Начинается второй тайм. Посмотрим, будет ли сейчас "Аталанта" играть явным первым номером, команде Джан-Пьеро Гасперини нужно забить как можно скорее хотя бы один гол, чтобы далее чувствовать себя более спокойно.

В составе "Аталанты" после перерыва произошла замена. Вместо Йоакима Меле на поле вышел Жереми Бога.

Френнруп разогнал атаку по правому флангу, Мортен обыграл Дзаппакосту и затем выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Васкес подработал мяч и пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Спортьелло.

Спортьелло едва не доигрался в своей штрафной площади, на правом углу вратарской Марко попал под прессинг Йебоа, едва форвард "Дженоа" при игре в подкате не перехватил мяч у голкипера "Аталанты".

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Аталанта" на своём поле играет вничью с "Дженоа" со счётом 0:0. Обе команды пока показывают неплохой футбол, но конечно же матчу не хватает голов. Будем надеяться, что голы будут уже во второй половине матча, а пока немного отдохнём.

42' Васкес из аута с левого фланга вбросил мяч на левый угол штрафной площади, Йебоа сыграл неудачно и головой отправил мяч за лицевую линию поля.

41' Из-за перебора жёлтых карточек Давиде Дзаппакоста пропустит следующий матч против "Болоньи".

40' Амири со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

39' Полузащитник "Аталанты" Давиде Дзаппакоста после перехвата мяча у радиуса своей штрафной слишком заигрался и потерял его. Дзаппакоста следом пытался исправиться, но в итоге случился фол на Йебоа и также Розарио Абиссо показал жёлтую карточку игроки "Аталанты".

38' Пашалич разогнал атаку по центру и затем Марио выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Муриэль в касание пробил в правый угол ворот, мяч попал в штангу, а затем ушёл за лицевую линию поля.

37' И вот уже у нас постепенно подходит к концу первый тайм, всё идёт к тому, что команды могут и не забить по итогам первой половины матча не порадовать нас забитыми мячами.

36' Мелегони совершил рывок вперёд по левой половине поля, затем Филиппо сместился к радиусу штрафной площади и пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Спортьелло.

35' Дзаппакоста с левого фланга выполнил подачу на правый угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось.

34' Скальвини в центре поля нарушил правила против Йебоа. Игроки "Дженоа" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

33' В прошлом эпизоде Коопмейнерс наступил на Портанову. Потребовалось определённое время полузащитнику "Дженоа", чтобы подняться с газона.

32' Меле перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Дженоа", правила были нарушены против Портановы.

31' Малиновский очень хорошо отработал в обороне на левой половине поля и перехватил мяч у Портановы.

30' Пессина получил по ногам в центре поля. Игроки "Аталанты" не стали спешить при розыгрыше мяча.

29' Пашалич выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Меле зацепился за мяч, но затем Йоаким сыграл неудачно и потерял его.

28' Амири со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Пессина головой выбил мяч на правый фланг.

27' Коопмейнерс на своей половине поля нарушил правила против Йебоа. "Дженоа" тщательно готовится к стандарту.

26' Муриэль попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Максимович грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

25' Йебоа пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

24' Дзаппакоста при входе в штрафную площадь по правой половине поля отыгрался с Малиновским, Портанова прочитал момент и перехватил мяч при игре в подкате.

23' С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Аталанты", Йебоа при обработке мяча подыграл себе рукой, Розарио Абиссо всё видел и дал свисток в пользу хозяев поля.

22' Йебоа с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Паломино головой выбил мяч подальше от своих ворот.

21' Малиновский в центре поля нарушил правила против Амири. Игроки "Дженоа" достаточно быстро разыграли стандарт.

20' Йебоа на левом фланге у штрафной площади "Аталанты" сыграл довольно грубо против Скальвини. Розарио Абиссо пока решил обойтись без жёлтой карточки.

19' Гальдамес с углового выполнил неудачную подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл в аут.

18' Гальдамес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел защитника "Аталанты" и ушёл на угловой.

17' Дзаппакоста выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Пашаличу, Марио в свою очередь выполнил ответную передачу в центр штрафной, защитники "Дженоа" прочитали момент и перехватили мяч.

16' Муриэль совершил рывок вперёд по левому флангу, затем Луис вошёл в штрафную площадь, сместился в центр и пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

15' Малиновский сместился в центр с правого фланга и затем Руслан выполнил проникающую передачу на правый угол штрафной площади, Скальвини в борьбе с Эстигором не смог зацепиться за мяч.

14' С правого фланга последовал опасный прострел в центр к линии вратарской "Аталанты", совсем немного не хватило Портанове для удара по воротам в падении.

13' Портанова с левой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Паломино за счёт грамотной позиции спокойно перехватил мяч.

12' Угловой у ворот "Аталанты". Амири, Мелегони и Бадель разыграли корнер между собой, но затем на левом фланге игроки "Дженоа" ничего интересного придумать не смогли.

11' Меле разогнал контратаку по левому флангу, затем Йоаким выполнил хорошую передачу к правому углу штрафной площади внешней стороной стопы, боковой арбитр зафиксировал ошибочный офсайд у Муриэля.

10' Амири со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

9' Пашалич на своей половине поля нарушил правила против Портановы. "Дженоа" тщательно готовится к стандарту.

8' Малиновский со стандарта закрутил мяч под левую штангу, мяч пролетел над перекладиной, но Сиригу всё более-менее контролировал.

7' Портанова на правом фланге в подкате сбил Дзаппакосту. "Аталанта" заработала неплохой стандарт.

6' Пессина теперь уже подкараулил отскок у радиуса штрафной площади "Дженоа", Маттео в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

5' Дзаппакоста с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил на правый угол штрафной площади, Малиновский пробил по воротам, мяч попал в Эстигора.

4' Дзаппакоста выполнил передачу на ход Малиновскому по правому флангу, Руслан набежал на мяч и выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Эстигора и улетел в аут.

3' Васкесу досталось в борьбе за верховой мяч на правом фланге от Малиновского, это был игровой эпизод, а поэтому Розарио Абиссо не стал давать свисток.

2' Портанова сместился в центр с левого фланга и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Скальвини.