РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
28' Желтая карточкаПочивалин Валерий
40' Желтая карточкаСвежов Виктор
1:0
41' ПенальтиСтавпец Александр
57' Желтая карточкаЯнушковский Роман
68' Желтая карточкаГоровых Даниил
74' Желтая карточкаКазимир Михаил
74' Желтая карточкаПершин Юрий
78' Желтая карточкаКирсанов Никита
90' Желтая карточкаСтавпец Александр
Ход матча
40'
41'
43'
68'
74'
74'
78'
- Основной состав
- Вратарь
-
80 Климов ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Першин ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Жуков Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ахметзянов Ильдар
История личных встреч
Томь
КАМАЗ
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Томь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ставпец Александр
|16 (9)
|0.59
|Кирсанов Никита
|5
|0.19
|Кудряшов Павел
|4
|0.15
|Корж Константин
|4
|0.15
|Кубышкин Илья
|3
|0.11
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.07
|Галаджан Артём
|1
|0.04
|Семейкин Артём
|1
|0.04
|Станисавлевич Александар
|1
|0.04
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаглоев Александр
|7 (2)
|0.27
|Янушковский Роман
|6
|0.23
|Тесленко Егор
|5
|0.19
|Морозов Сергей
|2
|0.08
|Воронин Евгений
|2
|0.08
|Бевеев Мингиян
|1
|0.04
Карточки
Томь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубышкин Илья
|12
|0
|Почивалин Валерий
|9
|0
|Савиных Данил
|4
|2
|Ставпец Александр
|7
|0
|Кудряшов Павел
|7
|0
|Зуйков Сергей
|6
|0
|Гордюшенко Астемир
|6
|0
|Радостев Семён
|5
|0
|Коробов Никита
|3
|1
|Апшацев Марат
|3
|1
|Корж Константин
|4
|0
|Дмитриев Максим II
|4
|0
|Мамин Артём
|2
|1
|Абрамов Артём
|3
|0
|Семейкин Артём
|3
|0
|Леонов Олег
|3
|0
|Антипов Константин
|2
|0
|Климов Игорь
|1
|0
|Першин Юрий
|1
|0
|Горовых Даниил
|1
|0
|Кирсанов Никита
|1
|0
|Станисавлевич Александар
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свежов Виктор
|9
|1
|Калугин Олег
|8
|1
|Тесленко Егор
|9
|0
|Бевеев Мингиян
|6
|0
|Аюкин Руслан
|6
|0
|Абазов Астемир
|6
|0
|Янушковский Роман
|6
|0
|Магомадов Чингиз
|4
|1
|Куликов Александр
|5
|0
|Морозов Сергей
|4
|0
|Замалиев Наиль
|3
|0
|Гаглоев Александр
|3
|0
|Баклов Олег
|3
|0
|Воронин Евгений
|3
|0
|Мусаев Тамерлан
|2
|0
|Казимир Михаил
|2
|0
|Османов Редван
|2
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Хомуха Иван
|1
|0
|Игнатенко Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
3
20%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Пропущено
15
10
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
2
13%
1
10%
76-90
Забито
23
19
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
9%
3
16%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
2
9%
3
16%
31-45
9
39%
3
16%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
5
22%
6
32%
76-90
Пропущено
28
13
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
11%
2
15%
1-15
4
14%
4
31%
16-30
3
11%
1
8%
31-45
4
14%
2
15%
46-60
5
18%
2
15%
61-75
9
32%
2
15%
76-90
Забито
38
24
13 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 11
5
13%
6
25%
1-15
3
8%
1
4%
16-30
5
13%
4
17%
31-45
11
29%
3
13%
46-60
4
11%
4
17%
61-75
10
26%
6
25%
76-90
Пропущено
43
23
18 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 16
7
16%
2
9%
1-15
5
12%
7
30%
16-30
6
14%
3
13%
31-45
6
14%
4
17%
46-60
8
19%
4
17%
61-75
11
26%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Томь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ротор - Томь 1:5 Сочи - Томь 4:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Акрон - Томь 3:3
Оренбург - Томь 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Томь - Факел 2:2 Балтика - Томь 4:0 Томь - Волгарь 2:1 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Томь 1:1 Томь - Алания 1:3 Спартак-2 - Томь 3:1 Томь - ФК Кубань 2:1 Енисей - Томь 2:3 Торпедо Москва - Томь 3:3 Краснодар-2 - Томь 2:1 КАМАЗ - Томь 2:1 Томь - Ротор 1:1
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1
КАМАЗ - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Урал 1:0 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Краснодар-2 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 Ротор - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Акрон - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 КАМАЗ - Томь 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|26
|17
|2
|7
|41 - 19
|53
|2.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|26
|13
|11
|2
|47 - 28
|50
|3.
