Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Второй тайм: 58'
Стадион: Паоло Мацца
0:1
45' ГолКоллоколо Микеле
45' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
45' Желтая карточкаКоллоколо Микеле
1:1
54' ГолМелькьорри Федерико
55' Желтая карточкаКрочата Джованни
Ход матча
45'
0:1
45'
54'
55'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 8
-
44 Владение мячом, % 56
28
Видо
Лука
30
Шарич
Дарио
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
-
11 Илиев АтанасНападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
История личных встреч
СПАЛ 2013
Асколи
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкозу Марко
|6 (1)
|0.21
|Коломбо Лоренцо
|6
|0.21
|Мелькьорри Федерико
|5
|0.17
|Вивиани Федерико
|3
|0.1
|Да Рива Якопо
|2
|0.07
|Росси Джузеппе
|2
|0.07
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.03
|Сек Демба
|1
|0.03
|Капрадосси Элио
|1
|0.03
|Финотто Маттиа
|1
|0.03
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.03
|Мора Лука
|0
|0
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|7 (3)
|0.24
|Бидуи Софьян
|6
|0.21
|Коллоколо Микеле
|3
|0.1
|Майстро Фабио
|3
|0.1
|Шарич Дарио
|3
|0.1
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.1
|Калигара Фабрицио
|2 (2)
|0.07
|Илиев Атанас
|2
|0.07
|Боттегин Эрик
|2
|0.07
|Баскиротто Федерико
|2
|0.07
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|Риччи Федерико
|1
|0.03
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|Фаласко Никола
|1
|0.03
|Цаджу Франк
|1
|0.03
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.03
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Карточки
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Федерико
|6
|1
|Коломбо Лоренцо
|6
|0
|Дикманн Лоренцо
|4
|1
|Селия Раффаэле
|5
|0
|Викари Франческо
|3
|1
|Манкозу Марко
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Мора Лука
|4
|0
|Крочата Джованни
|4
|0
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|Трипальделли Алессандро
|4
|0
|Да Рива Якопо
|4
|0
|Капрадосси Элио
|2
|0
|Пинато Марко
|2
|0
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Педа Патрик
|2
|0
|Росси Джузеппе
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Гейденрейх Давид
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|8
|0
|Шарич Дарио
|6
|1
|Боттегин Эрик
|5
|1
|Эрамо Мирко
|6
|0
|Калигара Фабрицио
|6
|0
|Сальви Алессандро
|4
|1
|Дионизи Федерико
|5
|0
|Коллоколо Микеле
|5
|0
|Бидуи Софьян
|4
|0
|Илиев Атанас
|4
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Беллучи Джузеппе
|3
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Майстро Фабио
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кваранта Данило
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
25
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
9%
4
16%
1-15
6
26%
3
12%
16-30
5
22%
4
16%
31-45
1
4%
5
20%
46-60
4
17%
6
24%
61-75
5
22%
3
12%
76-90
Пропущено
21
18
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
1
6%
1-15
5
24%
5
28%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
4
19%
6
33%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
24%
2
11%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
6
43%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
20
18
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
5%
2
11%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
8
40%
5
28%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
4
20%
5
28%
61-75
3
15%
2
11%
76-90
Забито
33
39
18 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 15
10 Не забивали 6
3
9%
5
13%
1-15
7
21%
9
23%
16-30
8
24%
6
15%
31-45
4
12%
6
15%
46-60
6
18%
8
21%
61-75
5
15%
5
13%
76-90
Пропущено
41
36
21 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 21
2
5%
3
8%
1-15
8
20%
7
19%
16-30
11
27%
8
22%
31-45
5
12%
8
22%
46-60
7
17%
6
17%
61-75
8
20%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ 2013
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1
Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1
Асколи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0
Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|29
|14
|12
|3
|47 - 25
|54
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|43 - 25
|53
|3.
|Пиза
|Заявка
|28
|14
|10
|4
|36 - 22
|52
|4.
|Брешия
|Заявка
|29
|14
|10
|5
|44 - 29
|52
|5.
|Монца
|1:0 Заявка
|29
|14
|9
|6
|44 - 30
|51
|6.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|28
|14
|8
|6
|44 - 25
|50
|7.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|29
|12
|12
|5
|43 - 29
|48
|8.
|Перуджа
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|32 - 25
|45
|9.
|Асколи
|1:1 Заявка
|29
|12
|8
|9
|40 - 37
|44
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|33 - 29
|43
|11.
|Реджина
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|27 - 36
|39
|12.
|Тернана
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|41 - 45
|37
|13.
|Комо
|0:1 Заявка
|29
|8
|12
|9
|34 - 39
|36
|14.
|Парма
|Заявка
|29
|7
|14
|8
|36 - 33
|35
|15.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|29
|7
|11
|11
|34 - 42
|32
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|29
|6
|7
|16
|28 - 43
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|24 - 44
|23
|18.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|29
|5
|6
|18
|29 - 48
|21
|19.
|Кротоне
|1:2 Заявка
|29
|2
|10
|17
|29 - 49
|16
|20.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|29
|3
|6
|20
|20 - 53
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|1:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|2.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 13
|29
|4.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|5.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 12
|27
|6.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 11
|27
|7.
|Реджина
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 17
|23
|8.
|Тернана
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|21 - 19
|22
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 14
|21
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|11.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 14
|19
|12.
|Комо
|0:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|13.
|Перуджа
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|14.
|Асколи
|1:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|15
|3
|7
|5
|24 - 22
|16
|18.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 21
|13
|19.
|Кротоне
|1:2 Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 20
|13
|20.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|1:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 20
|27
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|6.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 11
|22
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|10.
|Монца
|1:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Комо
|0:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 25
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 19
|16
|13.
|Парма
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 19
|16
|14.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 26
|15
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 26
|9
|17.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 27
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|11 - 29
|6
|19.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|1:2 Заявка
|15
|0
|3
|12
|13 - 29
|3