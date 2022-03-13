Турция: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
57 Владение мячом, % 43
35
Furkan
Bayir
18
Новаиш
Жоау
23
Акбаба
Эмре
41
Салаи
Аттила
26
Зайц
Миха
10
Озил
Месут
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Furkan BayirЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Акбаба ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
70 Oguz Aydin
-
Главный тренер: Francesco Farioli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Озил МесутПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Озер БеркеВратарь
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гюлер АрдаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
История личных встреч
Аланьяспор
Фенербахче
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
6.7%
53.3%
40%
1 победа 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акбаба Эмре
|8
|0.29
|Дьедью Фамара
|8 (2)
|0.29
|Давидсон
|6
|0.21
|Oguz Aydin
|5
|0.18
|Новаиш Жоау
|3
|0.11
|Эдуарду Уилсон
|3
|0.11
|Бекироглу Эфкан
|3
|0.11
|Бабакар Хоума
|3
|0.11
|Караджа Эфеджан
|2
|0.07
|Кандеяш Даниэл
|2
|0.07
|Гюнеш Умут
|2
|0.07
|Милунович Неманья
|1
|0.04
|Аксой Фатих
|1
|0.04
|Борха Кристиан
|1
|0.04
|Авазьем Чидозье
|1
|0.04
|Ярдымджи Эренджан
|1
|0.04
|Бингол Тайфур
|0
|0
|Хуанфран Морено
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурсун Сердар
|8 (2)
|0.29
|Озил Месут
|7 (3)
|0.25
|Зайц Миха
|6
|0.21
|Валенсия Эннер
|4 (1)
|0.14
|Бериша Мергим
|3
|0.11
|Росси Диего
|2
|0.07
|Кавечи Ирфан
|2
|0.07
|Новак Филип
|2
|0.07
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.07
|Пелкас Димитрис
|2
|0.07
|Салаи Аттила
|1
|0.04
|Соса Хосе
|1
|0.04
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.04
|Густаво Диас
|1
|0.04
|Креспо Мигель
|1
|0.04
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Сангаре Назим
|0
|0
|Гюлер Арда
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бингол Тайфур
|5
|1
|Дьедью Фамара
|5
|1
|Аксой Фатих
|6
|0
|Милунович Неманья
|5
|0
|Авазьем Чидозье
|5
|0
|Новаиш Жоау
|4
|0
|Давидсон
|4
|0
|Караджа Эфеджан
|2
|1
|Акбаба Эмре
|3
|0
|Бекироглу Эфкан
|3
|0
|Хуанфран Морено
|1
|1
|Гюнеш Умут
|1
|1
|Кырынтылы Серкан
|2
|0
|Бабакар Хоума
|1
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Furkan Bayir
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яндаш Мерт Хакан
|6
|0
|Новак Филип
|4
|1
|Креспо Мигель
|5
|0
|Кавечи Ирфан
|3
|1
|Тиссеран Марсель
|3
|1
|Ким Мин-Чжэ
|3
|1
|Азиз Сердар
|4
|0
|Зайц Миха
|4
|0
|Салаи Аттила
|4
|0
|Кадыоглу Ферди
|4
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Сангаре Назим
|2
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Бериша Мергим
|2
|0
|Озер Берке
|2
|0
|Байиндыр Алтай
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Дурсун Сердар
|1
|0
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
19
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
5
18%
2
11%
1-15
3
11%
5
26%
16-30
6
21%
2
11%
31-45
4
14%
5
26%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
8
29%
3
16%
76-90
Пропущено
22
18
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
18%
4
22%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
6
27%
2
11%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
2
9%
4
22%
61-75
3
14%
4
22%
76-90
Забито
24
24
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
4
17%
4
17%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
4
17%
2
8%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
6
25%
61-75
8
33%
8
33%
76-90
Пропущено
19
14
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
16%
1
7%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
5
26%
3
21%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
4
21%
3
21%
61-75
3
16%
2
14%
76-90
Забито
52
43
24 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 16
5 Не забивали 2
9
17%
6
14%
1-15
5
10%
9
21%
16-30
10
19%
4
9%
31-45
7
13%
5
12%
46-60
5
10%
8
19%
61-75
16
31%
11
26%
76-90
Пропущено
41
32
24 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 22
7
17%
5
16%
1-15
6
15%
5
16%
16-30
11
27%
5
16%
31-45
5
12%
4
13%
46-60
6
15%
7
22%
61-75
6
15%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кайсериспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Газиантеп 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 0:4
Касымпаша - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Адана Демирспор 1:1 Аланьяспор - Галатасарай 1:1 Гиресунспор - Аланьяспор 1:3 Аланьяспор - Хатайспор 6:0 Алтай - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Мардин ББ 5:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Газиантеп - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 1:3 Малатьяспор - Аланьяспор 2:6 Аланьяспор - Сивасспор 0:1 Аланьяспор - Османыеспор 6:0 Антальяспор - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Бешикташ 2:0
Фенербахче
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фенербахче - Трабзонспор 1:1 Касымпаша - Фенербахче 1:2 Славия Прага - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Хатайспор 2:0
Фенербахче - Славия Прага 2:3 Гиресунспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 0:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Сивасспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Алтай 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:2 Фенербахче - Афжет Афьонспор 2:0 Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Бешикташ 2:2 Газиантеп - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|29
|21
|7
|1
|56 - 23
|70
|2.
