9 11 - 29 6
19. Порденоне 1:0 Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне 1:2 Заявка 15 0 3 12 13 - 29 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
Кротоне
1.77
3.75
5.13
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Беневенто 2:1 Кротоне онлайн

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