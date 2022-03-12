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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Тернана
1:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Козенца
0'
1:0
27' Гол
Куцупиас Илиас
28'

Ход матча

27'
Куцупиас Илиас
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Козенца
1.74
3.54
5.39
Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
26
Богдан
Лука
15
Соренсен
Фредерик
3
Челли
Алессандро
III
25
Дефенди
Марино
80
Куцупиас
Илиас
8
Пройетти
Маттиа
5
Палумбо
Антонио
87
Мартелла
Бруно
21
Партипило
Антони
99
Доннарумма
Альфредо
26
Вигорито
Мауро
55
Христов
Андреа
15
Вяйсянен
Саули
5
Риджионе
Микеле
92
Шитум
Марио
36
Конголо
Родни
19
Пальмьеро
Лука
6
Бултам
Реда
18
Си
Санаси
95
Лора
Гаэтан
10
Касо
Джузеппе
Тернана
3-5-2
Козенца
3-5-2

История личных встреч

Тернана
Козенца

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
3:1
СCB
1:1
СCB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннарумма Альфредо 9 (1) 0.31
Фалетти Сесар 8 0.28
Партипило Антони 6 0.21
Петтинари Стефано 5 0.17
Маццокки Симоне 3 0.1
Соренсен Фредерик 2 0.07
Палумбо Антонио 2 0.07
Дефенди Марино 1 0.03
Мартелла Бруно 1 0.03
Капоне Кристиан 1 0.03
Перальта Диего 1 0.03
Пройетти Маттиа 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Агацци Давиде 0 0
Богдан Лука 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 5 (1) 0.18
Касо Джузеппе 4 0.14
Шитум Марио 2 0.07
Карраро Марко 2 0.07
Миллико Винченцо 2 0.07
Кампорезе Микеле 2 0.07
Льотти Даниэле 1 0.04
Риджионе Микеле 1 0.04
Тиритиельо Андреа 1 0.04
Лора Гаэтан 1 0.04
Ларривей Хоакин 1 (1) 0.04
Пальмьеро Лука 0 0
Корси Анджело 0 0
Христов Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Флоренци Альдо 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соренсен Фредерик 9 0
Пройетти Маттиа 5 2
Агацци Давиде 4 1
Пагера Фабрицио 5 0
Гирингелли Лука 5 0
Палумбо Антонио 5 0
Партипило Антони 5 0
Диаките Салим 3 1
Петтинари Стефано 4 0
Капуано Марко 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Бобен Матия 3 0
Куцупиас Илиас 3 0
Яннарилли Энтони 2 0
Мартелла Бруно 2 0
Сальцано Аньелло 2 0
Дефенди Марино 1 0
Фурлан Федерико 1 0
Богдан Лука 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Капоне Кристиан 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальмьеро Лука 4 1
Риджионе Микеле 4 0
Тиритиельо Андреа 4 0
Карраро Марко 4 0
Миллико Винченцо 4 0
Касо Джузеппе 4 0
Вяйсянен Саули 3 0
Си Санаси 3 0
Биттанте Лука 1 1
Ндой Эмануэле 1 1
Кампорезе Микеле 2 0
Шитум Марио 2 0
Джербо Альберто 2 0
Бултам Реда 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Вентури Майкл 2 0
Флоренци Альдо 2 0
Вока Идриз 0 1
Ларривей Хоакин 1 0
Андерсон Джаван 1 0
Корси Анджело 1 0
Матосевич Кристьян 1 0
Христов Андреа 1 0
Гори Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
11
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
2
18%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
6
30%
6
55%
61-75
3
15%
2
18%
76-90

Пропущено

18
27
11 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
1
6%
5
19%
1-15
6
33%
3
11%
16-30
4
22%
4
15%
31-45
3
17%
6
22%
46-60
1
6%
2
7%
61-75
3
17%
7
26%
76-90

Забито

22
11
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
8
36%
3
27%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
6
27%
1
9%
46-60
3
14%
3
27%
61-75
2
9%
3
27%
76-90

