Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Виа дель Маре
7' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
11' Желтая карточкаБаррека Антонио
1:0
20' ГолСтрефецца Габриэль
Ход матча
11'
20'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
59 Владение мячом, % 41
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Самоя ЯсперВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Паяч МаркоПолузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Баич РиадНападающий
-
20 Айе ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Лечче
Брешия
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|17 (6)
|0.59
|Стрефецца Габриэль
|10
|0.34
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.14
|Гарджуло Марио
|3
|0.1
|Майер Жан
|2
|0.07
|Родригес Пабло
|2
|0.07
|Листковски Марчин
|2
|0.07
|Туиа Алессандро
|1
|0.03
|Дермаку Кастриот
|1
|0.03
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.03
|Галло Антонино
|1
|0.03
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Рагуза Антонио
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласио Родриго
|6
|0.21
|Морео Стефано
|6
|0.21
|Трамони Маттео
|5 (1)
|0.17
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.14
|Баич Риад
|3 (1)
|0.1
|Ягелло Филип
|3
|0.1
|Кистана Андреа
|3
|0.1
|Айе Флориан
|3
|0.1
|Лерис Мехди
|2
|0.07
|Бизоли Димитри
|2
|0.07
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.07
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.03
|Бьянки Флавио
|1
|0.03
|Чансельор Джон
|1
|0.03
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|6
|0
|Туиа Алессандро
|5
|0
|Лучиони Фабио
|5
|0
|Ди Мариано Франческо
|5
|0
|Гарджуло Марио
|5
|0
|Стрефецца Габриэль
|5
|0
|Майер Жан
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Родригес Пабло
|3
|0
|Калабрези Артуро
|3
|0
|Дермаку Кастриот
|3
|0
|Листковски Марчин
|3
|0
|Рагуза Антонио
|2
|0
|Баррека Антонио
|2
|0
|Блен Алексис
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Де Лои Томми
|7
|0
|Паяч Марко
|6
|0
|Кистана Андреа
|5
|0
|Лерис Мехди
|4
|0
|Чансельор Джон
|3
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Трамони Маттео
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Проя Федерико
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
22
20 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
4
13%
2
9%
1-15
5
17%
5
23%
16-30
11
37%
4
18%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
2
7%
4
18%
61-75
4
13%
4
18%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
29%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
2
14%
2
18%
76-90
Забито
15
21
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
4
27%
2
10%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
5
33%
9
43%
76-90
Пропущено
11
17
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
9%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
4
36%
3
18%
46-60
3
27%
4
24%
61-75
1
9%
5
29%
29%
76-90
Забито
45
43
27 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
8
18%
4
9%
1-15
8
18%
6
14%
16-30
11
24%
8
19%
31-45
6
13%
5
12%
46-60
3
7%
7
16%
61-75
9
20%
13
30%
76-90
Пропущено
25
28
8 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
5
20%
3
11%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
3
12%
5
18%
31-45
7
28%
3
11%
46-60
7
28%
5
18%
61-75
3
12%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Перуджа - Лечче 1:1 Лечче - Перджолеттезе 3:0 Лечче - Асколи 3:1 Монца - Лечче 0:1
Ренате - Лечче 2:3 Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0 Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1 Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2 Лечче - Триестина 2:0 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Лечче - Кремонезе 2:1 ФералпиСало - Лечче 1:0
Брешия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0
Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|1:0 Заявка
|29
|15
|11
|3
|47 - 24
|56
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|43 - 25
|53
|3.
|Пиза
|Заявка
|28
|14
|10
|4
|36 - 22
|52
|4.
|Брешия
|0:1 Заявка
|29
|14
|9
|6
|43 - 29
|51
|5.
|Монца
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|43 - 30
|48
|6.
|Беневенто
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 24
|47
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|28
|11
|12
|5
|42 - 29
|45
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|33 - 29
|43
|9.
|Асколи
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|39 - 36
|43
|10.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|29
|10
|13
|6
|31 - 25
|43
|11.
|Реджина
|0:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|27 - 35
|40
|12.
|Тернана
|1:0 Заявка
|29
|10
|7
|12
|40 - 45
|37
|13.
|Комо
|Заявка
|28
|8
|12
|8
|34 - 38
|36
|14.
|Парма
|Заявка
|29
|7
|14
|8
|36 - 33
|35
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|33 - 41
|31
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|28 - 42
|25
|17.
|Козенца
|0:1 Заявка
|28
|5
|8
|15
|24 - 43
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|29 - 47
|21
|19.
|Кротоне
|Заявка
|28
|2
|10
|16
|28 - 47
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|28
|2
|6
|20
|19 - 53
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|1:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 13
|34
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 13
|29
|4.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 11
|27
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|22 - 12
|24
|7.
|Реджина
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|8.
|Тернана
|1:0 Заявка
|15
|7
|1
|7
|20 - 19
|22
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 14
|21
|10.
|Брешия
|0:1 Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|11.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 14
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|13.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|14.
|Асколи
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|15.
|Козенца
|0:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 21
|15
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 21
|13
|19.
|Кротоне
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 20
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 12
|30
|2.
|Асколи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|24 - 19
|26
|3.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|17 - 13
|25
|4.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|1:0 Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 11
|22
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|10.
|Монца
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 24
|18
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 19
|16
|13.
|Парма
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 19
|16
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|1:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 26
|15
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 25
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 26
|8
|18.
|Козенца
|0:1 Заявка
|15
|0
|6
|9
|11 - 28
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 27
|3