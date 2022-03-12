РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
- Основной состав
- Вратарь
-
80 Климов ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Першин ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жуков Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ахметзянов Ильдар
История личных встреч
Томь
КАМАЗ
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Томь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ставпец Александр
|15 (8)
|0.58
|Кирсанов Никита
|5
|0.19
|Кудряшов Павел
|4
|0.15
|Корж Константин
|4
|0.15
|Кубышкин Илья
|3
|0.12
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.08
|Галаджан Артём
|1
|0.04
|Семейкин Артём
|1
|0.04
|Станисавлевич Александар
|1
|0.04
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаглоев Александр
|7 (2)
|0.28
|Янушковский Роман
|6
|0.24
|Тесленко Егор
|5
|0.2
|Морозов Сергей
|2
|0.08
|Воронин Евгений
|2
|0.08
|Бевеев Мингиян
|1
|0.04
Карточки
Томь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубышкин Илья
|12
|0
|Почивалин Валерий
|8
|0
|Савиных Данил
|4
|2
|Кудряшов Павел
|7
|0
|Ставпец Александр
|6
|0
|Зуйков Сергей
|6
|0
|Гордюшенко Астемир
|6
|0
|Радостев Семён
|5
|0
|Коробов Никита
|3
|1
|Апшацев Марат
|3
|1
|Корж Константин
|4
|0
|Дмитриев Максим II
|4
|0
|Мамин Артём
|2
|1
|Абрамов Артём
|3
|0
|Семейкин Артём
|3
|0
|Леонов Олег
|3
|0
|Антипов Константин
|2
|0
|Климов Игорь
|1
|0
|Станисавлевич Александар
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свежов Виктор
|8
|1
|Калугин Олег
|8
|1
|Тесленко Егор
|9
|0
|Бевеев Мингиян
|6
|0
|Аюкин Руслан
|6
|0
|Абазов Астемир
|6
|0
|Магомадов Чингиз
|4
|1
|Куликов Александр
|5
|0
|Янушковский Роман
|5
|0
|Морозов Сергей
|4
|0
|Замалиев Наиль
|3
|0
|Гаглоев Александр
|3
|0
|Баклов Олег
|3
|0
|Воронин Евгений
|3
|0
|Мусаев Тамерлан
|2
|0
|Османов Редван
|2
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Хомуха Иван
|1
|0
|Игнатенко Владислав
|1
|0
|Казимир Михаил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
5
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
3
21%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
1
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Пропущено
15
9
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
2
13%
1
11%
76-90
Забито
23
19
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
2
9%
3
16%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
2
9%
3
16%
31-45
9
39%
3
16%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
5
22%
6
32%
76-90
Пропущено
28
13
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
11%
2
15%
1-15
4
14%
4
31%
16-30
3
11%
1
8%
31-45
4
14%
2
15%
46-60
5
18%
2
15%
61-75
9
32%
2
15%
76-90
Забито
37
24
12 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 10
3 Не забивали 10
5
14%
6
25%
1-15
3
8%
1
4%
16-30
4
11%
4
17%
31-45
11
30%
30%
3
13%
46-60
4
11%
4
17%
61-75
10
27%
6
25%
76-90
Пропущено
43
22
18 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 15
7
16%
2
9%
1-15
5
12%
7
32%
16-30
6
14%
2
9%
31-45
6
14%
4
18%
46-60
8
19%
4
18%
61-75
11
26%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Томь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ротор - Томь 1:5 Сочи - Томь 4:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Акрон - Томь 3:3
Оренбург - Томь 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Томь - Факел 2:2 Балтика - Томь 4:0 Томь - Волгарь 2:1 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Томь 1:1 Томь - Алания 1:3 Спартак-2 - Томь 3:1 Томь - ФК Кубань 2:1 Енисей - Томь 2:3 Торпедо Москва - Томь 3:3 Краснодар-2 - Томь 2:1 КАМАЗ - Томь 2:1 Томь - Ротор 1:1
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1
КАМАЗ - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Урал 1:0 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Краснодар-2 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 Ротор - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Акрон - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 КАМАЗ - Томь 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|26
|17
|2
|7
|41 - 19
|53
|2.
|Факел
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|43 - 23
|49
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|25
|12
|11
|2
|46 - 28
|47
|4.
|Алания
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|59 - 35
|46
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|43 - 26
|44
|6.
|Балтика
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|34 - 20
|41
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|29 - 26
|41
|8.
|Енисей
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|39 - 39
|38
|9.
|Акрон
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 30
|37
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|26
|11
|3
|12
|31 - 42
|36
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|29 - 32
|34
|12.
|Томь
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|38 - 42
|34
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|23 - 23
|33
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|24 - 32
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|24 - 29
|29
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|27 - 38
|28
|17.
|Ротор
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|25 - 35
|24
|18.
|Волгарь
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|16 - 29
|23
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|25
|6
|3
|16
|19 - 50
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|22 - 44
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 9
|36
|2.
|Факел
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 8
|32
|3.
|Акрон
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|21 - 15
|28
|4.
|Алания
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|31 - 14
|27
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 11
|27
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|16 - 9
|24
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|26 - 11
|23
|8.
|Балтика
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|15 - 8
|22
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|10.
|Томь
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|16 - 13
|22
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 19
|21
|12.
|Енисей
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 13
|21
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 13
|21
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 14
|18
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 15
|16
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 24
|13
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|19.
|Волгарь
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|7 - 14
|11
|20.
|Ротор
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|9 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|3.
|Алания
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 21
|19
|4.
|Балтика
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 12
|19
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|18 - 28
|18
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|7.
|Факел
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|8.
|Оренбург
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 10
|17
|9.
|Енисей
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 26
|17
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|11.
|Ротор
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 18
|14
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|10 - 13
|13
|13.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 14
|13
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|8 - 19
|12
|15.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|16.
|Волгарь
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 15
|12
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|5 - 9
|11
|18.
|Акрон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|9 - 31
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|3 - 20
|4
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Прогнозы на матч Томь - КАМАЗ
Исход игры
Томь
80.4% (82)
Ничья
13.7% (14)
КАМАЗ
5.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
29% (29)
Меньше
71% (71)
Обе команды забьют
Да
39% (39)
Нет
61% (61)
Популярный счёт
1:0 Томь
42.2% (43)
2:1 Томь
23.5% (24)
1:1 Ничья
11.8% (12)
2:0 Томь
9.8% (10)
0:1 КАМАЗ
3.9% (4)
3:0 Томь
2% (2)
0:0 Ничья
2% (2)
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