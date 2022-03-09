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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
 
Позже

Стадион:
Дженоа

История личных встреч

Аталанта
Дженоа

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

27 матчей

37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

СA
0:0
СA
3:4
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:5
СA
3:0
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 9 0.33
Сапата Дуван 9 (3) 0.33
Малиновский Руслан 6 0.22
Муриэль Луис 4 0.15
Коопмейнерс Теун 4 0.15
Иличич Йосип 3 0.11
Миранчук Алексей 2 0.07
Фройлер Ремо 1 0.04
Дзаппакоста Давиде 1 0.04
Толой Рафаэл 1 0.04
Пессина Маттео 1 0.04
Меле Йоаким 1 0.04
Демирал Мерих 1 0.04
Паломино Хосе 1 0.04
Де Рон Мартен 1 0.04
Госенс Робин 1 0.04
Пикколи Роберто 1 0.04
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 9 0.32
Кришито Доменико 5 (5) 0.18
Фарес Мохамед 2 0.07
Камбьясо Андреа 1 0.04
Кайседо Фелипе 1 0.04
Экубан Калеб 1 0.04
Васкес Хоан 1 0.04
Мелегони Филиппо 1 0.04
Бьянки Флавио 1 0.04
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 7 0
Де Рон Мартен 5 1
Паломино Хосе 6 0
Демирал Мерих 6 0
Толой Рафаэл 5 0
Фройлер Ремо 5 0
Джимсити Берат 5 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Джан Пьеро Гасперини 0 2
Пеццелла Джузеппе 3 0
Муссо Хуан 1 1
Сапата Дуван 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Иличич Йосип 1 0
Спортьелло Марко 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Ловато Маттео 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 10 0
Васкес Хоан 7 0
Камбьясо Андреа 4 1
Ровелла Николо 5 0
Бираски Давиде 4 0
Портанова Маноло 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Бадель Милан 3 0
Дестро Маттиа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ванхесден Зиньо 3 0
Каллон Яя 3 0
Эстигор Лео 1 1
Александр Блессин 2 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
14
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
4
17%
2
14%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
7
30%
6
43%
76-90

Пропущено

19
27
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
16%
6
22%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
4
21%
4
15%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
3
16%
6
22%
61-75
5
26%
6
22%
76-90

Забито

25
10
14 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 1
17 Не забивали 22
4
16%
0
0%
1-15
6
24%
1
10%
16-30
4
16%
1
10%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
4
16%
2
20%
61-75
6
24%
6
60%
76-90

Пропущено

14
18
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
14%
4
22%
1-15
4
29%
2
11%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
3
21%
3
17%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
14%
5
28%
76-90

Забито

48
24
24 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 4
7 Не забивали 14
8
17%
2
8%
1-15
8
17%
2
8%
16-30
8
17%
1
4%
31-45
3
6%
2
8%
46-60
8
17%
5
21%
61-75
13
27%
12
50%
76-90

Пропущено

33
45
17 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 20
5
15%
10
22%
1-15
6
18%
3
7%
16-30
6
18%
7
16%
31-45
5
15%
7
16%
46-60
4
12%
7
16%
61-75
7
21%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3
Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1
Дженоа
(20 матчей)
5%
55%
40%
1 победа 11 ничьих 8 поражений
Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1
Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 28 18 6 4 54 - 29 60
2. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
3. Наполи Заявка 28 17 6 5 49 - 20 57
4. Ювентус Заявка 28 15 8 5 42 - 25 53
5. Рома Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Аталанта Заявка 27 13 8 6 50 - 31 47
7. Лацио Заявка 28 13 7 8 57 - 42 46
8. Фиорентина Заявка 27 13 4 10 46 - 37 43
9. Верона Заявка 28 11 8 9 53 - 44 41
10. Сассуоло Заявка 28 10 9 9 49 - 46 39
11. Торино Заявка 27 9 7 11 33 - 28 34
12. Болонья Заявка 27 9 6 12 32 - 42 33
13. Эмполи Заявка 28 8 8 12 40 - 53 32
14. Удинезе Заявка 26 6 11 9 34 - 43 29
15. Специя Заявка 28 7 5 16 28 - 50 26
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 36 - 48 26
17. Кальяри Заявка 28 5 10 13 28 - 51 25
18. Венеция Заявка 27 5 7 15 25 - 51 22
19. Дженоа Заявка 28 1 15 12 22 - 47 18
20. Салернитана Заявка 26 3 6 17 20 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
3. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
4. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
5. Фиорентина Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
6. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
7. Наполи Заявка 14 8 2 4 23 - 10 26
8. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 13 4 6 3 18 - 20 18
12. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Специя Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
20. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
2. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Сассуоло Заявка 14 6 4 4 30 - 24 22
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 14 5 6 3 18 - 16 21
9. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 15 4 2 9 15 - 33 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
19. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Дженоа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2022, осталось 2 дня 15 часов 14 минут.

    Главный судья: Абиссо Росарио

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    • Прогнозы 30
    Аталанта 100% (30)
    X 0% (0)
    Дженоа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Дженоа
    1.38
    5.70
    9.90
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    Прогнозы на матч Аталанта - Дженоа

    Исход игры
    Аталанта
    100% (30)
    Ничья
    0% (0)
    Дженоа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (10)
    Меньше
    66.67% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    20% (6)
    Нет
    80% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Аталанта
    56.7% (17)
    2:1 Аталанта
    13.3% (4)
    1:0 Аталанта
    10% (3)
    3:1 Аталанта
    6.7% (2)
    4:0 Аталанта
    6.7% (2)
    3:0 Аталанта
    6.7% (2)
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