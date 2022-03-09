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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
 
Позже

Стадион:
Рома
Прогнозы 30
Удинезе 3.3% (1)
X 26.7% (8)
Рома 70% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Рома
3.60
3.60
2.32
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История личных встреч

Удинезе
Рома

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
112.5%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

112.5%
50%
9 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

30 матчей

23.3%
6.7%
70%
7 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

6.7%
46.7%
46.6%
2 победы 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:3
СA
3:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:0
К
1:0
СA
4:2
К
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делофеу Херард 8 0.31
Гомеш Бету 8 0.31
Молина Науэль 4 0.15
Перейра Роберто 2 (1) 0.08
Форестьери Фернандо 2 0.08
Удоги Дестини 2 0.08
Пуссетто Игнасио 2 (1) 0.08
Саксесс Исаак 1 0.04
Макенго Жан-Виктор 1 0.04
Арслан Толгай-Али 1 0.04
Самарджич Лазар 1 0.04
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Бекао Родриго 0 0
Перес Неуэн 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 13 (2) 0.46
Пеллегрини Лоренцо 6 0.21
Верету Жордан 4 (1) 0.14
Мхитарян Генрих 3 0.11
Ибаньес Рожер 3 0.11
Шомуродов Элдор 2 0.07
Дзаньоло Николо 2 0.07
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.07
Смоллинг Крис 2 0.07
Эль-Шаарави Стефан 2 0.07
Кристанте Бриан 2 0.07
Афена-Гьян Феликс 2 0.07
Бове Эдоардо 1 0.04
Вольпато Кристиан 1 0.04
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 8 0
Арслан Толгай-Али 7 0
Уолас Соуза 5 1
Перейра Роберто 5 1
Молина Науэль 5 1
Делофеу Херард 6 0
Макенго Жан-Виктор 4 1
Самир Каэтано 5 0
Перес Неуэн 4 0
Соппи Брэндон 4 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Саксесс Исаак 1 1
Зеегелаар Марвин 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Яяло Мато 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 12 1
Дзаньоло Николо 9 2
Карсдорп Рик 7 1
Абрахам Тэмми 8 0
Кристанте Бриан 7 0
Жозе Моуринью 3 2
Верету Жордан 6 0
Ибаньес Рожер 6 0
Пеллегрини Лоренцо 4 1
Кумбулла Мараш 5 0
Афена-Гьян Феликс 3 1
Мхитарян Генрих 2 1
Оливейра Сержиу 2 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Joao Sacramento 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
27
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
5
31%
1
4%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
0
0%
10
37%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
6
38%
7
26%
76-90

Пропущено

22
19
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
14%
3
16%
1-15
6
27%
3
16%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
2
9%
5
26%
46-60
1
5%
6
32%
61-75
6
27%
1
5%
76-90

Забито

17
20
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
4
24%
6
30%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
5
29%
29%
4
20%
76-90

Пропущено

22
14
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
9%
2
14%
1-15
2
9%
4
29%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
8
36%
3
21%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
4
18%
2
14%
76-90

Забито

33
47
16 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 17
8 Не забивали 5
7
21%
3
6%
1-15
5
15%
3
6%
16-30
4
12%
16
34%
31-45
3
9%
7
15%
46-60
3
9%
7
15%
61-75
11
33%
11
23%
76-90

Пропущено

44
33
20 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 16
5
11%
5
15%
1-15
8
18%
7
21%
16-30
7
16%
2
6%
31-45
10
23%
8
24%
46-60
4
9%
8
24%
61-75
10
23%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0
Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1
Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2
Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 28 18 6 4 54 - 29 60
2. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
3. Наполи Заявка 28 17 6 5 49 - 20 57
4. Ювентус Заявка 28 15 8 5 42 - 25 53
5. Рома Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Аталанта Заявка 27 13 8 6 50 - 31 47
7. Лацио Заявка 28 13 7 8 57 - 42 46
8. Фиорентина Заявка 27 13 4 10 46 - 37 43
9. Верона Заявка 28 11 8 9 53 - 44 41
10. Сассуоло Заявка 28 10 9 9 49 - 46 39
11. Торино Заявка 27 9 7 11 33 - 28 34
12. Болонья Заявка 27 9 6 12 32 - 42 33
13. Эмполи Заявка 28 8 8 12 40 - 53 32
14. Удинезе Заявка 26 6 11 9 34 - 43 29
15. Специя Заявка 28 7 5 16 28 - 50 26
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 36 - 48 26
17. Кальяри Заявка 28 5 10 13 28 - 51 25
18. Венеция Заявка 27 5 7 15 25 - 51 22
19. Дженоа Заявка 28 1 15 12 22 - 47 18
20. Салернитана Заявка 26 3 6 17 20 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
3. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
4. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
5. Фиорентина Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
6. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
7. Наполи Заявка 14 8 2 4 23 - 10 26
8. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 13 4 6 3 18 - 20 18
12. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Специя Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
20. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
2. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Сассуоло Заявка 14 6 4 4 30 - 24 22
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 14 5 6 3 18 - 16 21
9. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 15 4 2 9 15 - 33 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
19. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
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    Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2022, осталось 2 дня 15 часов 14 минут.

    Главный судья: Ди Бельо Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 30
    Удинезе 3.3% (1)
    X 26.7% (8)
    Рома 70% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Рома
    3.60
    3.60
    2.32
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    Где смотреть матч Удинезе - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Удинезе - Рома

    Исход игры
    Удинезе
    3.3% (1)
    Ничья
    26.7% (8)
    Рома
    70% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (18)
    Меньше
    40% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (25)
    Нет
    16.67% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    50% (15)
    1:1 Ничья
    23.3% (7)
    0:1 Рома
    13.3% (4)
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