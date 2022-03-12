Ставпец отбивает сферу головой после подачи углового в исполнении соперника. Атака КАМАЗа вторым темпом - снова слишком неудачная попытка обострения.

Очень тихо себя фанаты ведут на стадионе, повторюсь. Все 90 минут встречи прошли с такой тишине. Порядка 200-300 фанатов на стадионе можно заметить.

Мадаминова вместо Кирсанова на поле в составе "Томи" появился. Молодой игрок вышел под так называемые премиальные.

Ставпец под занавес встречи получает карточку желтого цвета за фол против одного из футболистов КАМАЗа.

Прозвучал финальный свисток! "Томь" на своем поле побеждает КАМАЗ со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил с пенальти Александр Ставпец. Для вас на игре работал Козырев Вячеслав . До новых встреч на страницах LiveResult.Ru!

Стартовал в нашей встрече второй тайм. Удачи командам, и пусть в этой встрече победить сильнейший! Поехали!

Судя по всему, в перерыве не было у нас ротаций. В прежнем сочетании игроков появились на футбольном газоне оппоненты, отметим это.

Ставцев отдал передачу на Абрамова, который с линии штрафной нанес выстрел по воротам соперника, но слишком сильным оказался этот удар по итогу.

Весьма скромно, без моментов вторую половину встречи начинают соперники. Что-то мне подсказывает, что противники будут действовать максимально осторожно после перерыва.

Свежов в подкате срубил соперника на газон. Обходится в этом случае без предупреждения. Честно говоря, Виктор также рискует быть удаленным.

Галаджан справа ворвался в чужую штрафную, после чего выполнил прострел в центр штрафной, но первым на мяче оказался один из защитников.

Мамин вступает в игру! Першин от Кирсанова получил мяч в центре, после чего нанес мощный удар под перекладину. Сфера он отбивает за лицевую, на угловой.

10 минут отыграли соперники. 65 лет "Томи" исполнилось 9 марта. Мы поздравляем всех поклонников сибирской команды с этой датой и желаем выхода в РПЛ!

Не удалось Потапов сейчас пройти Галаджана. Тот в подкате останавливает соперника и выбивает сферу за боковую линию.

Роман Янушковский остался крайне недоволен тем, какую передачу на него отдали партнеры. Дважды он стукнул ногой по рекламному щиту, потом еще раз махнул ногой, и рефери его предупредил.

15 минут практически отыграли во втором тайме соперники. Все также закрытую игру мы с вами наблюдаем, но, будем надеяться, что она раскачается.

Всем составом обороняется КАМАЗ. Пройти такую массивную оборону соперника крайне непросто, но "Томь" старается, несмотря на тот факт, что уже ведет в счете.

Янушковский получил удар по ногам тем временем. Штрафной удар на левом фланге заработали футболисты КАМАЗа. Посмотрим, что из этого получится.

Показалось, что Янушковский нанес удар, но нет. Он выполнил подачу на дальнюю штангу, где первым оказался защитник "Томи". Угловой.

Неудачно свой очередной угловой сейчас разыграли футболисты КАМАЗа. Пошла подача с правого края прямо в руки голкиперу сибирской команды.

Совсем скоро у нас пойдет череда замен. Уже готовится ряд игроков к тому, чтобы появиться на футбольном поле. Но пока они располагаются только в технической зоне.

По совокупности Горовых получил карточку желтого цвета от рефери. Сейчас он был наказан за явный фол против одного из соперников.

Хорошо обыгрывал Ставпец соперника, но его передача с левого фланга оставляла желать лучшего. До адресата снаряд так и не долетел в этом случае.

Замалиев попытался перед штрафной соперника обработать снаряд, но упустив его за пределы футбольного поля. Снаряд за лицевую линию улетел.

20 минут до конца поединка остается играть соперникам. КАМАЗ понимает, что в эти минуты ему нужно соперника максимально поджимать, поскольку томичи начали нервничать.

Вкатился опасно в ногу сопернику Казимир. Гордюшенко пострадал в этой ситуации. В адрес же футболиста КАМАЗа прилетела карточка желтого цвета в этой ситуации.

Пошли у нас карточки на поле. Першин за нарушение правил на правом фланге также удостоился от рефери карточки желтого цвета.

