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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Томь
1:0
Конец матча
КАМАЗ
0'
28' Желтая карточка
Почивалин Валерий
40' Желтая карточка
Свежов Виктор
1:0
41' Пенальти
Ставпец Александр
43' Желтая карточка
57' Желтая карточка
Янушковский Роман
68' Желтая карточка
Горовых Даниил
74' Желтая карточка
Казимир Михаил
74' Желтая карточка
Першин Юрий
78' Желтая карточка
Кирсанов Никита
90' Желтая карточка
Ставпец Александр
90'+4
Томь
КАМАЗ

История личных встреч

Томь
КАМАЗ

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ФПД
2:1
ФПД
2:0
ФПД
0:1
К
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Томь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ставпец Александр 16 (9) 0.59
Кирсанов Никита 5 0.19
Кудряшов Павел 4 0.15
Корж Константин 4 0.15
Кубышкин Илья 3 0.11
Гордюшенко Астемир 2 0.07
Галаджан Артём 1 0.04
Семейкин Артём 1 0.04
Станисавлевич Александар 1 0.04
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Александр 7 (2) 0.27
Янушковский Роман 6 0.23
Тесленко Егор 5 0.19
Морозов Сергей 2 0.08
Воронин Евгений 2 0.08
Бевеев Мингиян 1 0.04

Карточки

Томь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубышкин Илья 12 0
Почивалин Валерий 9 0
Савиных Данил 4 2
Ставпец Александр 7 0
Кудряшов Павел 7 0
Зуйков Сергей 6 0
Гордюшенко Астемир 6 0
Радостев Семён 5 0
Коробов Никита 3 1
Апшацев Марат 3 1
Корж Константин 4 0
Дмитриев Максим II 4 0
Мамин Артём 2 1
Абрамов Артём 3 0
Семейкин Артём 3 0
Леонов Олег 3 0
Антипов Константин 2 0
Климов Игорь 1 0
Першин Юрий 1 0
Горовых Даниил 1 0
Кирсанов Никита 1 0
Станисавлевич Александар 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свежов Виктор 9 1
Калугин Олег 8 1
Тесленко Егор 9 0
Бевеев Мингиян 6 0
Аюкин Руслан 6 0
Абазов Астемир 6 0
Янушковский Роман 6 0
Магомадов Чингиз 4 1
Куликов Александр 5 0
Морозов Сергей 4 0
Замалиев Наиль 3 0
Гаглоев Александр 3 0
Баклов Олег 3 0
Воронин Евгений 3 0
Мусаев Тамерлан 2 0
Казимир Михаил 2 0
Османов Редван 2 0
Кириллов Юрий 1 0
Хомуха Иван 1 0
Игнатенко Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
3
20%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Пропущено

15
10
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
2
13%
1
10%
76-90

Забито

23
19
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
9%
3
16%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
2
9%
3
16%
31-45
9
39%
3
16%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
5
22%
6
32%
76-90

Пропущено

28
13
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
11%
2
15%
1-15
4
14%
4
31%
16-30
3
11%
1
8%
31-45
4
14%
2
15%
46-60
5
18%
2
15%
61-75
9
32%
2
15%
76-90

Забито

38
24
13 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 11
5
13%
6
25%
1-15
3
8%
1
4%
16-30
5
13%
4
17%
31-45
11
29%
3
13%
46-60
4
11%
4
17%
61-75
10
26%
6
25%
76-90

