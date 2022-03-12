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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Тернана
2:0
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
1:0
27' Гол
Куцупиас Илиас
32' Красная карточка
Дефенди Марино
34' Желтая карточка
Касо Джузеппе
2:0
41' Гол
Доннарумма Альфредо
45' Желтая карточка
Бултам Реда
46' Желтая карточка
Пройетти Маттиа
49' Желтая карточка
Си Санаси
63' Желтая карточка
Агацци Давиде
90'+6
1
Яннарилли
Энтони
26
Богдан
Лука
15
Соренсен
Фредерик
3
Челли
Алессандро
III
25
Дефенди
Марино
80
Куцупиас
Илиас
8
Пройетти
Маттиа
5
Палумбо
Антонио
87
Мартелла
Бруно
21
Партипило
Антони
99
Доннарумма
Альфредо
26
Вигорито
Мауро
55
Христов
Андреа
15
Вяйсянен
Саули
5
Риджионе
Микеле
92
Шитум
Марио
36
Конголо
Родни
19
Пальмьеро
Лука
6
Бултам
Реда
18
Си
Санаси
95
Лора
Гаэтан
10
Касо
Джузеппе
Тернана
3-5-2
Козенца
3-5-2

История личных встреч

Тернана
Козенца

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
3:1
СCB
1:1
СCB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннарумма Альфредо 10 (1) 0.34
Фалетти Сесар 8 0.28
Партипило Антони 6 0.21
Петтинари Стефано 5 0.17
Маццокки Симоне 3 0.1
Палумбо Антонио 2 0.07
Соренсен Фредерик 2 0.07
Дефенди Марино 1 0.03
Мартелла Бруно 1 0.03
Капоне Кристиан 1 0.03
Перальта Диего 1 0.03
Куцупиас Илиас 1 0.03
Пройетти Маттиа 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Агацци Давиде 0 0
Богдан Лука 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 5 (1) 0.18
Касо Джузеппе 4 0.14
Шитум Марио 2 0.07
Карраро Марко 2 0.07
Миллико Винченцо 2 0.07
Кампорезе Микеле 2 0.07
Льотти Даниэле 1 0.04
Риджионе Микеле 1 0.04
Тиритиельо Андреа 1 0.04
Лора Гаэтан 1 0.04
Ларривей Хоакин 1 (1) 0.04
Пальмьеро Лука 0 0
Корси Анджело 0 0
Христов Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Флоренци Альдо 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пройетти Маттиа 6 2
Соренсен Фредерик 9 0
Агацци Давиде 5 1
Пагера Фабрицио 5 0
Гирингелли Лука 5 0
Палумбо Антонио 5 0
Партипило Антони 5 0
Диаките Салим 3 1
Петтинари Стефано 4 0
Капуано Марко 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Бобен Матия 3 0
Куцупиас Илиас 3 0
Дефенди Марино 1 1
Яннарилли Энтони 2 0
Мартелла Бруно 2 0
Сальцано Аньелло 2 0
Фурлан Федерико 1 0
Богдан Лука 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Капоне Кристиан 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальмьеро Лука 4 1
Касо Джузеппе 5 0
Риджионе Микеле 4 0
Тиритиельо Андреа 4 0
Карраро Марко 4 0
Миллико Винченцо 4 0
Си Санаси 4 0
Вяйсянен Саули 3 0
Бултам Реда 3 0
Биттанте Лука 1 1
Ндой Эмануэле 1 1
Кампорезе Микеле 2 0
Шитум Марио 2 0
Джербо Альберто 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Вентури Майкл 2 0
Флоренци Альдо 2 0
Вока Идриз 0 1
Ларривей Хоакин 1 0
Андерсон Джаван 1 0
Корси Анджело 1 0
Матосевич Кристьян 1 0
Христов Андреа 1 0
Гори Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
11
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
17 Не забивали 19
2
9%
0
0%
1-15
5
23%
2
18%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
6
27%
6
55%
61-75
3
14%
2
18%
76-90

Пропущено

18
29
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
1
6%
5
17%
1-15
6
33%
4
14%
16-30
4
22%
5
17%
31-45
3
17%
6
21%
46-60
1
6%
2
7%
61-75
3
17%
7
24%
76-90

Забито

22
11
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
8
36%
3
27%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
6
27%
1
9%
46-60
3
14%
3
27%
61-75
2
9%
3
27%
76-90

