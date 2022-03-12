Италия: Серия B 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Либеро Либерати
1:0
27' ГолКуцупиас Илиас
32' Красная карточкаДефенди Марино
34' Желтая карточкаКасо Джузеппе
2:0
41' ГолДоннарумма Альфредо
45' Желтая карточкаБултам Реда
46' Желтая карточкаПройетти Маттиа
49' Желтая карточкаСи Санаси
63' Желтая карточкаАгацци Давиде
Ход матча
27'
32'
34'
41'
45'
46'
49'
63'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
34 Владение мячом, % 66
26
Богдан
Лука
92
Шитум
Марио
18
Си
Санаси
95
Лора
Гаэтан
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Си СанасиПолузащитник
-
95 Лора ГаэтанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Тернана
Козенца
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннарумма Альфредо
|10 (1)
|0.34
|Фалетти Сесар
|8
|0.28
|Партипило Антони
|6
|0.21
|Петтинари Стефано
|5
|0.17
|Маццокки Симоне
|3
|0.1
|Палумбо Антонио
|2
|0.07
|Соренсен Фредерик
|2
|0.07
|Дефенди Марино
|1
|0.03
|Мартелла Бруно
|1
|0.03
|Капоне Кристиан
|1
|0.03
|Перальта Диего
|1
|0.03
|Куцупиас Илиас
|1
|0.03
|Пройетти Маттиа
|0
|0
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
|Агацци Давиде
|0
|0
|Богдан Лука
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.18
|Касо Джузеппе
|4
|0.14
|Шитум Марио
|2
|0.07
|Карраро Марко
|2
|0.07
|Миллико Винченцо
|2
|0.07
|Кампорезе Микеле
|2
|0.07
|Льотти Даниэле
|1
|0.04
|Риджионе Микеле
|1
|0.04
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.04
|Лора Гаэтан
|1
|0.04
|Ларривей Хоакин
|1 (1)
|0.04
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|Корси Анджело
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Флоренци Альдо
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пройетти Маттиа
|6
|2
|Соренсен Фредерик
|9
|0
|Агацци Давиде
|5
|1
|Пагера Фабрицио
|5
|0
|Гирингелли Лука
|5
|0
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Партипило Антони
|5
|0
|Диаките Салим
|3
|1
|Петтинари Стефано
|4
|0
|Капуано Марко
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Куцупиас Илиас
|3
|0
|Дефенди Марино
|1
|1
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Мартелла Бруно
|2
|0
|Сальцано Аньелло
|2
|0
|Фурлан Федерико
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Челли Алессандро III
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальмьеро Лука
|4
|1
|Касо Джузеппе
|5
|0
|Риджионе Микеле
|4
|0
|Тиритиельо Андреа
|4
|0
|Карраро Марко
|4
|0
|Миллико Винченцо
|4
|0
|Си Санаси
|4
|0
|Вяйсянен Саули
|3
|0
|Бултам Реда
|3
|0
|Биттанте Лука
|1
|1
|Ндой Эмануэле
|1
|1
|Кампорезе Микеле
|2
|0
|Шитум Марио
|2
|0
|Джербо Альберто
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Вентури Майкл
|2
|0
|Флоренци Альдо
|2
|0
|Вока Идриз
|0
|1
|Ларривей Хоакин
|1
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Матосевич Кристьян
|1
|0
|Христов Андреа
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
11
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
17 Не забивали 19
2
9%
0
0%
1-15
5
23%
2
18%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
6
27%
6
55%
61-75
3
14%
2
18%
76-90
Пропущено
18
29
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
1
6%
5
17%
1-15
6
33%
4
14%
16-30
4
22%
5
17%
31-45
3
17%
6
21%
46-60
1
6%
2
7%
61-75
3
17%
7
24%
76-90
Забито
22
11
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
8
36%
3
27%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
6
27%
1
9%
46-60
3
14%
3
27%
61-75
2
9%
3
27%
76-90
Пропущено
24
17
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
5
21%
3
18%
1-15
5
21%
2
12%
16-30
5
21%
2
12%
31-45
1
4%
6
35%
46-60
5
21%
2
12%
61-75
3
13%
2
12%
76-90
Забито
44
22
21 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 6
5 Не забивали 12
10
23%
3
14%
1-15
6
14%
3
14%
16-30
5
11%
1
5%
31-45
9
20%
1
5%
46-60
9
20%
9
41%
61-75
5
11%
5
23%
76-90
Пропущено
42
46
26 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 24
6
14%
8
17%
1-15
11
26%
6
13%
16-30
9
21%
7
15%
31-45
4
10%
12
26%
46-60
6
14%
4
9%
61-75
6
14%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1
Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1
Козенца
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1
Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|29
|14
|12
|3
|47 - 25
|54
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|43 - 25
|53
|3.
|Пиза
|Заявка
|28
|14
|10
|4
|36 - 22
|52
|4.
|Брешия
|Заявка
|29
|14
|10
|5
|44 - 29
|52
|5.
|Монца
|1:0 Заявка
|29
|14
|9
|6
|44 - 30
|51
|6.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|28
|14
|8
|6
|44 - 25
|50
|7.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|29
|12
|12
|5
|43 - 29
|48
|8.
|Перуджа
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|32 - 25
|45
|9.
|Асколи
|1:1 Заявка
|29
|12
|8
|9
|40 - 37
|44
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|33 - 29
|43
|11.
|Реджина
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|27 - 36
|39
|12.
|Тернана
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|41 - 45
|37
|13.
|Комо
|0:1 Заявка
|29
|8
|12
|9
|34 - 39
|36
|14.
|Парма
|Заявка
|29
|7
|14
|8
|36 - 33
|35
|15.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|29
|7
|11
|11
|34 - 42
|32
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|29
|6
|7
|16
|28 - 43
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|24 - 44
|23
|18.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|29
|5
|6
|18
|29 - 48
|21
|19.
|Кротоне
|1:2 Заявка
|29
|2
|10
|17
|29 - 49
|16
|20.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|29
|3
|6
|20
|20 - 53
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|1:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|2.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 13
|29
|4.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|5.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 12
|27
|6.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 11
|27
|7.
|Реджина
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 17
|23
|8.
|Тернана
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|21 - 19
|22
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 14
|21
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|11.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 14
|19
|12.
|Комо
|0:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|13.
|Перуджа
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|14.
|Асколи
|1:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|15
|3
|7
|5
|24 - 22
|16
|18.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 21
|13
|19.
|Кротоне
|1:2 Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 20
|13
|20.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|1:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 20
|27
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|6.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 11
|22
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|10.
|Монца
|1:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Комо
|0:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 25
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 19
|16
|13.
|Парма
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 19
|16
|14.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 26
|15
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 26
|9
|17.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 27
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|11 - 29
|6
|19.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|1:2 Заявка
|15
|0
|3
|12
|13 - 29
|3