Пропущено

43
23
18 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 16
7
16%
2
9%
1-15
5
12%
7
30%
16-30
6
14%
3
13%
31-45
6
14%
4
17%
46-60
8
19%
4
17%
61-75
11
26%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Томь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ротор - Томь 1:5 Сочи - Томь 4:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Акрон - Томь 3:3
Оренбург - Томь 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Томь - Факел 2:2 Балтика - Томь 4:0 Томь - Волгарь 2:1 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Томь 1:1 Томь - Алания 1:3 Спартак-2 - Томь 3:1 Томь - ФК Кубань 2:1 Енисей - Томь 2:3 Торпедо Москва - Томь 3:3 Краснодар-2 - Томь 2:1 КАМАЗ - Томь 2:1 Томь - Ротор 1:1
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1
КАМАЗ - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Урал 1:0 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Краснодар-2 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 Ротор - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Акрон - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 КАМАЗ - Томь 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 26 17 2 7 41 - 19 53
2. Торпедо Москва 1:0 Заявка 26 13 11 2 47 - 28 50
3. Факел Заявка 25 15 4 6 43 - 23 49
4. Алания Заявка 26 13 7 6 59 - 35 46
5. СКА-Хабаровск 1:0 Заявка 27 13 5 9 30 - 26 44
6. Нефтехимик Заявка 26 13 5 8 43 - 26 44
7. Енисей Заявка 27 12 5 10 41 - 40 41
8. Балтика 0:1 Заявка 27 10 11 6 34 - 21 41
9. Велес Москва 2:1 Заявка 27 11 4 12 31 - 33 37
10. Томь Заявка 27 10 7 10 39 - 42 37
11. Акрон Заявка 26 10 7 9 30 - 30 37
12. Спартак-2 0:1 Заявка 27 11 3 13 31 - 43 36
13. КАМАЗ Заявка 26 8 9 9 23 - 24 33
14. Краснодар-2 Заявка 26 9 6 11 24 - 32 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 26 6 11 9 24 - 29 29
16. ФК Кубань Заявка 26 8 4 14 27 - 38 28
17. Ротор Заявка 26 4 12 10 25 - 35 24
18. Волгарь Заявка 26 6 5 15 16 - 29 23
19. Металлург Липецк Заявка 26 6 3 17 20 - 52 21
20. Текстильщик 1:2 Заявка 27 4 7 16 23 - 46 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 12 0 2 26 - 9 36
2. Факел Заявка 13 10 2 1 24 - 8 32
3. Торпедо Москва 1:0 Заявка 14 8 6 0 29 - 11 30
4. Акрон Заявка 15 8 4 3 21 - 15 28
5. Алания Заявка 12 9 0 3 31 - 14 27
6. Томь Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
7. Енисей Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
8. СКА-Хабаровск 1:0 Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
9. Велес Москва 2:1 Заявка 14 7 3 4 21 - 20 24
10. Нефтехимик Заявка 13 7 2 4 26 - 11 23
11. Балтика 0:1 Заявка 13 5 7 1 15 - 8 22
12. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
13. Краснодар-2 Заявка 12 6 3 3 16 - 13 21
14. Спартак-2 0:1 Заявка 14 5 3 6 13 - 15 18
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 13 3 7 3 13 - 15 16
16. Текстильщик 1:2 Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. ФК Кубань Заявка 13 4 1 8 12 - 24 13
18. Металлург Липецк Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
19. Волгарь Заявка 13 3 2 8 7 - 14 11
20. Ротор Заявка 13 1 7 5 9 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Торпедо Москва 1:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
3. СКА-Хабаровск 1:0 Заявка 16 5 5 6 14 - 17 20
4. Алания Заявка 14 4 7 3 28 - 21 19
5. Балтика 0:1 Заявка 14 5 4 5 19 - 13 19
6. Спартак-2 0:1 Заявка 13 6 0 7 18 - 28 18
7. Факел Заявка 12 5 2 5 19 - 15 17
8. Оренбург Заявка 12 5 2 5 15 - 10 17
9. Енисей Заявка 15 5 2 8 20 - 26 17
10. ФК Кубань Заявка 13 4 3 6 15 - 14 15
11. Ротор Заявка 13 3 5 5 16 - 18 14
12. Велес Москва 2:1 Заявка 13 4 1 8 10 - 13 13
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 13 3 4 6 11 - 14 13
14. Краснодар-2 Заявка 14 3 3 8 8 - 19 12
15. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
16. Волгарь Заявка 13 3 3 7 9 - 15 12
17. КАМАЗ Заявка 12 2 5 5 5 - 10 11
18. Акрон Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
19. Металлург Липецк Заявка 13 3 0 10 10 - 33 9
20. Текстильщик 1:2 Заявка 13 0 4 9 4 - 22 4
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Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    Прозвучал финальный свисток! "Томь" на своем поле побеждает КАМАЗ со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил с пенальти Александр Ставпец.