На ровном месте ошибается вышедший на поле Акоста, который отдал неточную передачу на ход партнеру. Заработали сибиряки аут.

Пока замена КАМАЗа откровенно не работает, и Акоста на ровном месте теряет те мячи, за которые Янушковский регулярно цеплялся.

Першин у томичей уступает место на поле Коробову. Две ротации сразу произвел наставник команды хозяев. Публика восторженно встретила свежих игроков.

Кирсанов в рискованном подкате играл против соперника. В руках главного арбитра встречи появилась заслуженная карточка желтого цвета.

МОМЕНТИЩЕ! Кирсанов! Слева он получил снаряд в чужой штрафной, вышел на ударную позицию слева и нанес выстрел в ближний угол! Мамин среагировал ногой практически на удар в упор!

Эмоций в этой встрече, хоть отбавляй. Замалиев фолит в центре поля, и, сетуя на решение рефери остановить игру, отправился восвояси.

Замалиева теперь срубают, но нет тут желтой карточки, несмотря на эмоции игрока, которые тот бросает в воздух.

МОМЕНТ! Ставпец выполнил передачу с правого края на дальнюю штангу ворот соперника. Едва там игрок КАМАЗа в подкате не переводит сферу в сетку собственных ворот!

5 минут остается играть соперникам в этой встрече. Плюс то, что добавил арбитр. Не думаю, что многое придумают за это время игроки.

Нужно сейчас челнинцам доставать из себя какие-то внутренние резервы. Времени до конца встречи остается немного, а КАМАЗ проигрывает. "Томь" же действует по ситуации уже.

Игнатенко на правом краю получил снаряд, после чего выполнил прострел. Рикошетом от ноги защитника мяч ушел на угловой.

Первый тайм

— И прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи на табло - 1:0. Впереди игроки "Томи". Ставец - автор единственного гола в матче, забитого с пенальти.

44' Снова Галаджан оказался ближе к воротам соперника, чем последний защитник. По итогу Артём оказался в положении "вне игры", которое тут же зафиксировали судьи.

43' Доигрались сами игроки КАМАЗа сейчас. Не следовало Свежову нарушать правила в своей штрафной. Тем более, что перед Кирсановым были партнеры, которые могли заблокировать удар, в случае чего.

42' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СТАВПЕЦ! 1:0!

Уверенно он реализовывает 11-метровый удар сейчас. Подошел футболист "Томи" к игровому снаряду, после чего покатил сферу в левый от себя нижний угол, сумев отличиться!

41' Еще и Свежов за свои деяния получает от рефери карточку желтого цвета.

41' Кирсанов ворвался в штрафную соперника. Пробросил он мяч мимо соперника, который сзади срубил футболиста "Томи". Это 11-метровый удар!

40' Горовых совершает два мелких фола, но у рефери не нашлось для игрока "Томи" карточки желтого цвета. Нарушения не слишком жесткие получились.

39' Последняя 5-минутка в первом тайме пошла. 69% против 31% по проценту владения мячом. Впереди футболисты "Томи". Ощутимое преимущество, которое, честно говоря, заметно в игре.

38' Нет, подача с третьего углового не получилась опасной, но после этого Горовых получил мяч на линии штрафной, откуда произвел выстрел в дальний угол. Мяч просвистел рядом с левой штангой!

37' Снова отбивается после подачи углового команда челнинцев. Однако зарабатывает здесь еще один стандарт от угла поля сибирский коллектив.

36' Подача с левого края на дальнюю штангу. Свежов там играет головой. Затылком игрок выбивает снаряд за лицевую линию. На угловой. Очередной в матче.

35' Гордюшенко выполнил навес с левого края на дальнюю штангу. Кто-то из игроков челнинского коллектива добрался до снаряда, сумев выбить сферу на угловой.

34' Воронин снес соперника на газон. Галаджан подставился под игрока атакующей группы КАМАЗа на левом фланге, заработав штрафной удар для "Томи".

33' Оба наставника ведут активный диалог с игрокам, пребывающими на футбольном газоне. Как мне кажется, в этой встрече мы увидим немало интересных тренерских решений.

32' Кирсанов с левого края выполнял прострельный пас на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось. "Томь" заметно прибавила в концовке тайма.

