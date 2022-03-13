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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
0:0
Перерыв

Стадион:
Дженоа
0'
38' Желтая карточка
Дзаппакоста Давиде

Ход матча

38'
Дзаппакоста Давиде
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 113
Аталанта 95.6% (108)
X 4.4% (5)
Дженоа 0% (0)
0
выиграет Аталанта, со счетом 3:0
«Аталанте» крайне срочно нужна убедительная победа в чемпионате для поднятия боевого духа в коллективе.... Ещё
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Дженоа
1.38
5.70
9.70
Все Коэффициенты
Новости
57
Спортьелло
Марко
42
Скальвини
Джорджио
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
77
Дзаппакоста
Давиде
32
Пессина
Маттео
7
Коопмейнерс
Теун
3
Меле
Йоаким
88
Пашалич
Марио
18
Малиновский
Руслан
9
Муриэль
Луис
57
Сиригу
Сальваторе
32
Френнруп
Мортен
52
Максимович
Никола
55
Эстигор
Лео
15
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
99
Гальдамес
Пабло
10
Мелегони
Филиппо
8
Амири
Надим
90
Портанова
Маноло
45
Йебоа
Келвин
Аталанта
3-4-2-1
Дженоа
4-2-3-1

История личных встреч

Аталанта
Дженоа

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

27 матчей

37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

СA
0:0
СA
3:4
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:5
СA
3:0
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 9 0.32
Сапата Дуван 9 (3) 0.32
Малиновский Руслан 6 0.21
Муриэль Луис 4 0.14
Коопмейнерс Теун 4 0.14
Иличич Йосип 3 0.11
Миранчук Алексей 2 0.07
Фройлер Ремо 1 0.04
Дзаппакоста Давиде 1 0.04
Толой Рафаэл 1 0.04
Пессина Маттео 1 0.04
Меле Йоаким 1 0.04
Демирал Мерих 1 0.04
Паломино Хосе 1 0.04
Де Рон Мартен 1 0.04
Госенс Робин 1 0.04
Пикколи Роберто 1 0.04
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 9 0.31
Кришито Доменико 5 (5) 0.17
Фарес Мохамед 2 0.07
Камбьясо Андреа 1 0.03
Кайседо Фелипе 1 0.03
Экубан Калеб 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Бьянки Флавио 1 0.03
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 7 0
Де Рон Мартен 5 1
Паломино Хосе 6 0
Демирал Мерих 6 0
Толой Рафаэл 5 0
Фройлер Ремо 5 0
Джимсити Берат 5 0
Дзаппакоста Давиде 5 0
Джан Пьеро Гасперини 0 2
Пеццелла Джузеппе 3 0
Муссо Хуан 1 1
Сапата Дуван 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Иличич Йосип 1 0
Спортьелло Марко 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Ловато Маттео 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 10 0
Васкес Хоан 7 0
Камбьясо Андреа 4 1
Ровелла Николо 5 0
Бираски Давиде 4 0
Портанова Маноло 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Бадель Милан 3 0
Дестро Маттиа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ванхесден Зиньо 3 0
Каллон Яя 3 0
Эстигор Лео 1 1
Александр Блессин 2 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
14
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
4
17%
2
14%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
7
30%
6
43%
76-90

Пропущено

19
27
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
16%
6
22%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
4
21%
4
15%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
3
16%
6
22%
61-75
5
26%
6
22%
76-90

Забито

25
10
14 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 1
17 Не забивали 22
4
16%
0
0%
1-15
6
24%
1
10%
16-30
4
16%
1
10%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
4
16%
2
20%
61-75
6
24%
6
60%
76-90

Пропущено

14
18
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
14%
4
22%
1-15
4
29%
2
11%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
3
21%
3
17%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
14%
5
28%
76-90

Забито

48
24
24 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 4
7 Не забивали 14
8
17%
2
8%
1-15
8
17%
2
8%
16-30
8
17%
1
4%
31-45
3
6%
2
8%
46-60
8
17%
5
21%
61-75
13
27%
12
50%
76-90