    Для вас на игре работал Козырев Вячеслав. До новых встреч на страницах LiveResult.Ru!
  • Желтая карточка
    90'
    Ставпец под занавес встречи получает карточку желтого цвета за фол против одного из футболистов КАМАЗа.
  • Замена
    90'
    Мадаминова вместо Кирсанова на поле в составе "Томи" появился. Молодой игрок вышел под так называемые премиальные.
  • 89'
    Очень тихо себя фанаты ведут на стадионе, повторюсь. Все 90 минут встречи прошли с такой тишине. Порядка 200-300 фанатов на стадионе можно заметить.
  • 88'
    Ставпец отбивает сферу головой после подачи углового в исполнении соперника. Атака КАМАЗа вторым темпом - снова слишком неудачная попытка обострения.
  • Угловой
    87'
    Игнатенко на правом краю получил снаряд, после чего выполнил прострел. Рикошетом от ноги защитника мяч ушел на угловой.
  • 86'
    Нужно сейчас челнинцам доставать из себя какие-то внутренние резервы. Времени до конца встречи остается немного, а КАМАЗ проигрывает. "Томь" же действует по ситуации уже.
  • 85'
    5 минут остается играть соперникам в этой встрече. Плюс то, что добавил арбитр. Не думаю, что многое придумают за это время игроки.
  • Опасный момент
    83'
    МОМЕНТ! Ставпец выполнил передачу с правого края на дальнюю штангу ворот соперника. Едва там игрок КАМАЗа в подкате не переводит сферу в сетку собственных ворот!
  • 82'
    Замалиева теперь срубают, но нет тут желтой карточки, несмотря на эмоции игрока, которые тот бросает в воздух.
  • 81'
    Эмоций в этой встрече, хоть отбавляй. Замалиев фолит в центре поля, и, сетуя на решение рефери остановить игру, отправился восвояси.
  • Опасный момент
    80'
    МОМЕНТИЩЕ! Кирсанов! Слева он получил снаряд в чужой штрафной, вышел на ударную позицию слева и нанес выстрел в ближний угол! Мамин среагировал ногой практически на удар в упор!
  • Желтая карточка
    78'
    Кирсанов в рискованном подкате играл против соперника. В руках главного арбитра встречи появилась заслуженная карточка желтого цвета.
  • Замена
    77'
    Першин у томичей уступает место на поле Коробову. Две ротации сразу произвел наставник команды хозяев. Публика восторженно встретила свежих игроков.
  • Замена
    76'
    Корж вместо Галаджана в составе "Томи" появляется на футбольном газоне.
  • 75'
    Пока замена КАМАЗа откровенно не работает, и Акоста на ровном месте теряет те мячи, за которые Янушковский регулярно цеплялся.
  • 74'
    На ровном месте ошибается вышедший на поле Акоста, который отдал неточную передачу на ход партнеру. Заработали сибиряки аут.
  • Желтая карточка
    72'
    Пошли у нас карточки на поле. Першин за нарушение правил на правом фланге также удостоился от рефери карточки желтого цвета.
  • Желтая карточка
    71'
    Вкатился опасно в ногу сопернику Казимир. Гордюшенко пострадал в этой ситуации. В адрес же футболиста КАМАЗа прилетела карточка желтого цвета в этой ситуации.
  • 70'
    20 минут до конца поединка остается играть соперникам. КАМАЗ понимает, что в эти минуты ему нужно соперника максимально поджимать, поскольку томичи начали нервничать.
  • Замена
    69'
    Акоста вместо Янушковского на поле появился в составе КАМАЗа.
  • 68'
    Замалиев попытался перед штрафной соперника обработать снаряд, но упустив его за пределы футбольного поля. Снаряд за лицевую линию улетел.
  • 67'
    Хорошо обыгрывал Ставпец соперника, но его передача с левого фланга оставляла желать лучшего. До адресата снаряд так и не долетел в этом случае.
  • Желтая карточка
    66'
    По совокупности Горовых получил карточку желтого цвета от рефери. Сейчас он был наказан за явный фол против одного из соперников.
  • 65'
    Совсем скоро у нас пойдет череда замен. Уже готовится ряд игроков к тому, чтобы появиться на футбольном поле. Но пока они располагаются только в технической зоне.
  • 64'
    Неудачно свой очередной угловой сейчас разыграли футболисты КАМАЗа. Пошла подача с правого края прямо в руки голкиперу сибирской команды.
  • Угловой
    62'
    Показалось, что Янушковский нанес удар, но нет. Он выполнил подачу на дальнюю штангу, где первым оказался защитник "Томи". Угловой.
  • 61'
    Янушковский получил удар по ногам тем временем. Штрафной удар на левом фланге заработали футболисты КАМАЗа. Посмотрим, что из этого получится.
  • 60'
    Всем составом обороняется КАМАЗ. Пройти такую массивную оборону соперника крайне непросто, но "Томь" старается, несмотря на тот факт, что уже ведет в счете.
  • 59'