Пропущено

24
17
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
5
21%
3
18%
1-15
5
21%
2
12%
16-30
5
21%
2
12%
31-45
1
4%
6
35%
46-60
5
21%
2
12%
61-75
3
13%
2
12%
76-90

Забито

44
22
21 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 6
5 Не забивали 12
10
23%
3
14%
1-15
6
14%
3
14%
16-30
5
11%
1
5%
31-45
9
20%
1
5%
46-60
9
20%
9
41%
61-75
5
11%
5
23%
76-90

Пропущено

42
46
26 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 24
6
14%
8
17%
1-15
11
26%
6
13%
16-30
9
21%
7
15%
31-45
4
10%
12
26%
46-60
6
14%
4
9%
61-75
6
14%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1
Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1
Козенца
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1
Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 29 14 12 3 47 - 25 54
2. Кремонезе Заявка 28 15 8 5 43 - 25 53
3. Пиза Заявка 28 14 10 4 36 - 22 52
4. Брешия Заявка 29 14 10 5 44 - 29 52
5. Монца 1:0 Заявка 29 14 9 6 44 - 30 51
6. Беневенто 2:1 Заявка 28 14 8 6 44 - 25 50
7. Фрозиноне 1:0 Заявка 29 12 12 5 43 - 29 48
8. Перуджа Заявка 29 11 12 6 32 - 25 45
9. Асколи 1:1 Заявка 29 12 8 9 40 - 37 44
10. Читтаделла Заявка 29 11 10 8 33 - 29 43
11. Реджина Заявка 29 11 6 12 27 - 36 39
12. Тернана Заявка 29 10 7 12 41 - 45 37
13. Комо 0:1 Заявка 29 8 12 9 34 - 39 36
14. Парма Заявка 29 7 14 8 36 - 33 35
15. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 29 7 11 11 34 - 42 32
16. Алессандрия 0:1 Заявка 29 6 7 16 28 - 43 25
17. Козенца Заявка 28 5 8 15 24 - 44 23
18. Виченца Виртус 0:1 Заявка 29 5 6 18 29 - 48 21
19. Кротоне 1:2 Заявка 29 2 10 17 29 - 49 16
20. Порденоне 1:0 Заявка 29 3 6 20 20 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 1:0 Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
2. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
3. Кремонезе Заявка 14 8 5 1 24 - 13 29
4. Беневенто 2:1 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
5. Фрозиноне 1:0 Заявка 15 7 6 2 23 - 12 27
6. Пиза Заявка 14 7 6 1 18 - 11 27
7. Реджина Заявка 15 7 2 6 16 - 17 23
8. Тернана Заявка 15 7 1 7 21 - 19 22
9. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 19 - 14 21
10. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
11. Парма Заявка 15 4 7 4 19 - 14 19
12. Комо 0:1 Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13. Перуджа Заявка 14 4 6 4 14 - 12 18
14. Асколи 1:1 Заявка 14 4 5 5 15 - 17 17
15. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
16. Алессандрия 0:1 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 15 3 7 5 24 - 22 16
18. Виченца Виртус 0:1 Заявка 14 3 4 7 16 - 21 13
19. Кротоне 1:2 Заявка 14 2 7 5 16 - 20 13
20. Порденоне 1:0 Заявка 15 2 4 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи 1:1 Заявка 15 8 3 4 25 - 20 27
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
5. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
6. Беневенто 2:1 Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче Заявка 14 5 7 2 15 - 11 22
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Фрозиноне 1:0 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
10. Монца 1:0 Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
11. Комо 0:1 Заявка 15 4 6 5 19 - 25 18
12. Реджина Заявка 14 4 4 6 11 - 19 16
13. Парма Заявка 14 3 7 4 17 - 19 16
14. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана Заявка 14 3 6 5 20 - 26 15
16. Алессандрия 0:1 Заявка 15 2 3 10 16 - 26 9
17. Виченца Виртус 0:1 Заявка 15 2 2 11 13 - 27 8
18. Козенца Заявка 15 0 6 9 11 - 29 6
19. Порденоне 1:0 Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне 1:2 Заявка 15 0 3 12 13 - 29 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Бултам Реда получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Касо Джузеппе получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    УДАЛЕНИЕ! - Дефенди Марино увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Куцупиас Илиас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тернана 2:0 Козенца онлайн

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