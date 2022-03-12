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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Порденоне
1:1
Конец матча

Стадион:
Комо
0'
1:0
16' Гол
Камбьяги Николо
40' Желтая карточка
Андреони Кристиан
48' Желтая карточка
Вокич Деян
59' Желтая карточка
Далле Мура Кристиан
69' Желтая карточка
Бертончини Давиде
72' Желтая карточка
Эль-Кауакиби Хамза
75' Желтая карточка
Иоанну Николас
76' Вторая желтая карточка
Иоанну Николас
1:1
80' Гол
Габриеллони Алессандро
90' Желтая карточка
Ониша Михаэл
90'+5
22
Перизан
Самуэле
2
Эль-Кауакиби
Хамза
26
Бассоли
Алессандро
30
Далле
Мура
Кристиан
99
Андреони
Кристиан
18
Паза
Симоне
23
Торрази
Эмануэле
33
Цаммарини
Роберто
28
Камбьяги
Николо
32
Бутич
Карло
19
Секли
Федерико
1
Факкин
Давиде
28
Виньяли
Лука
5
Бертончини
Давиде
4
Солини
Маттео
33
Каньяно
Андреа
55
Пели
Лоренцо
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
11
Париджини
Витторио
72
Глиоцци
Этторе
9
Габриеллони
Алессандро
Порденоне
4-3-1-2
Комо
4-4-2

История личных встреч

Порденоне
Комо

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

СB
1:0
ЛП
2:5
ЛП
2:5
ЛП
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камбьяги Николо 4 0.14
Бутич Карло 4 (2) 0.14
Фолоруншо Майкл 2 0.07
Кампорезе Микеле 2 0.07
Цаджу Франк 2 (1) 0.07
Фаласко Никола 1 0.03
Пинато Марко 1 0.03
Цаммарини Роберто 1 0.03
Барисон Альберто 1 0.03
Маньино Лука 1 0.03
Купиш Томаш 0 0
Паза Симоне 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 8 (5) 0.28
Ла Гумина Антонино 6 (1) 0.21
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.17
Беллемо Алессандро 4 0.14
Габриеллони Алессандро 4 0.14
Виньяли Лука 3 0.1
Арригони Томмазо 1 0.03
Иовин Алессио 1 0.03
Париджини Витторио 1 0.03
Иоанну Николас 1 0.03
Солини Маттео 1 0.03
Чаджиа Мутир 0 0
Скалья Филиппо 0 0

Карточки

Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Кауакиби Хамза 8 1
Фаласко Никола 7 1
Барисон Альберто 5 1
Пинато Марко 6 0
Цаммарини Роберто 5 0
Ловиза Алессандро 5 0
Кампорезе Микеле 3 1
Паза Симоне 3 1
Фолоруншо Майкл 4 0
Саббионе Алессио 3 0
Вокич Деян 3 0
Маньино Лука 3 0
Торрази Эмануэле 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Ди Серио Джузеппе 3 0
Менса Дэвис 1 1
Бассоли Алессандро 2 0
Мисурака Джанвито 2 0
Дели Франческо 2 0
Канделлоне Леонардо 2 0
Андреони Кристиан 2 0
Цаджу Франк 2 0
Бутич Карло 2 0
Далле Мура Кристиан 2 0
Хжановски Адам 0 1
Стефани Мирко 1 0
Гавацци Давиде 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0
Ониша Михаэл 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Париджини Витторио 7 1
Арригони Томмазо 7 0
Скалья Филиппо 7 0
Беллемо Алессандро 6 0
Иоанну Николас 4 1
Виньяли Лука 4 1
Черри Альберто 3 1
Солини Маттео 3 1
Бертончини Давиде 4 0
Кабаши Элвис 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Варньер Марко 2 0
Факкин Давиде 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Чаджиа Мутир 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
21
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
1
8%
3
14%
1-15
3
25%
2
10%
16-30
3
25%
3
14%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
2
17%
6
29%
76-90

