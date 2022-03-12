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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Монца
1:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Виченца Виртус
0'
1:0
9' Гол
Сампиризи Марио
41' Красная карточка
Де Майо Себастьян
58'

Ход матча

9'
Сампиризи Марио
(Маццители Лука)
1:0
41'
 
Де Майо Себастьян

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 6
  • 61 Владение мячом, % 39
16
Ди
Грегорио
Микеле
31
Сампиризи
Марио
29
Палетта
Габриэль
5
Кальдирола
Лука
13
Перейра
Педру
II
84
Чиурриа
Патрик
4
Маццители
Лука
10
Валоти
Матиа
79
Молина
Сальваторе
47
Мота
Дани
9
Гюткьяр
Кристиан
22
Гранди
Маттео
35
Маджио
Кристиан
17
Броско
Риккардо
4
Де
Майо
Себастьян
26
Крекко
Лука
6
Дзонта
Лорис
16
Бикел
Жаниу
7
Кавион
Микеле
20
Боли
Шарль
34
Дальмонте
Никола
10
Джакомелли
Стефано
Монца
3-5-2
Виченца Виртус
4-3-3

История личных встреч

Монца
Виченца Виртус

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:2
СB
1:1
СC
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 8 (3) 0.28
Мота Дани 8 0.28
Колпани Андреа 5 0.17
Гюткьяр Кристиан 5 0.17
Чиурриа Патрик 4 0.14
Мачин Хосе 3 0.1
Сампиризи Марио 3 0.1
Маццители Лука 2 (1) 0.07
Д'Аллесандро Марко 2 0.07
Аугусто Карлос 2 0.07
Рамирес Гастон 1 0.03
Перейра Педру II 0 0
Марроне Лука 0 0
Донати Джулио 0 0
Ди Грегорио Микеле 0 0
Антов Валентин 0 0
Виньято Самуэле 0 0
Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 6 0.21
Меджорини Риккардо 4 (3) 0.14
Проя Федерико 4 0.14
Джакомелли Стефано 2 0.07
Кавион Микеле 2 0.07
Да Крус Алессио 2 (1) 0.07
Крекко Лука 1 0.03
Дальмонте Никола 1 0.03
Лонго Самуэле 1 0.03
Теодорчик Лукаш 1 0.03
Паделла Эмануэле 1 0.03
Ерарди Марио 1 0.03
Тогордо Антони 1 0.03
Ди Пардо Алессандро 1 0.03
Де Майо Себастьян 0 0
Кальдерони Марко 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Дзонта Лорис 0 0
Раноккья Филиппо 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 9 1
Марроне Лука 6 1
Валоти Матиа 7 0
Донати Джулио 4 1
Сампиризи Марио 4 1
Аугусто Карлос 4 1
Кальдирола Лука 3 1
Перейра Педру II 4 0
Мачин Хосе 4 0
Д'Аллесандро Марко 2 1
Чиурриа Патрик 3 0
Мота Дани 3 0
Колпани Андреа 3 0
Палетта Габриэль 2 0
Барберис Андреа 2 0
Бетелла Давиде 2 0
Барилла Антонино 1 0
Беллучи Джузеппе 1 0
Рамирес Гастон 1 0
Гюткьяр Кристиан 1 0
Брешанини Марко 1 0
Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 10 1
Брускаджин Маттео 6 0
Бикел Жаниу 6 0
Кальдерони Марко 4 1
Джакомелли Стефано 4 1
Меджорини Риккардо 5 0
Раноккья Филиппо 5 0
Ди Пардо Алессандро 3 1
Броско Риккардо 4 0
Крекко Лука 4 0
Проя Федерико 4 0
Де Майо Себастьян 2 1
Пазини Никола 3 0
Паделла Эмануэле 3 0
Ерарди Марио 3 0
Лонго Самуэле 2 0
Каппеллетти Даниэль 2 0
Контини Никита 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Да Крус Алессио 2 0
Дзонта Лорис 2 0
Сандон Томас 2 0
Маджио Кристиан 1 0
Ригони Лука 1 0
Теодорчик Лукаш 1 0
Кавион Микеле 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Манчини Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
14
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
6
22%
0
0%
1-15
3
11%
3
21%
16-30
2
7%
2
14%
31-45
2
7%
1
7%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
10
37%
6
43%
76-90

Пропущено

12
25
3 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
8%
1
4%
1-15
2
17%
4
16%
16-30
0
0%
9
36%
31-45
3
25%
7
28%
46-60
5
42%
4
16%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
6%
3
19%
1-15
3
18%
4
25%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
2
12%
5
31%
76-90

Пропущено

17
21
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
24%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
4
24%
6
29%
31-45
3
18%
4
19%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
1
6%
5
24%
76-90

