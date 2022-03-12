Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio Guido Teghil
1:0
16' ГолКамбьяги Николо
40' Желтая карточкаАндреони Кристиан
48' Желтая карточкаВокич Деян
59' Желтая карточкаДалле Мура Кристиан
69' Желтая карточкаБертончини Давиде
72' Желтая карточкаЭль-Кауакиби Хамза
75' Желтая карточкаИоанну Николас
76' Вторая желтая карточкаИоанну Николас
1:1
80' ГолГабриеллони Алессандро
90' Желтая карточкаОниша Михаэл
Ход матча
16'
1:0
48'
75'
76'
80'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 16
-
51 Владение мячом, % 49
18
Паза
Симоне
32
Бутич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ониша МихаэлПолузащитник
- Нападающий
-
45 Силла ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
История личных встреч
Порденоне
Комо
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камбьяги Николо
|4
|0.14
|Бутич Карло
|4 (2)
|0.14
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.07
|Кампорезе Микеле
|2
|0.07
|Цаджу Франк
|2 (1)
|0.07
|Фаласко Никола
|1
|0.03
|Пинато Марко
|1
|0.03
|Цаммарини Роберто
|1
|0.03
|Барисон Альберто
|1
|0.03
|Маньино Лука
|1
|0.03
|Купиш Томаш
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|8 (5)
|0.28
|Ла Гумина Антонино
|6 (1)
|0.21
|Глиоцци Этторе
|5 (2)
|0.17
|Беллемо Алессандро
|4
|0.14
|Габриеллони Алессандро
|4
|0.14
|Виньяли Лука
|3
|0.1
|Арригони Томмазо
|1
|0.03
|Иовин Алессио
|1
|0.03
|Париджини Витторио
|1
|0.03
|Иоанну Николас
|1
|0.03
|Солини Маттео
|1
|0.03
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Карточки
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Кауакиби Хамза
|8
|1
|Фаласко Никола
|7
|1
|Барисон Альберто
|5
|1
|Пинато Марко
|6
|0
|Цаммарини Роберто
|5
|0
|Ловиза Алессандро
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|1
|Паза Симоне
|3
|1
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Саббионе Алессио
|3
|0
|Вокич Деян
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Торрази Эмануэле
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Ди Серио Джузеппе
|3
|0
|Менса Дэвис
|1
|1
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Канделлоне Леонардо
|2
|0
|Андреони Кристиан
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Далле Мура Кристиан
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Стефани Мирко
|1
|0
|Гавацци Давиде
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
|Ониша Михаэл
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Париджини Витторио
|7
|1
|Арригони Томмазо
|7
|0
|Скалья Филиппо
|7
|0
|Беллемо Алессандро
|6
|0
|Иоанну Николас
|4
|1
|Виньяли Лука
|4
|1
|Черри Альберто
|3
|1
|Солини Маттео
|3
|1
|Бертончини Давиде
|4
|0
|Кабаши Элвис
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
21
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
1
8%
3
14%
1-15
3
25%
2
10%
16-30
3
25%
3
14%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
2
17%
6
29%
76-90
Пропущено
26
24
15 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
12%
4
17%
1-15
8
31%
5
21%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
1
4%
3
13%
46-60
4
15%
3
13%
61-75
6
23%
5
21%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
2
25%
6
38%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Пропущено
28
13
8 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
4
14%
2
15%
1-15
2
7%
2
15%
16-30
2
7%
3
23%
31-45
4
14%
1
8%
46-60
10
36%
3
23%
61-75
6
21%
2
15%
76-90
Забито
20
37
10 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 16
13 Не забивали 6
3
15%
9
24%
1-15
4
20%
5
14%
16-30
3
15%
4
11%
31-45
3
15%
7
19%
46-60
2
10%
4
11%
61-75
5
25%
8
22%
76-90
Пропущено
54
37
23 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 24
7
13%
6
16%
1-15
10
19%
7
19%
16-30
6
11%
7
19%
31-45
5
9%
4
11%
46-60
14
26%
6
16%
61-75
12
22%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Порденоне - Пиза 0:1 Тернана - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4
Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1
Комо
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0
Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|29
|14
|12
|3
|47 - 25
|54
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|43 - 25
|53
|3.
|Пиза
|Заявка
|28
|14
|10
|4
|36 - 22
|52
|4.
|Брешия
|Заявка
|29
|14
|10
|5
|44 - 29
|52
|5.
|Монца
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|47 - 30
|51
|6.
|Беневенто
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|45 - 25
|50
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|29
|12
|12
|5
|45 - 29
|48
|8.
|Асколи
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|41 - 37
|46
|9.
|Перуджа
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|32 - 25
|45
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|33 - 29
|43
|11.
|Реджина
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|27 - 36
|39
|12.
|Комо
|Заявка
|29
|8
|13
|8
|35 - 39
|37
|13.
|Тернана
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|41 - 45
|37
|14.
|Парма
|Заявка
|29
|7
|14
|8
|36 - 33
|35
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|34 - 43
|31
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|28 - 45
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|24 - 44
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|29 - 51
|21
|19.
|Кротоне
|Заявка
|29
|2
|10
|17
|29 - 50
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|20 - 54
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 13
|33
|2.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 13
|29
|4.
|Беневенто
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|6.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 11
|27
|7.
|Реджина
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 17
|23
|8.
|Тернана
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|21 - 19
|22
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 14
|21
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|11.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 14
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|13.
|Перуджа
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|14.
|Асколи
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|24 - 23
|15
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 21
|13
|19.
|Кротоне
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 20
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 20
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 11
|22
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|10.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 25
|19
|11.
|Монца
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 19
|16
|13.
|Парма
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 19
|16
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 26
|15
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 28
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|11 - 29
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|13 - 30
|3