    15 минут практически отыграли во втором тайме соперники. Все также закрытую игру мы с вами наблюдаем, но, будем надеяться, что она раскачается.
  • Желтая карточка
    57'
    Роман Янушковский остался крайне недоволен тем, какую передачу на него отдали партнеры. Дважды он стукнул ногой по рекламному щиту, потом еще раз махнул ногой, и рефери его предупредил.
  • 56'
    Не удалось Потапов сейчас пройти Галаджана. Тот в подкате останавливает соперника и выбивает сферу за боковую линию.
  • Анонс
    55'
    10 минут отыграли соперники. 65 лет "Томи" исполнилось 9 марта. Мы поздравляем всех поклонников сибирской команды с этой датой и желаем выхода в РПЛ!
  • Опасный момент
    53'
    Мамин вступает в игру! Першин от Кирсанова получил мяч в центре, после чего нанес мощный удар под перекладину. Сфера он отбивает за лицевую, на угловой.
  • 52'
    Галаджан справа ворвался в чужую штрафную, после чего выполнил прострел в центр штрафной, но первым на мяче оказался один из защитников.
  • Фол, нарушение
    51'
    Свежов в подкате срубил соперника на газон. Обходится в этом случае без предупреждения. Честно говоря, Виктор также рискует быть удаленным.
  • 50'
    Весьма скромно, без моментов вторую половину встречи начинают соперники. Что-то мне подсказывает, что противники будут действовать максимально осторожно после перерыва.
  • 49'
    Ставцев отдал передачу на Абрамова, который с линии штрафной нанес выстрел по воротам соперника, но слишком сильным оказался этот удар по итогу.
  • 47'
    Судя по всему, в перерыве не было у нас ротаций. В прежнем сочетании игроков появились на футбольном газоне оппоненты, отметим это.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал в нашей встрече второй тайм. Удачи командам, и пусть в этой встрече победить сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    И прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи на табло - 1:0. Впереди игроки "Томи". Ставец - автор единственного гола в матче, забитого с пенальти.
  • Офсайд
    44'
    Снова Галаджан оказался ближе к воротам соперника, чем последний защитник. По итогу Артём оказался в положении "вне игры", которое тут же зафиксировали судьи.
  • 43'
    Доигрались сами игроки КАМАЗа сейчас. Не следовало Свежову нарушать правила в своей штрафной. Тем более, что перед Кирсановым были партнеры, которые могли заблокировать удар, в случае чего.
  • Пенальти
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СТАВПЕЦ! 1:0!
    Уверенно он реализовывает 11-метровый удар сейчас. Подошел футболист "Томи" к игровому снаряду, после чего покатил сферу в левый от себя нижний угол, сумев отличиться!
  • Желтая карточка
    41'
    Еще и Свежов за свои деяния получает от рефери карточку желтого цвета.
  • Пенальти!
    41'
    Кирсанов ворвался в штрафную соперника. Пробросил он мяч мимо соперника, который сзади срубил футболиста "Томи". Это 11-метровый удар!
  • 40'
    Горовых совершает два мелких фола, но у рефери не нашлось для игрока "Томи" карточки желтого цвета. Нарушения не слишком жесткие получились.
  • 39'
    Последняя 5-минутка в первом тайме пошла. 69% против 31% по проценту владения мячом. Впереди футболисты "Томи". Ощутимое преимущество, которое, честно говоря, заметно в игре.
  • Опасный момент
    38'
    Нет, подача с третьего углового не получилась опасной, но после этого Горовых получил мяч на линии штрафной, откуда произвел выстрел в дальний угол. Мяч просвистел рядом с левой штангой!
  • Угловой
    37'
    Снова отбивается после подачи углового команда челнинцев. Однако зарабатывает здесь еще один стандарт от угла поля сибирский коллектив.
  • Угловой
    36'
    Подача с левого края на дальнюю штангу. Свежов там играет головой. Затылком игрок выбивает снаряд за лицевую линию. На угловой. Очередной в матче.
  • Угловой
    35'
    Гордюшенко выполнил навес с левого края на дальнюю штангу. Кто-то из игроков челнинского коллектива добрался до снаряда, сумев выбить сферу на угловой.
  • Фол, нарушение
    34'
    Воронин снес соперника на газон. Галаджан подставился под игрока атакующей группы КАМАЗа на левом фланге, заработав штрафной удар для "Томи".
  • 33'
    Оба наставника ведут активный диалог с игрокам, пребывающими на футбольном газоне. Как мне кажется, в этой встрече мы увидим немало интересных тренерских решений.
  • 32'
    Кирсанов с левого края выполнял прострельный пас на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось. "Томь" заметно прибавила в концовке тайма.
