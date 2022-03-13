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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Аланьяспор
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Фенербахче
0' 13'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Фенербахче
2.77
3.58
2.57
Все Коэффициенты
28
Марафона
Карлош
35
Furkan
Bayir
19
Милунович
Неманья
15
Авазьем
Чидозье
24
Хуанфран
Морено
6
Гюнеш
Умут
18
Новаиш
Жоау
75
Бингол
Тайфур
7
Караджа
Эфеджан
23
Акбаба
Эмре
11
Бекироглу
Эфкан
1
Байиндыр
Алтай
7
Туфан
Озан
4
Азиз
Сердар
3
Ким
Мин-Чжэ
41
Салаи
Аттила
26
Зайц
Миха
27
Креспо
Мигель
21
Осайи-Самуэль
Брайт
10
Озил
Месут
9
Росси
Диего
19
Дурсун
Сердар
Аланьяспор
3-4-2-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Аланьяспор
Фенербахче

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

6.7%
53.3%
40%
1 победа 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:2
С
0:0
С
2:1
ТМС
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
1:4
С
2:3
С
1:1
ТМК
2:2
ТМС
2:1
К
3:10

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акбаба Эмре 8 0.29
Дьедью Фамара 8 (2) 0.29
Давидсон 6 0.21
Oguz Aydin 5 0.18
Новаиш Жоау 3 0.11
Эдуарду Уилсон 3 0.11
Бекироглу Эфкан 3 0.11
Бабакар Хоума 3 0.11
Караджа Эфеджан 2 0.07
Кандеяш Даниэл 2 0.07
Гюнеш Умут 2 0.07
Милунович Неманья 1 0.04
Аксой Фатих 1 0.04
Борха Кристиан 1 0.04
Авазьем Чидозье 1 0.04
Ярдымджи Эренджан 1 0.04
Бингол Тайфур 0 0
Хуанфран Морено 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурсун Сердар 8 (2) 0.29
Озил Месут 7 (3) 0.25
Зайц Миха 6 0.21
Валенсия Эннер 4 (1) 0.14
Бериша Мергим 3 0.11
Росси Диего 2 0.07
Кавечи Ирфан 2 0.07
Новак Филип 2 0.07
Кадыоглу Ферди 2 0.07
Пелкас Димитрис 2 0.07
Салаи Аттила 1 0.04
Соса Хосе 1 0.04
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.04
Густаво Диас 1 0.04
Креспо Мигель 1 0.04
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Сангаре Назим 0 0
Гюлер Арда 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бингол Тайфур 5 1
Дьедью Фамара 5 1
Аксой Фатих 6 0
Милунович Неманья 5 0
Авазьем Чидозье 5 0
Новаиш Жоау 4 0
Давидсон 4 0
Караджа Эфеджан 2 1
Акбаба Эмре 3 0
Бекироглу Эфкан 3 0
Хуанфран Морено 1 1
Гюнеш Умут 1 1
Кырынтылы Серкан 2 0
Бабакар Хоума 1 0
Борха Кристиан 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Furkan Bayir 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яндаш Мерт Хакан 6 0
Новак Филип 4 1
Креспо Мигель 5 0
Кавечи Ирфан 3 1
Тиссеран Марсель 3 1
Ким Мин-Чжэ 3 1
Азиз Сердар 4 0
Зайц Миха 4 0
Салаи Аттила 4 0
Кадыоглу Ферди 4 0
Густаво Диас 3 0
Сангаре Назим 2 0
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Бериша Мергим 2 0
Озер Берке 2 0
Байиндыр Алтай 2 0
Соса Хосе 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Пелкас Димитрис 1 0
Росси Диего 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
19
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
5
18%
2
11%
1-15
3
11%
5
26%
16-30
6
21%
2
11%
31-45
4
14%
5
26%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
8
29%
3
16%
76-90

Пропущено

22
18
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
18%
4
22%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
6
27%
2
11%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
2
9%
4
22%
61-75
3
14%
4
22%
76-90

Забито

24
24
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
4
17%
4
17%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
4
17%
2
8%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
6
25%
61-75
8
33%
8
33%
76-90

Пропущено

19
14
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
16%
1
7%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
5
26%
3
21%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
4
21%
3
21%
61-75
3
16%
2
14%
76-90

Забито

52
43
24 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 16
5 Не забивали 2
9
17%
6
14%
1-15
5
10%
9
21%
16-30
10
19%
4
9%
31-45
7
13%
5
12%
46-60
5
10%
8
19%
61-75
16
31%
11
26%
76-90

