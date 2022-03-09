Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Дачия-Арена
История личных встреч
Удинезе
Рома
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
112.5%
2 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
112.5%
50%
9 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
30 матчей
23.3%
6.7%
70%
7 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
6.7%
46.7%
46.6%
2 победы 14 ничьих 14 побед
Второй тайм
30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делофеу Херард
|8
|0.31
|Гомеш Бету
|8
|0.31
|Молина Науэль
|4
|0.15
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.08
|Форестьери Фернандо
|2
|0.08
|Удоги Дестини
|2
|0.08
|Пуссетто Игнасио
|2 (1)
|0.08
|Саксесс Исаак
|1
|0.04
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0.04
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.04
|Самарджич Лазар
|1
|0.04
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Бекао Родриго
|0
|0
|Перес Неуэн
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|13 (2)
|0.46
|Пеллегрини Лоренцо
|6
|0.21
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.14
|Мхитарян Генрих
|3
|0.11
|Ибаньес Рожер
|3
|0.11
|Шомуродов Элдор
|2
|0.07
|Дзаньоло Николо
|2
|0.07
|Оливейра Сержиу
|2 (1)
|0.07
|Смоллинг Крис
|2
|0.07
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.07
|Кристанте Бриан
|2
|0.07
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.07
|Бове Эдоардо
|1
|0.04
|Вольпато Кристиан
|1
|0.04
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|8
|0
|Арслан Толгай-Али
|7
|0
|Уолас Соуза
|5
|1
|Перейра Роберто
|5
|1
|Молина Науэль
|5
|1
|Делофеу Херард
|6
|0
|Макенго Жан-Виктор
|4
|1
|Самир Каэтано
|5
|0
|Перес Неуэн
|4
|0
|Соппи Брэндон
|4
|0
|Пуссетто Игнасио
|3
|0
|Саксесс Исаак
|1
|1
|Зеегелаар Марвин
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Яяло Мато
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|12
|1
|Дзаньоло Николо
|9
|2
|Карсдорп Рик
|7
|1
|Абрахам Тэмми
|8
|0
|Кристанте Бриан
|7
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Верету Жордан
|6
|0
|Ибаньес Рожер
|6
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|1
|Кумбулла Мараш
|5
|0
|Афена-Гьян Феликс
|3
|1
|Мхитарян Генрих
|2
|1
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
27
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
5
31%
1
4%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
0
0%
10
37%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
6
38%
7
26%
76-90
Пропущено
22
19
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
14%
3
16%
1-15
6
27%
3
16%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
2
9%
5
26%
46-60
1
5%
6
32%
61-75
6
27%
1
5%
76-90
Забито
17
20
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
4
24%
6
30%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
5
29%
29%
4
20%
76-90
Пропущено
22
14
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
9%
2
14%
1-15
2
9%
4
29%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
8
36%
3
21%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
4
18%
2
14%
76-90
Забито
33
47
16 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 17
8 Не забивали 5
7
21%
3
6%
1-15
5
15%
3
6%
16-30
4
12%
16
34%
31-45
3
9%
7
15%
46-60
3
9%
7
15%
61-75
11
33%
11
23%
76-90
Пропущено
44
33
20 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 16
5
11%
5
15%
1-15
8
18%
7
21%
16-30
7
16%
2
6%
31-45
10
23%
8
24%
46-60
4
9%
8
24%
61-75
10
23%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0
Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1
Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2
Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|54 - 29
|60
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|60 - 22
|58
|3.
|Наполи
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|49 - 20
|57
|4.
|Ювентус
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|42 - 25
|53
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|6.
|Аталанта
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|50 - 31
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|57 - 42
|46
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|46 - 37
|43
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|53 - 44
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|49 - 46
|39
|11.
|Торино
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 28
|34
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|40 - 53
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|34 - 43
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|28 - 50
|26
|16.
|Сампдория
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|36 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 51
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|25 - 51
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|28
|1
|15
|12
|22 - 47
|18
|20.
|Салернитана
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|20 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|3.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|6.
|Верона
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|7.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 10
|26
|8.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 20
|18
|12.
|Аталанта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 18
|17
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 17
|33
|2.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 10
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|30 - 24
|22
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|26 - 20
|19
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 33
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Торино
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
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Прогнозы на матч Удинезе - Рома
Исход игры
Удинезе
3.3% (1)
Ничья
26.7% (8)
Рома
70% (21)
Тотал 2.5
Больше
60% (18)
Меньше
40% (12)
Обе команды забьют
Да
83.33% (25)
Нет
16.67% (5)
Популярный счёт
1:2 Рома
50% (15)
1:1 Ничья
23.3% (7)
0:1 Рома
13.3% (4)
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