Пропущено

33
45
17 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 20
5
15%
10
22%
1-15
6
18%
3
7%
16-30
6
18%
7
16%
31-45
5
15%
7
16%
46-60
4
12%
7
16%
61-75
7
21%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3
Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1
Дженоа
(20 матчей)
5%
55%
40%
1 победа 11 ничьих 8 поражений
Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1
Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 29 19 6 4 55 - 29 63
2. Наполи Заявка 29 18 6 5 51 - 21 60
3. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
4. Ювентус Заявка 29 16 8 5 45 - 26 56
5. Аталанта 0:0 Заявка 28 13 9 6 50 - 31 48
6. Рома 0:1 Заявка 29 14 5 10 46 - 35 47
7. Лацио Заявка 28 13 7 8 57 - 42 46
8. Фиорентина Заявка 28 14 4 10 47 - 37 46
9. Верона Заявка 29 11 8 10 54 - 46 41
10. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 51 - 48 40
11. Торино Заявка 27 9 7 11 33 - 28 34
12. Болонья Заявка 28 9 6 13 32 - 43 33
13. Эмполи Заявка 29 8 8 13 40 - 54 32
14. Удинезе 1:0 Заявка 27 7 11 9 35 - 43 32
15. Специя Заявка 29 8 5 16 30 - 50 29
16. Сампдория Заявка 29 7 5 17 37 - 51 26
17. Кальяри Заявка 29 5 10 14 28 - 53 25
18. Венеция Заявка 27 5 7 15 25 - 51 22
19. Дженоа 0:0 Заявка 29 1 16 12 22 - 47 19
20. Салернитана Заявка 27 3 7 17 22 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
3. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
4. Рома 0:1 Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
5. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
6. Наполи Заявка 14 8 2 4 23 - 10 26
7. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
8. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе 1:0 Заявка 14 5 6 3 19 - 20 21
12. Аталанта 0:0 Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
20. Дженоа 0:0 Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
2. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
3. Аталанта 0:0 Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома 0:1 Заявка 14 6 1 7 26 - 21 19
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 15 4 2 9 15 - 33 14
13. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
16. Удинезе 1:0 Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Дженоа 0:0 Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
19. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    В составе "Аталанты" после перерыва произошла замена. Вместо Йоакима Меле на поле вышел Жереми Бога. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, будет ли сейчас "Аталанта" играть явным первым номером, команде Джан-Пьеро Гасперини нужно забить как можно скорее хотя бы один гол, чтобы далее чувствовать себя более спокойно. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Аталанта" на своём поле играет вничью с "Дженоа" со счётом 0:0. Обе команды пока показывают неплохой футбол, но конечно же матчу не хватает голов. Будем надеяться, что голы будут уже во второй половине матча, а пока немного отдохнём. 
  • 44'
    Спортьелло едва не доигрался в своей штрафной площади, на правом углу вратарской Марко попал под прессинг Йебоа, едва форвард "Дженоа" при игре в подкате не перехватил мяч у голкипера "Аталанты". 
  • 43'
    Френнруп разогнал атаку по правому флангу, Мортен обыграл Дзаппакосту и затем выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Васкес подработал мяч и пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Спортьелло. 
  • 42'
    Васкес из аута с левого фланга вбросил мяч на левый угол штрафной площади, Йебоа сыграл неудачно и головой отправил мяч за лицевую линию поля. 
  • 41'
    Из-за перебора жёлтых карточек Давиде Дзаппакоста пропустит следующий матч против "Болоньи". 
  • 40'
    Амири со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Желтая карточка
    39'
    Полузащитник "Аталанты" Давиде Дзаппакоста после перехвата мяча у радиуса своей штрафной слишком заигрался и потерял его. Дзаппакоста следом пытался исправиться, но в итоге случился фол на Йебоа и также Розарио Абиссо показал жёлтую карточку игроки "Аталанты". 
  • Штанга
    38'
    Пашалич разогнал атаку по центру и затем Марио выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Муриэль в касание пробил в правый угол ворот, мяч попал в штангу, а затем ушёл за лицевую линию поля. 
  • 37'
    И вот уже у нас постепенно подходит к концу первый тайм, всё идёт к тому, что команды могут и не забить по итогам первой половины матча не порадовать нас забитыми мячами. 
  • 36'
    Мелегони совершил рывок вперёд по левой половине поля, затем Филиппо сместился к радиусу штрафной площади и пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Спортьелло. 
  • 35'
    Дзаппакоста с левого фланга выполнил подачу на правый угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Скальвини в центре поля нарушил правила против Йебоа. Игроки "Дженоа" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Травма, повреждение
    33'
    В прошлом эпизоде Коопмейнерс наступил на Портанову. Потребовалось определённое время полузащитнику "Дженоа", чтобы подняться с газона. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Меле перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Дженоа", правила были нарушены против Портановы. 
  • 31'
