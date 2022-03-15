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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кротоне
2:0
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
1:0
15' Пенальти
Марич Мирко
26' Желтая карточка
Коне Бенджамин
33' Желтая карточка
Големич Владимир
35' Желтая карточка
Шнегг Давид
44' Желтая карточка
Канотто Луиджи
2:0
48' Гол
Големич Владимир
74' Желтая карточка
Эстевес Науэль
85' Желтая карточка
Каргбо Аугустус
90' Желтая карточка
Коттали Маттео
90'+9
1
Феста
Марко
3
Куомо
Джузеппе
5
Големич
Владимир
27
Неделчару
Ионуц
32
Могос
Василе
86
Авуа
Теофилус
8
Эстевес
Науэль
16
Шнегг
Давид
10
Коне
Бенджамин
99
Марич
Мирко
9
Мулаттьери
Самуэле
94
Минелли
Стефано
11
Дзампано
Франческо
6
Гатти
Федерико
44
Баришич
Адриан-Леон
29
Коттали
Маттео
88
Риччи
Матео
27
Канотто
Луиджи
7
Роден
Маркус
26
Лулич
Карло
17
Чичерелли
Эмануэле
18
Новакович
Андрия
Кротоне
3-4-1-2
Фрозиноне
4-1-4-1

История личных встреч

Кротоне
Фрозиноне

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:1
СB
1:0
СB
1:2
СB
3:1
СB
2:0
СB
4:1
СB
2:3
СB
3:0
СB
1:1
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марич Мирко 9 (5) 0.3
Мулаттьери Самуэле 6 0.2
Бенали Ахмед 3 (1) 0.1
Каргбо Аугустус 2 0.07
Канестрелли Симоне 2 0.07
Могос Василе 1 0.03
Големич Владимир 1 0.03
Дзанеллато Никколо 1 0.03
Борелло Джузеппе 1 0.03
Коне Бенджамин 1 0.03
Донса Годфред 1 0.03
Маррас Мануэль 1 0.03
Неделчару Ионуц 1 0.03
Куомо Джузеппе 1 0.03
Эстевес Науэль 0 0
Сала Марко 0 0
Вулич Милош 0 0
Ювара Муса 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 10 (1) 0.33
Зербин Алессио 7 0.23
Канотто Луиджи 4 0.13
Гатти Федерико 4 0.13
Чано Камилло 3 0.1
Чичерелли Эмануэле 3 0.1
Дзампано Франческо 2 0.07
Новакович Андрия 2 0.07
Лулич Карло 2 0.07
Гарритано Лука 2 0.07
Риччи Матео 1 0.03
Болока Даниэль 1 0.03
Роден Маркус 1 0.03
Баришич Адриан-Леон 1 0.03
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.03
Трибуцци Алессио 0 0
Бригенти Николо 0 0
Шиминьски Пшемыслав 0 0
Касасола Тиаго 0 0

Карточки

Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канестрелли Симоне 7 1
Эстевес Науэль 7 0
Джаннотти Паскуале 4 1
Неделчару Ионуц 5 0
Молина Сальваторе 4 0
Големич Владимир 4 0
Сала Марко 4 0
Вулич Милош 4 0
Коне Бенджамин 4 0
Каргбо Аугустус 2 1
Бенали Ахмед 3 0
Борелло Джузеппе 3 0
Висентин Сантьяго 3 0
Авуа Теофилус 3 0
Куомо Джузеппе 1 1
Могос Василе 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Шнегг Давид 2 0
Оддеи Брайан 2 0
Скиро Томас 0 1
Калапай Лука 1 0
Донса Годфред 1 0
Маррас Мануэль 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Мондонико Давиде 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 10 1
Коттали Маттео 10 0
Риччи Матео 7 0
Дзампано Франческо 7 0
Чано Камилло 6 0
Болока Даниэль 6 0
Зербин Алессио 5 0
Шарпантье Габриэль 5 0
Роден Маркус 4 0
Чичерелли Эмануэле 4 0
Лулич Карло 4 0
Шиминьски Пшемыслав 4 0
Майелло Раффаэле 3 0
Канотто Луиджи 3 0
Новакович Андрия 3 0
Трибуцци Алессио 3 0
Гарритано Лука 2 0
Баришич Адриан-Леон 2 0
Бригенти Николо 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Манцари Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
20
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
4
22%
1
5%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
5
28%
5
25%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
4
22%
5
25%
76-90

Пропущено

20
19
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
10%
2
11%
1-15
5
25%
5
26%
16-30
5
25%
3
16%
31-45
3
15%
3
16%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
2
10%
5
26%
76-90

