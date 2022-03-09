Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
История личных встреч
Торино
Интер Милан
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
114.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
23 матча
17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
13%
60.9%
26.1%
3 победы 14 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брекало Йосип
|6
|0.22
|Санабрия Антонио
|5
|0.19
|Побега Томмазо
|4
|0.15
|Белотти Андреа
|4
|0.15
|Синго Вилфред
|3
|0.11
|Пьяца Марко
|3
|0.11
|Прат Деннис
|2
|0.07
|Бремер Глейсон
|2
|0.07
|Лукич Саша
|1
|0.04
|Верди Симоне
|1
|0.04
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|0.52
|Джеко Эдин
|12
|0.44
|Чалханоглу Хакан
|6 (2)
|0.22
|Перишич Иван
|5 (1)
|0.19
|Корреа Хоакин
|4
|0.15
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.11
|Шкриньяр Милан
|3
|0.11
|Барелла Николо
|2
|0.07
|Санчес Алексис
|2
|0.07
|Димарко Федерико
|2
|0.07
|Гальярдини Роберто
|2
|0.07
|Бастони Алессандро
|1
|0.04
|Видаль Артуро
|1
|0.04
|Дармиан Маттео
|1
|0.04
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.04
|Весино Матиас
|1
|0.04
|Брозович Марсело
|0
|0
|Госенс Робин
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|9
|0
|Мандрагора Роландо
|6
|1
|Джиджи Коффи
|5
|1
|Лукич Саша
|6
|0
|Бремер Глейсон
|6
|0
|Синго Вилфред
|3
|1
|Эйна Ола
|4
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Юрич Иван
|3
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Санабрия Антонио
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Прат Деннис
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Зима Давид
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|7
|0
|Барелла Николо
|6
|0
|Брозович Марсело
|5
|0
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|Индзаги Симоне
|2
|1
|Видаль Артуро
|3
|0
|Дармиан Маттео
|3
|0
|Перишич Иван
|3
|0
|Де Врей Стефан
|3
|0
|Бастони Алессандро
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
26
14 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
5
20%
4
15%
1-15
6
24%
3
12%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
4
16%
6
23%
46-60
1
4%
1
4%
61-75
6
24%
7
27%
76-90
Пропущено
16
9
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
6%
2
22%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
7
44%
2
22%
76-90
Забито
6
35
1 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 11
22 Не забивали 14
0
0%
4
11%
1-15
1
17%
7
20%
16-30
0
0%
6
17%
31-45
1
17%
5
14%
46-60
2
33%
11
31%
61-75
2
33%
2
6%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
4
33%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
29%
4
33%
76-90
Забито
31
61
15 В 1-м тайме 29
16 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 18
9 Не забивали 3
5
16%
8
13%
1-15
7
23%
10
16%
16-30
3
10%
11
18%
31-45
5
16%
11
18%
46-60
3
10%
12
20%
61-75
8
26%
9
15%
76-90
Пропущено
30
21
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 14
3
10%
3
14%
1-15
3
10%
6
29%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
5
17%
2
10%
61-75
11
37%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2
Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2
Интер Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0
Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|54 - 29
|60
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|60 - 22
|58
|3.
|Наполи
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|49 - 20
|57
|4.
|Ювентус
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|42 - 25
|53
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|6.
|Аталанта
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|50 - 31
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|57 - 42
|46
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|46 - 37
|43
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|53 - 44
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|49 - 46
|39
|11.
|Торино
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 28
|34
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|40 - 53
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|34 - 43
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|28 - 50
|26
|16.
|Сампдория
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|36 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 51
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|25 - 51
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|28
|1
|15
|12
|22 - 47
|18
|20.
|Салернитана
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|20 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|3.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|6.
|Верона
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|7.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 10
|26
|8.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 20
|18
|12.
|Аталанта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 18
|17
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 17
|33
|2.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 10
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|30 - 24
|22
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|26 - 20
|19
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 33
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Торино
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
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Прогнозы на матч Торино - Интер Милан
Исход игры
Торино
3.2% (1)
Ничья
9.7% (3)
Интер Милан
87.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
73.33% (22)
Меньше
26.67% (8)
Обе команды забьют
Да
76.67% (23)
Нет
23.33% (7)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
54.8% (17)
0:2 Интер Милан
16.1% (5)
1:3 Интер Милан
9.7% (3)
0:1 Интер Милан
6.5% (2)
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