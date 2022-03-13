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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
1:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Рома
0'
1:0
15' Гол
Молина Науэль
26' Желтая карточка
Делофеу Херард
46'

Ход матча

15'
Молина Науэль
1:0
26'
Делофеу Херард
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 118
Удинезе 2.5% (3)
X 26.3% (31)
Рома 71.2% (84)
0
выиграет Рома, со счетом 0:1
Удинезе дома играет довольно уверенно и вполне способен не проиграть Роме. Однако, римляне имеют большую... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Рома
3.60
3.60
2.36
Все Коэффициенты
Новости
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
22
Мари
Пабло
2
Перес
Неуэн
16
Молина
Науэль
37
Перейра
Роберто
8
Яяло
Мато
6
Макенго
Жан-Виктор
13
Удоги
Дестини
10
Делофеу
Херард
9
Гомеш
Бету
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
27
Оливейра
Сержиу
4
Кристанте
Бриан
7
Пеллегрини
Лоренцо
59
Залевски
Никола
9
Абрахам
Тэмми
22
Дзаньоло
Николо
Удинезе
3-5-2
Рома
3-5-2

История личных встреч

Удинезе
Рома

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
112.5%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

112.5%
50%
9 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

30 матчей

23.3%
6.7%
70%
7 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

6.7%
46.7%
46.6%
2 победы 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:3
СA
3:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:0
К
1:0
СA
4:2
К
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делофеу Херард 8 0.3
Гомеш Бету 8 0.3
Молина Науэль 5 0.19
Перейра Роберто 2 (1) 0.07
Форестьери Фернандо 2 0.07
Удоги Дестини 2 0.07
Пуссетто Игнасио 2 (1) 0.07
Саксесс Исаак 1 0.04
Макенго Жан-Виктор 1 0.04
Арслан Толгай-Али 1 0.04
Самарджич Лазар 1 0.04
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Бекао Родриго 0 0
Перес Неуэн 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 13 (2) 0.45
Пеллегрини Лоренцо 6 0.21
Верету Жордан 4 (1) 0.14
Мхитарян Генрих 3 0.1
Ибаньес Рожер 3 0.1
Шомуродов Элдор 2 0.07
Дзаньоло Николо 2 0.07
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.07
Смоллинг Крис 2 0.07
Эль-Шаарави Стефан 2 0.07
Кристанте Бриан 2 0.07
Афена-Гьян Феликс 2 0.07
Бове Эдоардо 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 8 0
Арслан Толгай-Али 7 0
Делофеу Херард 7 0
Уолас Соуза 5 1
Перейра Роберто 5 1
Молина Науэль 5 1
Макенго Жан-Виктор 4 1
Самир Каэтано 5 0
Перес Неуэн 4 0
Соппи Брэндон 4 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Саксесс Исаак 1 1
Зеегелаар Марвин 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Яяло Мато 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 12 1
Дзаньоло Николо 9 2
Карсдорп Рик 7 1
Абрахам Тэмми 8 0
Кристанте Бриан 7 0
Жозе Моуринью 3 2
Верету Жордан 6 0
Ибаньес Рожер 6 0
Пеллегрини Лоренцо 4 1
Кумбулла Мараш 5 0
Афена-Гьян Феликс 3 1
Мхитарян Генрих 2 1
Оливейра Сержиу 2 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Joao Sacramento 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
27
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
5
31%
1
4%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
0
0%
10
37%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
6
38%
7
26%
76-90

Пропущено

22
19
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
14%
3
16%
1-15
6
27%
3
16%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
2
9%
5
26%
46-60
1
5%
6
32%
61-75
6
27%
1
5%
76-90

Забито

17
20
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
4
24%
6
30%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
5
29%
29%
4
20%
76-90

Пропущено

22
14
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
9%
2
14%
1-15
2
9%
4
29%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
8
36%
3
21%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
4
18%
2
14%
76-90

