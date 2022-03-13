Эль-Шаарави вышел на замену у "Ромы".

Дзаньоло упал на газон впереди на правом фланге после борьбу с Неуэном Пересом. Фол игрока хозяев.

45' Бекао уронил Дзаньоло, "Рома" исполнит штрафной с левого фланга.

44' Патрисиу поймал подачу с правого фланга, проблем у него не возникло.

43' "Рома" ещё планирует чего-то добиться до перерыва. Похвально.

41' Мяч попал в руку Бекао в штрафной "Ромы".

40' На противоположном фланге такая же ситуация - аут в пользу "Удинезе".

39' Хозяева готовятся вбросить аут впереди на правом фланге.

38' Макенго нанёс дальний удар с левого полуфланга, мяч попал в Патрисиу, в штангу и ещё раз в Патрисиу. Но ленточку не пересёк.

37' Дзаньоло всё-таки с фолом обошёлся с Бекао на левом фланге атаки.

35' "Рома" исполнила корнер с правого края. Мяч пометался по штрафной, и гости сфолили в атаке.

34' Сильвестри зафиксировал в руках далёкий заброс от Сержиу Оливейры.

33' В последние несколько минут "Рома" играет первым номером, "Удинезе" - вторым.

32' Абрахам дальним ударом в левый нижний угол заставил вступить в игру Сильвестри. Тот выпустил мяч из рук, но быстро накрыл его.

31' Экс-игрок ЦСКА Бекао о чём-то поговорил с главным арбитром.

31' Прострел Карсдорпа с правого фланга трансформировался в корнер.

29' "Рома" несколько лихорадоочно поотбивалась на подступах к своей штрафной и перешла на чужую половину поля.

28' Карсдорп выставил ногу перед Макенго впереди на правом фланге - нарушение правил.

27' Дело за "Ромой", когда она начнёт подходить к чужим воротам?

26' Делофеу рухнул в чужой штрафной и получил жёлтую карточку за ситуацию. Всё верно - Кристанте не фолил.

25' Молина, дабы выполнить прострел, открылся во "вне игры" на правом полуфланге.

24' "Удинезе" оперативно в быстрой атаке получил право угловой с правого края.

23' Пеллегрини со стандарта забросил мяч прямо в руки Сильвестри.

23' "Рома" заработала штрафной на чужой половине, до ворот далеко, вероятна подача.

21' Нет пока никакого ответа у римлян на пропущенный мяч.

20' Контратаку провели хозяева, хотели создать опасность, но не получилось.

19' "Удинезе" идёт в таблице гораздо ниже "Ромы", так что "волки" должны закладываться на свою победу.

18' Гости опять держат мяч вдали от чужой штрафной, пасуясь друг с другом.

17' "Роме", возможно, потребуется время прийти в себя, хотя ничего сильно страшного для неё не произошло, времени ещё много.

15' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Науэль Молина!

Красивый удар Молины из-за пределов штрафной по опускающейся траектории в левый угол.

15' Хозяева отобрали в середине поля и быстро довели его почти до лицевой. Молина после паса Делофеу нанёс удар с острого угла в ближний угол, Пау Лопес отбил его на корнер.

13' "Рома" не спешит двигаться к чужой штрафной и позиционно разыгрывает мяч в центре поля.

12' "Удинезе" атаковал правым флангом, и был совершён фол против Дзаньоло.

11' Абрахам в контратаке издали послал мяч низом рядом с левой штангой.

10' Тревожно у ворот "Ромы"! Перейра вышел на рандеву с Пау Лопесом в районе правого угла вратарской, но либо навесил безадресно, либо пробил неточно.

9' Всё та же картина: гости просто катают мяч, желая сбить настрой хозяев.

8' "Волки" контролируют мяч в середине поля.

7' "Рома" робко отметилась в атаке. Дзаньоло прошёл по левому флангу, но ничего не создал.

6' Пау Лопес поймал подачу с правого фланга.

5' Дзаньоло получил на себе фол около своей штрафной.

4' "Удинезе" активней на первых минутах, "Рома" только оборонятся.

3' Молина сделал прострел с правого фланга, это окончилось назначением углового.

2' Подача Молины справа на дальнюю штангу, и Пабло Мари бьёт головой - Пау Лопес справляется.

1' "Удинезе" играет в чёрно-белой полосатой форме, "Рома" в оранжевом цвете.