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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Верона
0:1
Первый тайм: 19'

Стадион:
Наполи
0'
0:1
14' Гол
Осимхен Виктор
19'

Ход матча

14'
0:1
Осимхен Виктор
(Политано Маттео)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 4 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 116
Верона 3.4% (4)
X 12.9% (15)
Наполи 83.6% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Наполи
3.62
3.70
2.23
Все Коэффициенты
Новости
96
Монтипо
Лоренцо
31
Шутало
Бошко
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
29
Депаоли
Фабио
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
8
Фабиан
Руис
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
11
Лосано
Ирвинг
Верона
3-4-1-2
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Верона
Наполи

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

14 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0
К
3:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
6:2
СA
5:1
СA
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 15 0.52
Капрари Джанлука 10 (2) 0.34
Барак Антонин 10 (4) 0.34
Калинич Никола 4 0.14
Тамез Адриен 4 0.14
Фараони Марко 2 0.07
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.07
Лазович Дарко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Илич Иван 1 0.03
Депаоли Фабио 1 0.03
Бесса Даниэль 1 0.03
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 8 0.28
Инсинье Лоренцо 7 (6) 0.24
Мертенс Дрис 7 (1) 0.24
Фабиан Руис 6 0.21
Зелиньски Пётр 5 0.17
Лосано Ирвинг 4 0.14
Петанья Андреа 3 0.1
Ррахмани Амир 3 0.1
Элмас Эльиф 2 0.07
Кулибали Калиду 2 0.07
Политано Маттео 1 0.03
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 7 0
Гюнтер Корай 7 0
Велозу Мигель 5 1
Симеоне Джованни 6 0
Калинич Никола 4 1
Казале Николо 5 0
Бесса Даниэль 3 1
Маньяни Джанджакомо 3 1
Илич Иван 3 1
Фараони Марко 4 0
Депаоли Фабио 4 0
Игорь Тудор 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Лазович Дарко 2 0
Тамез Адриен 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 7 0
Кулибали Калиду 4 1
Осимхен Виктор 4 1
Демме Диего 4 0
Ррахмани Амир 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Лучано Спаллетти 0 2
Малку Кевин 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Фабиан Руис 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Уна Адам 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
26
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
15 Не забивали 15
6
19%
2
8%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
5
16%
8
31%
46-60
7
23%
2
8%
61-75
6
19%
6
23%
76-90

Пропущено

17
10
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
3
18%
3
30%
61-75
6
35%
2
20%
76-90

Забито

23
24
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
5
22%
4
17%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
3
13%
5
21%
31-45
3
13%
5
21%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
5
22%
3
13%
76-90

Пропущено

26
9
9 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 7
4
15%
3
33%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
1
4%
1
11%
31-45
4
15%
2
22%
46-60
3
12%
3
33%
61-75
10
38%
0
0%
76-90

Забито

54
50
25 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 20
4 Не забивали 3
11
20%
6
12%
1-15
7
13%
8
16%
16-30
7
13%
9
18%
31-45
8
15%
13
26%
46-60
10
19%
5
10%
61-75
11
20%
9
18%
76-90

Пропущено

43
19
14 В 1-м тайме 7
29 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 14
5
12%
3
16%
1-15
5
12%
2
11%
16-30
4
9%
2
11%
31-45
7
16%
4
21%
46-60
6
14%
6
32%
61-75
16
37%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0
Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1
Наполи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1
Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 29 19 6 4 55 - 29 63
2. Наполи 1:0 Заявка 29 18 6 5 50 - 20 60
3. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
4. Ювентус Заявка 29 16 8 5 45 - 26 56
5. Рома Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Аталанта Заявка 27 13 8 6 50 - 31 47
7. Лацио Заявка 28 13 7 8 57 - 42 46
8. Фиорентина Заявка 28 14 4 10 47 - 37 46
9. Верона 0:1 Заявка 29 11 8 10 53 - 45 41
10. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 51 - 48 40
11. Торино Заявка 27 9 7 11 33 - 28 34
12. Болонья Заявка 28 9 6 13 32 - 43 33
13. Эмполи Заявка 29 8 8 13 40 - 54 32
14. Удинезе Заявка 26 6 11 9 34 - 43 29
15. Специя Заявка 29 8 5 16 30 - 50 29
16. Сампдория Заявка 29 7 5 17 37 - 51 26
17. Кальяри Заявка 29 5 10 14 28 - 53 25
18. Венеция Заявка 27 5 7 15 25 - 51 22
19. Дженоа Заявка 28 1 15 12 22 - 47 18
20. Салернитана Заявка 27 3 7 17 22 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
3. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
4. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
5. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
6. Наполи 1:0 Заявка 14 8 2 4 23 - 10 26
7. Верона 0:1 Заявка 15 8 2 5 30 - 19 26
8. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 13 4 6 3 18 - 20 18
12. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
20. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:0 Заявка 15 10 4 1 27 - 10 34
2. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона 0:1 Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 15 4 2 9 15 - 33 14
13. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
19. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
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  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Верона 3.4% (4)
X 12.9% (15)
Наполи 83.6% (97)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Наполи
3.62
3.70
2.23
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Прогнозы на матч Верона 0:1 Наполи

Исход игры
Верона
3.4% (4)
Ничья
12.9% (15)
Наполи
83.6% (97)
Тотал 2.5
Больше
73.21% (82)
Меньше
26.79% (30)
Обе команды забьют
Да
80.36% (90)
Нет
19.64% (22)
Популярный счёт
1:2 Наполи
55.2% (64)
0:1 Наполи
11.2% (13)
0:2 Наполи
6.9% (8)
1:1 Ничья
6.9% (8)
2:2 Ничья
5.2% (6)
1:3 Наполи
5.2% (6)
2:1 Верона
2.6% (3)
2:3 Наполи
1.7% (2)
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