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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Томь
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 104
Томь 80.8% (84)
X 13.5% (14)
КАМАЗ 5.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Томь
Ничья
КАМАЗ
2.40
3.26
3.08
Все Коэффициенты
Новости
Томь
КАМАЗ

История личных встреч

Томь
КАМАЗ

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ФПД
2:1
ФПД
2:0
ФПД
0:1
К
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Томь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ставпец Александр 15 (8) 0.58
Кирсанов Никита 5 0.19
Кудряшов Павел 4 0.15
Корж Константин 4 0.15
Кубышкин Илья 3 0.12
Гордюшенко Астемир 2 0.08
Галаджан Артём 1 0.04
Семейкин Артём 1 0.04
Станисавлевич Александар 1 0.04
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Александр 7 (2) 0.28
Янушковский Роман 6 0.24
Тесленко Егор 5 0.2
Морозов Сергей 2 0.08
Воронин Евгений 2 0.08
Бевеев Мингиян 1 0.04

Карточки

Томь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубышкин Илья 12 0
Почивалин Валерий 8 0
Савиных Данил 4 2
Кудряшов Павел 7 0
Ставпец Александр 6 0
Зуйков Сергей 6 0
Гордюшенко Астемир 6 0
Радостев Семён 5 0
Коробов Никита 3 1
Апшацев Марат 3 1
Корж Константин 4 0
Дмитриев Максим II 4 0
Мамин Артём 2 1
Абрамов Артём 3 0
Семейкин Артём 3 0
Леонов Олег 3 0
Антипов Константин 2 0
Климов Игорь 1 0
Станисавлевич Александар 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свежов Виктор 8 1
Калугин Олег 8 1
Тесленко Егор 9 0
Бевеев Мингиян 6 0
Аюкин Руслан 6 0
Абазов Астемир 6 0
Магомадов Чингиз 4 1
Куликов Александр 5 0
Янушковский Роман 5 0
Морозов Сергей 4 0
Замалиев Наиль 3 0
Гаглоев Александр 3 0
Баклов Олег 3 0
Воронин Евгений 3 0
Мусаев Тамерлан 2 0
Османов Редван 2 0
Кириллов Юрий 1 0
Хомуха Иван 1 0
Игнатенко Владислав 1 0
Казимир Михаил 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
5
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
3
21%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
1
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Забито

23
19
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
2
9%
3
16%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
2
9%
3
16%
31-45
9
39%
3
16%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
5
22%
6
32%
76-90

Пропущено

28
13
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
11%
2
15%
1-15
4
14%
4
31%
16-30
3
11%
1
8%
31-45
4
14%
2
15%
46-60
5
18%
2
15%
61-75
9
32%
2
15%
76-90

Забито

37
24
12 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 10
3 Не забивали 10
5
14%
6
25%
1-15
3
8%
1
4%
16-30
4
11%
4
17%
31-45
11
30%
30%
3
13%
46-60
4
11%
4
17%
61-75
10
27%
6
25%
76-90

