Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Второй тайм: 58'
Стадион: U-Power Stadium
1:0
9' ГолСампиризи Марио
41' Красная карточкаДе Майо Себастьян
Ход матча
9'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 6
-
61 Владение мячом, % 39
10
Валоти
Матиа
47
Мота
Дани
26
Крекко
Лука
16
Бикел
Жаниу
20
Боли
Шарль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Крекко ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
16 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Боли ШарльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Сандон ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
История личных встреч
Монца
Виченца Виртус
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|8 (3)
|0.28
|Мота Дани
|8
|0.28
|Колпани Андреа
|5
|0.17
|Гюткьяр Кристиан
|5
|0.17
|Чиурриа Патрик
|4
|0.14
|Мачин Хосе
|3
|0.1
|Сампиризи Марио
|3
|0.1
|Маццители Лука
|2 (1)
|0.07
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0.07
|Аугусто Карлос
|2
|0.07
|Рамирес Гастон
|1
|0.03
|Перейра Педру II
|0
|0
|Марроне Лука
|0
|0
|Донати Джулио
|0
|0
|Ди Грегорио Микеле
|0
|0
|Антов Валентин
|0
|0
|Виньято Самуэле
|0
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|6
|0.21
|Меджорини Риккардо
|4 (3)
|0.14
|Проя Федерико
|4
|0.14
|Джакомелли Стефано
|2
|0.07
|Кавион Микеле
|2
|0.07
|Да Крус Алессио
|2 (1)
|0.07
|Крекко Лука
|1
|0.03
|Дальмонте Никола
|1
|0.03
|Лонго Самуэле
|1
|0.03
|Теодорчик Лукаш
|1
|0.03
|Паделла Эмануэле
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|1
|0.03
|Тогордо Антони
|1
|0.03
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.03
|Де Майо Себастьян
|0
|0
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Дзонта Лорис
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маццители Лука
|9
|1
|Марроне Лука
|6
|1
|Валоти Матиа
|7
|0
|Донати Джулио
|4
|1
|Сампиризи Марио
|4
|1
|Аугусто Карлос
|4
|1
|Кальдирола Лука
|3
|1
|Перейра Педру II
|4
|0
|Мачин Хосе
|4
|0
|Д'Аллесандро Марко
|2
|1
|Чиурриа Патрик
|3
|0
|Мота Дани
|3
|0
|Колпани Андреа
|3
|0
|Палетта Габриэль
|2
|0
|Барберис Андреа
|2
|0
|Бетелла Давиде
|2
|0
|Барилла Антонино
|1
|0
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|Рамирес Гастон
|1
|0
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|10
|1
|Брускаджин Маттео
|6
|0
|Бикел Жаниу
|6
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Джакомелли Стефано
|4
|1
|Меджорини Риккардо
|5
|0
|Раноккья Филиппо
|5
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Броско Риккардо
|4
|0
|Крекко Лука
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|1
|Пазини Никола
|3
|0
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Каппеллетти Даниэль
|2
|0
|Контини Никита
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Да Крус Алессио
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Сандон Томас
|2
|0
|Маджио Кристиан
|1
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Теодорчик Лукаш
|1
|0
|Кавион Микеле
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
14
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
6
22%
0
0%
1-15
3
11%
3
21%
16-30
2
7%
2
14%
31-45
2
7%
1
7%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
10
37%
6
43%
76-90
Пропущено
12
25
3 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
8%
1
4%
1-15
2
17%
4
16%
16-30
0
0%
9
36%
31-45
3
25%
7
28%
46-60
5
42%
4
16%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
17
16
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
6%
3
19%
1-15
3
18%
4
25%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
2
12%
5
31%
76-90
Пропущено
17
21
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
24%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
4
24%
6
29%
31-45
3
18%
4
19%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
1
6%
5
24%
76-90
Забито
44
30
19 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 9
4 Не забивали 10
7
16%
3
10%
1-15
6
14%
7
23%
16-30
6
14%
5
17%
31-45
6
14%
1
3%
46-60
7
16%
3
10%
61-75
12
27%
11
37%
76-90
Пропущено
29
46
11 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 24
5
17%
3
7%
1-15
2
7%
8
17%
16-30
4
14%
15
33%
31-45
6
21%
11
24%
46-60
10
34%
4
9%
61-75
2
7%
5
11%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Читтаделла - Монца 1:2 Монца - Парма 1:1 Монца - Лечче 0:1 Порденоне - Монца 1:4
Монца - Пиза 1:2 Тернана - Монца 0:1 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Кремонезе - Монца 3:2 Монца - Реджина 1:0 Монца - Перуджа 2:2 Беневенто - Монца 3:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Брешия - Монца 0:2 Монца - Козенца 4:1 Асколи - Монца 1:1 Монца - Комо 3:2 Кротоне - Монца 1:1 Монца - Алессандрия 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Монца - Читтаделла 1:0
Виченца Виртус
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0
Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|29
|14
|12
|3
|47 - 25
|54
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|43 - 25
|53
|3.
|Пиза
|Заявка
|28
|14
|10
|4
|36 - 22
|52
|4.
|Брешия
|Заявка
|29
|14
|10
|5
|44 - 29
|52
|5.
|Монца
|1:0 Заявка
|29
|14
|9
|6
|44 - 30
|51
|6.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|28
|14
|8
|6
|44 - 25
|50
|7.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|29
|12
|12
|5
|43 - 29
|48
|8.
|Перуджа
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|32 - 25
|45
|9.
|Асколи
|1:1 Заявка
|29
|12
|8
|9
|40 - 37
|44
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|33 - 29
|43
|11.
|Реджина
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|27 - 36
|39
|12.
|Тернана
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|41 - 45
|37
|13.
|Комо
|0:1 Заявка
|29
|8
|12
|9
|34 - 39
|36
|14.
|Парма
|Заявка
|29
|7
|14
|8
|36 - 33
|35
|15.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|29
|7
|11
|11
|34 - 42
|32
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|29
|6
|7
|16
|28 - 43
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|24 - 44
|23
|18.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|29
|5
|6
|18
|29 - 48
|21
|19.
|Кротоне
|1:2 Заявка
|29
|2
|10
|17
|29 - 49
|16
|20.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|29
|3
|6
|20
|20 - 53
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|1:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|2.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 13
|29
|4.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|5.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 12
|27
|6.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 11
|27
|7.
|Реджина
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 17
|23
|8.
|Тернана
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|21 - 19
|22
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 14
|21
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|11.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 14
|19
|12.
|Комо
|0:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|13.
|Перуджа
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|14.
|Асколи
|1:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|15
|3
|7
|5
|24 - 22
|16
|18.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 21
|13
|19.
|Кротоне
|1:2 Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 20
|13
|20.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|1:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 20
|27
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|6.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 11
|22
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|10.
|Монца
|1:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Комо
|0:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 25
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 19
|16
|13.
|Парма
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 19
|16
|14.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 26
|15
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 26
|9
|17.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 27
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|11 - 29
|6
|19.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|1:2 Заявка
|15
|0
|3
|12
|13 - 29
|3