  • 31'
    Почивалин с левого фланга выполнял передачу в штрафную соперника, но там были только игроки соперника, которые благополучно вынесли снаряд за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    29'
    Практически полчаса отыграли соперники в этой встрече. Галаджан фолит тем временем в атаке. Правила были нарушены в этом эпизоде, и рефери тут же дал свисток.
  • Фол, нарушение
    28'
    Почивалин начинает ходить по тонкому лезвию ножа. Сейчас он снес соперника снова на правом фланге, и главный арбитр только чудом не показал ему карточку желтого цвета.
  • Желтая карточка
    27'
    Почивалин получил карточку желтого цвета на правом фланге. Откровенный фол, за который рефери назначает штрафной удар в этом противостоянии.
  • 25'
    Прострельная передача в штрафную КАМАЗа. Выполнял ее Ставпец, однако снова слишком неточно. Мяч прилетает в руки голкиперу челнинцев.
  • 24'
    Еще одна мягкая передача на Гордюшенко, который отдавал передачу на партнера с левого края, но в центр никого не оказалось. Снова выбит снаряд подальше от рамки.
  • 23'
    Середина первого тайма у нас идет. Гордюшенко выполнял прострельную передачу в центр штрафной соперника - слишком сильно получается в этой ситуации.
  • Угловой
    21'
    Активнее стали играть соперники в последние минуты встреча, что мы обязательно отмечаем. Игроки же КАМАЗа в очередной своей атаке зарабатывают угловой удар.
  • Опасный момент
    20'
    После прострела Кирсанова в центр штрафной, Мамин смог отбить мяч в сторону от ворот, и хорошо, что на подборе были свои игроки, ведь конкретно рисковал тут кипер, играя руками через центр.
  • 19'
    Гордюшенко хотел ловко уйти от соперника. Убрал он одного защитника на замахе, второго, после чего выкатил мяч на дальнюю штангу, где никого из партнеров в тот момент не оказалось.
  • 18'
    Снова передача на ход Галаджану, которому не удается сохранить мяч в игре и оставить его в поле. Сфера уходит за пределы футбольного газона.
  • Офсайд
    17'
    Галаджан на правом фланге сейчас оказался в положении "вне игры". Зафиксировали судьи очень уверенно этот офсайд. Не стал даже спорить с решением рефери форвард "Томи".
  • 16'
    Вполне вероятно, что именно замерзший и холодный газон исключает паузы в матче. Соперники предпочитают не лежать на газоне, и если оказываются на траве, то сразу же с него поднимаются.
  • 14'
    Морозная погода сегодня в Томске. Светит солнце, но столбик термометра показывает порядка -10 градусов по шкале Цельсия. Играть в таких условиях очень непросто.
  • 13'
    Перевод Климова в атаку - слишком сильно. Спокойно кипер команды из Набережных Челнов выходит из ворот, фиксируя снаряд в своих перчатках.
  • 12'
    КАМАЗ довольно неплохо перекатывает снаряд в районе центрального круга, выманивая соперника на себя. Сибиряки не бросаются на оппонента. Потягивают они время, такое ощущение.
  • 11'
    Понятное дело, что какое-то время соперникам нужно сегодня, чтобы разбегаться. Перемещаются по футбольному полю они в умеренном темпе. Практически не рискуют.
  • Угловой
    10'
    Угловой сейчас подали футболисты "Томи", но ничего опасного в результате стандартного положения не удалось придумать сибирякам. Соперники отбились.
  • 8'
    Аюкин подключал к атаке Свежова, который решился на дальний удар по воротам соперника - вышло слишком уж сильно и крайне неточно. Мяч за пределы футбольного поля улетел.
  • 7'
    Пока темп игры не впечатляет в этом поединке. Как-то тихо на стадионе. Несмотря на снятые на посещение матчей ФНЛ ограничения, сегодня на стадионе болельщиков практически нет.
  • 6'
    Попытался разогнать атаку своей команды Першин. С левого фланга пошла передача в центр штрафной, где до мяча добрался первым голкипер КАМАЗа.
  • Фол, нарушение
    4'
    Льву Потапову прилетел удар по ногам тем временем. В районе центрального круга сбивают его на газон. Футболист сможет продолжить футбольный поединок.
  • 3'
    Футболисты "Томи" сегодня вышли на футбольное поле в зеленых цветах, тогда как игроки КАМАЗа предстали в белом обмундировании.
  • 2'
    В плохом состояние поле в Томске. Как мне кажется, не готово оно оказалось на 100% к началу сезона, но матч арбитры провести соперникам разрешили, несмотря на внешне неудовлетворительный вид.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Томске! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на этой игре:

