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  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Брага
0:0
Перерыв

Стадион:
Жил Висенте
0'
27' Желтая карточка
Фудзимото Канья
44' Желтая карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах

Ход матча

27'
 
Фудзимото Канья
44'
Али Мохамед Альмоатасембеллах
 
Прогнозы 110
Брага 87.3% (96)
X 9.1% (10)
Жил Висенте 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Жил Висенте
1.78
3.92
5.00
Все Коэффициенты
1
Матеус
Лима
3
Тормена
Витор
16
Карму
Давид
50
Бута
Леонарду
2
Коуто
Ян
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
88
Каштру
Андре
57
Гомес
Родриго
II
45
Медейруш
Юри
99
Оливейра
Витор
21
Орта
Рикарду
1
Фрелих
Жига
5
Хакмен
Эммануэль
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
21
Карвалью
Витор
8
Педринью
V
11
Лоте
Антуан
10
Фудзимото
Канья
29
Лино
Сэмуел
9
Франсиско
Мартинес
Брага
3-4-3
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Брага
Жил Висенте

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ММ(
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 15 (3) 0.58
Медейруш Юри 5 (1) 0.19
Оливейра Витор 5 0.19
Галено Вандерсон 3 (1) 0.12
Гонсалес Марио 2 0.08
Руис Абель 2 0.08
Раул Силва 2 0.08
Фернандеш Рожер 2 0.08
Паулу Оливейра 1 0.04
Мартинш Фабиу 1 0.04
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.04
Моура Франсишку 1 0.04
Горби Жан-Батист 1 0.04
Орта Андре 0 0
Коуто Ян 0 0
Каштру Андре 0 0
Сильва Фабиано 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Секейра Нуну 0 0
Минейро Лукас 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Фале Мигел 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 13 (1) 0.5
Лино Сэмуел 8 (1) 0.31
Лоте Антуан 2 0.08
Абурджания Георгий 2 0.08
Фудзимото Канья 2 0.08
Мурило Коста 2 0.08
Педринью V 1 0.04
Ханне Бубакар 1 0.04
Кунья Лукас 1 0.04
Сантана Элдер 1 0.04
Калеро Хуан 1 0.04
Рубен Мигель 1 0.04
Буэно Матеус 1 0.04
Фильо Жозе Карлос 0 0
Хакмен Эммануэль 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах 8 0
Паулу Оливейра 6 0
Раул Силва 5 0
Минейро Лукас 3 1
Каштру Андре 4 0
Сильва Фабиано 4 0
Орта Андре 2 1
Родригеш Бруну 2 1
Орта Рикарду 3 0
Матеус Лима 3 0
Тормена Витор 3 0
Моура Франсишку 3 0
Коуто Ян 3 0
Пиазон Лукас 2 0
Франсержио Родригес 2 0
Секейра Нуну 2 0
Галено Вандерсон 2 0
Оливейра Витор 2 0
Мартинш Фабиу 1 0
Медейруш Юри 1 0
Руис Абель 1 0
Лейте Диогу 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Бута Леонарду 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 8 1
Фильо Жозе Карлос 7 0
Кунья Лукас 7 0
Педринью V 6 0
Фудзимото Канья 4 1
Франсиско Мартинес 5 0
Абурджания Георгий 5 0
Талоша Жоау 5 0
Ауашерия Билель 4 0
Буэно Матеус 4 0
Лоте Антуан 3 0
Рубен Мигель 1 1
Хакмен Эммануэль 2 0
Фрелих Жига 2 0
Мурило Коста 2 0
Эндрю 1 0
Крицюк Станислав 1 0
Сантана Элдер 1 0
Лино Сэмуел 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
18
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
3
14%
1
6%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
4
18%
3
17%
46-60
2
9%
5
28%
61-75
8
36%
6
33%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
10%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
4
40%
2
22%
76-90

Забито

19
20
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
4
21%
2
10%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
3
16%
3
15%
46-60
5
26%
4
20%
61-75
3
16%
5
25%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
7%
2
14%
1-15
3
21%
3
21%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
29%
6
43%
76-90

Забито

41
38
16 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
7
17%
3
8%
1-15
3
7%
6
16%
16-30
6
15%
3
8%
31-45
7
17%
6
16%
46-60
7
17%
9
24%
61-75
11
27%
11
29%
76-90