    Малиновский очень хорошо отработал в обороне на левой половине поля и перехватил мяч у Портановы. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Пессина получил по ногам в центре поля. Игроки "Аталанты" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • 29'
    Пашалич выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Меле зацепился за мяч, но затем Йоаким сыграл неудачно и потерял его. 
  • 28'
    Амири со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Пессина головой выбил мяч на правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Коопмейнерс на своей половине поля нарушил правила против Йебоа. "Дженоа" тщательно готовится к стандарту. 
  • 26'
    Муриэль попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Максимович грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • 25'
    Йебоа пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 24'
    Дзаппакоста при входе в штрафную площадь по правой половине поля отыгрался с Малиновским, Портанова прочитал момент и перехватил мяч при игре в подкате. 
  • Фол, нарушение
    23'
    С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Аталанты", Йебоа при обработке мяча подыграл себе рукой, Розарио Абиссо всё видел и дал свисток в пользу хозяев поля. 
  • 22'
    Йебоа с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Паломино головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Малиновский в центре поля нарушил правила против Амири. Игроки "Дженоа" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Йебоа на левом фланге у штрафной площади "Аталанты" сыграл довольно грубо против Скальвини. Розарио Абиссо пока решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Угловой
    19'
    Гальдамес с углового выполнил неудачную подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл в аут. 
  • 18'
    Гальдамес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел защитника "Аталанты" и ушёл на угловой. 
  • 17'
    Дзаппакоста выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Пашаличу, Марио в свою очередь выполнил ответную передачу в центр штрафной, защитники "Дженоа" прочитали момент и перехватили мяч. 
  • 16'
    Муриэль совершил рывок вперёд по левому флангу, затем Луис вошёл в штрафную площадь, сместился в центр и пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 15'
    Малиновский сместился в центр с правого фланга и затем Руслан выполнил проникающую передачу на правый угол штрафной площади, Скальвини в борьбе с Эстигором не смог зацепиться за мяч. 
  • 14'
    С правого фланга последовал опасный прострел в центр к линии вратарской "Аталанты", совсем немного не хватило Портанове для удара по воротам в падении.  
  • 13'
    Портанова с левой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Паломино за счёт грамотной позиции спокойно перехватил мяч. 
  • Угловой
    12'
    Угловой у ворот "Аталанты". Амири, Мелегони и Бадель разыграли корнер между собой, но затем на левом фланге игроки "Дженоа" ничего интересного придумать не смогли. 
  • Офсайд
    11'
    Меле разогнал контратаку по левому флангу, затем Йоаким выполнил хорошую передачу к правому углу штрафной площади внешней стороной стопы, боковой арбитр зафиксировал ошибочный офсайд у Муриэля. 
  • 10'
    Амири со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Пашалич на своей половине поля нарушил правила против Портановы. "Дженоа" тщательно готовится к стандарту. 
  • 8'
    Малиновский со стандарта закрутил мяч под левую штангу, мяч пролетел над перекладиной, но Сиригу всё более-менее контролировал. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Портанова на правом фланге в подкате сбил Дзаппакосту. "Аталанта" заработала неплохой стандарт. 
  • 6'
    Пессина теперь уже подкараулил отскок у радиуса штрафной площади "Дженоа", Маттео в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 5'
    Дзаппакоста с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил на правый угол штрафной площади, Малиновский пробил по воротам, мяч попал в Эстигора. 
  • 4'
    Дзаппакоста выполнил передачу на ход Малиновскому по правому флангу, Руслан набежал на мяч и выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Эстигора и улетел в аут. 
  • Судья
    3'
    Васкесу досталось в борьбе за верховой мяч на правом фланге от Малиновского, это был игровой эпизод, а поэтому Розарио Абиссо не стал давать свисток. 
  • 2'
    Портанова сместился в центр с левого фланга и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Скальвини. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва. "Аталанте" и "Дженоа" нужно набирать три очка, чтобы улучшать своё турнирное положение. Посмотрим, сможет ли "Аталанта" оправдать статус явного фаворита, либо "Дженоа" в Бергамо сможет совершить большую сенсацию. 
  • Второй тайм
  • 46'
    Аталанта пытается что-то создать.
  • 46'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Меле Йоаким уходит с поля и его заменяет Бога Жереми
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Дженоа

Исход игры
Аталанта
95.6% (108)
Ничья
4.4% (5)
Дженоа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (48)
Меньше
57.14% (64)
Обе команды забьют
Да
33.04% (37)
Нет
66.96% (75)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
47.8% (54)
2:1 Аталанта
19.5% (22)
3:1 Аталанта
8.8% (10)
3:0 Аталанта
8.8% (10)
1:0 Аталанта
6.2% (7)
0:0 Ничья
1.8% (2)
4:0 Аталанта
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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