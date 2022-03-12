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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Лечче
1:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Брешия
0'
7' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
11' Желтая карточка
Баррека Антонио
1:0
20' Гол
Стрефецца Габриэль
27'

Ход матча

7'
 
Ван Де Лои Томми
11'
Баррека Антонио
 
20'
Стрефецца Габриэль
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Брешия
2.17
3.30
3.67
Все Коэффициенты
22
Плиццари
Алессандро
33
Калабрези
Артуро
5
Лучиони
Фабио
44
Дермаку
Кастриот
30
Баррека
Антонио
42
Юлманд
Мортен
27
Стрефецца
Габриэль
14
Хельгасон
Торир
23
Бьёркенгрен
Йон
99
Родригес
Пабло
9
Кода
Массимо
1
Йоронен
Йессе
3
Сабелли
Стефано
15
Кистана
Андреа
6
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
29
Паяч
Марко
37
Лерис
Мехди
27
Трамони
Маттео
9
Морео
Стефано
Лечче
4-1-4-1
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

Лечче
Брешия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

СB
1:1
СB
2:2
СB
3:0
СA
3:1
СA
3:0
СB
1:0
СB
2:1
СA
2:2
СA
2:1
СB
2:2
СB
1:0
СB
0:0
СB
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 17 (6) 0.59
Стрефецца Габриэль 10 0.34
Ди Мариано Франческо 4 0.14
Гарджуло Марио 3 0.1
Майер Жан 2 0.07
Родригес Пабло 2 0.07
Листковски Марчин 2 0.07
Туиа Алессандро 1 0.03
Дермаку Кастриот 1 0.03
Бьёркенгрен Йон 1 0.03
Галло Антонино 1 0.03
Калабрези Артуро 0 0
Баррека Антонио 0 0
Юлманд Мортен 0 0
Рагуза Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Гендрей Валентин 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласио Родриго 6 0.21
Морео Стефано 6 0.21
Трамони Маттео 5 (1) 0.17
Бертаньоли Массимо 4 0.14
Баич Риад 3 (1) 0.1
Ягелло Филип 3 0.1
Кистана Андреа 3 0.1
Айе Флориан 3 0.1
Лерис Мехди 2 0.07
Бизоли Димитри 2 0.07
Ван Де Лои Томми 2 0.07
Паяч Марко 1 (1) 0.03
Бьянки Флавио 1 0.03
Чансельор Джон 1 0.03
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 6 0
Туиа Алессандро 5 0
Лучиони Фабио 5 0
Ди Мариано Франческо 5 0
Гарджуло Марио 5 0
Стрефецца Габриэль 5 0
Майер Жан 4 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Родригес Пабло 3 0
Калабрези Артуро 3 0
Дермаку Кастриот 3 0
Листковски Марчин 3 0
Рагуза Антонио 2 0
Баррека Антонио 2 0
Блен Алексис 2 0
Галло Антонино 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Кода Массимо 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Гендрей Валентин 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Лои Томми 7 0
Паяч Марко 6 0
Кистана Андреа 5 0
Лерис Мехди 4 0
Чансельор Джон 3 0
Бизоли Димитри 3 0
Морео Стефано 3 0
Матею Алеш 3 0
Трамони Маттео 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Шпалек Николас 2 0
Баич Риад 2 0
Проя Федерико 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Сабелли Стефано 1 0
Ягелло Филип 1 0
Уар Матье 1 0
Папетти Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
22
20 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
4
13%
2
9%
1-15
5
17%
5
23%
16-30
11
37%
4
18%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
2
7%
4
18%
61-75
4
13%
4
18%
76-90

Пропущено

14
11
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
29%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
2
14%
2
18%
76-90

Забито

15
21
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
4
27%
2
10%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
5
33%
9
43%
76-90

Пропущено

11
17
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
9%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
4
36%
3
18%
46-60
3
27%
4
24%
61-75
1
9%
5
29%
29%
76-90

