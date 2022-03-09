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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
 
Позже

Стадион:
Болонья
Прогнозы 34
Фиорентина 94.1% (32)
X 5.9% (2)
Болонья 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Болонья
1.67
4.20
5.53
Все Коэффициенты

История личных встреч

Фиорентина
Болонья

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

25 матчей

52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

48%
40%
12%
12 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:3
СA
3:3
СA
0:0
СA
4:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 17 (5) 0.63
Бираги Кристиано 4 (1) 0.15
Бонавентура Джакомо 3 0.11
Соттил Рикардо 3 0.11
Пёнтек Кшиштоф 3 0.11
Гонсалес Николас 2 0.07
Сапонара Риккардо 2 0.07
Мале Юссеф 2 0.07
Торрейра Лукас 2 0.07
Кальехон Хосе 1 0.04
Дункан Альфред 1 0.04
Кастровилли Гаэтано 1 0.04
Одриосола Альваро 1 0.04
Кабрал Артур 1 0.04
Амрабат Софьян 1 0.04
Мартинес Лукас II 1 0.04
Миленкович Никола 1 0.04
Пульгар Эрик 0 0
Иконе Жонатан 0 0
Терзич Алекса 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 9 (2) 0.33
Барроу Муса 5 0.19
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.15
Хики Аарон 4 0.15
Сванберг Маттиас 3 0.11
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.11
Теате Артур 2 0.07
Сантандер Федерико 1 0.04
Сориано Роберто 0 0
Сансоне Никола 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 6 1
Миленкович Никола 6 1
Мартинес Лукас II 7 0
Бираги Кристиано 4 1
Торрейра Лукас 4 1
Одриосола Альваро 4 1
Итальяно Виченцо 4 0
Амрабат Софьян 4 0
Кастровилли Гаэтано 4 0
Соттил Рикардо 2 1
Гонсалес Николас 1 1
Роша Игор II 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Мале Юссеф 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Терзич Алекса 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 5 2
Сумаоро Адама 5 1
Де Сильвестри Лоренцо 6 0
Медель Гари 6 0
Домингес Николас 6 0
Хики Аарон 6 0
Сванберг Маттиас 5 0
Теате Артур 5 0
Схаутен Йерди 3 1
Арнаутович Марко 4 0
Сансоне Никола 4 0
Скорупски Лукаш 3 0
Бинкс Луис 3 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Сантандер Федерико 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
16
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
14 Не забивали 17
3
9%
3
19%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
9
27%
3
19%
31-45
6
18%
2
13%
46-60
5
15%
2
13%
61-75
6
18%
6
38%
76-90

Пропущено

14
23
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
7%
2
9%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
3
21%
4
17%
31-45
4
29%
3
13%
46-60
3
21%
6
26%
61-75
2
14%
5
22%
76-90

Забито

15
17
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
5
33%
4
24%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
27%
6
35%
76-90

Пропущено

21
18
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
3
14%
5
28%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
7
33%
3
17%
76-90

Забито

48
33
20 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 13
4 Не забивали 8
3
6%
4
12%
1-15
5
10%
1
3%
16-30
12
25%
6
18%
31-45
11
23%
6
18%
46-60
7
15%
4
12%
61-75
10
21%
12
36%
76-90

Пропущено

35
41
13 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 18
1
3%
4
10%
1-15
6
17%
5
12%
16-30
6
17%
6
15%
31-45
7
20%
8
20%
46-60
6
17%
10
24%
61-75
9
26%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0
Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0
Болонья
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0
Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 28 18 6 4 54 - 29 60
2. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
3. Наполи Заявка 28 17 6 5 49 - 20 57
4. Ювентус Заявка 28 15 8 5 42 - 25 53
5. Рома Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Аталанта Заявка 27 13 8 6 50 - 31 47
7. Лацио Заявка 28 13 7 8 57 - 42 46
8. Фиорентина Заявка 27 13 4 10 46 - 37 43
9. Верона Заявка 28 11 8 9 53 - 44 41
10. Сассуоло Заявка 28 10 9 9 49 - 46 39
11. Торино Заявка 27 9 7 11 33 - 28 34
12. Болонья Заявка 27 9 6 12 32 - 42 33
13. Эмполи Заявка 28 8 8 12 40 - 53 32
14. Удинезе Заявка 26 6 11 9 34 - 43 29
15. Специя Заявка 28 7 5 16 28 - 50 26
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 36 - 48 26
17. Кальяри Заявка 28 5 10 13 28 - 51 25
18. Венеция Заявка 27 5 7 15 25 - 51 22
19. Дженоа Заявка 28 1 15 12 22 - 47 18
20. Салернитана Заявка 26 3 6 17 20 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
3. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
4. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
5. Фиорентина Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
6. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
7. Наполи Заявка 14 8 2 4 23 - 10 26
8. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 13 4 6 3 18 - 20 18
12. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Специя Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
20. Салернитана Заявка 13 1 4 8 10 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
2. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Сассуоло Заявка 14 6 4 4 30 - 24 22
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 14 5 6 3 18 - 16 21
9. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 15 4 2 9 15 - 33 14
13. Кальяри Заявка 14 3 4 7 12 - 26 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
19. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2022, осталось 2 дня 18 часов 7 минут.

    Главный судья: Сакки Хуан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Фиорентина 94.1% (32)
    X 5.9% (2)
    Болонья 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Болонья
    1.67
    4.20
    5.53
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    Прогнозы на матч Фиорентина - Болонья

    Исход игры
    Фиорентина
    94.1% (32)
    Ничья
    5.9% (2)
    Болонья
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (16)
    Меньше
    52.94% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (17)
    Нет
    50% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    41.2% (14)
    2:0 Фиорентина
    32.4% (11)
    1:0 Фиорентина
    14.7% (5)
    1:1 Ничья
    5.9% (2)
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