    Главный судья: Максим Перезва (Раменское);
    Первый помощник: Максим Белокур (Владивосток);
    Второй помощник: Степан Щербаков (Омск);
    Резервный судья: Михаил Воробьев (Новосибирск);
    Инспектор: Сергей Андреев (Новосибирск);
    Делегат: Андрей Губарьков (Москва).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к ФНЛ. В рамках 27-го тура лучшей лиги мира схлестнутся лицом к лицу игроки "Томи" и КАМАЗа. Встреча состоится в Томске, на стадионе "Труд".

    Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
Прогнозы 112
Томь 80.4% (90)
X 14.3% (16)
КАМАЗ 5.4% (6)
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Прогнозы на матч Томь 1:0 КАМАЗ

Исход игры
Томь
80.4% (90)
Ничья
14.3% (16)
КАМАЗ
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
28.18% (31)
Меньше
71.82% (79)
Обе команды забьют
Да
38.18% (42)
Нет
61.82% (68)
Популярный счёт
1:0 Томь
42.9% (48)
2:1 Томь
23.2% (26)
1:1 Ничья
11.6% (13)
2:0 Томь
9.8% (11)
0:1 КАМАЗ
3.6% (4)
0:0 Ничья
2.7% (3)
3:0 Томь
1.8% (2)
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