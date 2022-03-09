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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
 
Позже

Стадион:
Интер Милан

История личных встреч

Торино
Интер Милан

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
114.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

23 матча

17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

13%
60.9%
26.1%
3 победы 14 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:2
СA
4:2
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брекало Йосип 6 0.22
Санабрия Антонио 5 0.19
Побега Томмазо 4 0.15
Белотти Андреа 4 0.15
Синго Вилфред 3 0.11
Пьяца Марко 3 0.11
Прат Деннис 2 0.07
Бремер Глейсон 2 0.07
Лукич Саша 1 0.04
Верди Симоне 1 0.04
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 14 (3) 0.52
Джеко Эдин 12 0.44
Чалханоглу Хакан 6 (2) 0.22
Перишич Иван 5 (1) 0.19
Корреа Хоакин 4 0.15
Дюмфрис Дензел 3 0.11
Шкриньяр Милан 3 0.11
Барелла Николо 2 0.07
Санчес Алексис 2 0.07
Димарко Федерико 2 0.07
Гальярдини Роберто 2 0.07
Бастони Алессандро 1 0.04
Видаль Артуро 1 0.04
Дармиан Маттео 1 0.04
Д'Амброзио Данило 1 0.04
Весино Матиас 1 0.04
Брозович Марсело 0 0
Госенс Робин 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 9 0
Мандрагора Роландо 6 1
Джиджи Коффи 5 1
Лукич Саша 6 0
Бремер Глейсон 6 0
Синго Вилфред 3 1
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Юрич Иван 3 0
Родригес Рикардо 3 0
Санабрия Антонио 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Ринкон Томас 2 0
Прат Деннис 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Паро Маттео 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Войвода Мергим 1 0
Брекало Йосип 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 7 0
Барелла Николо 6 0
Брозович Марсело 5 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Видаль Артуро 3 0
Дармиан Маттео 3 0
Перишич Иван 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Шкриньяр Милан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ханданович Самир 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Весино Матиас 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
26
14 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
5
20%
4
15%
1-15
6
24%
3
12%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
4
16%
6
23%
46-60
1
4%
1
4%
61-75
6
24%
7
27%
76-90

Пропущено

16
9
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
6%
2
22%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
7
44%
2
22%
76-90

Забито

6
35
1 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 11
22 Не забивали 14
0
0%
4
11%
1-15
1
17%
7
20%
16-30
0
0%
6
17%
31-45
1
17%
5
14%
46-60
2
33%
11
31%
61-75
2
33%
2
6%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
4
33%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
29%
4
33%
76-90

Забито

31
61
15 В 1-м тайме 29
16 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 18
9 Не забивали 3
5
16%
8
13%
1-15
7
23%
10
16%
16-30
3
10%
11
18%
31-45
5
16%
11
18%
46-60
3
10%
12
20%
61-75
8
26%
9
15%
76-90

Пропущено

30
21
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 14
3
10%
3
14%
1-15
3
10%
6
29%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
5
17%
2
10%
61-75
11
37%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2
Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2
Интер Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0
Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 28 18 6 4 54 - 29 60
2. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
3. Наполи Заявка 28 17 6 5 49 - 20 57
4. Ювентус Заявка 28 15 8 5 42 - 25 53
5. Рома Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Аталанта Заявка 27 13 8 6 50 - 31 47
7. Лацио Заявка 28 13 7 8 57 - 42 46
8. Фиорентина Заявка 27 13 4 10 46 - 37 43
9. Верона Заявка 28 11 8 9 53 - 44 41
10. Сассуоло Заявка 28 10 9 9 49 - 46 39
11. Торино Заявка 27 9 7 11 33 - 28 34
12. Болонья Заявка 27 9 6 12 32 - 42 33
13. Эмполи Заявка 28 8 8 12 40 - 53 32
14. Удинезе Заявка 26 6 11 9 34 - 43 29
15. Специя Заявка 28 7 5 16 28 - 50 26
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 36 - 48 26
17. Кальяри Заявка 28 5 10 13 28 - 51 25
18. Венеция Заявка 27 5 7 15 25 - 51 22
19. Дженоа Заявка 28 1 15 12 22 - 47 18
20. Салернитана Заявка 26 3 6 17 20 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
3. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
4. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
5. Фиорентина Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
6. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
7. Наполи Заявка 14 8 2 4 23 - 10 26
8. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 13 4 6 3 18 - 20 18
12. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Специя Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
20. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
2. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Сассуоло Заявка 14 6 4 4 30 - 24 22
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 14 5 6 3 18 - 16 21
9. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 15 4 2 9 15 - 33 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
19. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2022, осталось 2 дня 17 часов 59 минут.

    Главный судья: Гуида Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Торино 3.2% (1)
    X 9.7% (3)
    Интер Милан 87.1% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Интер Милан
    5.65
    4.00
    1.78
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    Прогнозы на матч Торино - Интер Милан

    Исход игры
    Торино
    3.2% (1)
    Ничья
    9.7% (3)
    Интер Милан
    87.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.33% (22)
    Меньше
    26.67% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    76.67% (23)
    Нет
    23.33% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    54.8% (17)
    0:2 Интер Милан
    16.1% (5)
    1:3 Интер Милан
    9.7% (3)
    0:1 Интер Милан
    6.5% (2)
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