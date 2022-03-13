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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Верона
1:2
Конец матча

Стадион:
Наполи
0'
0:1
14' Гол
Осимхен Виктор
69' Желтая карточка
Гюнтер Корай
70' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
0:2
71' Гол
Осимхен Виктор
1:2
77' Гол
Фараони Марко
83' Вторая желтая карточка
Чеккерини Федерико
86' Желтая карточка
Илич Иван
90' Желтая карточка
Фараони Марко
90' Вторая желтая карточка
Фараони Марко
90'+9

Ход матча

14'
0:1
Осимхен Виктор
(Политано Маттео)
38'
Бесса Даниэль
Депаоли Фабио
 
63'
 
Инсинье Лоренцо
Лосано Ирвинг
63'
 
Элмас Эльиф
Политано Маттео
69'
Гюнтер Корай
 
70'
Чеккерини Федерико
 
71'
0:2
Осимхен Виктор
(Ди Лоренцо Джованни)
77'
Фараони Марко
(Тамез Адриен)
1:2
83'
Чеккерини Федерико
 
86'
Илич Иван
 
89'
Канчельери Маттео
Барак Антонин
 
89'
Казале Николо
Тамез Адриен
 
90'
Хонгла Мартин
Илич Иван
 
90'
 
Зелиньски Пётр
Фабиан Руис
90'
 
Петанья Андреа
Осимхен Виктор
90'
 
Гулам Фаузи
Петанья Андреа
90'
Фараони Марко
 
90'
Фараони Марко
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 6 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 2 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 116
Верона 3.4% (4)
X 12.9% (15)
Наполи 83.6% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
96
Монтипо
Лоренцо
31
Шутало
Бошко
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
29
Депаоли
Фабио
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
8
Фабиан
Руис
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
11
Лосано
Ирвинг
Верона
3-4-2-1
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Верона
Наполи

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

14 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0
К
3:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
6:2
СA
5:1
СA
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 15 0.52
Капрари Джанлука 10 (2) 0.34
Барак Антонин 10 (4) 0.34
Тамез Адриен 4 0.14
Калинич Никола 4 0.14
Фараони Марко 3 0.1
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.07
Лазович Дарко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Илич Иван 1 0.03
Депаоли Фабио 1 0.03
Бесса Даниэль 1 0.03
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 9 0.31
Инсинье Лоренцо 7 (6) 0.24
Мертенс Дрис 7 (1) 0.24
Фабиан Руис 6 0.21
Зелиньски Пётр 5 0.17
Лосано Ирвинг 4 0.14
Петанья Андреа 3 0.1
Ррахмани Амир 3 0.1
Элмас Эльиф 2 0.07
Кулибали Калиду 2 0.07
Политано Маттео 1 0.03
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 8 1
Гюнтер Корай 8 0
Велозу Мигель 5 1
Фараони Марко 5 1
Симеоне Джованни 6 0
Калинич Никола 4 1
Илич Иван 4 1
Казале Николо 5 0
Бесса Даниэль 3 1
Маньяни Джанджакомо 3 1
Депаоли Фабио 4 0
Игорь Тудор 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Лазович Дарко 2 0
Тамез Адриен 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 7 0
Кулибали Калиду 4 1
Осимхен Виктор 4 1
Демме Диего 4 0
Ррахмани Амир 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Лучано Спаллетти 0 2
Малку Кевин 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Фабиан Руис 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Уна Адам 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
28
13 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 12
15 Не забивали 15
6
19%
3
11%
1-15
3
9%
4
14%
16-30
4
13%
4
14%
31-45
5
16%
8
29%
46-60
7
22%
3
11%
61-75
7
22%
6
21%
76-90

Пропущено

19
11
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
3
16%
1
9%
31-45
3
16%
2
18%
46-60
4
21%
3
27%
61-75
6
32%
3
27%
76-90

Забито

23
24
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
5
22%
4
17%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
3
13%
5
21%
31-45
3
13%
5
21%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
5
22%
3
13%
76-90

Пропущено

26
9
9 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 7
4
15%
3
33%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
1
4%
1
11%
31-45
4
15%
2
22%
46-60
3
12%
3
33%
61-75
10
38%
0
0%
76-90

Забито

55
52
25 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 21
4 Не забивали 3
11
20%
7
13%
1-15
7
13%
8
15%
16-30
7
13%
9
17%
31-45
8
15%
13
25%
46-60
10
18%
6
12%
61-75
12
22%
9
17%
76-90

Пропущено

45
20
15 В 1-м тайме 7
30 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
26 Не пропускали 15
6
13%
3
15%
1-15
5
11%
2
10%
16-30
4
9%
2
10%
31-45
7
16%
4
20%
46-60
7
16%
6
30%
61-75
16
36%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0
Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1
Наполи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1
Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 29 19 6 4 55 - 29 63
2. Наполи Заявка 29 18 6 5 51 - 21 60
3. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
4. Ювентус Заявка 29 16 8 5 45 - 26 56
5. Рома Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Аталанта Заявка 27 13 8 6 50 - 31 47
7. Лацио Заявка 28 13 7 8 57 - 42 46
8. Фиорентина Заявка 28 14 4 10 47 - 37 46
9. Верона Заявка 29 11 8 10 54 - 46 41
10. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 51 - 48 40
11. Торино Заявка 27 9 7 11 33 - 28 34
12. Болонья Заявка 28 9 6 13 32 - 43 33
13. Эмполи Заявка 29 8 8 13 40 - 54 32
14. Удинезе Заявка 26 6 11 9 34 - 43 29
15. Специя Заявка 29 8 5 16 30 - 50 29
16. Сампдория Заявка 29 7 5 17 37 - 51 26
17. Кальяри Заявка 29 5 10 14 28 - 53 25
18. Венеция Заявка 27 5 7 15 25 - 51 22
19. Дженоа Заявка 28 1 15 12 22 - 47 18
20. Салернитана Заявка 27 3 7 17 22 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
3. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
4. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
5. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
6. Наполи Заявка 14 8 2 4 23 - 10 26
7. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
8. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 13 4 6 3 18 - 20 18
12. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
20. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
2. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 15 4 2 9 15 - 33 14
13. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
19. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Верона 3.4% (4)
X 12.9% (15)
Наполи 83.6% (97)
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Прогнозы на матч Верона 1:2 Наполи

Исход игры
Верона
3.4% (4)
Ничья
12.9% (15)
Наполи
83.6% (97)
Тотал 2.5
Больше
73.21% (82)
Меньше
26.79% (30)
Обе команды забьют
Да
80.36% (90)
Нет
19.64% (22)
Популярный счёт
1:2 Наполи
55.2% (64)
0:1 Наполи
11.2% (13)
0:2 Наполи
6.9% (8)
1:1 Ничья
6.9% (8)
1:3 Наполи
5.2% (6)
2:2 Ничья
5.2% (6)
2:1 Верона
2.6% (3)
2:3 Наполи
1.7% (2)
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