|Факел
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|43 - 23
|49
|4.
|Алания
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|59 - 35
|46
|5.
|СКА-Хабаровск
|1:0 Заявка
|27
|13
|5
|9
|30 - 26
|44
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|43 - 26
|44
|7.
|Енисей
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|41 - 40
|41
|8.
|Балтика
|0:1 Заявка
|27
|10
|11
|6
|34 - 21
|41
|9.
|Велес Москва
|2:1 Заявка
|27
|11
|4
|12
|31 - 33
|37
|10.
|Томь
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|39 - 42
|37
|11.
|Акрон
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 30
|37
|12.
|Спартак-2
|0:1 Заявка
|27
|11
|3
|13
|31 - 43
|36
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|23 - 24
|33
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|24 - 32
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|24 - 29
|29
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|27 - 38
|28
|17.
|Ротор
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|25 - 35
|24
|18.
|Волгарь
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|16 - 29
|23
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|26
|6
|3
|17
|20 - 52
|21
|20.
|Текстильщик
|1:2 Заявка
|27
|4
|7
|16
|23 - 46
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 9
|36
|2.
|Факел
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 8
|32
|3.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|14
|8
|6
|0
|29 - 11
|30
|4.
|Акрон
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|21 - 15
|28
|5.
|Алания
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|31 - 14
|27
|6.
|Томь
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|7.
|Енисей
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|8.
|СКА-Хабаровск
|1:0 Заявка
|11
|8
|0
|3
|16 - 9
|24
|9.
|Велес Москва
|2:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 20
|24
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|26 - 11
|23
|11.
|Балтика
|0:1 Заявка
|13
|5
|7
|1
|15 - 8
|22
|12.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 13
|21
|14.
|Спартак-2
|0:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 15
|18
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 15
|16
|16.
|Текстильщик
|1:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 24
|13
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|19.
|Волгарь
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|7 - 14
|11
|20.
|Ротор
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|9 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|2.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|3.
|СКА-Хабаровск
|1:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 17
|20
|4.
|Алания
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 21
|19
|5.
|Балтика
|0:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 13
|19
|6.
|Спартак-2
|0:1 Заявка
|13
|6
|0
|7
|18 - 28
|18
|7.
|Факел
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|8.
|Оренбург
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 10
|17
|9.
|Енисей
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 26
|17
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|11.
|Ротор
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 18
|14
|12.
|Велес Москва
|2:1 Заявка
|13
|4
|1
|8
|10 - 13
|13
|13.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 14
|13
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|8 - 19
|12
|15.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|16.
|Волгарь
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 15
|12
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|5 - 10
|11
|18.
|Акрон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|10 - 33
|9
|20.
|Текстильщик
|1:2 Заявка
|13
|0
|4
|9
|4 - 22
|4
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Прогнозы на матч Томь 1:0 КАМАЗ
Исход игры
Томь
80.4% (90)
Ничья
14.3% (16)
КАМАЗ
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
28.18% (31)
Меньше
71.82% (79)
Обе команды забьют
Да
38.18% (42)
Нет
61.82% (68)
Популярный счёт
1:0 Томь
42.9% (48)
2:1 Томь
23.2% (26)
1:1 Ничья
11.6% (13)
2:0 Томь
9.8% (11)
0:1 КАМАЗ
3.6% (4)
0:0 Ничья
2.7% (3)
3:0 Томь
1.8% (2)
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