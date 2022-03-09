Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
История личных встреч
Аталанта
Дженоа
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
27 матчей
37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пашалич Марио
|9
|0.33
|Сапата Дуван
|9 (3)
|0.33
|Малиновский Руслан
|6
|0.22
|Муриэль Луис
|4
|0.15
|Коопмейнерс Теун
|4
|0.15
|Иличич Йосип
|3
|0.11
|Миранчук Алексей
|2
|0.07
|Фройлер Ремо
|1
|0.04
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.04
|Толой Рафаэл
|1
|0.04
|Пессина Маттео
|1
|0.04
|Меле Йоаким
|1
|0.04
|Демирал Мерих
|1
|0.04
|Паломино Хосе
|1
|0.04
|Де Рон Мартен
|1
|0.04
|Госенс Робин
|1
|0.04
|Пикколи Роберто
|1
|0.04
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|9
|0.32
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.18
|Фарес Мохамед
|2
|0.07
|Камбьясо Андреа
|1
|0.04
|Кайседо Фелипе
|1
|0.04
|Экубан Калеб
|1
|0.04
|Васкес Хоан
|1
|0.04
|Мелегони Филиппо
|1
|0.04
|Бьянки Флавио
|1
|0.04
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Де Рон Мартен
|5
|1
|Паломино Хосе
|6
|0
|Демирал Мерих
|6
|0
|Толой Рафаэл
|5
|0
|Фройлер Ремо
|5
|0
|Джимсити Берат
|5
|0
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|2
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|Муссо Хуан
|1
|1
|Сапата Дуван
|2
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Иличич Йосип
|1
|0
|Спортьелло Марко
|1
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стураро Стефано
|10
|0
|Васкес Хоан
|7
|0
|Камбьясо Андреа
|4
|1
|Ровелла Николо
|5
|0
|Бираски Давиде
|4
|0
|Портанова Маноло
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Бадель Милан
|3
|0
|Дестро Маттиа
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Ванхесден Зиньо
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Эстигор Лео
|1
|1
|Александр Блессин
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Экубан Калеб
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
14
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
4
17%
2
14%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
7
30%
6
43%
76-90
Пропущено
19
27
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
16%
6
22%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
4
21%
4
15%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
3
16%
6
22%
61-75
5
26%
6
22%
76-90
Забито
25
10
14 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 1
17 Не забивали 22
4
16%
0
0%
1-15
6
24%
1
10%
16-30
4
16%
1
10%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
4
16%
2
20%
61-75
6
24%
6
60%
76-90
Пропущено
14
18
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
14%
4
22%
1-15
4
29%
2
11%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
3
21%
3
17%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
14%
5
28%
76-90
Забито
48
24
24 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 4
7 Не забивали 14
8
17%
2
8%
1-15
8
17%
2
8%
16-30
8
17%
1
4%
31-45
3
6%
2
8%
46-60
8
17%
5
21%
61-75
13
27%
12
50%
76-90
Пропущено
33
45
17 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 20
5
15%
10
22%
1-15
6
18%
3
7%
16-30
6
18%
7
16%
31-45
5
15%
7
16%
46-60
4
12%
7
16%
61-75
7
21%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3
Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1
Дженоа
(20 матчей)
5%
55%
40%
1 победа 11 ничьих 8 поражений
Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1
Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|54 - 29
|60
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|60 - 22
|58
|3.
|Наполи
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|49 - 20
|57
|4.
|Ювентус
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|42 - 25
|53
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|6.
|Аталанта
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|50 - 31
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|57 - 42
|46
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|46 - 37
|43
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|53 - 44
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|49 - 46
|39
|11.
|Торино
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 28
|34
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|40 - 53
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|34 - 43
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|28 - 50
|26
|16.
|Сампдория
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|36 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 51
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|25 - 51
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|28
|1
|15
|12
|22 - 47
|18
|20.
|Салернитана
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|20 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|3.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|6.
|Верона
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|7.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 10
|26
|8.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 20
|18
|12.
|Аталанта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 18
|17
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 17
|33
|2.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 10
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|30 - 24
|22
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|26 - 20
|19
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 33
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Торино
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта - Дженоа
Исход игры
Аталанта
100% (30)
Ничья
0% (0)
Дженоа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (10)
Меньше
66.67% (20)
Обе команды забьют
Да
20% (6)
Нет
80% (24)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
56.7% (17)
2:1 Аталанта
13.3% (4)
1:0 Аталанта
10% (3)
3:1 Аталанта
6.7% (2)
4:0 Аталанта
6.7% (2)
3:0 Аталанта
6.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!