Пропущено

24
23
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
2
8%
5
22%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
6
25%
2
9%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
8
33%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брага - Монако 2:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 0:0 Брага - Шериф 2:0
Тондела - Брага 0:1 Шериф - Брага 2:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Брага - Морейренсе 2:0 Спортинг Л - Брага 1:2 Брага - Маритиму 0:1 Брага - Фамаликан 2:2 Арока - Брага 0:6 Визела - Брага 1:0 Брага - Белененсеш 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Порту - Брага 1:0 Брага - Црвена Звезда 1:1 Брага - Эшторил 2:0 Брага - Визела 4:1
Жил Висенте
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Жил Висенте - Эшторил 0:0 Порту - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Белененсеш 2:0 Визела - Жил Висенте 0:1
Жил Висенте - Санта-Клара 2:2 Бенфика - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 26 22 4 0 67 - 19 70
2. Спортинг Л Заявка 25 19 4 2 49 - 16 61
3. Бенфика Заявка 26 18 4 4 66 - 24 58
4. Брага 0:0 Заявка 26 13 8 5 41 - 24 47
5. Жил Висенте 0:0 Заявка 26 11 10 5 36 - 25 43
6. Витория Гимарайнш Заявка 26 10 6 10 36 - 34 36
7. Эшторил Заявка 26 8 10 8 30 - 30 34
8. Маритиму Заявка 26 8 8 10 30 - 33 32
9. Пасуш де Феррейра Заявка 26 7 9 10 23 - 31 30
10. Санта-Клара Заявка 26 7 9 10 30 - 43 30
11. Портимоненсе Заявка 26 7 8 11 25 - 30 29
12. Фамаликан Заявка 26 6 9 11 32 - 40 27
13. Боавишта Заявка 26 4 15 7 31 - 39 27
14. Визела Заявка 26 5 10 11 28 - 44 25
15. Арока Заявка 26 5 7 14 23 - 46 22
16. Тондела Заявка 26 6 3 17 31 - 52 21
17. Морейренсе Заявка 25 4 8 13 23 - 40 20
18. Белененсеш Заявка 26 3 8 15 15 - 46 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 13 11 2 0 34 - 9 35
2. Спортинг Л Заявка 13 11 1 1 24 - 5 34
3. Бенфика Заявка 13 8 2 3 31 - 13 26
4. Брага 0:0 Заявка 14 7 5 2 22 - 10 26
5. Витория Гимарайнш Заявка 12 7 2 3 23 - 15 23
6. Санта-Клара Заявка 13 6 4 3 18 - 21 22
7. Жил Висенте 0:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
8. Боавишта Заявка 13 3 9 1 18 - 15 18
9. Фамаликан Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
10. Эшторил Заявка 13 3 6 4 17 - 17 15
11. Маритиму Заявка 13 3 6 4 14 - 12 15
12. Пасуш де Феррейра Заявка 13 3 5 5 14 - 18 14
13. Визела Заявка 13 3 5 5 12 - 17 14
14. Тондела Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
15. Морейренсе Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
16. Белененсеш Заявка 13 3 3 7 10 - 26 12
17. Арока Заявка 13 3 2 8 11 - 27 11
18. Портимоненсе Заявка 13 2 4 7 10 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Бенфика Заявка 13 10 2 1 35 - 11 32
3. Спортинг Л Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4. Жил Висенте 0:0 Заявка 13 6 6 1 17 - 10 24
5. Брага 0:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
6. Эшторил Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
7. Портимоненсе Заявка 13 5 4 4 15 - 13 19
8. Маритиму Заявка 13 5 2 6 16 - 21 17
9. Пасуш де Феррейра Заявка 13 4 4 5 9 - 13 16
10. Витория Гимарайнш Заявка 14 3 4 7 13 - 19 13
11. Фамаликан Заявка 13 3 3 7 19 - 26 12
12. Визела Заявка 13 2 5 6 16 - 27 11
13. Арока Заявка 13 2 5 6 12 - 19 11
14. Боавишта Заявка 13 1 6 6 13 - 24 9
15. Тондела Заявка 13 2 2 9 13 - 27 8
16. Санта-Клара Заявка 13 1 5 7 12 - 22 8
17. Морейренсе Заявка 13 1 5 7 8 - 23 8
18. Белененсеш Заявка 13 0 5 8 5 - 20 5
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Али Мохамед Альмоатасембеллах получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Фудзимото Канья получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 110
Брага 87.3% (96)
X 9.1% (10)
Жил Висенте 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Жил Висенте
1.78
3.92
5.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брага 0:0 Жил Висенте онлайн

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Прогнозы на матч Брага 0:0 Жил Висенте

Исход игры
Брага
87.3% (96)
Ничья
9.1% (10)
Жил Висенте
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
41.82% (46)
Меньше
58.18% (64)
Обе команды забьют
Да
48.18% (53)
Нет
51.82% (57)
Популярный счёт
2:1 Брага
32.7% (36)
1:0 Брага
30% (33)
2:0 Брага
20.9% (23)
1:1 Ничья
6.4% (7)
1:2 Жил Висенте
2.7% (3)
2:2 Ничья
2.7% (3)
3:1 Брага
1.8% (2)
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