|Коньяспор
|29
|16
|7
|6
|47 - 31
|55
|3.
|Фенербахче
|0:0
|29
|13
|9
|7
|43 - 32
|48
|4.
|Аланьяспор
|0:0
|29
|13
|8
|8
|51 - 42
|47
|5.
|Истанбул Башакшехир
|28
|14
|5
|9
|41 - 28
|47
|6.
|Хатайспор
|29
|14
|4
|11
|47 - 45
|46
|7.
|Адана Демирспор
|29
|12
|9
|8
|44 - 31
|45
|8.
|Бешикташ
|28
|12
|9
|7
|42 - 36
|45
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|29
|11
|7
|11
|33 - 43
|40
|10.
|Кайсериспор
|29
|10
|8
|11
|43 - 45
|38
|11.
|Газиантеп
|0:0
|29
|10
|8
|11
|36 - 39
|38
|12.
|Сивасспор
|29
|9
|10
|10
|38 - 37
|37
|13.
|Касымпаша
|29
|9
|8
|12
|43 - 43
|35
|14.
|Галатасарай
|28
|9
|8
|11
|37 - 41
|35
|15.
|Антальяспор
|28
|9
|8
|11
|29 - 35
|35
|16.
|Гиресунспор
|28
|9
|5
|14
|29 - 32
|32
|17.
|Алтай
|29
|8
|5
|16
|30 - 41
|29
|18.
|Гёзтепе
|29
|7
|6
|16
|36 - 48
|27
|19.
|Ризеспор
|29
|6
|5
|18
|26 - 53
|23
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|30
|5
|6
|19
|23 - 49
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|15
|11
|4
|0
|29 - 12
|37
|2.
|Коньяспор
|15
|10
|4
|1
|25 - 11
|34
|3.
|Газиантеп
|0:0
|15
|9
|5
|1
|28 - 14
|32
|4.
|Бешикташ
|14
|9
|3
|2
|25 - 16
|30
|5.
|Кайсериспор
|15
|9
|3
|3
|26 - 14
|30
|6.
|Хатайспор
|14
|9
|2
|3
|30 - 17
|29
|7.
|Истанбул Башакшехир
|14
|9
|1
|4
|23 - 13
|28
|8.
|Фенербахче
|0:0
|14
|7
|4
|3
|24 - 14
|25
|9.
|Антальяспор
|14
|7
|4
|3
|21 - 13
|25
|10.
|Адана Демирспор
|14
|6
|5
|3
|21 - 10
|23
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|14
|6
|5
|3
|18 - 13
|23
|12.
|Аланьяспор
|0:0
|15
|6
|5
|4
|29 - 21
|23
|13.
|Касымпаша
|15
|6
|4
|5
|26 - 21
|22
|14.
|Галатасарай
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|15.
|Ризеспор
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|16.
|Сивасспор
|14
|4
|8
|2
|22 - 14
|20
|17.
|Гиресунспор
|14
|5
|2
|7
|16 - 17
|17
|18.
|Алтай
|14
|5
|2
|7
|15 - 18
|17
|19.
|Гёзтепе
|15
|4
|2
|9
|16 - 21
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|14
|10
|3
|1
|27 - 11
|33
|2.
|Аланьяспор
|0:0
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|3.
|Фенербахче
|0:0
|15
|6
|5
|4
|19 - 18
|23
|4.
|Адана Демирспор
|15
|6
|4
|5
|23 - 21
|22
|5.
|Коньяспор
|14
|6
|3
|5
|22 - 20
|21
|6.
|Истанбул Башакшехир
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|7.
|Сивасспор
|15
|5
|2
|8
|16 - 23
|17
|8.
|Хатайспор
|15
|5
|2
|8
|17 - 28
|17
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|15
|5
|2
|8
|15 - 30
|17
|10.
|Гиресунспор
|14
|4
|3
|7
|13 - 15
|15
|11.
|Бешикташ
|14
|3
|6
|5
|17 - 20
|15
|12.
|Галатасарай
|14
|3
|5
|6
|17 - 24
|14
|13.
|Касымпаша
|14
|3
|4
|7
|17 - 22
|13
|14.
|Гёзтепе
|14
|3
|4
|7
|20 - 27
|13
|15.
|Алтай
|15
|3
|3
|9
|15 - 23
|12
|16.
|Антальяспор
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|17.
|Малатьяспор
|0:0
|16
|2
|3
|11
|6 - 20
|9
|18.
|Кайсериспор
|14
|1
|5
|8
|17 - 31
|8
|19.
|Газиантеп
|0:0
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|20.
|Ризеспор
|14
|0
|3
|11
|8 - 33
|3