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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Интер Милан
0' 3'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 124
Торино 1.6% (2)
X 9.7% (12)
Интер Милан 88.7% (110)
0
выиграет Интер Милан, со счетом 1:2
Туринцы хотя и стали смотреться невзрачно с точки зрения результатов, но не отпускают сухим никого из... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Интер Милан
5.50
4.00
1.78
Все Коэффициенты
Новости
1
Бериша
Этрит
26
Джиджи
Коффи
3
Бремер
Глейсон
99
Буонджорно
Алессандро
17
Синго
Вилфред
10
Лукич
Саша
38
Мандрагора
Роландо
27
Войвода
Мергим
4
Побега
Томмазо
14
Брекало
Йосип
9
Белотти
Андреа
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
13
Раноккия
Андреа
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
8
Весино
Матиас
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
Торино
3-4-2-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Торино
Интер Милан

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
114.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

23 матча

17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

13%
60.9%
26.1%
3 победы 14 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:2
СA
4:2
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брекало Йосип 6 0.22
Санабрия Антонио 5 0.19
Побега Томмазо 4 0.15
Белотти Андреа 4 0.15
Синго Вилфред 3 0.11
Пьяца Марко 3 0.11
Прат Деннис 2 0.07
Бремер Глейсон 2 0.07
Лукич Саша 1 0.04
Верди Симоне 1 0.04
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 14 (3) 0.52
Джеко Эдин 12 0.44
Чалханоглу Хакан 6 (2) 0.22
Перишич Иван 5 (1) 0.19
Корреа Хоакин 4 0.15
Дюмфрис Дензел 3 0.11
Шкриньяр Милан 3 0.11
Барелла Николо 2 0.07
Санчес Алексис 2 0.07
Димарко Федерико 2 0.07
Гальярдини Роберто 2 0.07
Бастони Алессандро 1 0.04
Видаль Артуро 1 0.04
Дармиан Маттео 1 0.04
Д'Амброзио Данило 1 0.04
Весино Матиас 1 0.04
Брозович Марсело 0 0
Госенс Робин 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 9 0
Мандрагора Роландо 6 1
Джиджи Коффи 5 1
Лукич Саша 6 0
Бремер Глейсон 6 0
Синго Вилфред 3 1
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Юрич Иван 3 0
Родригес Рикардо 3 0
Санабрия Антонио 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Ринкон Томас 2 0
Прат Деннис 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Паро Маттео 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Войвода Мергим 1 0
Брекало Йосип 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 7 0
Барелла Николо 6 0
Брозович Марсело 5 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Видаль Артуро 3 0
Дармиан Маттео 3 0
Перишич Иван 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Шкриньяр Милан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ханданович Самир 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Весино Матиас 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
26
14 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
5
20%
4
15%
1-15
6
24%
3
12%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
4
16%
6
23%
46-60
1
4%
1
4%
61-75
6
24%
7
27%
76-90

Пропущено

16
9
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
6%
2
22%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
7
44%
2
22%
76-90

Забито

6
35
1 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 11
22 Не забивали 14
0
0%
4
11%
1-15
1
17%
7
20%
16-30
0
0%
6
17%
31-45
1
17%
5
14%
46-60
2
33%
11
31%
61-75
2
33%
2
6%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
4
33%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
29%
4
33%
76-90

Забито

31
61
15 В 1-м тайме 29
16 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 18
9 Не забивали 3
5
16%
8
13%
1-15
7
23%
10
16%
16-30
3
10%
11
18%
31-45
5
16%
11
18%
46-60
3
10%
12
20%
61-75
8
26%
9
15%
76-90

Пропущено

30
21
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 14
3
10%
3
14%
1-15
3
10%
6
29%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
5
17%
2
10%
61-75
11
37%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2
Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2
Интер Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0
Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 29 19 6 4 55 - 29 63
2. Наполи Заявка 29 18 6 5 51 - 21 60
3. Интер Милан 0:0 Заявка 28 17 8 3 60 - 22 59
4. Ювентус Заявка 29 16 8 5 45 - 26 56
5. Рома Заявка 29 14 6 9 47 - 35 48
6. Аталанта Заявка 28 13 9 6 50 - 31 48
7. Лацио Заявка 28 13 7 8 57 - 42 46
8. Фиорентина Заявка 28 14 4 10 47 - 37 46
9. Верона Заявка 29 11 8 10 54 - 46 41
10. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 51 - 48 40
11. Торино 0:0 Заявка 28 9 8 11 33 - 28 35
12. Болонья Заявка 28 9 6 13 32 - 43 33
13. Эмполи Заявка 29 8 8 13 40 - 54 32
14. Удинезе Заявка 27 6 12 9 35 - 44 30
15. Специя Заявка 29 8 5 16 30 - 50 29
16. Сампдория Заявка 29 7 5 17 37 - 51 26
17. Кальяри Заявка 29 5 10 14 28 - 53 25
18. Венеция Заявка 27 5 7 15 25 - 51 22
19. Дженоа Заявка 29 1 16 12 22 - 47 19
20. Салернитана Заявка 27 3 7 17 22 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 0:0 Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
3. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
4. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
5. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
6. Наполи Заявка 14 8 2 4 23 - 10 26
7. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
8. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
9. Торино 0:0 Заявка 15 7 4 4 26 - 15 25
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 14 4 7 3 19 - 21 19
12. Аталанта Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
20. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
2. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан 0:0 Заявка 14 7 6 1 25 - 10 27
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 15 4 2 9 15 - 33 14
13. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
19. Торино 0:0 Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    6'
    Белотти вошёл в штрафную площадь с левого фланга и сильно пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 5'
    Лукич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Бастони. 
  • Травма, повреждение
    4'
    Мандрагора и Чалханоглу также уже успели получить небольшие повреждения в борьбе за верховой мяч в центре поля. После паузы оба футболиста показали, что готовы продолжать матч. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Лукич в центре поля нарушил правила против Бареллы. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 2'
    Бремер из центра поля выполнил заброс на правый фланг, Побега головой сбросил мяч к правому углу штрафной площади на ход Белотти, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между "Торино" и "Интером". Команда Ивана Юрича уже давно не побеждала и наверняка попытается сделать всё, чтобы на своём поле огорчить миланский клуб, который ведёт борьбу за чемпионство. 
  • Первый тайм
  • 3'
    Интер Милан контролирует мяч.
  • 2'
    Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Матч возобновлен
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Лукич Саша из команды Торино поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
  • 1'
    Интер Милан выполняет удар от ворот.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Торино начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Торино 0:0 Интер Милан онлайн

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Прогнозы на матч Торино 0:0 Интер Милан

Исход игры
Торино
1.6% (2)
Ничья
9.7% (12)
Интер Милан
88.7% (110)
Тотал 2.5
Больше
60.18% (68)
Меньше
39.82% (45)
Обе команды забьют
Да
64.6% (73)
Нет
35.4% (40)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
45.2% (56)
0:2 Интер Милан
15.3% (19)
0:1 Интер Милан
14.5% (18)
1:3 Интер Милан
6.5% (8)
1:1 Ничья
4.8% (6)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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