Забито

45
43
27 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
8
18%
4
9%
1-15
8
18%
6
14%
16-30
11
24%
8
19%
31-45
6
13%
5
12%
46-60
3
7%
7
16%
61-75
9
20%
13
30%
76-90

Пропущено

25
28
8 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
5
20%
3
11%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
3
12%
5
18%
31-45
7
28%
3
11%
46-60
7
28%
5
18%
61-75
3
12%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Перуджа - Лечче 1:1 Лечче - Перджолеттезе 3:0 Лечче - Асколи 3:1 Монца - Лечче 0:1
Ренате - Лечче 2:3 Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0 Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1 Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2 Лечче - Триестина 2:0 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Лечче - Кремонезе 2:1 ФералпиСало - Лечче 1:0
Брешия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0
Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:0 Заявка 29 15 11 3 47 - 24 56
2. Кремонезе Заявка 28 15 8 5 43 - 25 53
3. Пиза Заявка 28 14 10 4 36 - 22 52
4. Брешия 0:1 Заявка 29 14 9 6 43 - 29 51
5. Монца Заявка 28 13 9 6 43 - 30 48
6. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
7. Фрозиноне Заявка 28 11 12 5 42 - 29 45
8. Читтаделла Заявка 29 11 10 8 33 - 29 43
9. Асколи Заявка 28 12 7 9 39 - 36 43
10. Перуджа 0:0 Заявка 29 10 13 6 31 - 25 43
11. Реджина 0:0 Заявка 29 11 7 11 27 - 35 40
12. Тернана 1:0 Заявка 29 10 7 12 40 - 45 37
13. Комо Заявка 28 8 12 8 34 - 38 36
14. Парма Заявка 29 7 14 8 36 - 33 35
15. СПАЛ 2013 Заявка 28 7 10 11 33 - 41 31
16. Алессандрия Заявка 28 6 7 15 28 - 42 25
17. Козенца 0:1 Заявка 28 5 8 15 24 - 43 23
18. Виченца Виртус Заявка 28 5 6 17 29 - 47 21
19. Кротоне Заявка 28 2 10 16 28 - 47 16
20. Порденоне Заявка 28 2 6 20 19 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:0 Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
2. Монца Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
3. Кремонезе Заявка 14 8 5 1 24 - 13 29
4. Пиза Заявка 14 7 6 1 18 - 11 27
5. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
6. Фрозиноне Заявка 14 6 6 2 22 - 12 24
7. Реджина 0:0 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
8. Тернана 1:0 Заявка 15 7 1 7 20 - 19 22
9. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 19 - 14 21
10. Брешия 0:1 Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
11. Парма Заявка 15 4 7 4 19 - 14 19
12. Комо Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13. Перуджа 0:0 Заявка 14 4 6 4 14 - 12 18
14. Асколи Заявка 14 4 5 5 15 - 17 17
15. Козенца 0:1 Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 Заявка 14 3 6 5 23 - 21 15
18. Виченца Виртус Заявка 14 3 4 7 16 - 21 13
19. Кротоне Заявка 14 2 7 5 16 - 20 13
20. Порденоне Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:1 Заявка 15 9 3 3 22 - 12 30
2. Асколи Заявка 14 8 2 4 24 - 19 26
3. Перуджа 0:0 Заявка 15 6 7 2 17 - 13 25
4. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
5. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче 1:0 Заявка 14 5 7 2 15 - 11 22
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Фрозиноне Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
10. Монца Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
11. Комо Заявка 14 4 6 4 19 - 24 18
12. Реджина 0:0 Заявка 14 4 4 6 11 - 19 16
13. Парма Заявка 14 3 7 4 17 - 19 16
14. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана 1:0 Заявка 14 3 6 5 20 - 26 15
16. Алессандрия Заявка 14 2 3 9 16 - 25 9
17. Виченца Виртус Заявка 14 2 2 10 13 - 26 8
18. Козенца 0:1 Заявка 15 0 6 9 11 - 28 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 14 0 3 11 12 - 27 3
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Брешия
2.17
3.30
3.67
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лечче 1:0 Брешия онлайн

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