Забито

12
24
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
1
8%
11
46%
31-45
2
17%
2
8%
46-60
3
25%
4
17%
61-75
3
25%
6
25%
76-90

Пропущено

31
13
18 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 9
1
3%
1
8%
1-15
6
19%
1
8%
16-30
11
35%
3
23%
31-45
2
6%
5
38%
46-60
5
16%
1
8%
61-75
6
19%
2
15%
76-90

Забито

30
44
11 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 14
13 Не забивали 7
5
17%
1
2%
1-15
5
17%
1
2%
16-30
1
3%
15
34%
31-45
7
23%
7
16%
46-60
5
17%
9
20%
61-75
7
23%
11
25%
76-90

Пропущено

51
32
30 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 17
20 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 20
3
6%
3
9%
1-15
11
22%
6
19%
16-30
16
31%
6
19%
31-45
5
10%
8
25%
46-60
8
16%
2
6%
61-75
8
16%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кротоне
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Беневенто - Кротоне 3:1 Кротоне - Алессандрия 0:0 Пиза - Кротоне 3:2 Асколи - Кротоне 2:1
Кротоне - Козенца 3:3 Лечче - Кротоне 3:0 Кротоне - Брешия 0:1 Реджина - Кротоне 1:0 Кротоне - Читтаделла 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1
Фрозиноне
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0
Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 29 15 10 4 39 - 22 55
2. Лечче Заявка 30 14 13 3 49 - 27 55
3. Монца 2:0 Заявка 30 15 9 6 49 - 30 54
4. Брешия Заявка 30 14 11 5 46 - 31 53
5. Кремонезе Заявка 29 15 8 6 43 - 28 53
6. Беневенто Заявка 29 14 9 6 47 - 27 51
7. Фрозиноне Заявка 30 12 12 6 45 - 31 48
8. Асколи Заявка 29 13 7 9 41 - 37 46
9. Перуджа Заявка 29 11 12 6 32 - 25 45
10. Читтаделла Заявка 30 11 11 8 33 - 29 44
11. Реджина Заявка 30 11 7 12 27 - 36 40
12. Парма Заявка 30 8 14 8 37 - 33 38
13. Комо Заявка 30 8 14 8 36 - 40 38
14. Тернана Заявка 30 10 8 12 42 - 46 38
15. СПАЛ 2013 Заявка 29 7 10 12 34 - 43 31
16. Алессандрия 0:2 Заявка 30 6 7 17 28 - 47 25
17. Козенца Заявка 29 5 9 15 26 - 46 24
18. Виченца Виртус Заявка 30 5 6 19 29 - 52 21
19. Кротоне Заявка 30 3 10 17 31 - 50 19
20. Порденоне Заявка 29 2 7 20 20 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 2:0 Заявка 15 10 3 2 30 - 13 33
2. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
3. Пиза Заявка 15 8 6 1 21 - 11 30
4. Кремонезе Заявка 14 8 5 1 24 - 13 29
5. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
6. Фрозиноне Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
7. Реджина Заявка 15 7 2 6 16 - 17 23
8. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
9. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
10. Тернана Заявка 15 7 1 7 21 - 19 22
11. Парма Заявка 15 4 7 4 19 - 14 19
12. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
13. Перуджа Заявка 14 4 6 4 14 - 12 18
14. Козенца Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
15. Асколи Заявка 14 4 5 5 15 - 17 17
16. Алессандрия 0:2 Заявка 15 4 4 7 12 - 19 16
17. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
18. СПАЛ 2013 Заявка 15 3 6 6 24 - 23 15
19. Виченца Виртус Заявка 15 3 4 8 16 - 22 13
20. Порденоне Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи Заявка 15 9 2 4 26 - 20 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
5. Кремонезе Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
6. Беневенто Заявка 14 6 5 3 17 - 12 23
7. Лечче Заявка 15 5 8 2 17 - 13 23
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Монца 2:0 Заявка 15 5 6 4 19 - 17 21
10. Фрозиноне Заявка 15 5 6 4 20 - 19 21
11. Парма Заявка 15 4 7 4 18 - 19 19
12. Комо Заявка 15 4 7 4 20 - 25 19
13. Реджина Заявка 15 4 5 6 11 - 19 17
14. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана Заявка 15 3 7 5 21 - 27 16
16. Алессандрия 0:2 Заявка 15 2 3 10 16 - 28 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 15 0 6 9 11 - 29 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 15 0 3 12 13 - 30 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Канотто Луиджи получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Шнегг Давид получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Големич Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Коне Бенджамин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Марич Мирко из команды Кротоне забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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