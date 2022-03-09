Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Артемио Франки
История личных встреч
Фиорентина
Болонья
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
25 матчей
52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
48%
40%
12%
12 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|17 (5)
|0.63
|Бираги Кристиано
|4 (1)
|0.15
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.11
|Соттил Рикардо
|3
|0.11
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0.11
|Гонсалес Николас
|2
|0.07
|Сапонара Риккардо
|2
|0.07
|Мале Юссеф
|2
|0.07
|Торрейра Лукас
|2
|0.07
|Кальехон Хосе
|1
|0.04
|Дункан Альфред
|1
|0.04
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.04
|Одриосола Альваро
|1
|0.04
|Кабрал Артур
|1
|0.04
|Амрабат Софьян
|1
|0.04
|Мартинес Лукас II
|1
|0.04
|Миленкович Никола
|1
|0.04
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Иконе Жонатан
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|9 (2)
|0.33
|Барроу Муса
|5
|0.19
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.15
|Хики Аарон
|4
|0.15
|Сванберг Маттиас
|3
|0.11
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.11
|Теате Артур
|2
|0.07
|Сантандер Федерико
|1
|0.04
|Сориано Роберто
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонавентура Джакомо
|6
|1
|Миленкович Никола
|6
|1
|Мартинес Лукас II
|7
|0
|Бираги Кристиано
|4
|1
|Торрейра Лукас
|4
|1
|Одриосола Альваро
|4
|1
|Итальяно Виченцо
|4
|0
|Амрабат Софьян
|4
|0
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0
|Соттил Рикардо
|2
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Роша Игор II
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Мале Юссеф
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Кокорин Александр
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|5
|2
|Сумаоро Адама
|5
|1
|Де Сильвестри Лоренцо
|6
|0
|Медель Гари
|6
|0
|Домингес Николас
|6
|0
|Хики Аарон
|6
|0
|Сванберг Маттиас
|5
|0
|Теате Артур
|5
|0
|Схаутен Йерди
|3
|1
|Арнаутович Марко
|4
|0
|Сансоне Никола
|4
|0
|Скорупски Лукаш
|3
|0
|Бинкс Луис
|3
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Сантандер Федерико
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
16
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
14 Не забивали 17
3
9%
3
19%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
9
27%
3
19%
31-45
6
18%
2
13%
46-60
5
15%
2
13%
61-75
6
18%
6
38%
76-90
Пропущено
14
23
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
7%
2
9%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
3
21%
4
17%
31-45
4
29%
3
13%
46-60
3
21%
6
26%
61-75
2
14%
5
22%
76-90
Забито
15
17
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
5
33%
4
24%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
27%
6
35%
76-90
Пропущено
21
18
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
3
14%
5
28%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
7
33%
3
17%
76-90
Забито
48
33
20 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 13
4 Не забивали 8
3
6%
4
12%
1-15
5
10%
1
3%
16-30
12
25%
6
18%
31-45
11
23%
6
18%
46-60
7
15%
4
12%
61-75
10
21%
12
36%
76-90
Пропущено
35
41
13 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 18
1
3%
4
10%
1-15
6
17%
5
12%
16-30
6
17%
6
15%
31-45
7
20%
8
20%
46-60
6
17%
10
24%
61-75
9
26%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0
Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0
Болонья
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0
Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|54 - 29
|60
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|60 - 22
|58
|3.
|Наполи
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|49 - 20
|57
|4.
|Ювентус
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|42 - 25
|53
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|6.
|Аталанта
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|50 - 31
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|57 - 42
|46
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|46 - 37
|43
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|53 - 44
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|49 - 46
|39
|11.
|Торино
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 28
|34
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|40 - 53
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|34 - 43
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|28 - 50
|26
|16.
|Сампдория
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|36 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 51
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|25 - 51
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|28
|1
|15
|12
|22 - 47
|18
|20.
|Салернитана
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|20 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|3.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|6.
|Верона
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|7.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 10
|26
|8.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 20
|18
|12.
|Аталанта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 18
|17
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 17
|33
|2.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 10
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|30 - 24
|22
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|26 - 20
|19
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 33
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Торино
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фиорентина - Болонья
Исход игры
Фиорентина
94.1% (32)
Ничья
5.9% (2)
Болонья
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (16)
Меньше
52.94% (18)
Обе команды забьют
Да
50% (17)
Нет
50% (17)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
41.2% (14)
2:0 Фиорентина
32.4% (11)
1:0 Фиорентина
14.7% (5)
1:1 Ничья
5.9% (2)
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