Забито

33
47
16 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 17
8 Не забивали 5
7
21%
3
6%
1-15
5
15%
3
6%
16-30
4
12%
16
34%
31-45
3
9%
7
15%
46-60
3
9%
7
15%
61-75
11
33%
11
23%
76-90

Пропущено

44
33
20 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 16
5
11%
5
15%
1-15
8
18%
7
21%
16-30
7
16%
2
6%
31-45
10
23%
8
24%
46-60
4
9%
8
24%
61-75
10
23%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0
Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1
Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2
Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 29 19 6 4 55 - 29 63
2. Наполи Заявка 29 18 6 5 51 - 21 60
3. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
4. Ювентус Заявка 29 16 8 5 45 - 26 56
5. Аталанта 0:0 Заявка 28 13 9 6 50 - 31 48
6. Рома 0:1 Заявка 29 14 5 10 46 - 35 47
7. Лацио Заявка 28 13 7 8 57 - 42 46
8. Фиорентина Заявка 28 14 4 10 47 - 37 46
9. Верона Заявка 29 11 8 10 54 - 46 41
10. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 51 - 48 40
11. Торино Заявка 27 9 7 11 33 - 28 34
12. Болонья Заявка 28 9 6 13 32 - 43 33
13. Эмполи Заявка 29 8 8 13 40 - 54 32
14. Удинезе 1:0 Заявка 27 7 11 9 35 - 43 32
15. Специя Заявка 29 8 5 16 30 - 50 29
16. Сампдория Заявка 29 7 5 17 37 - 51 26
17. Кальяри Заявка 29 5 10 14 28 - 53 25
18. Венеция Заявка 27 5 7 15 25 - 51 22
19. Дженоа 0:0 Заявка 29 1 16 12 22 - 47 19
20. Салернитана Заявка 27 3 7 17 22 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
3. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
4. Рома 0:1 Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
5. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
6. Наполи Заявка 14 8 2 4 23 - 10 26
7. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
8. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе 1:0 Заявка 14 5 6 3 19 - 20 21
12. Аталанта 0:0 Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
20. Дженоа 0:0 Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
2. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
3. Аталанта 0:0 Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома 0:1 Заявка 14 6 1 7 26 - 21 19
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 15 4 2 9 15 - 33 14
13. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
16. Удинезе 1:0 Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Дженоа 0:0 Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
19. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    47'
    Дзаньоло упал на газон впереди на правом фланге после борьбу с Неуэном Пересом. Фол игрока хозяев. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Замена
    Эль-Шаарави вышел на замену у "Ромы".
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута.
  • Фол, нарушение
    45'
    Бекао уронил Дзаньоло, "Рома" исполнит штрафной с левого фланга.
  • 44'
    Патрисиу поймал подачу с правого фланга, проблем у него не возникло.
  • 43'
    "Рома" ещё планирует чего-то добиться до перерыва. Похвально.
  • Фол, нарушение
    41'
    Мяч попал в руку Бекао в штрафной "Ромы".
  • 40'
    На противоположном фланге такая же ситуация - аут в пользу "Удинезе".
  • 39'
    Хозяева готовятся вбросить аут впереди на правом фланге.
  • Штанга
    38'
    Макенго нанёс дальний удар с левого полуфланга, мяч попал в Патрисиу, в штангу и ещё раз в Патрисиу. Но ленточку не пересёк.
  • Фол, нарушение
    37'
    Дзаньоло всё-таки с фолом обошёлся с Бекао на левом фланге атаки.
  • Фол, нарушение
    35'
    "Рома" исполнила корнер с правого края. Мяч пометался по штрафной, и гости сфолили в атаке.
  • 34'
    Сильвестри зафиксировал в руках далёкий заброс от Сержиу Оливейры.
  • 33'
    В последние несколько минут "Рома" играет первым номером, "Удинезе" - вторым.
  • 32'