Забито

44
30
19 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 9
4 Не забивали 10
7
16%
3
10%
1-15
6
14%
7
23%
16-30
6
14%
5
17%
31-45
6
14%
1
3%
46-60
7
16%
3
10%
61-75
12
27%
11
37%
76-90

Пропущено

29
46
11 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 24
5
17%
3
7%
1-15
2
7%
8
17%
16-30
4
14%
15
33%
31-45
6
21%
11
24%
46-60
10
34%
4
9%
61-75
2
7%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Читтаделла - Монца 1:2 Монца - Парма 1:1 Монца - Лечче 0:1 Порденоне - Монца 1:4
Монца - Пиза 1:2 Тернана - Монца 0:1 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Кремонезе - Монца 3:2 Монца - Реджина 1:0 Монца - Перуджа 2:2 Беневенто - Монца 3:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Брешия - Монца 0:2 Монца - Козенца 4:1 Асколи - Монца 1:1 Монца - Комо 3:2 Кротоне - Монца 1:1 Монца - Алессандрия 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Монца - Читтаделла 1:0
Виченца Виртус
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0
Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 29 14 12 3 47 - 25 54
2. Кремонезе Заявка 28 15 8 5 43 - 25 53
3. Пиза Заявка 28 14 10 4 36 - 22 52
4. Брешия Заявка 29 14 10 5 44 - 29 52
5. Монца 1:0 Заявка 29 14 9 6 44 - 30 51
6. Беневенто 2:1 Заявка 28 14 8 6 44 - 25 50
7. Фрозиноне 1:0 Заявка 29 12 12 5 43 - 29 48
8. Перуджа Заявка 29 11 12 6 32 - 25 45
9. Асколи 1:1 Заявка 29 12 8 9 40 - 37 44
10. Читтаделла Заявка 29 11 10 8 33 - 29 43
11. Реджина Заявка 29 11 6 12 27 - 36 39
12. Тернана Заявка 29 10 7 12 41 - 45 37
13. Комо 0:1 Заявка 29 8 12 9 34 - 39 36
14. Парма Заявка 29 7 14 8 36 - 33 35
15. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 29 7 11 11 34 - 42 32
16. Алессандрия 0:1 Заявка 29 6 7 16 28 - 43 25
17. Козенца Заявка 28 5 8 15 24 - 44 23
18. Виченца Виртус 0:1 Заявка 29 5 6 18 29 - 48 21
19. Кротоне 1:2 Заявка 29 2 10 17 29 - 49 16
20. Порденоне 1:0 Заявка 29 3 6 20 20 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 1:0 Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
2. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
3. Кремонезе Заявка 14 8 5 1 24 - 13 29
4. Беневенто 2:1 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
5. Фрозиноне 1:0 Заявка 15 7 6 2 23 - 12 27
6. Пиза Заявка 14 7 6 1 18 - 11 27
7. Реджина Заявка 15 7 2 6 16 - 17 23
8. Тернана Заявка 15 7 1 7 21 - 19 22
9. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 19 - 14 21
10. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
11. Парма Заявка 15 4 7 4 19 - 14 19
12. Комо 0:1 Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13. Перуджа Заявка 14 4 6 4 14 - 12 18
14. Асколи 1:1 Заявка 14 4 5 5 15 - 17 17
15. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
16. Алессандрия 0:1 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 15 3 7 5 24 - 22 16
18. Виченца Виртус 0:1 Заявка 14 3 4 7 16 - 21 13
19. Кротоне 1:2 Заявка 14 2 7 5 16 - 20 13
20. Порденоне 1:0 Заявка 15 2 4 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи 1:1 Заявка 15 8 3 4 25 - 20 27
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
5. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
6. Беневенто 2:1 Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче Заявка 14 5 7 2 15 - 11 22
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Фрозиноне 1:0 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
10. Монца 1:0 Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
11. Комо 0:1 Заявка 15 4 6 5 19 - 25 18
12. Реджина Заявка 14 4 4 6 11 - 19 16
13. Парма Заявка 14 3 7 4 17 - 19 16
14. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана Заявка 14 3 6 5 20 - 26 15
16. Алессандрия 0:1 Заявка 15 2 3 10 16 - 26 9
17. Виченца Виртус 0:1 Заявка 15 2 2 11 13 - 27 8
18. Козенца Заявка 15 0 6 9 11 - 29 6
19. Порденоне 1:0 Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне 1:2 Заявка 15 0 3 12 13 - 29 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 41'
    УДАЛЕНИЕ! - Де Майо Себастьян увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    40'
    Де Майо Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Сампиризи Марио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Монца 1:0 Виченца Виртус онлайн

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