Италия: Серия A 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
0:1
14' ГолОсимхен Виктор
69' Желтая карточкаГюнтер Корай
70' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
0:2
71' ГолОсимхен Виктор
1:2
77' ГолФараони Марко
83' Вторая желтая карточкаЧеккерини Федерико
86' Желтая карточкаИлич Иван
90' Желтая карточкаФараони Марко
90' Вторая желтая карточкаФараони Марко
Ход матча
14'
69'
71'
77'
1:2
86'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
6 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 0
-
2 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
31
Шутало
Бошко
21
Гюнтер
Корай
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Шутало БошкоЗащитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Турра МаттиаПолузащитник
-
32 Босиль ДавидНападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
-
33 Уна АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Верона
Наполи
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
14 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|15
|0.52
|Капрари Джанлука
|10 (2)
|0.34
|Барак Антонин
|10 (4)
|0.34
|Тамез Адриен
|4
|0.14
|Калинич Никола
|4
|0.14
|Фараони Марко
|3
|0.1
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.07
|Лазович Дарко
|1
|0.03
|Ласанья Кевин
|1
|0.03
|Илич Иван
|1
|0.03
|Депаоли Фабио
|1
|0.03
|Бесса Даниэль
|1
|0.03
|Велозу Мигель
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|9
|0.31
|Инсинье Лоренцо
|7 (6)
|0.24
|Мертенс Дрис
|7 (1)
|0.24
|Фабиан Руис
|6
|0.21
|Зелиньски Пётр
|5
|0.17
|Лосано Ирвинг
|4
|0.14
|Петанья Андреа
|3
|0.1
|Ррахмани Амир
|3
|0.1
|Элмас Эльиф
|2
|0.07
|Кулибали Калиду
|2
|0.07
|Политано Маттео
|1
|0.03
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|8
|1
|Гюнтер Корай
|8
|0
|Велозу Мигель
|5
|1
|Фараони Марко
|5
|1
|Симеоне Джованни
|6
|0
|Калинич Никола
|4
|1
|Илич Иван
|4
|1
|Казале Николо
|5
|0
|Бесса Даниэль
|3
|1
|Маньяни Джанджакомо
|3
|1
|Депаоли Фабио
|4
|0
|Игорь Тудор
|3
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Капрари Джанлука
|3
|0
|Лазович Дарко
|2
|0
|Тамез Адриен
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|7
|0
|Кулибали Калиду
|4
|1
|Осимхен Виктор
|4
|1
|Демме Диего
|4
|0
|Ррахмани Амир
|4
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Малку Кевин
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Фабиан Руис
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
28
13 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 12
15 Не забивали 15
6
19%
3
11%
1-15
3
9%
4
14%
16-30
4
13%
4
14%
31-45
5
16%
8
29%
46-60
7
22%
3
11%
61-75
7
22%
6
21%
76-90
Пропущено
19
11
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
3
16%
1
9%
31-45
3
16%
2
18%
46-60
4
21%
3
27%
61-75
6
32%
3
27%
76-90
Забито
23
24
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
5
22%
4
17%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
3
13%
5
21%
31-45
3
13%
5
21%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
5
22%
3
13%
76-90
Пропущено
26
9
9 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 7
4
15%
3
33%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
1
4%
1
11%
31-45
4
15%
2
22%
46-60
3
12%
3
33%
61-75
10
38%
0
0%
76-90
Забито
55
52
25 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 21
4 Не забивали 3
11
20%
7
13%
1-15
7
13%
8
15%
16-30
7
13%
9
17%
31-45
8
15%
13
25%
46-60
10
18%
6
12%
61-75
12
22%
9
17%
76-90
Пропущено
45
20
15 В 1-м тайме 7
30 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
26 Не пропускали 15
6
13%
3
15%
1-15
5
11%
2
10%
16-30
4
9%
2
10%
31-45
7
16%
4
20%
46-60
7
16%
6
30%
61-75
16
36%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0
Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1
Наполи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1
Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|55 - 29
|63
|2.
|Наполи
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|51 - 21
|60
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|60 - 22
|58
|4.
|Ювентус
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|45 - 26
|56
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|6.
|Аталанта
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|50 - 31
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|57 - 42
|46
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|47 - 37
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|54 - 46
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|51 - 48
|40
|11.
|Торино
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 28
|34
|12.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|32 - 43
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|40 - 54
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|34 - 43
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|30 - 50
|29
|16.
|Сампдория
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|37 - 51
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|28 - 53
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|25 - 51
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|28
|1
|15
|12
|22 - 47
|18
|20.
|Салернитана
|Заявка
|27
|3
|7
|17
|22 - 63
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 16
|29
|4.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|5.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|6.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 10
|26
|7.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|8.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 20
|18
|12.
|Аталанта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 18
|17
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 17
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Дженоа
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 17
|33
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|32 - 26
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|26 - 20
|19
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 33
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Торино
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Верона 1:2 Наполи
Исход игры
Верона
3.4% (4)
Ничья
12.9% (15)
Наполи
83.6% (97)
Тотал 2.5
Больше
73.21% (82)
Меньше
26.79% (30)
Обе команды забьют
Да
80.36% (90)
Нет
19.64% (22)
Популярный счёт
1:2 Наполи
55.2% (64)
0:1 Наполи
11.2% (13)
0:2 Наполи
6.9% (8)
1:1 Ничья
6.9% (8)
1:3 Наполи
5.2% (6)
2:2 Ничья
5.2% (6)
2:1 Верона
2.6% (3)
2:3 Наполи
1.7% (2)
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