    Абрахам дальним ударом в левый нижний угол заставил вступить в игру Сильвестри. Тот выпустил мяч из рук, но быстро накрыл его.
  • Судья
    31'
    Экс-игрок ЦСКА Бекао о чём-то поговорил с главным арбитром.
  • Угловой
    31'
    Прострел Карсдорпа с правого фланга трансформировался в корнер.
  • 29'
    "Рома" несколько лихорадоочно поотбивалась на подступах к своей штрафной и перешла на чужую половину поля.
  • Фол, нарушение
    28'
    Карсдорп выставил ногу перед Макенго впереди на правом фланге - нарушение правил.
  • 27'
    Дело за "Ромой", когда она начнёт подходить к чужим воротам?
  • Желтая карточка
    26'
    Делофеу рухнул в чужой штрафной и получил жёлтую карточку за ситуацию. Всё верно - Кристанте не фолил.
  • Офсайд
    25'
    Молина, дабы выполнить прострел, открылся во "вне игры" на правом полуфланге.
  • Угловой
    24'
    "Удинезе" оперативно в быстрой атаке получил право угловой с правого края.
  • 23'
    Пеллегрини со стандарта забросил мяч прямо в руки Сильвестри.
  • Фол, нарушение
    23'
    "Рома" заработала штрафной на чужой половине, до ворот далеко, вероятна подача.
  • 21'
    Нет пока никакого ответа у римлян на пропущенный мяч.
  • 20'
    Контратаку провели хозяева, хотели создать опасность, но не получилось.
  • 19'
    "Удинезе" идёт в таблице гораздо ниже "Ромы", так что "волки" должны закладываться на свою победу.
  • 18'
    Гости опять держат мяч вдали от чужой штрафной, пасуясь друг с другом.
  • 17'
    "Роме", возможно, потребуется время прийти в себя, хотя ничего сильно страшного для неё не произошло, времени ещё много.
  • Описание гола
    15'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Науэль Молина!
    Красивый удар Молины из-за пределов штрафной по опускающейся траектории в левый угол.
  • Опасный момент
    15'
    Хозяева отобрали в середине поля и быстро довели его почти до лицевой. Молина после паса Делофеу нанёс удар с острого угла в ближний угол, Пау Лопес отбил его на корнер.
  • 13'
    "Рома" не спешит двигаться к чужой штрафной и позиционно разыгрывает мяч в центре поля.
  • Фол, нарушение
    12'
    "Удинезе" атаковал правым флангом, и был совершён фол против Дзаньоло.
  • 11'
    Абрахам в контратаке издали послал мяч низом рядом с левой штангой.
  • Опасный момент
    10'
    Тревожно у ворот "Ромы"! Перейра вышел на рандеву с Пау Лопесом в районе правого угла вратарской, но либо навесил безадресно, либо пробил неточно.
  • 9'
    Всё та же картина: гости просто катают мяч, желая сбить настрой хозяев.
  • 8'
    "Волки" контролируют мяч в середине поля.
  • 7'
    "Рома" робко отметилась в атаке. Дзаньоло прошёл по левому флангу, но ничего не создал.
  • 6'
    Пау Лопес поймал подачу с правого фланга.
  • Фол, нарушение
    5'
    Дзаньоло получил на себе фол около своей штрафной.
  • 4'
    "Удинезе" активней на первых минутах, "Рома" только оборонятся.
  • Угловой
    3'
    Молина сделал прострел с правого фланга, это окончилось назначением углового.
  • 2'
    Подача Молины справа на дальнюю штангу, и Пабло Мари бьёт головой - Пау Лопес справляется.
  • 1'
    "Удинезе" играет в чёрно-белой полосатой форме, "Рома" в оранжевом цвете.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Удинезе 1:0 Рома онлайн

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Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Рома

Исход игры
Удинезе
2.5% (3)
Ничья
26.3% (31)
Рома
71.2% (84)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (60)
Меньше
46.43% (52)
Обе команды забьют
Да
77.68% (87)
Нет
22.32% (25)
Популярный счёт
1:2 Рома
43.2% (51)
1:1 Ничья
23.7% (28)
0:1 Рома
17.8% (21)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:2 Рома
1.7% (2)
2:1 Удинезе
1.7% (2)
1:3 Рома
1.7% (2)
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