«Аталанте» крайне срочно нужна убедительная победа в чемпионате для поднятия боевого духа в коллективе.... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пашалич Марио
|9
|0.32
|Сапата Дуван
|9 (3)
|0.32
|Малиновский Руслан
|6
|0.21
|Муриэль Луис
|4
|0.14
|Коопмейнерс Теун
|4
|0.14
|Иличич Йосип
|3
|0.11
|Миранчук Алексей
|2
|0.07
|Фройлер Ремо
|1
|0.04
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.04
|Толой Рафаэл
|1
|0.04
|Пессина Маттео
|1
|0.04
|Меле Йоаким
|1
|0.04
|Демирал Мерих
|1
|0.04
|Паломино Хосе
|1
|0.04
|Де Рон Мартен
|1
|0.04
|Госенс Робин
|1
|0.04
|Пикколи Роберто
|1
|0.04
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|9
|0.31
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.17
|Фарес Мохамед
|2
|0.07
|Камбьясо Андреа
|1
|0.03
|Кайседо Фелипе
|1
|0.03
|Экубан Калеб
|1
|0.03
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Бьянки Флавио
|1
|0.03
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Де Рон Мартен
|5
|1
|Паломино Хосе
|6
|0
|Демирал Мерих
|6
|0
|Толой Рафаэл
|5
|0
|Фройлер Ремо
|5
|0
|Джимсити Берат
|5
|0
|Дзаппакоста Давиде
|5
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|2
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|Муссо Хуан
|1
|1
|Сапата Дуван
|2
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Иличич Йосип
|1
|0
|Спортьелло Марко
|1
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стураро Стефано
|10
|0
|Васкес Хоан
|7
|0
|Камбьясо Андреа
|4
|1
|Ровелла Николо
|5
|0
|Бираски Давиде
|4
|0
|Портанова Маноло
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Бадель Милан
|3
|0
|Дестро Маттиа
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Ванхесден Зиньо
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Эстигор Лео
|1
|1
|Александр Блессин
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Экубан Калеб
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|55 - 29
|63
|2.
|Наполи
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|51 - 21
|60
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|60 - 22
|58
|4.
|Ювентус
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|45 - 26
|56
|5.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|28
|13
|9
|6
|50 - 31
|48
|6.
|Рома
|0:1 Заявка
|29
|14
|5
|10
|46 - 35
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|57 - 42
|46
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|47 - 37
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|54 - 46
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|51 - 48
|40
|11.
|Торино
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 28
|34
|12.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|32 - 43
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|40 - 54
|32
|14.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|27
|7
|11
|9
|35 - 43
|32
|15.
|Специя
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|30 - 50
|29
|16.
|Сампдория
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|37 - 51
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|28 - 53
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|25 - 51
|22
|19.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|29
|1
|16
|12
|22 - 47
|19
|20.
|Салернитана
|Заявка
|27
|3
|7
|17
|22 - 63
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 16
|29
|4.
|Рома
|0:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|5.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|6.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 10
|26
|7.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|8.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 20
|21
|12.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 18
|18
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 17
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 17
|33
|3.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|32 - 26
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|9.
|Рома
|0:1 Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 21
|19
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 33
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|16.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|19.
|Торино
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8