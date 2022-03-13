Первый тайм

6' Белотти вошёл в штрафную площадь с левого фланга и сильно пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

5' Лукич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Бастони.

4' Мандрагора и Чалханоглу также уже успели получить небольшие повреждения в борьбе за верховой мяч в центре поля. После паузы оба футболиста показали, что готовы продолжать матч.

3' Лукич в центре поля нарушил правила против Бареллы. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

2' Бремер из центра поля выполнил заброс на правый фланг, Побега головой сбросил мяч к правому углу штрафной площади на ход Белотти, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля.