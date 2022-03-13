Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Команда Наполи имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Наполи выполняет удар от ворот.

42' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Верона

39' Матч возобновлен

39' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

37' Депаоли Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Верона выполняет удар от ворот.

35' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Верона выполняет удар от ворот.

29' Осимхен Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Фабиан Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Лоботка Станислав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Лоренцо Монтипо не дал случится голу! Фабиан Руис должен был забивать, но Лоренцо Монтипо сделал отличный сейв

22' Плохо сыграл Гюнтер Корай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

22' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Политано Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Плохо сыграл Чеккерини Федерико - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

19' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

12' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

12' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Наполи

10' Симеоне Джованни не смог попасть в створ ударом издали

9' Бошко Шутало наказан за толчок Лосано Ирвинг

8' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

6' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Наполи выполняет удар от ворот.

5' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Плохо сыграл Ди Лоренцо Джованни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

3' Ди Лоренцо Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Игрок Осимхен Виктор из команды Наполи неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

2' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Верона начинает с центра поля