Пропущено

24
17
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
5
21%
3
18%
1-15
5
21%
2
12%
16-30
5
21%
2
12%
31-45
1
4%
6
35%
46-60
5
21%
2
12%
61-75
3
13%
2
12%
76-90

Забито

42
22
19 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 6
5 Не забивали 11
10
24%
3
14%
1-15
5
12%
3
14%
16-30
4
10%
1
5%
31-45
9
21%
1
5%
46-60
9
21%
9
41%
61-75
5
12%
5
23%
76-90

Пропущено

42
44
26 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 23
6
14%
8
18%
1-15
11
26%
5
11%
16-30
9
21%
6
14%
31-45
4
10%
12
27%
46-60
6
14%
4
9%
61-75
6
14%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1
Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1
Козенца
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1
Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:0 Заявка 29 15 11 3 47 - 24 56
2. Кремонезе Заявка 28 15 8 5 43 - 25 53
3. Пиза Заявка 28 14 10 4 36 - 22 52
4. Брешия 0:1 Заявка 29 14 9 6 43 - 29 51
5. Монца Заявка 28 13 9 6 43 - 30 48
6. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
7. Фрозиноне Заявка 28 11 12 5 42 - 29 45
8. Читтаделла Заявка 29 11 10 8 33 - 29 43
9. Асколи Заявка 28 12 7 9 39 - 36 43
10. Перуджа 0:0 Заявка 29 10 13 6 31 - 25 43
11. Реджина 0:0 Заявка 29 11 7 11 27 - 35 40
12. Тернана 1:0 Заявка 29 10 7 12 40 - 45 37
13. Комо Заявка 28 8 12 8 34 - 38 36
14. Парма Заявка 29 7 14 8 36 - 33 35
15. СПАЛ 2013 Заявка 28 7 10 11 33 - 41 31
16. Алессандрия Заявка 28 6 7 15 28 - 42 25
17. Козенца 0:1 Заявка 28 5 8 15 24 - 43 23
18. Виченца Виртус Заявка 28 5 6 17 29 - 47 21
19. Кротоне Заявка 28 2 10 16 28 - 47 16
20. Порденоне Заявка 28 2 6 20 19 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:0 Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
2. Монца Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
3. Кремонезе Заявка 14 8 5 1 24 - 13 29
4. Пиза Заявка 14 7 6 1 18 - 11 27
5. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
6. Фрозиноне Заявка 14 6 6 2 22 - 12 24
7. Реджина 0:0 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
8. Тернана 1:0 Заявка 15 7 1 7 20 - 19 22
9. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 19 - 14 21
10. Брешия 0:1 Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
11. Парма Заявка 15 4 7 4 19 - 14 19
12. Комо Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13. Перуджа 0:0 Заявка 14 4 6 4 14 - 12 18
14. Асколи Заявка 14 4 5 5 15 - 17 17
15. Козенца 0:1 Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 Заявка 14 3 6 5 23 - 21 15
18. Виченца Виртус Заявка 14 3 4 7 16 - 21 13
19. Кротоне Заявка 14 2 7 5 16 - 20 13
20. Порденоне Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:1 Заявка 15 9 3 3 22 - 12 30
2. Асколи Заявка 14 8 2 4 24 - 19 26
3. Перуджа 0:0 Заявка 15 6 7 2 17 - 13 25
4. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
5. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче 1:0 Заявка 14 5 7 2 15 - 11 22
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Фрозиноне Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
10. Монца Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
11. Комо Заявка 14 4 6 4 19 - 24 18
12. Реджина 0:0 Заявка 14 4 4 6 11 - 19 16
13. Парма Заявка 14 3 7 4 17 - 19 16
14. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана 1:0 Заявка 14 3 6 5 20 - 26 15
16. Алессандрия Заявка 14 2 3 9 16 - 25 9
17. Виченца Виртус Заявка 14 2 2 10 13 - 26 8
18. Козенца 0:1 Заявка 15 0 6 9 11 - 28 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 14 0 3 11 12 - 27 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Куцупиас Илиас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Козенца
1.74
3.54
5.39
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тернана 1:0 Козенца онлайн

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