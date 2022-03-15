Италия: Серия B 2021-2022
1:0
15' ПенальтиМарич Мирко
Ход матча
15'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
59 Владение мячом, % 41
32
Могос
Василе
16
Шнегг
Давид
99
Марич
Мирко
88
Риччи
Матео
26
Лулич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Шнегг ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Сала МаркоЗащитник
-
14 Калапай ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Francesco Modesto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хауди ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Marko Bozic
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Кротоне
Фрозиноне
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марич Мирко
|9 (5)
|0.3
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.2
|Бенали Ахмед
|3 (1)
|0.1
|Каргбо Аугустус
|2
|0.07
|Канестрелли Симоне
|2
|0.07
|Могос Василе
|1
|0.03
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.03
|Борелло Джузеппе
|1
|0.03
|Коне Бенджамин
|1
|0.03
|Донса Годфред
|1
|0.03
|Маррас Мануэль
|1
|0.03
|Неделчару Ионуц
|1
|0.03
|Куомо Джузеппе
|1
|0.03
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Сала Марко
|0
|0
|Големич Владимир
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарпантье Габриэль
|10 (1)
|0.33
|Зербин Алессио
|7
|0.23
|Канотто Луиджи
|4
|0.13
|Гатти Федерико
|4
|0.13
|Чано Камилло
|3
|0.1
|Чичерелли Эмануэле
|3
|0.1
|Дзампано Франческо
|2
|0.07
|Новакович Андрия
|2
|0.07
|Лулич Карло
|2
|0.07
|Гарритано Лука
|2
|0.07
|Риччи Матео
|1
|0.03
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Роден Маркус
|1
|0.03
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0.03
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.03
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|Бригенти Николо
|0
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|0
|0
|Касасола Тиаго
|0
|0
Карточки
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канестрелли Симоне
|7
|1
|Эстевес Науэль
|6
|0
|Джаннотти Паскуале
|4
|1
|Неделчару Ионуц
|5
|0
|Молина Сальваторе
|4
|0
|Сала Марко
|4
|0
|Вулич Милош
|4
|0
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Големич Владимир
|3
|0
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Висентин Сантьяго
|3
|0
|Коне Бенджамин
|3
|0
|Авуа Теофилус
|3
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|1
|Каргбо Аугустус
|1
|1
|Могос Василе
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Оддеи Брайан
|2
|0
|Скиро Томас
|0
|1
|Калапай Лука
|1
|0
|Донса Годфред
|1
|0
|Маррас Мануэль
|1
|0
|Адеканье Бобби
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гатти Федерико
|10
|1
|Коттали Маттео
|9
|0
|Риччи Матео
|7
|0
|Дзампано Франческо
|7
|0
|Чано Камилло
|6
|0
|Болока Даниэль
|6
|0
|Зербин Алессио
|5
|0
|Шарпантье Габриэль
|5
|0
|Роден Маркус
|4
|0
|Чичерелли Эмануэле
|4
|0
|Лулич Карло
|4
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|4
|0
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Трибуцци Алессио
|3
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Канотто Луиджи
|2
|0
|Баришич Адриан-Леон
|2
|0
|Бригенти Николо
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
20
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
3
19%
1
5%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
4
25%
5
25%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
4
25%
5
25%
76-90
Пропущено
20
17
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
10%
1
6%
1-15
5
25%
5
29%
29%
16-30
5
25%
3
18%
31-45
3
15%
2
12%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
2
10%
5
29%
29%
76-90
Забито
12
24
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
1
8%
11
46%
31-45
2
17%
2
8%
46-60
3
25%
4
17%
61-75
3
25%
6
25%
76-90
Пропущено
31
13
18 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 9
1
3%
1
8%
1-15
6
19%
1
8%
16-30
11
35%
3
23%
31-45
2
6%
5
38%
46-60
5
16%
1
8%
61-75
6
19%
2
15%
76-90
Забито
28
44
10 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 14
13 Не забивали 6
4
14%
1
2%
1-15
5
18%
1
2%
16-30
1
4%
15
34%
31-45
6
21%
7
16%
46-60
5
18%
9
20%
61-75
7
25%
11
25%
76-90
Пропущено
51
30
30 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 16
20 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 19
3
6%
2
7%
1-15
11
22%
6
20%
16-30
16
31%
6
20%
31-45
5
10%
7
23%
46-60
8
16%
2
7%
61-75
8
16%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кротоне
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Беневенто - Кротоне 3:1 Кротоне - Алессандрия 0:0 Пиза - Кротоне 3:2 Асколи - Кротоне 2:1
Кротоне - Козенца 3:3 Лечче - Кротоне 3:0 Кротоне - Брешия 0:1 Реджина - Кротоне 1:0 Кротоне - Читтаделла 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1
Фрозиноне
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0
Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|1:0 Заявка
|30
|15
|12
|3
|48 - 25
|57
|2.
|Пиза
|Заявка
|29
|15
|10
|4
|39 - 22
|55
|3.
|Брешия
|1:0 Заявка
|30
|15
|10
|5
|45 - 29
|55
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|43 - 28
|53
|5.
|Монца
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|47 - 30
|51
|6.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 26
|50
|7.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|30
|12
|12
|6
|45 - 30
|48
|8.
|Асколи
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|41 - 37
|46
|9.
|Перуджа
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|32 - 25
|45
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|30
|11
|11
|8
|33 - 29
|44
|11.
|Реджина
|0:0 Заявка
|30
|11
|7
|12
|27 - 36
|40
|12.
|Комо
|0:0 Заявка
|30
|8
|14
|8
|35 - 39
|38
|13.
|Тернана
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|41 - 45
|38
|14.
|Парма
|0:0 Заявка
|30
|7
|15
|8
|36 - 33
|36
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|34 - 43
|31
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|28 - 45
|25
|17.
|Козенца
|0:1 Заявка
|29
|5
|8
|16
|24 - 45
|23
|18.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|30
|5
|7
|18
|29 - 51
|22
|19.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|30
|3
|10
|17
|30 - 50
|19
|20.
|Порденоне
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|20 - 54
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 13
|33
|2.
|Лечче
|1:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|3.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|21 - 11
|30
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 13
|29
|5.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|6.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|7.
|Брешия
|1:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|22 - 17
|24
|8.
|Реджина
|0:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 17
|23
|9.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|10.
|Тернана
|0:0 Заявка
|15
|7
|1
|7
|21 - 19
|22
|11.
|Парма
|0:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 14
|19
|12.
|Комо
|0:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 14
|19
|13.
|Перуджа
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|14.
|Асколи
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|15.
|Козенца
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 16
|17
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|17 - 20
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|24 - 23
|15
|19.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 21
|14
|20.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 20
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|5.
|Лечче
|1:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 11
|25
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|7.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 11
|22
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 18
|21
|10.
|Комо
|0:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 25
|19
|11.
|Монца
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 19
|17
|13.
|Парма
|0:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|17 - 19
|17
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 26
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 28
|9
|17.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|0:1 Заявка
|15
|0
|6
|9
|11 - 29
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|15
|0
|3
|12
|13 - 30
|3