31' Почивалин с левого фланга выполнял передачу в штрафную соперника, но там были только игроки соперника, которые благополучно вынесли снаряд за пределы поля.

29' Практически полчаса отыграли соперники в этой встрече. Галаджан фолит тем временем в атаке. Правила были нарушены в этом эпизоде, и рефери тут же дал свисток.

28' Почивалин начинает ходить по тонкому лезвию ножа. Сейчас он снес соперника снова на правом фланге, и главный арбитр только чудом не показал ему карточку желтого цвета.

27' Почивалин получил карточку желтого цвета на правом фланге. Откровенный фол, за который рефери назначает штрафной удар в этом противостоянии.

25' Прострельная передача в штрафную КАМАЗа. Выполнял ее Ставпец, однако снова слишком неточно. Мяч прилетает в руки голкиперу челнинцев.

24' Еще одна мягкая передача на Гордюшенко, который отдавал передачу на партнера с левого края, но в центр никого не оказалось. Снова выбит снаряд подальше от рамки.

23' Середина первого тайма у нас идет. Гордюшенко выполнял прострельную передачу в центр штрафной соперника - слишком сильно получается в этой ситуации.

21' Активнее стали играть соперники в последние минуты встреча, что мы обязательно отмечаем. Игроки же КАМАЗа в очередной своей атаке зарабатывают угловой удар.

20' После прострела Кирсанова в центр штрафной, Мамин смог отбить мяч в сторону от ворот, и хорошо, что на подборе были свои игроки, ведь конкретно рисковал тут кипер, играя руками через центр.

19' Гордюшенко хотел ловко уйти от соперника. Убрал он одного защитника на замахе, второго, после чего выкатил мяч на дальнюю штангу, где никого из партнеров в тот момент не оказалось.

18' Снова передача на ход Галаджану, которому не удается сохранить мяч в игре и оставить его в поле. Сфера уходит за пределы футбольного газона.

17' Галаджан на правом фланге сейчас оказался в положении "вне игры". Зафиксировали судьи очень уверенно этот офсайд. Не стал даже спорить с решением рефери форвард "Томи".

16' Вполне вероятно, что именно замерзший и холодный газон исключает паузы в матче. Соперники предпочитают не лежать на газоне, и если оказываются на траве, то сразу же с него поднимаются.

14' Морозная погода сегодня в Томске. Светит солнце, но столбик термометра показывает порядка -10 градусов по шкале Цельсия. Играть в таких условиях очень непросто.

13' Перевод Климова в атаку - слишком сильно. Спокойно кипер команды из Набережных Челнов выходит из ворот, фиксируя снаряд в своих перчатках.

12' КАМАЗ довольно неплохо перекатывает снаряд в районе центрального круга, выманивая соперника на себя. Сибиряки не бросаются на оппонента. Потягивают они время, такое ощущение.

11' Понятное дело, что какое-то время соперникам нужно сегодня, чтобы разбегаться. Перемещаются по футбольному полю они в умеренном темпе. Практически не рискуют.

10' Угловой сейчас подали футболисты "Томи", но ничего опасного в результате стандартного положения не удалось придумать сибирякам. Соперники отбились.

8' Аюкин подключал к атаке Свежова, который решился на дальний удар по воротам соперника - вышло слишком уж сильно и крайне неточно. Мяч за пределы футбольного поля улетел.

7' Пока темп игры не впечатляет в этом поединке. Как-то тихо на стадионе. Несмотря на снятые на посещение матчей ФНЛ ограничения, сегодня на стадионе болельщиков практически нет.

6' Попытался разогнать атаку своей команды Першин. С левого фланга пошла передача в центр штрафной, где до мяча добрался первым голкипер КАМАЗа.

4' Льву Потапову прилетел удар по ногам тем временем. В районе центрального круга сбивают его на газон. Футболист сможет продолжить футбольный поединок.

3' Футболисты "Томи" сегодня вышли на футбольное поле в зеленых цветах, тогда как игроки КАМАЗа предстали в белом обмундировании.

2' В плохом состояние поле в Томске. Как мне кажется, не готово оно оказалось на 100% к началу сезона, но матч арбитры провести соперникам разрешили, несмотря на внешне неудовлетворительный вид.