Пропущено

26
24
15 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
12%
4
17%
1-15
8
31%
5
21%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
1
4%
3
13%
46-60
4
15%
3
13%
61-75
6
23%
5
21%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
2
25%
6
38%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Пропущено

28
13
8 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
4
14%
2
15%
1-15
2
7%
2
15%
16-30
2
7%
3
23%
31-45
4
14%
1
8%
46-60
10
36%
3
23%
61-75
6
21%
2
15%
76-90

Забито

20
37
10 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 16
13 Не забивали 6
3
15%
9
24%
1-15
4
20%
5
14%
16-30
3
15%
4
11%
31-45
3
15%
7
19%
46-60
2
10%
4
11%
61-75
5
25%
8
22%
76-90

Пропущено

54
37
23 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 24
7
13%
6
16%
1-15
10
19%
7
19%
16-30
6
11%
7
19%
31-45
5
9%
4
11%
46-60
14
26%
6
16%
61-75
12
22%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Порденоне - Пиза 0:1 Тернана - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4
Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1
Комо
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0
Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 29 14 12 3 47 - 25 54
2. Кремонезе Заявка 28 15 8 5 43 - 25 53
3. Пиза Заявка 28 14 10 4 36 - 22 52
4. Брешия Заявка 29 14 10 5 44 - 29 52
5. Монца Заявка 29 14 9 6 47 - 30 51
6. Беневенто Заявка 28 14 8 6 45 - 25 50
7. Фрозиноне Заявка 29 12 12 5 45 - 29 48
8. Асколи Заявка 29 13 7 9 41 - 37 46
9. Перуджа Заявка 29 11 12 6 32 - 25 45
10. Читтаделла Заявка 29 11 10 8 33 - 29 43
11. Реджина Заявка 29 11 6 12 27 - 36 39
12. Комо Заявка 29 8 13 8 35 - 39 37
13. Тернана Заявка 29 10 7 12 41 - 45 37
14. Парма Заявка 29 7 14 8 36 - 33 35
15. СПАЛ 2013 Заявка 29 7 10 12 34 - 43 31
16. Алессандрия Заявка 29 6 7 16 28 - 45 25
17. Козенца Заявка 28 5 8 15 24 - 44 23
18. Виченца Виртус Заявка 29 5 6 18 29 - 51 21
19. Кротоне Заявка 29 2 10 17 29 - 50 16
20. Порденоне Заявка 29 2 7 20 20 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 15 10 3 2 30 - 13 33
2. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
3. Кремонезе Заявка 14 8 5 1 24 - 13 29
4. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
5. Фрозиноне Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
6. Пиза Заявка 14 7 6 1 18 - 11 27
7. Реджина Заявка 15 7 2 6 16 - 17 23
8. Тернана Заявка 15 7 1 7 21 - 19 22
9. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 19 - 14 21
10. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
11. Парма Заявка 15 4 7 4 19 - 14 19
12. Комо Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13. Перуджа Заявка 14 4 6 4 14 - 12 18
14. Асколи Заявка 14 4 5 5 15 - 17 17
15. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 Заявка 15 3 6 6 24 - 23 15
18. Виченца Виртус Заявка 14 3 4 7 16 - 21 13
19. Кротоне Заявка 14 2 7 5 16 - 20 13
20. Порденоне Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи Заявка 15 9 2 4 26 - 20 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
5. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче Заявка 14 5 7 2 15 - 11 22
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Фрозиноне Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
10. Комо Заявка 15 4 7 4 20 - 25 19
11. Монца Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
12. Реджина Заявка 14 4 4 6 11 - 19 16
13. Парма Заявка 14 3 7 4 17 - 19 16
14. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана Заявка 14 3 6 5 20 - 26 15
16. Алессандрия Заявка 15 2 3 10 16 - 28 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 15 0 6 9 11 - 29 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 15 0 3 12 13 - 30 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Андреони Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Камбьяги Николо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Порденоне 1:1 Комо онлайн

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