Пропущено

43
22
18 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 15
7
16%
2
9%
1-15
5
12%
7
32%
16-30
6
14%
2
9%
31-45
6
14%
4
18%
46-60
8
19%
4
18%
61-75
11
26%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Томь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ротор - Томь 1:5 Сочи - Томь 4:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Акрон - Томь 3:3
Оренбург - Томь 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Томь - Факел 2:2 Балтика - Томь 4:0 Томь - Волгарь 2:1 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Томь 1:1 Томь - Алания 1:3 Спартак-2 - Томь 3:1 Томь - ФК Кубань 2:1 Енисей - Томь 2:3 Торпедо Москва - Томь 3:3 Краснодар-2 - Томь 2:1 КАМАЗ - Томь 2:1 Томь - Ротор 1:1
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1
КАМАЗ - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Урал 1:0 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Краснодар-2 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 Ротор - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Акрон - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 КАМАЗ - Томь 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 26 17 2 7 41 - 19 53
2. Факел Заявка 25 15 4 6 43 - 23 49
3. Торпедо Москва Заявка 25 12 11 2 46 - 28 47
4. Алания Заявка 26 13 7 6 59 - 35 46
5. Нефтехимик Заявка 26 13 5 8 43 - 26 44
6. Балтика Заявка 26 10 11 5 34 - 20 41
7. СКА-Хабаровск Заявка 26 12 5 9 29 - 26 41
8. Енисей Заявка 26 11 5 10 39 - 39 38
9. Акрон Заявка 26 10 7 9 30 - 30 37
10. Спартак-2 Заявка 26 11 3 12 31 - 42 36
11. Велес Москва Заявка 26 10 4 12 29 - 32 34
12. Томь Заявка 26 9 7 10 38 - 42 34
13. КАМАЗ Заявка 25 8 9 8 23 - 23 33
14. Краснодар-2 Заявка 26 9 6 11 24 - 32 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 26 6 11 9 24 - 29 29
16. ФК Кубань Заявка 26 8 4 14 27 - 38 28
17. Ротор Заявка 26 4 12 10 25 - 35 24
18. Волгарь Заявка 26 6 5 15 16 - 29 23
19. Металлург Липецк Заявка 25 6 3 16 19 - 50 21
20. Текстильщик Заявка 26 4 7 15 22 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 12 0 2 26 - 9 36
2. Факел Заявка 13 10 2 1 24 - 8 32
3. Акрон Заявка 15 8 4 3 21 - 15 28
4. Алания Заявка 12 9 0 3 31 - 14 27
5. Торпедо Москва Заявка 13 7 6 0 28 - 11 27
6. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
7. Нефтехимик Заявка 13 7 2 4 26 - 11 23
8. Балтика Заявка 13 5 7 1 15 - 8 22
9. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
10. Томь Заявка 12 6 4 2 16 - 13 22
11. Велес Москва Заявка 13 6 3 4 19 - 19 21
12. Енисей Заявка 11 6 3 2 19 - 13 21
13. Краснодар-2 Заявка 12 6 3 3 16 - 13 21
14. Спартак-2 Заявка 13 5 3 5 13 - 14 18
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 13 3 7 3 13 - 15 16
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. ФК Кубань Заявка 13 4 1 8 12 - 24 13
18. Металлург Липецк Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
19. Волгарь Заявка 13 3 2 8 7 - 14 11
20. Ротор Заявка 13 1 7 5 9 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Торпедо Москва Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
3. Алания Заявка 14 4 7 3 28 - 21 19
4. Балтика Заявка 13 5 4 4 19 - 12 19
5. Спартак-2 Заявка 13 6 0 7 18 - 28 18
6. СКА-Хабаровск Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
7. Факел Заявка 12 5 2 5 19 - 15 17
8. Оренбург Заявка 12 5 2 5 15 - 10 17
9. Енисей Заявка 15 5 2 8 20 - 26 17
10. ФК Кубань Заявка 13 4 3 6 15 - 14 15
11. Ротор Заявка 13 3 5 5 16 - 18 14
12. Велес Москва Заявка 13 4 1 8 10 - 13 13
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 13 3 4 6 11 - 14 13
14. Краснодар-2 Заявка 14 3 3 8 8 - 19 12
15. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
16. Волгарь Заявка 13 3 3 7 9 - 15 12
17. КАМАЗ Заявка 11 2 5 4 5 - 9 11
18. Акрон Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
19. Металлург Липецк Заявка 12 3 0 9 9 - 31 9
20. Текстильщик Заявка 12 0 4 8 3 - 20 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Томь - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 марта 2022, осталось 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 104
    Томь 80.8% (84)
    X 13.5% (14)
    КАМАЗ 5.8% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Томь
    Ничья
    КАМАЗ
    2.40
    3.26
    3.08
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Томь - КАМАЗ онлайн

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    Прогнозы на матч Томь - КАМАЗ

    Исход игры
    Томь
    80.4% (82)
    Ничья
    13.7% (14)
    КАМАЗ
    5.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    29% (29)
    Меньше
    71% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    39% (39)
    Нет
    61% (61)
    Популярный счёт
    1:0 Томь
    42.2% (43)
    2:1 Томь
    23.5% (24)
    1:1 Ничья
    11.8% (12)
    2:0 Томь
    9.8% (10)
    0:1 КАМАЗ
    3.9% (4)
    3:0 Томь
    2% (2)
    0:0 Ничья
    2% (2)
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