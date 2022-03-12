Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Stadio Guido Teghil
1:0
16' ГолКамбьяги Николо
40' Желтая карточкаАндреони Кристиан
48' Желтая карточкаВокич Деян
Ход матча
16'
1:0
48'
59'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
52 Владение мячом, % 48
18
Паза
Симоне
32
Бутич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ониша МихаэлПолузащитник
- Нападающий
-
45 Силла ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
История личных встреч
Порденоне
Комо
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камбьяги Николо
|4
|0.14
|Бутич Карло
|4 (2)
|0.14
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.07
|Кампорезе Микеле
|2
|0.07
|Цаджу Франк
|2 (1)
|0.07
|Фаласко Никола
|1
|0.03
|Пинато Марко
|1
|0.03
|Цаммарини Роберто
|1
|0.03
|Барисон Альберто
|1
|0.03
|Маньино Лука
|1
|0.03
|Купиш Томаш
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|8 (5)
|0.28
|Ла Гумина Антонино
|6 (1)
|0.21
|Глиоцци Этторе
|5 (2)
|0.17
|Беллемо Алессандро
|4
|0.14
|Виньяли Лука
|3
|0.1
|Габриеллони Алессандро
|3
|0.1
|Арригони Томмазо
|1
|0.03
|Иовин Алессио
|1
|0.03
|Париджини Витторио
|1
|0.03
|Иоанну Николас
|1
|0.03
|Солини Маттео
|1
|0.03
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Карточки
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|7
|1
|Эль-Кауакиби Хамза
|7
|1
|Барисон Альберто
|5
|1
|Пинато Марко
|6
|0
|Цаммарини Роберто
|5
|0
|Ловиза Алессандро
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|1
|Паза Симоне
|3
|1
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Саббионе Алессио
|3
|0
|Вокич Деян
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Торрази Эмануэле
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Ди Серио Джузеппе
|3
|0
|Менса Дэвис
|1
|1
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Канделлоне Леонардо
|2
|0
|Андреони Кристиан
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Стефани Мирко
|1
|0
|Гавацци Давиде
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Париджини Витторио
|7
|1
|Арригони Томмазо
|7
|0
|Скалья Филиппо
|7
|0
|Беллемо Алессандро
|6
|0
|Виньяли Лука
|4
|1
|Черри Альберто
|3
|1
|Солини Маттео
|3
|1
|Бертончини Давиде
|3
|0
|Кабаши Элвис
|3
|0
|Иоанну Николас
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
20
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
1
9%
3
15%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
3
27%
3
15%
31-45
1
9%
4
20%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
2
18%
5
25%
76-90
Пропущено
25
23
15 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
12%
4
17%
1-15
8
32%
4
17%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
1
4%
3
13%
46-60
4
16%
3
13%
61-75
5
20%
5
22%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
2
25%
6
38%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Пропущено
28
13
8 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
4
14%
2
15%
1-15
2
7%
2
15%
16-30
2
7%
3
23%
31-45
4
14%
1
8%
46-60
10
36%
3
23%
61-75
6
21%
2
15%
76-90
Забито
19
36
9 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 16
13 Не забивали 6
3
16%
9
25%
1-15
3
16%
5
14%
16-30
3
16%
4
11%
31-45
3
16%
7
19%
46-60
2
11%
4
11%
61-75
5
26%
7
19%
76-90
Пропущено
53
36
23 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 23
7
13%
6
17%
1-15
10
19%
6
17%
16-30
6
11%
7
19%
31-45
5
9%
4
11%
46-60
14
26%
6
17%
61-75
11
21%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Порденоне - Пиза 0:1 Тернана - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4
Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1
Комо
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0
Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|29
|14
|12
|3
|47 - 25
|54
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|43 - 25
|53
|3.
|Пиза
|Заявка
|28
|14
|10
|4
|36 - 22
|52
|4.
|Брешия
|Заявка
|29
|14
|10
|5
|44 - 29
|52
|5.
|Монца
|1:0 Заявка
|29
|14
|9
|6
|44 - 30
|51
|6.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|28
|14
|8
|6
|44 - 25
|50
|7.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|29
|12
|12
|5
|43 - 29
|48
|8.
|Перуджа
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|32 - 25
|45
|9.
|Асколи
|1:1 Заявка
|29
|12
|8
|9
|40 - 37
|44
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|33 - 29
|43
|11.
|Реджина
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|27 - 36
|39
|12.
|Тернана
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|41 - 45
|37
|13.
|Комо
|0:1 Заявка
|29
|8
|12
|9
|34 - 39
|36
|14.
|Парма
|Заявка
|29
|7
|14
|8
|36 - 33
|35
|15.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|29
|7
|11
|11
|34 - 42
|32
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|29
|6
|7
|16
|28 - 43
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|24 - 44
|23
|18.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|29
|5
|6
|18
|29 - 48
|21
|19.
|Кротоне
|1:2 Заявка
|29
|2
|10
|17
|29 - 49
|16
|20.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|29
|3
|6
|20
|20 - 53
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|1:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|2.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 13
|29
|4.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|5.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 12
|27
|6.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 11
|27
|7.
|Реджина
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 17
|23
|8.
|Тернана
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|21 - 19
|22
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 14
|21
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|11.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 14
|19
|12.
|Комо
|0:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|13.
|Перуджа
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|14.
|Асколи
|1:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|15
|3
|7
|5
|24 - 22
|16
|18.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 21
|13
|19.
|Кротоне
|1:2 Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 20
|13
|20.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|1:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 20
|27
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|6.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 11
|22
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|10.
|Монца
|1:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Комо
|0:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 25
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 19
|16
|13.
|Парма
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 19
|16
|14.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 26
|15
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 26
|9
|17.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 27
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|11 - 29
|6
|19.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|1:2 Заявка
|15
|0
|3
|12
|13 - 29
|3