Пропущено

41
32
24 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 22
7
17%
5
16%
1-15
6
15%
5
16%
16-30
11
27%
5
16%
31-45
5
12%
4
13%
46-60
6
15%
7
22%
61-75
6
15%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кайсериспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Газиантеп 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 0:4
Касымпаша - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Адана Демирспор 1:1 Аланьяспор - Галатасарай 1:1 Гиресунспор - Аланьяспор 1:3 Аланьяспор - Хатайспор 6:0 Алтай - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Мардин ББ 5:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Газиантеп - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 1:3 Малатьяспор - Аланьяспор 2:6 Аланьяспор - Сивасспор 0:1 Аланьяспор - Османыеспор 6:0 Антальяспор - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Бешикташ 2:0
Фенербахче
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фенербахче - Трабзонспор 1:1 Касымпаша - Фенербахче 1:2 Славия Прага - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Хатайспор 2:0
Фенербахче - Славия Прага 2:3 Гиресунспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 0:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Сивасспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Алтай 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:2 Фенербахче - Афжет Афьонспор 2:0 Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Бешикташ 2:2 Газиантеп - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 29 21 7 1 56 - 23 70
2. Коньяспор 29 16 7 6 47 - 31 55
3. Фенербахче 0:0 29 13 9 7 43 - 32 48
4. Аланьяспор 0:0 29 13 8 8 51 - 42 47
5. Истанбул Башакшехир 28 14 5 9 41 - 28 47
6. Хатайспор 29 14 4 11 47 - 45 46
7. Адана Демирспор 29 12 9 8 44 - 31 45
8. Бешикташ 28 12 9 7 42 - 36 45
9. Фатих Карагюмрюк 29 11 7 11 33 - 43 40
10. Кайсериспор 29 10 8 11 43 - 45 38
11. Газиантеп 0:0 29 10 8 11 36 - 39 38
12. Сивасспор 29 9 10 10 38 - 37 37
13. Касымпаша 29 9 8 12 43 - 43 35
14. Галатасарай 28 9 8 11 37 - 41 35
15. Антальяспор 28 9 8 11 29 - 35 35
16. Гиресунспор 28 9 5 14 29 - 32 32
17. Алтай 29 8 5 16 30 - 41 29
18. Гёзтепе 29 7 6 16 36 - 48 27
19. Ризеспор 29 6 5 18 26 - 53 23
20. Малатьяспор 0:0 30 5 6 19 23 - 49 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 15 11 4 0 29 - 12 37
2. Коньяспор 15 10 4 1 25 - 11 34
3. Газиантеп 0:0 15 9 5 1 28 - 14 32
4. Бешикташ 14 9 3 2 25 - 16 30
5. Кайсериспор 15 9 3 3 26 - 14 30
6. Хатайспор 14 9 2 3 30 - 17 29
7. Истанбул Башакшехир 14 9 1 4 23 - 13 28
8. Фенербахче 0:0 14 7 4 3 24 - 14 25
9. Антальяспор 14 7 4 3 21 - 13 25
10. Адана Демирспор 14 6 5 3 21 - 10 23
11. Фатих Карагюмрюк 14 6 5 3 18 - 13 23
12. Аланьяспор 0:0 15 6 5 4 29 - 21 23
13. Касымпаша 15 6 4 5 26 - 21 22
14. Галатасарай 14 6 3 5 20 - 17 21
15. Ризеспор 15 6 2 7 18 - 20 20
16. Сивасспор 14 4 8 2 22 - 14 20
17. Гиресунспор 14 5 2 7 16 - 17 17
18. Алтай 14 5 2 7 15 - 18 17
19. Гёзтепе 15 4 2 9 16 - 21 14
20. Малатьяспор 0:0 14 3 3 8 17 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 14 10 3 1 27 - 11 33
2. Аланьяспор 0:0 14 7 3 4 22 - 21 24
3. Фенербахче 0:0 15 6 5 4 19 - 18 23
4. Адана Демирспор 15 6 4 5 23 - 21 22
5. Коньяспор 14 6 3 5 22 - 20 21
6. Истанбул Башакшехир 14 5 4 5 18 - 15 19
7. Сивасспор 15 5 2 8 16 - 23 17
8. Хатайспор 15 5 2 8 17 - 28 17
9. Фатих Карагюмрюк 15 5 2 8 15 - 30 17
10. Гиресунспор 14 4 3 7 13 - 15 15
11. Бешикташ 14 3 6 5 17 - 20 15
12. Галатасарай 14 3 5 6 17 - 24 14
13. Касымпаша 14 3 4 7 17 - 22 13
14. Гёзтепе 14 3 4 7 20 - 27 13
15. Алтай 15 3 3 9 15 - 23 12
16. Антальяспор 14 2 4 8 8 - 22 10
17. Малатьяспор 0:0 16 2 3 11 6 - 20 9
18. Кайсериспор 14 1 5 8 17 - 31 8
19. Газиантеп 0:0 14 1 3 10 8 - 25 6
20. Ризеспор 14 0 3 11 8 - 33 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Фенербахче
2.77
3.58
2.57
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аланьяспор 0:0 Фенербахче онлайн

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